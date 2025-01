Die Entwicklung des militarisierten Datenhändlers

Von Mark Goodwin

Obwohl oft als Errungenschaft zur Förderung der menschlichen Freiheit verklärt, wurden das Internet und viele seiner beliebtesten Unternehmen direkt aus dem nationalen Sicherheitsapparat der Vereinigten Staaten heraus geboren.

Heute wird die Weltwirtschaft nicht mehr durch Öl, sondern durch Daten angetrieben. Kurz nach der Einführung des Mikroprozessors kam das Internet und setzte einen Datenansturm frei, der über die Spulen von Glasfaserkabeln unter den Ozeanen und Satelliten über den Himmeln läuft. Während das Internet oft als Befreier der Menschheit von den Unterdrückern der Nationalstaaten dargestellt wird, der eine bisher unmögliche Vernetzung und soziale Organisation zwischen geografisch getrennten Kulturen ermöglicht, um das Gewaltmonopol der Weltregierungen zu umgehen, wurde das Internet selbst ironischerweise aus dem größten Militärimperium der modernen Welt geboren – den Vereinigten Staaten.

Das ARPANET

Das Internet begann als ARPANET, ein Projekt der Advanced Research Projects Agency (ARPA), die 1972 als Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) bekannt wurde und derzeit dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Die ARPA wurde 1958 von Präsident Eisenhower innerhalb des Office of the Secretary of Defense (OSD) als direkte Reaktion auf den erfolgreich gestarteten Sputnik, den ersten künstlichen Satelliten im Orbit der Erde mit Datenübertragungstechnologie, des größten militärischen Rivalen der USA, der UdSSR, gegründet. Während dies historisch als Geburtsstunde des Weltraumwettlaufs gilt, begann mit der Gründung der ARPA in Wirklichkeit die nun Jahrzehnte andauernde Militarisierung der Datenvermittler, die schnell zu weltverändernden Entwicklungen bei globalen Positionierungssystemen (GPS), dem Personal Computer, Netzwerken zur rechnergestützten Informationsverarbeitung („Time-Sharing“), der ursprünglichen künstlichen Intelligenz und der Technologie für autonome Drohnen mit Waffen führte.

Im Oktober 1962 ernannte die kurz zuvor gegründete ARPA J.C.R. Licklider, einen ehemaligen MIT-Professor und Vizepräsidenten von Bolt Beranek and Newman (bekannt als BBN, derzeit im Besitz des Rüstungsunternehmens Raytheon), zum Leiter ihres Information Processing Techniques Office (IPTO). Bei BBN entwickelte Licklider die frühesten bekannten Ideen für ein globales Computernetzwerk und veröffentlichte im August 1962 eine Reihe von Memos, die den Grundstein für sein Konzept des „Intergalaktischen Computernetzwerks“ legten. Sechs Monate nach seiner Ernennung bei ARPA verteilte Licklider ein Memo an seine IPTO-Kollegen – adressiert an „Mitglieder und Partner des Intergalaktischen Computernetzwerks“ – in dem er ein „Time-Sharing-Netzwerk von Computern“ beschrieb und dabei auf einer ähnlichen Untersuchung der gemeinschaftlichen, verteilten Berechnung von John Forbes Nash Jr. in seinem 1954 von dem Rüstungsunternehmen RAND in Auftrag gegebenen Aufsatz „Parallel Control“ auf, der die grundlegenden Konzepte für ARPANET, die erste Implementierung des heutigen Internets, bilden sollte.

J.C.R. Licklider im Büro für Informationsverarbeitungstechniken der ARPA – Quelle

Vor den technologischen Innovationen, die Licklider und seine ARPA-Kollegen erforschten, basierte die Datenkommunikation – zu dieser Zeit hauptsächlich Sprache über Telefonleitungen – auf der Leitungsvermittlung, bei der jeder Telefonanruf manuell von einem Vermittlungsmitarbeiter verbunden wurde, um eine dedizierte, durchgehende analoge elektrische Verbindung zwischen den beiden Parteien herzustellen. Paul Baran von der RAND Corporation und später die ARPA selbst begannen, an Methoden zu arbeiten, die eine beeindruckende Datenkommunikation im Falle einer teilweisen Unterbrechung, z. B. durch ein nukleares Ereignis oder einen anderen kriegerischen Akt, ermöglichen sollten. Dies führte zu einem verteilten Netzwerk unbemannter Knoten, die die gewünschten Informationen in kleinere Datenblöcke – heute als Pakete bezeichnet – aufteilten, bevor sie separat weitergeleitet wurden, um sie erst nach dem Empfang am gewünschten Ziel wieder zusammenzufügen.

