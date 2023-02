Die ewige Krisenmaschine des Pentagons

Angesichts der Entscheidung von Präsident Biden, 31 seiner erstklassigen M1-Abrams-Panzer in die Ukraine zu schicken, ist klar, dass das Pentagon beschlossen hat, seinen Krieg gegen Russland zu eskalieren. Auf Bidens Entscheidung folgte die Entscheidung Deutschlands, 14 Leopard 2 A6-Panzer an die Ukraine zu liefern. Ich garantiere Ihnen, dass es keinen lebenden Russen gibt, der nicht weiß, wie es in den 1940er Jahren war, als Deutschland seine Panzer tief nach Russland schickte, Millionen von Russen tötete und das Land fast erobern konnte.

Wenn der zunehmende Druck, den das Pentagon auf Russland ausübt, nicht zu einem Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland führt, werden die Befürworter dieser höchst gefährlichen interventionistischen und eskalatorischen Strategie später ausrufen: „Sehen Sie, wir haben Ihnen doch gesagt, dass nie die Gefahr eines Atomkriegs bestand.“ Das Interessante an der Strategie des Pentagons ist jedoch, dass es im Falle eines Atomkriegs niemanden geben wird, der darauf hinweist, wie falsch sie war.

Das ist natürlich keine Art zu leben. Aber so sieht das Leben in einer Regierungsstruktur aus, die auf nationaler Sicherheit basiert. Das Establishment des Militärs/der Geheimdienste braucht einen ständigen Strom von Krisen, um die Menschen in Aufregung, Aufregung, Angst, Furcht und Spannung zu halten. Auf diese Weise erwarten sie, dass der Militär-/Geheimdienst-Apparat sie „sicher“ hält. Ohne den ständigen Strom von Krisen würden die Menschen vielleicht fragen: „Wozu brauchen wir einen Staat der nationalen Sicherheit? Warum können wir nicht zu unserer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt zurückkehren?“

Darüber hinaus sorgt ein ständiger Strom von Krisen dafür, dass das Pentagon, die CIA und die NSA, die drei Hauptbestandteile des nationalen Sicherheitsapparats, mit immer mehr Steuergeldern versorgt werden. Dieser Betrag wird bald 1 Billion Dollar pro Jahr erreichen. Ich garantiere Ihnen, dass die Hersteller von Panzern heute schon die Champagnerflaschen entkorken. Schließlich müssen die Panzer, die in die Ukraine geschickt werden, ersetzt werden. Die bedrängten amerikanischen Steuerzahler werden dafür aufkommen, entweder direkt durch Steuern oder indirekt durch eine höhere Staatsverschuldung (die derzeit bei 31,5 Billionen Dollar liegt und täglich steigt) und Inflation.

Genau darum ging es im Kalten Krieg – die Amerikaner in Aufregung zu versetzen, sie in einen Hype zu versetzen, ihnen Angst zu machen und sie in Spannung zu halten. Jedem wurde die Vorstellung eingeimpft, dass die russischen Roten kommen würden, um uns zu holen. Nur das Pentagon, die CIA und die NSA könnten uns vor einer kommunistischen Machtübernahme bewahren. Der einzige Präsident, der jemals bereit war, diesem Betrug entgegenzutreten, war Präsident Kennedy, und wir alle wissen, was mit ihm geschah.

Als der Kalte Krieg zu Ende ging, blieb der Kalte-Krieg-Krimi leider bestehen. Das nationale Sicherheitsestablishment hielt den alten Dinosaurier des Kalten Krieges, die NATO, am Leben. Das Pentagon brach sein Versprechen gegenüber Russland und begann, die NATO zu nutzen, um ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes zu integrieren. Das Pentagon wusste genau, was es tat – es schuf die Voraussetzungen für die Fortsetzung des alten Kalten Krieges, zumindest in Bezug auf Russland.

Als das Pentagon schließlich mit der Drohung, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, eine „rote Linie“ überschritt, die Russland wiederholt betont hatte, erreichte das Pentagon, was es wollte – die Fortsetzung seiner alten Kalter-Krieg-Masche, abgesehen von dem Teil, dass die Roten uns holen kommen würden.

Aber sie sind immer noch nicht bereit, den roten Teil ihrer Kalter-Krieg-Masche loszulassen. Deshalb tun sie jetzt ihr Bestes, um eine Krise mit China wegen Taiwan anzuzetteln. Diese Krise wird sie in die Lage versetzen, auszurufen: „Seht ihr, ihr braucht uns, um euch sowohl vor Russland als auch vor den chinesischen Roten zu schützen.“

Und vergessen Sie nicht – sie haben immer noch ihren ewigen Krieg gegen den Terrorismus. Sicher, sie töten nicht mehr massenhaft Menschen in Afghanistan und im Irak, aber sie töten immer noch Menschen im Nahen Osten und in Afrika. Die potenziellen terroristischen Vergeltungsmaßnahmen, die sich aus diesen ständigen Morden ergeben, reichen aus, um die Fortsetzung ihres ewigen Kriegs gegen den Terrorismus sowie die ständige Zerstörung unserer Rechte, Freiheiten und finanziellen Sicherheit hier zu Hause zu rechtfertigen, damit wir vor den Terroristen „sicher“ sind, die uns angeblich wegen unserer „Freiheit und Werte“ hassen.

Wichtig ist, dass ein Leben in permanenten, immerwährenden Krisen weder notwendig noch unvermeidlich ist. Es gibt einen Weg, das normale Leben in Amerika wiederherzustellen – einen Weg, der nicht auf einem ständigen Strom von Krisen beruht. Dieser Weg besteht darin, die Regierungsstruktur des Nationalen Sicherheitsstaates abzuschaffen und das Regierungssystem der Republik mit beschränkter Regierungsgewalt wiederherzustellen. Die Frage ist nur, ob die Amerikaner den Willen und die Kraft haben, dies zu tun. Eines ist jedoch sicher: unsere Freiheit, unser Wohlbefinden und möglicherweise sogar unser Überleben hängen davon ab.