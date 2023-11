Microsofts „Democracy Forward“-Initiative zielt auf die Manipulation unserer Gesellschaft

Von Igor Chudov

Pläne zur „Gestaltung des Informationsökosystems“, „Integration in die Wahlsoftware“, „Gewährleistung der Wahlsicherheit“ und vieles mehr

Microsoft, 1975 von Bill Gates gegründet, ist ein Softwareunternehmen, das das berühmte Windows-Betriebssystem entwickelt hat und die Monopolrechte daran besitzt.

Meine Leser werden vielleicht überrascht sein, wenn sie erfahren, dass die Interessen von Microsoft weit über den Markt für Computersoftware hinausgehen und sich in jeden Aspekt der Entscheidungsfindung vieler Zivilgesellschaften einmischen. Die Pläne von Microsoft berühren die wichtigsten Bereiche unserer kollektiven, demokratischen Entscheidungsfindung in einer Weise, die viele Fragen aufwirft.

Werfen Sie einen Blick auf seine Initiative „Democracy Forward“.

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/democracy-forward?activetab=pivot1:primaryr5

Microsoft unternimmt aktiv die folgenden Schritte (direkte Zitate unten):

Beschäftigt sich intensiv mit Wahlen in verschiedenen Ländern und legt dabei den Schwerpunkt auf die sogenannte „Wahlintegrität„.

Stellt eine Software namens ElectionGuard zur Verfügung, die in alle Wahlsoftwaresysteme integriert werden kann, um bei der Stimmenauszählung eingesetzt zu werden.

Bewahrt und unterstützt den Journalismus (der mit den Zielen von Microsoft übereinstimmt) und hilft bei der Überprüfung vor der Veröffentlichung (!).

Hilft lokalen Publikationen bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen für nachhaltigen Journalismus und fördert so den Journalismus.

Partnerschaften mit NewsGuard, einem „Vertrauens“-Dienst, der Nachrichtenquellen auf der Grundlage von sehr voreingenommenen Faktenchecks bewertet.

All diese Bemühungen sind höchst parteiisch und ziemlich eigenartig.

Microsoft zielt darauf ab, den Diskurs und die Wahlen in vielerlei Hinsicht zu kontrollieren, um unseren Entscheidungsprozess zugunsten von Microsoft oder seiner Führung zu lenken. Betrachten wir ihre Aktivitäten etwas genauer:

Journalismus

Microsoft will „vertrauenswürdige Nachrichtenquellen unterstützen“, überlässt aber die Auswahl der zu unterstützenden Outfits weitgehend sich selbst.

In direkter Zusammenarbeit mit fünf Gemeinden im ganzen Land stellt Microsoft in Partnerschaft mit Bürgerstiftungen und anderen Organisationen Journalisten und Redaktionen neue Tools, Technologien und Kapazitäten zur Erforschung hybrider Geschäftsmodelle für nachhaltigen Journalismus zur Verfügung.

Ich bin sicher, dass Redaktionen und Journalisten, die von Microsoft großzügig unterstützt werden, gerne einen Microsoft-freundlichen, nachhaltigen Journalismus liefern werden.

Microsoft will auch die Herkunft von Inhalten überprüfen, um die Inhalte zu filtern, über die Journalisten berichten würden. Wie das Unternehmen stolz erklärt, arbeitet es daran, alle Inhalte zu filtern und mithilfe von KI zu entscheiden, was vertrauenswürdig ist und worüber daher nicht berichtet werden sollte:

Etwa 93 % dieser Kampagnen umfassten die Erstellung von Originalinhalten, 86 % verstärkten bereits vorhandene Inhalte und 74 % verfälschten objektiv nachprüfbare Fakten. Jüngste Berichte zeigen auch, dass Desinformationen über die COVID-19-Pandemie verbreitet wurden, was zu Todesfällen und Krankenhausaufenthalten von Menschen führte, die vermeintliche Heilmittel suchten, die in Wirklichkeit gefährlich sind.

Unsere Leser sind mit dem Faktencheck und der Nachrichtenüberprüfung von Covid-19 sehr vertraut, die nie auch nur ein bisschen Kritik an Covid-Impfstoffen zuließen.

Wahlen

Microsoft ist bestrebt, sich in den Wahlprozess einzubringen. Auf vielen Webseiten, die von der Initiative „Democracy Forward“ verlinkt sind, werden mehrgleisige Bemühungen beschrieben, „bei der Verwaltung von Wahlen zu helfen“.