Obwohl dies den damaligen Technikern sicherlich nicht bewusst war, schufen diese Errungenschaften des verteilten Routings und der globalen Informationsverarbeitung über Datenpakete einen völlig neuen Rohstoff – digitale Daten.

Eine kurze Geschichte der Finanzintelligenz als Waffe

Lange bevor die UdSSR die Vereinigten Staaten dazu brachte, die ARPA zu formalisieren, weil sie nach dem Start des Sputnik eine Militarisierung der Satelliten befürchteten, spielten Datenbroker eine bedeutende Rolle in der Kriegsführung und insbesondere auf den Märkten rund um militärische Konflikte. Ein bekanntes, aber frühes Beispiel ereignete sich während der Napoleonischen Kriege im 19. Jahrhundert, als die Bankiersfamilie Rothschild Brieftauben und Reiterkuriere einsetzte, um sich einen Informationsvorsprung in Bezug auf die Schlachtausgänge zu verschaffen, während sie gleichzeitig schnell mit ihren Händlern in London kommunizierte. Diese tiergestützten technologischen Errungenschaften ermöglichten es den mit Rothschild verbundenen Brokern, gut informierte Wetten auf den Ausgang der französischen Kriegstreiberei abzuschließen, um sich auf der Gewinnerseite großer Währungs- und Rohstoffwetten zu positionieren. Diese ähnliche, aber modernisierte Technik wurde später in den 1980er Jahren von Persönlichkeiten wie dem Rohstoffhändler (und Mossad-Agenten) Marc Rich eingesetzt, der Satellitentelefone und optische Bildtechniken nutzte, um die Bewegungen von Öltankern zwischen den Nationen zu verfolgen und weiterzuleiten, was seinen Geschäften einen asymmetrischen Vorteil verschaffte, wenn er innerhalb des aktiven Petrodollar-Systems handelte. In ähnlicher Weise erzielte Louis Bacons Moore Capital im ersten Jahr einen Gewinn von 86 %, was hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass Saddam Husseins Invasion in Kuwait aufgrund des klugen Austauschs von Informationen aus militärischen Quellen richtig vorhergesagt wurde und dass man richtig auf steigende Ölpreise setzte, während man Aktien leerverkaufte.

Während sich die moderne Kriegsführung langsam von direkten Militäraktionen zu waffenstarrender Finanzspekulation entwickelte, wurde der Markt für Daten genauso wertvoll wie das Verteidigungsbudget selbst. Aus diesem Grund wurde die Notwendigkeit fundierter Daten zum wichtigsten Thema der nationalen Sicherheit, was zu einer Zunahme fortschrittlicher Datenbroker führte, die aus der DARPA und der Geheimdienstgemeinschaft hervorgingen und dem Manhattan-Projekt des 21. Jahrhunderts ähnelten.

Das San-Jose-Projekt: Google, Facebook und PayPal

Die Gründung der CIA-Venture-Capital-Firma In-Q-Tel und die Ausbreitung von Venture-Capital-Firmen aus dem Silicon Valley, die sich in der Sand Hill Road in Palo Alto, Kalifornien, zusammenschlossen, sind Beispiele für die vollständige Finanzialisierung einer neuen Generation amerikanischer Datenbroker. Das erste Unternehmen, das sich in der Sand Hill Road ansiedelte, war Kleiner Perkins Caufield & Byers, besser bekannt als KPCB, das sich an der Finanzierung der Internetpioniere Amazon, AOL und Compaq beteiligte und gleichzeitig Netscape und Google direkt gründete. Zu den Partnern von KPCB gehörten so bekannte Regierungsmitglieder wie der ehemalige Vizepräsident Al Gore, der ehemalige Außenminister Colin Powell und Ted Schlein, der Vorstandsmitglied von In-Q-Tel und Mitglied des Beratungsausschusses der NSA ist. KPCB hatte auch eine enge Verbindung zum Internet-Netzwerkpionier Sun Microsystems, der vor allem für den Bau der meisten Netzwerk-Switches und anderer Infrastrukturen bekannt ist, die für eine moderne Breitbandwirtschaft benötigt werden.

