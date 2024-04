“Die Farben und die Freude sind verschwunden”: Gazaner kehren in das zerstörte Khan Younis zurück

Nach dem Abzug des israelischen Militärs strömten vertriebene Palästinenser zurück in die Stadt, um zu sehen, was übrig geblieben war. Viele waren schockiert von dem, was sie vorfanden.

Ruwaida Kamal Amer

Tausende von Palästinensern sind in den letzten Tagen in die Stadt Khan Younis zurückgekehrt, nachdem sich die israelischen Streitkräfte am Sonntag plötzlich zurückgezogen hatten. Was sie erwartete, war ein Bild der totalen Verwüstung, so dass viele nicht einmal mehr ihre alten Häuser und Straßen erkennen konnten. Ganze Stadtteile wurden durch Bombardierungen, Granatenbeschuss und Bulldozer zerstört, so dass kaum noch Spuren zu finden sind. Khan Younis ist heute eine Stadt aus Schutt und Asche.

Vor dem Krieg lebten in der Stadt und ihrer Umgebung etwa 400.000 Menschen, was sie nach Gaza-Stadt zur zweitgrößten Gemeinde des Gazastreifens machte. Diese Zahl hat sich in den ersten Wochen des Krieges mehr als verdoppelt, als Israel allen Bewohnern des nördlichen Streifens befahl, nach Süden zu evakuieren, während es Khan Younis weiter bombardierte.

Als die israelischen Truppen die Stadt Anfang Februar vollständig belagerten, waren viele Palästinenser gezwungen, durch einen so genannten “sicheren Korridor” zu fliehen, was für diejenigen, die sich auf den Weg machten, mit Misshandlungen und Demütigungen verbunden war.

Nachdem die Armee Khan Younis in den letzten Tagen geräumt hatte, wollten die ehemaligen Bewohner der Stadt nach mehr als zwei Monaten zurückkehren, um zu sehen, was von der Stadt übrig geblieben war. Als sie durch die einst belebten und nun kaum noch erkennbaren Straßen gingen, waren viele von ihnen schockiert über das, was sie vorfanden.

“Ich bin ein Sohn dieser Stadt, aber ich erkenne ihre Straßen nicht mehr”, sagte Ahmed Suleiman, ein 35-Jähriger aus dem Flüchtlingslager Khan Younis, dem Magazin +972. “Ich kam am Bani Suhaila Kreisverkehr [eine der Hauptkreuzungen der Stadt] an und sah große Zerstörung, nur einen Haufen Sand – es sah aus wie eine Wüste.”

Suleiman, der in Rafah Zuflucht gesucht hat, nachdem er aus Khan Younis geflohen war, beschrieb, was er vorfand, als er das Flüchtlingslager erreichte: “Alle einstöckigen Häuser waren völlig zerstört, es gab nur noch mehrstöckige Häuser, die durch den Beschuss und das Feuer schwer beschädigt waren. Als ich bei meinem Wohnhaus ankam, war die Tür zerstört und einige Fenster waren verbrannt und zerbrochen. Ich betrat das Gebäude und prüfte ein Stockwerk nach dem anderen. Sie waren alle völlig verkohlt. Meine Wohnung befindet sich im vierten und letzten Stock; als ich sie von der Straße aus sah, hoffte ich, dass sie in Ordnung sein könnte. Aber als ich dort ankam, fand ich eine Menge Schäden vor.

“Ich begann mich an die Momente zu erinnern, die ich mit meinen Kindern in diesem Haus verbracht hatte”, fuhr er fort. “Ich habe viel nach den Spielsachen meiner Kinder gesucht, damit ich ihnen etwas von zu Hause mitbringen konnte. Ich fand nur wenige, von denen einige verbrannt und andere zerbrochen waren. Ich nahm, was ich konnte, und gab es meinen Kindern.”

Während er sein Haus inspizierte, traf Suleiman mehrere seiner Nachbarn, die ebenfalls zurückgekehrt waren, um sich die Schäden anzusehen. “Viele von ihnen waren schockiert und traurig über die schwere Zerstörung”, sagte er. “Wir haben uns gefragt: Wem gehört dieses Haus? Wo ist der Laden hin? Wie finden wir diese Straße? Als ich Videos von der Stadt in den sozialen Medien sah, dachte ich, dass die Zerstörung nicht so schlimm sei. Aber die Realität sieht anders aus. Sie ist sehr beängstigend. Man hat das Gefühl, sich in einem schmerzhaften Albtraum zu befinden.

“Die Stadt ist durch die Zerstörung und die Trümmer grau geworden”, fuhr Suleiman fort. “Die Farben und die Freude in der Stadt sind leider verschwunden. Ich weiß nicht, wie ich mit meinen Kindern zurückkehren und hier ohne ein Zuhause leben soll. Meine Wohnung ist völlig zerstört. Es gibt keine Infrastruktur in der Gegend. Ich werde ein wenig warten, bis die Lebensgrundlagen in der Stadt wiederhergestellt sind, dann werde ich ein Zelt neben dem Haus aufstellen, bis es wieder aufgebaut ist.”

