Europa am Rande eines Bürgerkriegs?

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger erklärte kürzlich in einem Interview, dass Europa einen schwerwiegenden Fehler begangen habe, indem es durch Masseneinwanderung Bevölkerungsgruppen geschaffen habe, die alle seine Normen, Werte und die „verfassungsmäßige Grundlage“ ablehnen.

Schließlich müssen die Europäer das Undenkbare tun: tatsächlich ihre Gesetze anwenden. Wenn jemand – Muslim oder Nicht-Muslim – die jihadistischen Pogrome gegen Juden feiern will, nun, dann können sie dies im Iran oder in Katar tun. Nicht in Europa.

Jedes „Tod den Juden“ oder „Tod Israel“, das in Europa ausgesprochen wird… ist eine Beleidigung nicht nur für Juden, sondern für uns, was wir sind, unsere Gesetze, unsere Demokratien und den Willen des Volkes.

In Wien, London, Paris, Berlin, Brüssel und Dutzenden anderen europäischen Städten wurden Demonstrationen „zur Unterstützung Palästinas“ organisiert, noch bevor die Israelis auf das von der iranunterstützten Hamas am 7. Oktober verübte jihadistische Pogrom reagierten, während die Leichen von mehr als 1.400 israelischen Opfern – gefoltert, vergewaltigt, ermordet und verstümmelt, Babys enthauptet oder lebendig verbrannt – noch warm waren. Einem Bericht von JNS zufolge:

[D]ie IDF veröffentlichte am Montag [23. Oktober] zwei Ausschnitte aus der Vernehmung von Hamas-Terroristen, die an dem Massaker teilgenommen hatten…

Der Zweck des Eindringens in israelisches Gebiet… war die Entführung von Zivilisten; sie wollen so viele Geiseln wie möglich, verriet einer der Terroristen. Er fügte hinzu: ‚Sie [Hamas] versprachen uns, dass jeder, der eine entführte Person bringt, eine Wohnung und 10.000 Dollar erhalten wird.‘

Trotzdem war jede dieser Demonstrationen in Europa Schauplatz von hassgefüllten Parolen gegen Israel und Juden.

In Brüssel wurden diese Parolen gerufen, und die Atmosphäre von Gewalt und Blutrausch war überall. Um mich herum, umgeben von etwa 2.000 von Hass erfüllten Demonstranten, rief eine Gruppe von einem Dutzend junger Araber „Tod den Juden“ und „Tod Israel“, während sie sich wissende Lächeln und ein paar Witze zuwarfen. Einer von ihnen befahl mir, das Filmen zu stoppen. Ich tat es.

In den Stunden nach der Enthüllung des von Hamas begangenen Gemetzels begann in Europa, insbesondere in Frankreich, eine Welle rassistischer Gewalt und Angriffe. Gegen Araber oder Muslime? Keineswegs. Gegen Juden natürlich. In Europa sind Juden immer noch Opfer von Hass und Gewalt. Anscheinend ist es eine Art für unsere lokalen pro-Hamas-Europäer, das Jihad-Pogrom vom 7. Oktober zu feiern.

Obwohl uns die Medien seit 30 Jahren vor dem Risiko von Gewalt gegen Muslime warnen, sind unsere jüdischen Mitbürger in Taten und Zahlen unendlich mehr Opfer von Gewalt und Missbrauch als Muslime, die in Europa leben. Bereits 2015 warnte Jeffrey Goldberg im The Atlantic: „Im Jahr 2014 wurden Juden in Europa ermordet, vergewaltigt, geschlagen, verfolgt, gehetzt, angespuckt und gejagt, weil sie Juden waren.“

Ich fühle eine gewisse Müdigkeit denen gegenüber, die Israelis und Araber gleichermaßen verantwortlich machen. Nicht nur die europäische Linke, die oft nicht mehr die Mühe macht, ihren Antisemitismus zu verbergen. Nein, auch diejenigen auf der rechten Seite, die uns aus Feigheit oder Unwissenheit sagen, dass Israel es kommen sah.

Lassen Sie uns einige Fakten betrachten: Im Jahr 2005, als der Friedensprozess in einer Sackgasse steckte, vertrieb Israel gewaltsam 8.500 Juden aus ihren Häusern im Gazastreifen und plättete all ihre Häuser und Gemeinschaften. Von diesem Tag an war kein einziger israelischer Fuß mehr auf Gazaboden und Gaza war „frei“. Jetzt, ohne einen einzigen Juden dort, hatten die Araber von Gaza endlich die volle Kontrolle über dieses schöne Land am Mittelmeer und konnten das „Singapur des Nahen Ostens“ bauen. Eine Gruppe von Amerikanern spendete sogar 14 Millionen Dollar, um 3.000 Gewächshäuser von den vertriebenen Juden zu kaufen und sie der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) zu spenden, um sicherzustellen, dass die Gazaner dort Geschäfte starten konnten. Innerhalb von Tagen wurden sie alle geplündert und zerstört.

Im Jahr 2006 wurden Wahlen in Gaza abgehalten; die Mehrheit der Gazaner stimmte für die totalitäre Terrororganisation Hamas, deren offen erklärtes Ziel war – und immer noch ist – die totale Zerstörung Israels und die Auslöschung der Juden (Artikel 7, 32).

