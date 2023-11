Die EU will Ihr altes Auto beschlagnahmen, um die Klimaziele zu erreichen.

Peter Imanuelsen

Das ist drakonisch.

Die EU findet immer mehr Wege, Ihnen Ihre Freiheiten zu nehmen. Sie möchte Ihnen Ihr altes Auto wegnehmen und verschrotten! Ja, Sie haben richtig gelesen.

Die EU hat eine sogenannte Altauto-Richtlinie und will diese so drakonisch ausweiten, dass es an die kommunistische Sowjetunion erinnert.

Es wird eine Reihe neuer Kriterien geben, die darüber entscheiden, ob man sein Auto behalten darf. Wenn Ihr Auto die Kriterien nicht erfüllt, wird die EU es beschlagnahmen und verschrotten.

Eines der Kriterien ist, dass Ihr Auto als „Abfall“ gilt und verschrottet wird, wenn es zwei Jahre lang nicht zur regelmäßigen EU-Kontrolle vorgeführt wurde.

Im Gespräch ist auch die Einführung eines „Kreislaufpasses“ für Fahrzeuge. Mit anderen Worten: ein Reisepass für Ihr Auto. Das ist Wahnsinn.

Wenn die Reparaturkosten den Wert Ihres Autos übersteigen, wird die EU es beschlagnahmen und für Sie verschrotten. Aufmerksam von denen…

Es gibt aber eine Ausnahme für Autos, die älter als 30 Jahre sind. Aber sie müssen original sein. Das heißt, wenn Sie einen anderen als den Originalmotor einbauen und Ihr Auto in den vergangenen zwei Jahren keine EU-Kontrolle hatte, wird es verschrottet!

Das bedeutet, dass viele ältere Autos von der EU als „Abfall“ eingestuft werden und Ihr Auto beschlagnahmt und für Sie verschrottet wird – alles unter dem Vorwand des Recyclings und der Erfüllung der Klimaziele.

In Wirklichkeit bedeutet das, dass Sie Ihr Auto nicht mehr besitzen werden. In Wirklichkeit wird Ihr Auto dem Staat gehören, und der Staat wird entscheiden, wie lange Sie Ihr Auto haben dürfen. Sie werden nichts mehr besitzen und glücklich sein…

Sie benutzen den Klimawandel und die Umwelt als Vorwand, um Sie Ihrer Freiheit zu berauben und Ihr Leben zu kontrollieren.

Und aus ökologischer Sicht ergibt das keinen Sinn. Wissen Sie, was eine Menge Kohlenstoffemissionen verursacht? Die Produktion neuer Autos. Vor allem die Produktion von neuen Elektroautos.

Die alten Autos der Leute zu beschlagnahmen und zu verschrotten, um sie zu zwingen, neue Autos zu kaufen, ist also nicht gut für die Umwelt. Ein vorhandenes Auto mit Ersatzteilen zu reparieren, ist bei Weitem das Beste, was man tun kann, wenn man sich Gedanken über Kohlenstoffemissionen macht.

Aber hier geht es nicht wirklich darum, die Umwelt zu retten. Es geht um Kontrolle.

Es geht um das, was man „Kreislaufwirtschaft in Design und Produktion“ nennt. Sie wollen nicht, dass Sie ihr Auto nicht zu lange behalten. Man möchte es zurückhaben. Ich bin mir sicher, dass die Autohersteller darüber sehr glücklich sind, weil sie dann mehr Kunden haben.

Oder die Leute können sich kein neues Auto leisten, sodass sie am Ende gar kein Auto mehr haben und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad angewiesen sind.

Die wenigen, die sich ein neues, teures Elektroauto leisten können, werden die Elite und die Reichen sein.

Vielleicht ist das nur ein Plan, um den normalen Menschen ihre Freiheiten zu nehmen. Wissen Sie, wer den einfachen Menschen noch ihre Freiheiten genommen hat? Die Sowjetunion.

Das ist der Klimakommunismus.

Bisher ist es nur ein Vorschlag für eine neue Gesetzesänderung, es besteht also noch Hoffnung, dass sie nicht durchgesetzt wird. Deshalb ist es wichtig, diese Nachricht überall zu verbreiten, um das Bewusstsein zu schärfen. Wenn genug Menschen NEIN sagen, werden sie es sich vielleicht noch einmal überlegen!