Abgesehen von der offensichtlichen Notwendigkeit einer Netzwerkinfrastruktur für eine Datenwirtschaft patentierte ein früherer Sun-Mitarbeiter und späterer KPCB-Partner, Bill Joy, eine weit verbreitete Software für verteilte Dateisysteme, die als NFS oder Network File System bekannt ist. Anfang der 1990er Jahre gründete Sun außerdem eine auf den öffentlichen Sektor ausgerichtete Tochtergesellschaft namens Sun Federal. 1991 war Sun Federal für mehr als die Hälfte der von lokalen, bundesstaatlichen und nationalen Behörden im Land bestellten Workstations verantwortlich. Der vielleicht berühmteste Datenbroker der Welt, Google, dessen Gründer beide von der Stanford University kamen, wurde vom ehemaligen Sun-Microsystems-Gründer Andy Bechtolsheim und seinem Partner bei dem Ethernet-Switching-Unternehmen Granite Systems (später von Cisco übernommen), David Cheriton, gegründet, wobei Googles bekanntester CEO, Eric Schmidt, der ehemalige CTO von Sun Microsystems war.

Die Entstehung des Silicon Valley aus dem akademischen Umfeld in Nordkalifornien war kein Zufall und wurde in der Tat direkt von einem nicht klassifizierten Programm namens Massive Digital Data Systems (MDDS) beeinflusst. Das MDDS wurde unter direkter Beteiligung der CIA, der NSA und der DARPA selbst im Rahmen der Informatikprogramme an den Universitäten Stanford und CalTech sowie am MIT, in Harvard und an der Carnegie Mellon University ins Leben gerufen. Laut einem Bericht von Quartz würde diese Forschung, die eindeutige Auswirkungen auf die nationale Sicherheit hat, größtenteils „von nicht klassifizierten wissenschaftlichen Einrichtungen wie der National Science Foundation (NSF) finanziert und verwaltet werden, wodurch ‚die Architektur im privaten Sektor erweitert werden kann‘, um zu versuchen, ‚das zu erreichen, was sich die Geheimdienste erhofft haben‘. Das MDDS-Weißbuch wurde 1993 veröffentlicht, und im Laufe einiger Jahre wurden über die NSF mehr als ein Dutzend Zuschüsse in Höhe von jeweils mehreren Millionen Dollar verteilt, um die vielversprechendsten Bemühungen zu erfassen und sicherzustellen, dass diese Bemühungen zu geistigem Eigentum werden, das von den Regulierungsbehörden der Vereinigten Staaten kontrolliert wird.

„Nicht nur werden die Aktivitäten immer komplexer, sondern die sich ändernden Anforderungen erfordern auch, dass die IC [Intelligence Community] verschiedene Datentypen sowie größere Datenmengen verarbeitet“, heißt es im MDDS-Whitepaper. “Folglich übernimmt die IC eine proaktive Rolle bei der Förderung der Forschung im Bereich der effizienten Verwaltung riesiger Datenbanken und stellt sicher, dass die Anforderungen der IC in kommerzielle Produkte integriert oder an diese angepasst werden können. Da die Herausforderungen nicht nur eine Behörde betreffen, hat der Community Management Staff (CMS) eine Arbeitsgruppe für Massive Digital Data Systems (MDDS) beauftragt, sich mit den Bedürfnissen zu befassen und mögliche Lösungen zu ermitteln und zu bewerten.“

Das erste nicht klassifizierte Briefing für Wissenschaftler trug den Titel „Birds of a Feather Briefing“ und wurde 1995 auf einer Konferenz in San Jose, Kalifornien, unter dem Titel „Birds of a Feather Session on the Intelligence Community Initiative in Massive Digital Data Systems“ formalisiert. Im selben Jahr wurde einer der ersten MDDS-Zuschüsse an die Stanford University vergeben, die bereits seit einem Jahrzehnt mit NSF- und DARPA-Zuschüssen arbeitete. Das Hauptziel dieses Zuschusses bestand in der „Abfrageoptimierung sehr komplexer Abfragen“, mit einem engmaschig verfolgten zweiten Zuschuss, der auf den Aufbau einer riesigen digitalen Bibliothek im Internet abzielte. Diese beiden Zuschüsse finanzierten die Forschung der damaligen Stanford-Doktoranden und zukünftigen Google-Mitbegründer Sergey Brin und Larry Page. Zwei Manager aus dem Geheimdienstbereich trafen sich regelmäßig mit Brin, während er noch in Stanford war und die Forschung abschloss, die zur Gründung von Google führen sollte. Alle Treffen wurden durch Zuschüsse finanziert, die von der NSA und der CIA über das MDDS bereitgestellt wurden.

