Der Crash wird spektakulär sein

Jim Quinn

„Die Zinsen auf die Bundesschulden sind jetzt so enorm, dass sie 40% der persönlichen Einkommenssteuer verschlingen… wenn die Bundesfinanzen so weitermachen, dann wird in wenigen Jahren die gesamte Einkommenssteuer benötigt werden, um die Schulden zu finanzieren…“

Die Regierung sammelt mit vorgehaltener Waffe und der Androhung von Gefängnis $2,6 Billionen an Individualsteuern ein. Gleichzeitig hat sie ein jährliches Defizit von $2 Billionen. Und das, bevor die Zinsen auf die nationalen Schulden so richtig in die Höhe schießen. Unser Troll von Finanzminister, Janet Yellen, hatte die Gelegenheit, Billionen an Staatsschulden für 30 Jahre mit einem 2% Zins festzuschreiben. Aber sie hat absichtlich auf kurze Laufzeiten umgeschuldet.

Die Zinsen auf die Schulden werden nächstes Jahr $1 Billion überschreiten, und wie man sehen kann, werden die Zinsen in ein paar weiteren Jahren $2 Billionen erreichen. Das bedeutet, dass sie bereits noch mehr Fiat-Geld drucken und sich Geld vom Rest der Welt leihen, um die Zinsen auf die bereits vorhandenen Schulden zu zahlen.

Fremde Länder, vor allem China und Indien, kaufen nicht nur keine neuen US-Anleihen, sondern stoßen ihre vorhandenen US-Staatsanleihen ab.

Da sich die BRICS bei ihrem Handel bewusst vom US-Dollar abwenden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser Schuldenberg in einer gigantischen Lawine über die ahnungslose amerikanische Bevölkerung hereinbricht.

Die Stunde hat bereits geschlagen, aber wenn man das nicht hören will, dann wird man geschockt und am Boden zerstört sein, wenn sich der angebliche Papierreichtum auflöst.

Jetzt wisst Ihr, warum Biden und seine Pfleger versuchen, auf der ganzen Welt Kriege anzuzetteln, gegen jene Länder, in denen sie erkannt haben, dass diese Länder den Abschied vom US-Dollar (die Grundlage der Weltherrschaft und Kontrolle) anstreben.

Wir haben böse Menschen, die unser Land regieren, und die würden eher alles niederbrennen als ihren Reichtum, ihre Macht und die Kontrolle aufzugeben.