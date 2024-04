Mutter des Opfers des COVID-Krankenhausprotokolls: “Er fuhr hin und verließ es in einem Leichensack”

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Im Dezember 2020 erkrankte William Donald Judah an COVID-19. Am 2. Januar 2021, als sich seine Symptome verschlimmerten, fuhr William selbst ins Krankenhaus. Er starb am 8. Januar an Nierenversagen und Lungenentzündung, so seine Mutter, die sagte, das Krankenhaus habe ihren Sohn mit Remdesivir behandelt.

Im Dezember 2020 lief das Leben für den 40-jährigen William Donald Judah gut. Er war Vizepräsident eines Reinigungsunternehmens in Prattville, Alabama, Vater eines fünfjährigen Sohnes, Stiefvater von zwei weiteren Kindern und Softballtrainer.

“Alle Mädchen liebten ihn”, sagte seine Mutter, Donna Sue Harvell, gegenüber The Defender. “Er wurde liebevoll ‘Coach Will’ genannt.”

Harvell sagte, dass sie William direkt nach Weihnachten 2020 sehen sollte, aber die Pläne wurden abgesagt, als er positiv auf COVID-19 getestet wurde und Symptome wie Geruchs- und Geschmacksverlust auftraten.

“Ich hätte alles stehen und liegen gelassen und wäre zu ihm gerannt, aber er sagte: ‘Nein, da kann man nichts machen'”, erinnert sich Harvell.

In den folgenden Tagen verschlimmerten sich Williams Symptome. Am 2. Januar 2021 rief er seine Mutter an und sagte ihr, dass er selbst ins Prattville Baptist Hospital fahren müsse. “Sie werden mich dort behalten”, sagte er.

“Er war auf dem Weg ins Krankenhaus, um Antibiotika zu bekommen, und sie haben ihn isoliert”, sagte Harvell. Am 8. Januar 2021 war er tot – laut seiner Mutter ein Opfer der COVID-19-Krankenhausprotokolle, die die Verabreichung von Remdesivir über fünf Tage vorsahen.

“Wir vermissen ihn jeden Tag”, sagte Harvell, die dem Defender medizinische Unterlagen zur Verfügung stellte, die die Geschichte ihres Sohnes und die medizinische Behandlung, die er erhielt, bestätigen.

“Das Krankenhaus hat ihn im Stich gelassen”

Harvell sagte, ihr Sohn sei nach seiner Einlieferung ins Prattville Baptist Hospital zunächst “optimistisch und fröhlich” gewesen und habe erklärt, dass eine Krankenschwester “jetzt reinkommt, um mir eine Infusion zu geben”, erinnerte sich Harvell.

Doch als sie ihm erzählte, dass in ihrer Region in Florida den COVID-19-Patienten monoklonale Antikörper verabreicht wurden, sagte er ihr, dass die Krankenschwestern in seinem Krankenhaus ihm sagten, sie würden das verabreichen, “was sie Präsident Trump gegeben haben” – womit sie Remdesivir meinten.

Das Krankenhaus isolierte William und verbot seiner Familie, ihn zu besuchen, so Harvell. Aber in Gesprächen mit seiner Mutter sagte William, dass er Schwierigkeiten habe.

“Ich hatte mit ihm gesprochen und sie gaben ihm auch Toradol gegen die Schmerzen”, sagte Harvell. “Er hatte starke Schmerzen, und sie sagten, dass er die Maske immer wieder abzog, so dass sie den Sauerstoff zu stark aufgedreht hatten.

Harvell zufolge sagte eine Krankenschwester zu William, dass der Sauerstoff zu stark eingestellt sei, weil er versucht habe, die Maske von seinem Gesicht zu ziehen. “Sie hat ihm im Grunde die Schuld gegeben”, sagte Harvell.

Dennoch sahen Williams Aussichten nach den im Krankenhaus durchgeführten Tests zunächst gut aus.

“Ich erhielt eine SMS von seiner Frau, in der sie mir mitteilte, dass seine Bluttests gut waren”, erinnert sich Harvell. “Sie hatten die Infusion abgehängt und ihm keine Flüssigkeit mehr gegeben – er brauchte sie nicht mehr. Sein Blutbild sah gut aus.”