Die Algorithmen von Google wurden auf Computern erstellt, die im Rahmen des von NSF-DARPA-NASA finanzierten Projekts „Digital Library“ in Stanford über MDDS bereitgestellt wurden – Quelle

Obwohl dies bei der Beschreibung der Entstehungsgeschichte von Google oft nicht erwähnt wird, nannte der Hauptforscher des MDDS-Zuschusses Google ausdrücklich als direktes Ergebnis seiner Forschung: „Die Kerntechnologie, die es ermöglicht, Seiten viel genauer zu finden als andere Suchmaschinen, wurde teilweise durch diesen Zuschuss unterstützt“, schrieb Jeffrey Ullman. Um dieses Konzept weiterzuentwickeln, erklärt die Website des Stanford Infolab, dass ‚die Entwicklung der Google-Algorithmen auf einer Vielzahl von Computern durchgeführt wurde, die hauptsächlich vom NSF-DARPA-NASA-finanzierten Digital Library-Projekt in Stanford bereitgestellt wurden‘.

Google setzte während der ersten Dotcom-Blase sicherlich den Standard für Erfolg. Doch kurz nach ihrer Gründung entstanden auch zwei ähnliche Unternehmen aus dem Silicon Valley mit bedeutenden Verbindungen zur Geheimdienstgemeinschaft, die von mit dem MDDS verbundenen Hochschulen hervorgingen – PayPal und Facebook.

PayPal wurde im Dezember 1998 von den Gründern Peter Thiel und Max Levchin zusammen mit Luke Nosek und Ken Howery als Confinity Inc. gegründet. Das Unternehmen wollte Finanzinstituten die technologischen Möglichkeiten bieten, mobile und Online-Wirtschaftstransaktionen mithilfe von Kryptografie sicher zu machen – eine Technologie, die zu dieser Zeit in den Vereinigten Staaten stark reguliert war. Thiel hatte 1992 sein Jurastudium an der Stanford Law School abgeschlossen und war dann kurzzeitig bei der Wall-Street-Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell tätig – einer Kanzlei, die seit langem für ihre Verbindungen zum US-amerikanischen Geheimdienstapparat bekannt ist. Confinity Inc. war anfangs in der University Avenue 165 in Palo Alto, Kalifornien, ansässig, einem Gebäude, in dem Google in seinen „Gründerjahren“ untergebracht war, nachdem es sich zuvor ein Büro mit X.com von Elon Musk geteilt hatte.

In diesen prägenden Jahren arbeitete das PayPal-Team auch eng mit dem Geheimdienst zusammen. Levchin erklärte später in einem Interview mit Charlie Rose: „Ich finde es großartig, wenn die Regierung mit dem Privatsektor zusammenarbeitet. Als wir bei PayPal an Sicherheits- und Betrugsbekämpfungsmaßnahmen arbeiteten, haben wir mit jeder erdenklichen Behörde mit drei oder vier Buchstaben zusammengearbeitet, und das waren einige der besten und produktivsten Beziehungen, die ich als Unternehmer hatte … Ich denke, wenn der Privatsektor ihnen helfen kann, sollten wir das tun.“ Aufgrund des beispiellosen viralen Wachstums ihrer Nutzerbasis verbrachten die PayPal-Ingenieure einen Großteil der Gründungsphase des Unternehmens damit, Software zu entwickeln, um betrügerische Transaktionen zu identifizieren und die wachsenden Kosten des grassierenden Betrugs im Ökosystem zu mindern. Schließlich entwickelten sie einen adaptiven Algorithmus namens „Igor“, benannt nach einem russischen Kriminellen, der die Betrugsabteilung von PayPal häufig verhöhnte.

