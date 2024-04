Beteiligung der USA an Foltergefängnisse, die für “Massensterben” verantwortlich sind

Amnesty: US-unterstützte Kurden in Syrien betreiben Foltergefängnisse, die für “Massensterben” verantwortlich sind.

Die USA sind an den meisten Aspekten des Gefängnissystems” beteiligt, das nach der Zerschlagung von ISIS in Ostsyrien errichtet wurde.

Die von den USA unterstützten kurdischen Behörden im Nordosten Syriens sind verantwortlich für Folter und “Massensterben” aufgrund der unmenschlichen Bedingungen in den Haftanstalten, die nach der Niederlage von ISIS eingerichtet wurden, so Amnesty International in einem neuen Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Amnesty sagte, dass die USA “in die meisten Aspekte des Gefängnissystems involviert sind”, in dem mehr als 56.000 Menschen inhaftiert sind, darunter 30.000 Kinder, 14.500 Frauen und 11.500 Männer.

Zu den kurdischen Behörden, die offiziell als Selbstverwaltungsbehörden der Region Nord- und Ostsyrien bezeichnet werden, gehören auch die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), der wichtigste Partner der USA in Syrien. Die meisten der Inhaftierten wurden 2019 festgenommen, als ISIS den letzten großen Teil seines Territoriums verlor.

Laut Amnesty sind viele der Frauen Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung mit ISIS-Mitgliedern und viele der inhaftierten Jungen und jungen Männer Opfer der ISIS-Kinderrekrutierung. Der Bericht weist darauf hin, dass weitere ISIS-Opfer in den Einrichtungen festgehalten werden, darunter Hunderte von Jesiden.

Amnesty hat Menschen befragt, die in den Lagern festgehalten werden und die von Folter, einschließlich Schlägen, Stresspositionen und Elektroschocks berichteten. “Ich wurde mit Elektroschocks traktiert. Ich war damals schwanger. Der [Vernehmungsbeamte] wusste das, er sagte zu mir: ‘Ich werde dich zu einer Fehlgeburt zwingen’, und das tat er dann auch”, sagte eine Frau.

Der Amnesty-Bericht beschreibt detailliert, wie die USA die Gefangenenlager finanziert und unterstützt haben. “Die US-geführte Koalition hat mit Geldern des US-Kongresses bestehende Gefangenenlager renoviert und neue gebaut und besucht sie häufig. Das US-Verteidigungsministerium hat Hunderte Millionen Dollar für die SDF und die mit ihr verbundenen Sicherheitskräfte bereitgestellt”, so Amnesty.

Ehemalige Gefangene berichteten, dass “die Kombination aus körperlicher Misshandlung, unmenschlichen Bedingungen und mangelnder medizinischer Versorgung zum Ausbruch von Krankheiten und anderen gesundheitlichen Problemen und zum Tod von Hunderten Menschen geführt hat”.

Im Januar 2022 kam es zu einem Gefängnisausbruch in einer der Einrichtungen in Hasakah. Es kam zu einem großen Gefecht und die USA unterstützten die SDF-Kämpfer am Boden aus der Luft. Nach Angaben des US Central Command wurden bei dem Gefecht mehr als 420 mutmaßliche ISIS-Mitglieder und 120 SDF-Kämpfer getötet. Ein 17-jähriger australischer Junge, der zum Zeitpunkt der Kämpfe im Gefängnis war, sagte Human Rights Watch, er schätze, dass 15 bis 20 Kinder getötet worden seien. Der Junge sagte, er sei durch einen Angriff eines US Apache-Hubschraubers verletzt worden.

Die Unterstützung der SDF ermöglicht es den USA, die Kontrolle über einen Teil Ostsyriens aufrechtzuerhalten, der etwa ein Drittel des syrischen Staatsgebiets ausmacht. Außerdem haben die USA rund 900 Soldaten in dem Gebiet stationiert, in dem sich der Großteil der syrischen Öl- und Gasvorkommen befindet. Die Regierung in Damaskus lehnt die US-Präsenz als illegale militärische Besatzung strikt ab.