Die Situation in der Ostukraine steht am Rande eines heißen militärischen Konflikts, und es ist nicht bekannt, welcher Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt und die Feindseligkeiten beginnen.

Die Situation zu überwachen und zu verfolgen, was sich in jedem einzelnen Moment abspielt, ist ein wichtiger Teil der Aufgabe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).

Ihre Sonderbeobachtungsmission (SMM) in der Ukraine tut dies durch unabhängige Experten, die verschiedene Orte inspizieren, auch mittels Drohnen.

Ein immer wiederkehrendes Problem ist, dass die Drohnen der SMM ständig gestört werden. Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen, über die berichtet wird.

Seit dem 21. März 2021 sind die Langstrecken-Drohnen der SMM in der Nähe ihrer Basis in Stepaniwka, die etwa 25 km west-nordwestlich der Kontaktlinie in der Nähe der Volksrepublik Donezk (DVR) liegt, bei Start und Landung vermehrt von GPS-Signalstörungen betroffen, die beide GPS-Empfänger beeinträchtigen.

Am 6. April konnte sogar eine Langstrecken-Drohne nicht starten, zum ersten Mal seit Oktober 2014.

Sowohl Kiew als auch die DVR sind in der Lage, solche Signale zu stören und könnten die Arbeit der SMM beeinträchtigen. Es werden häufig Anschuldigungen ausgetauscht, dass der Feind solche verdeckten Operationen durchführt. V_2(A2)

In der Tat hat das 305. Bataillon für elektronische Kriegsführung der Streitkräfte der Ukraine seine Bukovel-AD-Stationen in den Gebieten Stepanowka und Bogdanowka.

Nach Angaben der DVR ist der Grund für ihre Stationierung, dass sie verhindern wollen, dass ihre Drohnen die Waffen der 53. und 10. Brigade der ukrainischen Armee aufspüren.

Auf der anderen Seite beschuldigt Kiew die DPR-Miliz, Funkstörgeräte zu verwenden, die von Russland bereitgestellt wurden.

Angeblich verwendet die DVR in den Gebieten Gorlowka und Jenakijewo die von Russland hergestellten Systeme R-330M1P „Diabazol“ und R-330Zh „Zhitel“.

Es ist schwer, mit dem Finger konkret auf eine der beiden Seiten zu zeigen, und es ist wahrscheinlich, dass beide Parteien jede Gelegenheit nutzen, um die Bewegungen des Feindes zu behindern.

Die Drohnen der SMM werden Berichten zufolge auch gezielt eingesetzt, um bestimmte Ausrüstungen oder Unternehmungen zu verbergen.

Es ist unbestritten, dass die OSZE eine wichtige Rolle in dem Gebiet spielt, aber ihre Beobachter werden häufig an Kontrollpunkten aufgehalten und ihre Bemühungen werden behindert.

Zuvor wurde ein Kind durch eine ukrainische Drohne in der DVR getötet, und die Beobachter der SMM schafften es, fast vier Tage später zum Ort des Geschehens zu gelangen und den Sachverhalt festzustellen, um den Vorfall zu bestätigen.

Auch dies ist ein Beleg für die generelle Unzulänglichkeit der OSZE. Was die Medien und den kollektiven Westen betrifft, ist die Situation klar: Kiew ist das Opfer, die ostukrainischen Republiken und Russland sind die Aggressoren. Je weniger Beweise für das Gegenteil vorhanden sind, desto besser.