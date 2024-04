Seymour Hersh: Eine militärische Lösung für ein politisches Problem

Wie das Pentagon einen falschen Krieg inszenierte, um einen echten zu verhindern

Seymour Hersh

Ich habe einen großen Teil meiner Karriere damit verbracht, über die Missetaten des amerikanischen Militärs und Schlimmeres zu berichten, vor allem während des Vietnamkriegs, aber jetzt ist es an der Zeit, die Brillanz des Planungsstabes im Pentagon und der operativen Offiziere zu loben, die das getan haben, was Amerika der religiösen und militärischen Führung des Iran versprochen hatte: Dem Iran zu erlauben, auf einen weiteren israelischen Angriff mit dem Abwurf von mehr als dreihundert Drohnen und Raketen auf israelische Ziele zu reagieren, von denen so viele wie möglich vom Himmel geholt werden sollten, bevor sie auf dem Boden aufschlugen. Es war ein großes Risiko, aber es hat sich gelohnt.

Das Pentagon widersetzte sich im Wesentlichen – ein Wort, das ich gerne verwende – der Außenpolitik des Weißen Hauses unter Biden und der NATO, indem es sich heimlich an einen der engsten Verbündeten des Iran – Russland – wandte und einen hochrangigen General dazu überredete, Ayatollah Khamenei, dem 84-jährigen obersten Führer des Iran, zu versichern, dass Amerika über das Know-how verfüge, um diese Strategie zum Erfolg zu führen.

Man stelle sich vor: Zwei der größten Feinde der Biden-Administration – Russland und der Iran – vertrauen dem Pentagon und seiner Führung und arbeiten mit ihnen zusammen, um eine tödliche Vergeltung für einen weiteren israelischen Anschlag auf einen iranischen General und sechs weitere Iraner in Damaskus zu verhindern.

Es ist mir nicht gestattet, die Namen der hochrangigen amerikanischen Militäroffiziere und Berater zu nennen, die den ungewöhnlichen fingierten Raketenangriff durchgeführt haben. Aber es ist wichtig zu sagen, dass Präsident Joe Biden, dessen außenpolitisches Team nicht in den Prozess involviert war, den hochriskanten Plan akzeptierte, und Premierminister Benjamin Netanjahu, dessen politische Karriere und persönliche Freiheit von der Fortsetzung des Krieges im Gazastreifen abhängen, und die übrige israelische Führung öffentlich dazu aufriefen, nicht auf den Iran zu reagieren. Nach israelischen Presseberichten ist ein Gegenschlag natürlich immer noch möglich.

“Die Planungsstäbe im Pentagon wurden angewiesen, eine militärische Lösung für ein politisches Problem zu finden”, sagte mir ein beteiligter Beamter. “Sonst würde der Ayatollah angreifen und Bibi würde dann ‘ihr Ding’ durchziehen. Wir mussten jetzt eingreifen, nicht später. Und so haben wir uns überlegt, wo wir stehen und wo wir hinwollen. Und wir müssen jetzt eingreifen, nicht später. Das bedeutete, dass wir die iranische Reaktion kontrollieren mussten.

Die offensichtliche Befürchtung war, dass die Reaktion Netanyahus auf einen erfolgreichen Drohnen- und Raketenangriff wie in Gaza überwältigend ausfallen würde. Ein großer israelischer Vergeltungsschlag könnte leicht zu einem unerwünschten Krieg im Nahen Osten führen.

Die Planungsstäbe im gesamten Pentagon standen in direktem Kontakt mit ihren Kollegen in ganz Europa, und es gab direkte Konsultationen mit den Luftwaffenkommandeuren in Europa, die die politische Führung dort umgingen. “Und wer kannte die Iraner am besten”, fragte der Offizier rhetorisch: “Die Russen und die Briten”. In der Tat bestehen die stärksten Verbindungen Irans in Europa zu Großbritannien und Russland, deren militärische Führer die Sorge über die extreme Gefahr einer iranischen Reaktion gegen Israel teilten.

Es gab ein informelles Gespräch zwischen den Amerikanern und einem hochrangigen russischen General, der gefragt wurde, was der Iran seiner Meinung nach wolle. Die Antwort war sehr russisch: “Sie wollen nur Rache und beweisen, dass ihre Schwänze genauso groß sind wie die der anderen”. Ein ähnliches, etwas konventionelleres Gespräch fand mit einem hohen britischen Offizier statt.