Im Jahr 2003, ein Jahr nach dem Verkauf von PayPal an eBay, wandte sich Thiel mit einem neuen Unternehmenskonzept an Alex Karp, einen Studienkollegen aus Stanford: „Warum nicht Igor nutzen, um Terrornetzwerke anhand ihrer Finanztransaktionen aufzuspüren?“ Thiel verwendete Mittel aus dem PayPal-Verkauf, um das Unternehmen zu gründen, und nach einigen Jahren, in denen er Investoren umworben hatte, erhielt das neu gegründete Unternehmen Palantir eine Investition von schätzungsweise 2 Millionen US-Dollar von der Risikokapitalgesellschaft der CIA, In-Q-Tel. Die Mitbegründer von Palantir berieten sich mit John Poindexter während seiner Amtszeit als Leiter des damals umstrittenen Total Information Awareness-Programms der DARPA, um das umstrittene Überwachungsprogramm zu privatisieren. Im Jahr 2020 sprach Intelligencer mit einem ehemaligen Geheimdienstmitarbeiter, der an der Investition beteiligt war und behauptete, die CIA habe gehofft, dass „die Nutzung des technischen Fachwissens des Silicon Valley“ es ihr ermöglichen würde, „weitgehend unterschiedliche Datenquellen unabhängig vom Format zu integrieren“.

Im Jahr 2013 standen auf der Kundenliste von Palantir „die CIA, das FBI, die NSA, das Center for Disease Control, das Marine Corps, die Air Force, das Special Operations Command, West Point und die IRS“, wobei etwa „50 % des Geschäfts“ aus Verträgen mit dem öffentlichen Sektor stammten. Palantir ist eng mit der US-Regierung verbunden, aber sein finanzielles Spin-off, Palantir Metropolis, konzentriert sich auf die Bereitstellung von „Analysewerkzeugen“ für „Hedgefonds, Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen“, um sich gegenseitig zu überlisten. Wie The Guardian berichtet: „Palantir stellt dem Pentagon nicht nur eine Maschine für die globale Überwachung und die dateneffiziente Kriegsführung zur Verfügung, sondern steuert auch die Wall Street.“

Ähnlich wie Palantir war Facebook eines der Instrumente, mit denen nach dem 11. September umstrittene militärische Überwachungsprojekte der USA privatisiert wurden, da es ebenfalls aus einem der MDDS-Partner, der Harvard University, hervorgegangen ist. PayPal- und Palantir-Mitbegründer Peter Thiel wurde auf Geheiß des Filesharing-Pioniers Sean Parker, der im Alter von 16 Jahren erstmals mit der CIA in Kontakt kam, der erste bedeutende Investor von Facebook. Was aus Facebook nach der Beteiligung von Thiel und Parker wurde, ähnelte einem anderen eingestellten DARPA-Projekt aus derselben Zeit, das als LifeLog bekannt war, so sehr, dass der Architekt und Projektmanager von LifeLog bei DARPA sogar die direkten Parallelen bemerkte. Eine dieser Parallelen, die von ehemaligen DARPA-Projektmanagern nicht erwähnt wurde, ist die Tatsache, dass Facebook am selben Tag gestartet wurde, an dem LifeLog eingestellt wurde. Die langjährigen Verbindungen von Facebook zum Militär und zu Geheimdiensten gehen weit über seine Ursprünge hinaus, einschließlich der Enthüllungen über seine Zusammenarbeit mit Spionageagenturen im Rahmen der Snowden-Leaks und seiner Rolle bei Einflussnahme-Operationen – einige davon betrafen sogar direkt Google und Palantir.

Ein unausgesprochenes Ergebnis der globalen Verbreitung von Facebook war die schlaue, indirekte Schaffung des ersten digitalen ID-Systems – eine Notwendigkeit für die kommende digitale Wirtschaft. Die Benutzer würden ihre Profile einrichten, indem sie das soziale Netzwerk mit einer Fülle persönlicher Informationen füttern, wobei Facebook diese Daten nutzen könnte, um große Netzwerke der Konnektivität zwischen ansonsten unbekannten sozialen Gruppen zu generieren. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Facebook Platzhalterkonten für Einzelpersonen generierte, die in den Benutzerdaten auftauchten, aber kein eigenes Profil hatten. Sowohl Google als auch PayPal würden ähnliche digitale Identifizierungsmethoden verwenden, um es den Benutzern zu ermöglichen, sich auf anderen Websites anzumelden, wodurch interoperable Identifizierungssysteme geschaffen würden, die das Internet durchdringen könnten.