Harvell sagte, dass William gesagt wurde, “dass es ihm in ein paar Tagen wieder gut gehen sollte”. Das war 36 Stunden bevor er starb.

“Am 6. Januar deutete er an, dass es ihm nicht besser gehen würde und er vielleicht verlegt werden müsste”, sagte Harvell und bezog sich dabei auf eine Textnachricht, die William an diesem Tag an seine Familie schickte.

Zu diesem Zeitpunkt wurde bei William eine Lungenentzündung diagnostiziert. Doch Harvell erfuhr, dass ihr Sohn im Krankenhaus nicht angemessen behandelt wurde. Stattdessen gab man ihm weiterhin Remdesivir.

“Ich fragte: ‘Geben sie dir ein Antibiotikum?’ Er verneinte und sagte: ‘Sie beobachten mich auf Blutgerinnsel’. Aber warum sollten sie ihn bei einer Atemwegsinfektion auf Blutgerinnsel überwachen? Ich fragte: “Geben sie dir einen Blutverdünner? Geben sie Ihnen Plavix oder Aspirin?’ Er sagte, nein [und dass] sie sagten, ‘Es könnte etwas mit meiner Leber nicht in Ordnung sein.'”

“Das ist eine Nebenwirkung von Remdesivir”, sagte Harvell.

Am nächsten Tag gab man ihm Medikamente, schloss ihn an ein Beatmungsgerät an und er starb”, so Harvell. Als sie jedoch versuchte, weitere Informationen vom Krankenhaus zu erhalten, teilte man ihr zunächst nur mit, dass man ihm keine Flüssigkeit mehr verabreicht habe.

Sie sagte, er habe zweimal einen Herzstillstand erlitten und man habe ihn zurückbringen können. Aber beim dritten Mal waren sie mit anderen Patienten beschäftigt” und konnten ihn nicht zurückbringen. “Sie waren einfach zu beschäftigt”, sagte Harvell.

“Er fuhr dorthin und verließ das Krankenhaus in einem Leichensack, und meine ersten Worte waren: ‘Was ist passiert? Das Krankenhaus hat ihn im Stich gelassen. Wir hatten erwartet, dass er nach Hause kommen würde. Sie hatten gerade die Infusion herausgenommen”, sagte Harvell.

Familie über Nierenversagen im Unklaren gelassen

Es dauerte drei Wochen, bis das Krankenhaus die Sterbeurkunde von William freigab, sagte Harvell, und die Freigabe erforderte die Unterstützung des Bestattungsunternehmens. Als der Totenschein schließlich ausgestellt wurde, wurden als Todesursachen COVID-19, Lungenentzündung und Nierenversagen angegeben.

“Ich wusste nichts von dem Nierenversagen, bis ich die Sterbeurkunde erhielt”, sagte Harvell. Auch andere Familienmitglieder, darunter Williams Frau, wurden laut Harvell im Unklaren gelassen.

Harvell sagte, dass das Krankenhaus vor der Verabreichung von Remdesivir keine informierte Zustimmung von William oder seiner Familie erhalten habe. Stattdessen behauptet Harvell, das Krankenhauspersonal habe William nicht gesagt, dass er an Nierenversagen leide.

Sie sagte:

“Er hatte eine Lungenentzündung. Man hätte ihm ein Antibiotikum gegen Lungenentzündung geben sollen. Wenn sie ihn auf Blutgerinnsel überwacht haben, warum hat er dann keine Blutverdünner bekommen? … Und er erwähnte nicht ein einziges Mal [Nierenversagen], also glaube ich nicht einmal, dass er wusste, dass er Nierenversagen hatte, denn er hätte es mir gesagt. Er hätte es seiner Frau gesagt. Er hätte es jemandem erzählt. Er hätte es seinem Vater gesagt.”

Harvell zufolge bot das Krankenhauspersonal William keine alternativen COVID-19-Behandlungen an, wie etwa Ivermectin.

Sie merkte an, dass William nicht geimpft war, aber das spielte wahrscheinlich keine Rolle bei der Behandlung, die er im Krankenhaus erhielt, denn Anfang Januar 2021 wurden COVID-19-Impfstoffe für seine Altersgruppe noch nicht verabreicht.

