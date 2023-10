Interessantes von einem norwegischen Arzt, der seit 16 Jahren in dem Krankenhaus arbeitet, das später als „Hauptquartier“ der Hamas diente.

Nach Angaben der israelischen Armee nutzt die Hamas das größte Krankenhaus in Gaza als Kommandozentrale. Das Al-Shifa-Krankenhaus soll den Zugang zu den von der Hamas gegrabenen Tunneln ermöglichen, in denen sich die Terroristen der Gruppe nach dem Angriff auf Israel versteckt haben sollen.

Der norwegische Arzt Mads Gilbert, der seit 16 Jahren in dem Krankenhaus arbeitet, sagt, es gebe keine Beweise für diese Behauptung. „Seit 2009 hören wir diese Behauptungen“, sagte er gegenüber Democracy Now! „Zweimal drohten sie, es zu bombardieren“.

„Ich habe 16 Jahre lang im Shifa-Krankenhaus gearbeitet, in sehr unruhigen Zeiten“, fuhr Gilbert fort. „Ich konnte mich frei bewegen, Fotos und Videos machen, ich habe während der Bombenangriffe im Krankenhaus geschlafen, ich bin überall hingegangen.“

Israel claims that Gaza's Al-Shifa hospital serves as a command center for Hamas. Norwegian physician Mads Gilbert, who has worked at Al-Shifa for 16 years says there is "no evidence at all" that that is the case.