Im Jahr 2007, als Antwort auf das Waffenschmuggeln der Hamas, um ihre Völkermordmission zu erfüllen, wurde eine Blockade Gazas von Israel und Ägypten eingeführt, in Übereinstimmung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde, welche die Hamas gerade überzeugt hatte, Gaza zu verlassen, indem sie Hunderte ihrer Mitglieder tötete, einige indem sie sie von den oberen Stockwerken hoher Gebäude warfen.

Israel trägt keinerlei Verantwortung für das Pogrom, das es am 7. Oktober erlitten hat, die Verantwortung dafür liegt nicht nur bei den Psychopathen der Hamas, sondern mindestens genauso bei der Islamischen Republik Iran, dem Marionettenspieler und aufstrebenden Hegemon der Region.

Aber lassen Sie uns nach Europa zurückkehren. In den meisten westeuropäischen Ländern sind Unterstützung für Terrorismus und Anstiftung zu Hass und Gewalt gegen Nicht-Muslime von Straftaten zu Unterstützung für und Vielfalt und „Multikulturalismus“ geworden. 99% derjenigen, die diese Straftaten begehen, werden niemals strafrechtlich verfolgt, geschweige denn verurteilt. „Tod den Juden“ und „Gast die Juden“ zu sagen, ist im Westen wieder akzeptabel geworden.

Kein vernünftiger Mensch will laut Thukydides die schlimmste Form des Krieges, den Bürgerkrieg. Aus diesem Grund muss Europa besser verstehen, was es sich selbst angetan hat. Europa wollte zweifellos „Gutes tun“, hat sich aber demografisch mit Menschen überfordert, von denen die Europäer vielleicht dachten, sie würden der Tyrannei entfliehen, aber die in Wirklichkeit Tyrannei mitbrachten. Drei Maßnahmen scheinen erwägenswert.

Die erste ist ein Einwanderungsmoratorium. Europäer werden die größte Schwierigkeit haben, die bereits vorhandenen Bevölkerungsgruppen in ihren Ländern zu integrieren. Sie können es vielleicht nicht einmal. Viele scheinen nicht in die europäische Kultur integrieren zu wollen; sie scheinen zu wollen, dass sich Europäer in ihre integrieren. Es sollte mittlerweile offensichtlich sein, dass das Hinzufügen von Millionen von Neuankömmlingen jedes Jahr das Problem nicht lösen wird.

Das würde bedeuten, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) zu verlassen. Die extremistische „offene Grenzen“-Rechtsprechung des Straßburger Gerichts verhindert jede Entwicklung einer rationalen Asylpolitik. Im Jahr 2012 erließ der EGMR das sogenannte „Hirsi-Urteil“, benannt nach dem Fall Hirsi Jamaa und andere gegen Italien, das besagt, dass die europäischen Staaten die rechtliche Verpflichtung haben, Migranten überall im Mittelmeer zu retten, wo sie sie finden – selbst nur 200 Meter von der libyschen Küste entfernt – und sie zu einem europäischen Hafen zu bringen, damit diese Menschen den Flüchtlingsstatus beantragen können.

Als die italienische Marine illegale Migranten im Mittelmeer abfing und sie zurück zu ihrem Ausgangspunkt in Libyen schickte, verurteilte der EGMR nicht nur Italien für diesen „offensichtlichen“ Verstoß gegen die Menschenrechte; die Italiener mussten jedem dieser illegalen Migranten 15.000 Euro (damals 17.000 Dollar) im Namen des „moralischen Schadens“ zahlen. Diese Art von Geld ist mehr als 10 Jahre Einkommen in den Herkunftsländern von Herrn Hirsi Jamaa und seinen Begleitern: Somalia und Eritrea.

Im Jahr 2016 betrug das BIP pro Kopf in Somalia geschätzte 400 Dollar; in Eritrea 1.300 Dollar. Jeder hat natürlich von dem Hirsi-Urteil gehört. In Afrika, insbesondere, verstanden viele, dass sie, wenn sie das Mittelmeer erreichen könnten, die europäischen Marinen nun verpflichtet wären, sie direkt nach Europa zu bringen. Vor dem Hirsi-Urteil starben jedes Jahr tragischerweise Hunderte beim Versuch, die Küsten Europas zu erreichen. Nach Hirsi ist das Ziel jetzt einfach, abgefangen zu werden. Infolgedessen versuchen Hunderttausende diese Reise – oft mithilfe von Nichtregierungsorganisationen wie Médecins Sans Frontières, deren Aktivisten auf Boote warten, die auf See erscheinen, gerade vor der libyschen Küste.

Jedes „Tod den Juden" oder „Tod Israel", das in Europa ausgesprochen wird, insbesondere nachdem Babys gefoltert, lebendig verbrannt und enthauptet, Frauen vergewaltigt und mehr als 200 Israelis am 7. Oktober als Geiseln nach Gaza zurückgebracht wurden, ist eine Beleidigung nicht nur für Juden, sondern für uns, was wir sind, unsere Gesetze, unsere Demokratien und den Willen des Volkes.