“Ich habe mich zweimal gegen COVID impfen lassen. Mein Mann ist 77 Jahre alt. Er wurde zweimal gegen COVID geimpft. Wenn überhaupt, wären wir diejenigen, die sterben würden. Aber wir sind nicht ins Krankenhaus gegangen. Wir haben kein Remdesivir genommen. Ich habe Ivermectin genommen und uns geht es gut”, sagte Harvell.

“Wenn William nicht ins Krankenhaus gegangen wäre, hätte er höchstwahrscheinlich überlebt”, fügte sie hinzu.

“Ihre Geschichte könnte der Heilungsweg eines anderen sein”

“Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist der Verlust eines Kindes”, sagte Harvell. “Ich fühle mich schlecht, weil [sein Sohn] Liam ohne einen Vater aufwachsen muss, und William war der beste Vater … Er war ein Familienmensch. Er liebte seine Familie.”

Harvell sagte, dass der Schmerz über den Verlust von William sie zum Handeln veranlasste. Sie trat online COVID-19-Selbsthilfegruppen bei und wurde zur Aktivistin für andere Opfer von COVID-19-Krankenhausprotokollen und Impfstoffen.

“In den COVID-Trauergruppen kommunizierten wir miteinander, und es war, als wüssten sie, wovon ich sprach. Sie haben mir nicht widersprochen und gesagt: ‘Ach, das gehört einfach dazu’. Sie sagten: ‘Das ist meinem Mann auch passiert, oder meiner Tochter, oder meinem Sohn’,” sagte sie.

“So kamen wir auf diese 25 Gemeinsamkeiten”, fügte Harvell hinzu und bezog sich dabei auf eine Liste von 25 COVID-Protokoll-Gemeinsamkeiten bei der Behandlung von ungeimpften COVID-19-Patienten in Krankenhäusern.

Die Liste wurde von der FormerFeds Group Freedom Foundation erstellt, einer Gruppe, die sich für die Opfer des COVID-19-Krankenhausprotokolls und deren Familien einsetzt.

“Die 25 Gemeinsamkeiten haben mir die Augen geöffnet und mich ermutigt, andere Menschen aufzuklären”, sagte Harvell. “Ich habe Leute, die fast täglich in mein Geschäft kommen, und ich erzähle ihnen von Ivermectin und Remdesivir.

Harvell sagte, dass viele Menschen, mit denen sie in ihrem Geschäft oder in Online-Selbsthilfegruppen gesprochen hat, ähnliche Geschichten von ihren Familienmitgliedern erzählt haben.

“Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Mütter aus der Gegend, die Söhne verloren haben, sich bei mir gemeldet haben, oder sogar, als ihr Sohn im Krankenhaus lag, haben sie sich an mich gewandt und gefragt: ‘Was war das für ein Medikament, das sie deinem Sohn gegeben haben?'” sagte Harvell.

Durch ihr Engagement bei FormerFeds trägt Harvell dazu bei, durch ein Kochbuch, “Home-Cooked Memories: From Our Hearts to your Table” (Selbstgekochte Erinnerungen: Von unseren Herzen auf Ihren Tisch), das Rezepte enthält, die von Familienmitgliedern der Opfer des COVID-19-Krankenhausprotokolls eingereicht wurden, und ein Medic-Alert-Armband aus Edelstahl, mit dem Menschen angeben können, dass sie allergisch auf Remdesivir, Fentanyl und andere Medikamente sind.

FormerFeds ist auch an einer Sammelklage gegen den Remdesivir-Vertreiber Gilead beteiligt.

Harvell hatte einige Ratschläge für andere, die ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht haben, weil ein Familienmitglied durch die COVID-19-Krankenhausprotokolle oder Impfstoffe verloren ging oder verletzt wurde.

“Wenden Sie sich an andere Menschen”, sagte sie. “Es gibt Gruppen, es gibt Menschen, die verstehen, die einen unterstützen, die für einen beten, die einem zuhören und die einen nicht verurteilen”, sagte sie.

“Aktiv zu sein und anderen zu erzählen, was passiert ist, ist auch ein Heilungsprozess”, fügte Harvell hinzu. “Es wird Ihnen helfen zu heilen. Ihre Geschichte könnte der Heilungsweg eines anderen sein.”