Aus diesen Gesprächen entwickelte sich ein genialer Plan: Warum sollten die Luftstreitkräfte unserer Verbündeten in Europa und im Nahen Osten nicht bereit sein, unter amerikanischer Führung zusammenzuarbeiten und mit iranischer Zustimmung die raschen Fortschritte bei der Raketen- und Drohnenabwehr zu nutzen, damit der Ajatollah diese Raketen abfeuern und sich rächen kann, wissend, dass die Luftstreitkräfte Amerikas, Europas und des Nahen Ostens sie alle aufspüren und zerstören würden?

Während der geheimen Planung, so der Beamte, sei den amerikanischen Verbündeten gesagt worden: “Wir werden alle Informationen über abgeschossene iranische Drohnen und Raketen, die wir sammeln, weitergeben. Es habe ein hartes Treffen mit einem hochrangigen israelischen Beamten gegeben, dem mitgeteilt worden sei, so der amerikanische Beamte, dass Israel zwei Möglichkeiten habe: Erstens, “leicht zu gewinnen” und die amerikanische Koalition die Raketen zerstören zu lassen; oder zweitens, “auf die harte Tour zu verlieren” und mit Gewalt auf den gescheiterten Angriff zu reagieren. “Wenn Sie den harten Weg wählen”, wurde den Israelis gesagt, “sind Sie auf sich allein gestellt”.

Während des gesamten Prozesses arbeiteten die Pentagon-Führer ihren Plan aus, ohne Präsident Biden oder jemanden im Weißen Haus formell zu konsultieren. “Das einzige, was das Weiße Haus wusste, war, dass die Iraner auf die Israelis auf die gleiche Weise reagieren wollten”, sagte der Beamte. In diesem frühen Stadium der militärischen Planung, fügte er hinzu, “musste das Weiße Haus nicht mehr wissen”.

Man ging davon aus, dass eine solch radikale Strategie niemals offiziell gebilligt werden würde, obwohl Biden, als er später erfuhr, dass der Ayatollah zugestimmt hatte, seine Rache zu mäßigen, die Israelis öffentlich aufforderte, nicht auf den fehlgeschlagenen iranischen Raketenangriff zu reagieren.

Die vom Iran abgefeuerten Drohnen und Raketen waren leichte Ziele. Eine Flotte amerikanischer Navy-Kampfflugzeuge wurde durch jordanische, britische, französische, saudi-arabische und israelische Kampfflugzeuge ergänzt, die Zugang zu nahe gelegenen Luftwaffenstützpunkten hatten und aufgetankt werden und stundenlang in der Defensive und in der Luft bleiben konnten. Die iranische Führung feuerte ihre Raketen und Drohnen praktisch über einen Zeitraum von neun Stunden ab, was zum Erfolg der Raketen- und Drohnenjäger beitrug: In der langen Pause konnten einige der Kampfflugzeuge aufgetankt werden. Zwei amerikanische AWACs – speziell ausgerüstete E-3-Aufklärungsflugzeuge – mit modernsten Warn- und Verfolgungssystemen waren vor Ort, um die Raketenjäger zu ihren Zielen zu führen. (Die US Navy setzte ihre eigenen Versionen der AWACs ein: E-2 Hawkeyes). Die von den Amerikanern geführte Operation war ein voller Erfolg, nur wenige Raketen erreichten das israelische Territorium. Das einzige bekannte Todesopfer war ein siebenjähriges Beduinenmädchen. Sie wurde von einem Schrapnell getroffen und schwer verletzt, das durch das Dach ihres Hauses in der Negev-Wüste in der Nähe des wichtigen israelischen Luftwaffenstützpunktes Nevatim flog, wo hochmoderne Flugzeuge stationiert sind, die Atomwaffen transportieren können. Der Stützpunkt liegt 30 Kilometer nordwestlich von Dimona, dem israelischen Atomreaktor, in dem seit mehr als fünf Jahrzehnten Atombomben hergestellt werden.

Ein informierter Israeli sagte mir, dass die Offiziellen auf dem Flugplatz ausdrücklich darauf hingewiesen wurden, wahrscheinlich vom Iran, dass die Raketen, die in der Nähe oder auf dem Flugplatz einschlugen, nicht für den Reaktor in Dimona bestimmt waren. Das israelische Militär veröffentlichte offiziell Fotos von den Schäden auf dem Flugfeld.

Die Operation “musste ein Null-Szenario haben”, sagte mir der amerikanische Beamte, um sicherzustellen, dass eine iranische ballistische Rakete nicht der internationalen Armada entkommt und eine große israelische Stadt trifft. Aber, so fügte er hinzu, “die Jungs, die fliegen, sind sehr selbstbewusst und glauben, dass sie mit den AWACs alles machen können. Es gab keinen Spielraum für Fehler.

“Das war mutig.”