Eine ähnliche Entwicklung vollzieht sich im Finanzsektor, da sich soziale Netzwerke von Datenhändlern – darunter Facebook und Musks X (ehemals Twitter) – als die Zukunft der Finanzdienstleistungsunternehmen positionieren. Diese Idee macht mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass Geld selbst eine Kommunikationstechnologie ist und leicht in bestehende Kommunikationsplattformen integriert werden kann – insbesondere in solche, die auf Benutzerdaten und Identitätssystemen basieren. Gleichzeitig sehen wir, dass Finanzdienstleister wie der größte Emittent von Stablecoins in US-Dollar, Tether, der übermäßig mit PayPal verbunden ist, Millionen in Investitionen in die Datenbroker-Technologie der nächsten Generation stecken. Tether hat kürzlich das Erdbeobachtungs-/Satelliten-as-a-Service-Unternehmen Satellogic, das Brain-Chip-Unternehmen Blackrock Neurotech, das KI-Rechenunternehmen Northern Data und sogar Rumble, einen von Thiel finanzierten Konkurrenten von Googles YouTube, finanziert.

Von öffentlich-privat zu privat-öffentlich

Wie oben dargelegt, ist es offensichtlich, dass die Geheimdienste des öffentlichen Sektors den Schleier des Privatsektors nutzten, um finanzielle Anreize und kommerzielle Anwendungen für den Aufbau der modernen Datenwirtschaft zu schaffen. Ein einfacher Blick auf die sieben größten Aktien der amerikanischen Wirtschaft veranschaulicht dieses Konzept: Meta (Facebook), Alphabet (Google) und Amazon – mit dem Gründer Jeff Bezos, dem Enkel des ARPA-Gründers Lawrence Preston Gise – führen die Softwareseite an, während Microsoft, Apple, NVIDIA und Tesla die Hardwarekomponente anführen. Während viele dieser Unternehmen während ihrer Gründungsphase enge Verbindungen zur Geheimdienstgemeinschaft und zum öffentlichen Sektor hatten, treiben diese Unternehmen des Privatsektors nun die Globalisierung und die nationalen Sicherheitsinteressen des öffentlichen Sektors voran.

Die Zukunft der amerikanischen Datenwirtschaft steht und fällt mit zwei Säulen: künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie. Die engen Beraterbeziehungen der neuen Trump-Regierung zu PayPal, Tether, Facebook, Palantir, Tesla und SpaceX machen deutlich, dass die Datenbroker wieder an der Pennsylvania Avenue Einzug gehalten haben. KI erfordert riesige Mengen an fundierten Daten, um für die Technologen von Nutzen zu sein, und die von diesen treuen Vertretern des Privatsektors bereitgestellten Daten sind dazu bestimmt, ihre Lernmodule zu füttern – sicherlich nachdem sie sich saftige Regierungsaufträge gesichert haben. Private Unternehmen, die öffentliche Blockchains zur Ausgabe ihrer Token verwenden, bieten den Vereinigten Staaten nicht nur erhebliche Möglichkeiten, ihr Schuldenproblem anzugehen, sondern dienen gleichzeitig als „Überwachungssegen“, wie ein ehemaliger CIA-Direktor feststellte.

Die Tatsache, dass die Trump-Administration die Blockchain – die letzte Stufe der öffentlich-privaten Kommerzialisierung von Daten – trotz ihrer libertären Haltung begrüßt, offenbart den Höhepunkt eines jahrzehntelangen technokratischen Trojanischen Pferdes. Fast die gesamte grundlegende Technologie, die benötigt wird, um die Welt in dieses neue Finanzsystem zu drängen, wurde im Verborgenen vom Militär und den Geheimdiensten des größten Imperiums der Welt entwickelt. Während Technologie sicherlich Lösungen für mehr Effizienz und wirtschaftlichen Wohlstand bieten kann, können dieselben Werkzeuge auch dazu verwendet werden, die Bürger der Welt weiter zu versklaven.

Was einst als ein Leitstern erschien, der uns zu freier Meinungsäußerung und finanzieller Freiheit lockte, hat sich als nichts anderes als der Glanz von Uncle Sams Stiefel herausgestellt, der seinen nächsten Schritt macht.