Zunächst einmal will Microsoft in das Geschäft der Stimmenauszählung und -ermittlung einsteigen:

ElectionGuard ist ein kostenloses, quelloffenes Software-Entwickler-Toolkit (SDK), das, wenn es in ein Wahlsystem integriert wird, den Wählern und der Öffentlichkeit die Gewissheit gibt, dass die Stimmen korrekt gezählt wurden.

Microsoft hofft, dass ElectionGuard Teil jedes elektronischen Wahlsystems sein wird. Es will Stimmen verfolgen:

Microsofts Pläne für die Beteiligung an Wahlen sind umfangreich. Das Unternehmen will auch die Cybersicherheit bei jeder Wahl verwalten:

Heute kündigen wir mehrere Schritte an, die unser Programm „Defending Democracy“ unternimmt, um unsere demokratischen Prozesse angesichts all dieser Bedrohungen widerstandsfähiger zu machen. Erstens erweitern wir ab heute unser Programm zur Verteidigung der Demokratie um einen neuen Dienst, die Wahlsicherheitsberater, die politischen Kampagnen und Wahlhelfern praktische Hilfe bei der Sicherung ihrer Systeme und der Bewältigung von Cyberangriffen bieten.

Microsoft will auch Wahlbeamte beherbergen und erhält damit einen beispiellosen Zugang zu den täglichen Aktivitäten der Wahlbüros:

Zweitens erweitern wir unseren AccountGuard-Bedrohungsmeldedienst, um die Büros von US-Wahlbeamten und des US-Kongresses abzudecken, da viele von ihnen aus der Ferne arbeiten.

Microsoft will auch alle Kampagnen hosten, wie die Kennedy for President Kampagne. (Ich hoffe, RFK durchschaut das und hostet woanders)

Drittens erweitern wir Microsoft 365 for Campaigns auf Kampagnen und Parteien auf staatlicher Ebene. Und schließlich veröffentlichen wir unsere politischen Empfehlungen zur Sicherung von Wahlen, einschließlich der Möglichkeiten, diese zu sichern und gleichzeitig die COVID-19-Krise im Gesundheitswesen zu bewältigen.

Es ist sehr schön, wie Microsoft sowohl die Cybersicherheit als auch die Stimmenauszählung verwalten will. Aber ist das eine sichere Idee? Sollten diese Funktionen nicht voneinander getrennt werden?

NewsGuard

Microsoft sponsert und unterstützt NewsGuard:

NewsGuard, eine umfassende Initiative zur Überprüfung von Nachrichtenquellen und zur Entlassung „unzuverlässiger“ Nachrichtenmedien, behauptet, überparteilich zu sein, ist aber in Wirklichkeit alles andere als das. Wie in diesem Artikel erläutert, stützt sich die Initiative bei ihren Entscheidungen auf Faktenüberprüfungen durch sehr parteiische Faktenprüfer.

Es überrascht nicht, dass NewsGuard immer alle Interessen des Microsoft-Gründers Bill Gates, wie Klimawandel, Impfstoffe usw., unterstützt hat.

Das ist gefährlich!

Wir haben ein kommerzielles, börsennotiertes Unternehmen (Microsoft), das sich mit dem Verkauf von Software und Cloud-Diensten für Unternehmen beschäftigt.

Aus irgendeinem Grund zeigt dieses Unternehmen ein seltsames Interesse daran, sich in die intimsten Bereiche des demokratischen Prozesses einzumischen. Es versucht, Entscheidungsverfahren zu untergraben, auf die sich unsere Demokratien verlassen, wie z. B. die Auswahl von vertrauenswürdigen Nachrichtensendern, die Überprüfung von Nachrichten und das Sponsoring von Journalisten.

Microsoft will sowohl die Sicherheit der Wahlen verwalten als auch an der Stimmenauszählung beteiligt sein. Dies schafft einzigartige Risiken und Bedenken, die wir besser verstehen müssen.

Ich glaube nicht, dass wir in einem guten demokratischen System zulassen können, dass ein großes Unternehmen so tief in das Gefüge unseres gesellschaftlichen Prozesses eingebettet ist, dass es im Wesentlichen unsere Nachrichtenquellen, unser Denken, die Sicherheit von Wahlen und die Stimmenauszählung kontrolliert.

Ein Unternehmen, das den gesellschaftlichen Diskurs, die Wahlsicherheit und die Stimmauszählung kontrolliert, könnte in einer Bananenrepublik vorkommen, wäre aber für eine reife demokratische Gesellschaft unangemessen.

Sind Sie besorgt über die Bemühungen von Bill Gates und Microsoft? Sind meine Sorgen unberechtigt? Ist hier eine große Machtübernahme im Gange? Sind wir eine Bananenrepublik, und haben wir das verdient, oder haben wir etwas Besseres verdient?