Die Straßen sind zu Sand geworden

“Die Stadt sieht jetzt wie eine Wildnis aus”, sagte Hanadi Al-Astal, 40, nach ihrer Rückkehr nach Khan Younis gegenüber +972. Sie floh im Dezember aus der Stadt und zog mit ihren fünf Kindern in das nahe gelegene European Hospital, wo sie und ihr Mann arbeiten.

“Jeden Tag sagte ich mir, dass ich bald in mein Haus zurückkehren würde”, sagte sie. “Ich wartete auf den Moment, in dem die Armee abzog, und so ging ich mit großer Vorfreude dorthin, nachdem sie am Sonntag abgezogen war. Ich betete, dass alles gut gehen würde, dass ich wieder in meinem Haus schlafen könnte. Doch als ich die Straße entlangging, fand ich große Zerstörung vor. Die Straßen haben sich in Sand verwandelt. Ich konnte ein paar Überreste der Tankstelle sehen, aber sie wurde komplett plattgemacht.

“Als ich mich meinem Haus näherte, sah ich eine schreckliche Zerstörung, und ich bekam große Angst vor dem, was ich im Inneren vorfinden würde”, so Al-Astal weiter. “Ich war schockiert. Ich betrat das Haus und fand es verbrannt vor. Es gab keine Zimmer mehr. Die Küche war vollständig verbrannt. Ich suchte im ehemaligen Zimmer meiner Kinder nach ihren Kleidern und allem, was ich finden konnte. Ich habe viel geweint. Mein Herz brannte angesichts all dieser Zerstörung. Ich konnte es nicht fassen. Khan Younis ist zu einem Albtraum geworden. Es ist überhaupt nicht zum Leben geeignet.

Als Al-Astal mit den wenigen Kleidungsstücken, die sie retten konnte, ins Europakrankenhaus zurückkehrte, war ihre Tochter überglücklich. “Sie freute sich sehr darüber, als wären es neue Kleidungsstücke, die sie zum ersten Mal sah”, erzählte sie. “Es waren ihre Kleider, die sie früher oft getragen hatte, aber sie hatte schon die Hoffnung verloren, sie jemals wiederzusehen. Sie bat mich, noch einige ihrer Sachen zu suchen, aber ich weiß nicht, ob ich noch einmal dorthin gehen kann. Das Haus ist nicht zum Wohnen geeignet.

“Mein Kopf explodiert, wenn ich an die Zukunft denke”, fügt Al-Astal hinzu. “Ich weiß nicht, was wir tun werden. Werden wir zurückgehen und dort ein Zelt aufstellen? Werde ich außerhalb des Gazastreifens reisen? Ich brauche viel Geld, um gehen zu können. Ich weiß nicht, was wir tun werden.”

Mamdouh Khader, 33, sagte, dass er, als er nach einer zweimonatigen Umsiedlung nach Rafah nach Khan Younis zurückkehrte, drei Tage lang herumlief, um so viel wie möglich von dem zu sehen, was noch übrig war. “Ich konnte die Zerstörung nicht glauben, die ich sah”, sagte er gegenüber +972. “Viele Wahrzeichen der Stadt wurden entfernt. Mein Viertel war völlig zerstört; es war ein Berg von Schutt. Ich konnte mein Haus nicht mehr finden.

“Gegenüber unserem Haus gab es einen Spielplatz, der komplett mit Bulldozern platt gemacht wurde und zu einem Sandberg wurde”, fuhr er fort. “Ich suchte nach der Moschee neben unserem Haus, und sie war ein Trümmerhaufen aufgrund der Bombardierung, die das Gebiet getroffen hatte. Ich ging in Richtung Nasser-Krankenhaus auf einer sandigen Straße, die mit Bulldozern abgetragen worden war, und Sand bedeckte die Tore der Schulen neben dem Krankenhaus. Die Friedhöfe hinter dem Krankenhaus waren ebenfalls mit Bulldozern zerstört worden. Ich lief umher und fragte: Was ist das für eine Gegend? Wo ist dieser Ort?

Trotz der enormen Zerstörung ist Khader fest entschlossen, wieder in dem Viertel zu leben, das einst sein Zuhause war. “Ich war während meiner Vertreibung in Rafah sehr müde und wartete jeden Moment darauf, in meine Stadt zurückzukehren”, sagte er. “Leider hat die Besatzung diese schöne Stadt entstellt. Ich weiß nicht, wie sie wieder auferstehen und zu ihrer Vitalität zurückkehren soll. Die Zerstörung ist enorm und lässt sich nicht in Worte fassen. Aber ich werde warten, bis die Wasserleitungen in der Gegend ausgebaut sind, und ich werde ein Zelt aufstellen und mit meinen Kindern darin schlafen.”