Nigerias digitales Gefängnis ist gebaut und die Tore schließen sich

Von Rhoda Wilson

Anfang dieses Monats kündigte die National Identity Management Commission of Nigeria (“NIMC”) die Einführung eines neuen digitalen Personalausweises (“digital ID”) an. Diese digitale ID wird mit einem Bankkonto bei der nigerianischen Zentralbank verbunden sein, die bereits eine digitale Zentralbankwährung (“CDBC”) eingeführt hat.

Der digitale Ausweis, dessen Einführung von der Central Bank of Nigeria (“CBN”) und dem Nigeria Inter-Bank Settlement System (“NIBSS”) unterstützt wird, wird Funktionen für den Zahlungsverkehr und die Erbringung von Sozialdienstleistungen haben und den Zugang zu anderen Dienstleistungen erleichtern, darunter Reisen, Informationen zur Krankenversicherung, Mikrokredite, Landwirtschaft, Lebensmittelmarken, Transport- und Energiesubventionen, um nur einige zu nennen, wobei die Zahlungs- und Finanzdienstleistungen von einem Prepaid-/Debit-/Kreditkartensystem der Zentralbank mit dem Namen AfriGo unterstützt werden.

Die digitale ID-Karte wird unter anderem eine maschinenlesbare Zone haben, die den Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation der Vereinten Nationen (ICAO) für biometrische Pässe entspricht, einen QR-Code, der die nationale Identifikationsnummer (NIN) des Inhabers enthält, und die Möglichkeit der biometrischen Authentifizierung durch Gesicht und Fingerabdrücke als primäres Medium für die Identitätsüberprüfung durch die Daten auf dem Kartenchip, so Biometric Update.

Die neue nigerianische digitale ID ist mit dem Zentralbankkonto einer Person verknüpft. Nigeria verfügt bereits über eine CBDC, die eNaira, die im Oktober 2021 eingeführt wurde. Einer der Gründe, warum die eNaira benötigt wurde, war angeblich, die finanzielle Eingliederung zu verbessern, indem Menschen mit einem Mobiltelefon, aber ohne Bankkonto, über ihre Smartphones Zugang zur CBDC erhalten.

Die Smartphones sind auch mit den digitalen IDs der Menschen verbunden; der Prozess war alles andere als freiwillig. Im Dezember 2023 erhielten Unternehmen, die Telekommunikationsdienste in Nigeria anbieten, eine neue Anordnung der Bundesregierung, bis zum 28. Februar 2024 alle SIM-Karten, die nicht mit der biometrisch gestützten NIN verbunden sind, vollständig zu sperren.

Seit April 2022 besteht eine Anordnung zur teilweisen Sperrung von über 70 Millionen SIM-Karten, die nicht mit der digitalen ID des Besitzers verbunden sind. Dabei handelt es sich jedoch um eine einseitige Sperrung, da nur abgehende Anrufe auf solchen SIM-Karten nicht unterstützt werden. Ab dem 28. Februar 2024 wird daher allen Kategorien von SIM-Karten, deren Besitzer die Verknüpfung mit der NIN nicht vorgenommen haben, der Zugang zu allen Anruf- und Datendiensten vollständig verwehrt, so Biometric Update.

Für Nigeria ist das totalitäre Kontrollsystem – die Grenzen des elektronischen Gefängnisses, das zur Einschränkung und Kontrolle jedes Aspekts des Lebens der Menschen und der gesamten Bevölkerung verwendet wird – jetzt in Kraft.

AfriGo “Finanzielle Eingliederung”

Im Januar 2023 führte die CBN die AfriGo-Debitkarte ein, “um die bargeldlose Wirtschaft zu stärken … das nationale Zahlungssystem zu stärken und die Nutzung elektronischer Plattformen in Nigeria zu fördern.” Sie ist ein zusätzliches Zahlungsmittel zu den bestehenden Mastercard-, Visa-, Verve- und Interswitch-Karten, kann aber nur innerhalb Nigerias verwendet werden.

Als Gründe für die Einführung der Karte nannte die CBN unter anderem die finanzielle Eingliederung, die Freisetzung von Devisenreserven, die Senkung der Betriebskosten für Finanzinstitute und die Datenhoheit.

Die Zentralbank von Nigeria hat die “finanzielle Eingliederung” in den vergangenen zehn Jahren vorangetrieben, schrieb Tech Point. Der Gouverneur der CBN sagte, AfriGo werde dazu beitragen, die finanzielle Eingliederung im Land zu fördern.

Nach Angaben der Weltbank bedeutet finanzielle Eingliederung, dass Menschen und Unternehmen Zugang zu nützlichen und erschwinglichen Finanzprodukten und -dienstleistungen haben, die ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Weltbank sieht eine finanziell eingebundene Gesellschaft als eine, in der Menschen, unabhängig von ihrem Wohnort, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder anderen Faktoren, keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, schrieb Tech Point.

Die finanzielle Eingliederung ist ein oft genanntes Ziel der CBN. Im Jahr 2012 startete sie die Nationale Strategie zur finanziellen Eingliederung, um die Zahl der Nigerianer, die von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind, von 46,3 % im Jahr 2010 auf 20 % im Jahr 2020 zu senken … In jeder Hinsicht hat die CBN keines ihrer Ziele erreicht. Die Behauptung, dass ein inländisches Kartensystem [AfriGo] die finanzielle Eingliederung in Nigeria vorantreiben wird, ist nicht stichhaltig. Wie die Definition der Weltbank erklärt, bedeutet finanzielle Eingliederung, dass man einen erschwinglichen Zugang zu Finanzdienstleistungen hat. Viele finanziell ausgegrenzte Nigerianer sind nicht freiwillig in dieser Lage. Die hohe Armut im Land bedeutet, dass selbst dort, wo diese Menschen ermutigt wurden, Konten einzurichten, sie es einfach nicht können … Die meisten der finanziell ausgeschlossenen Menschen in Nigeria leben in ländlichen Gebieten und verdienen weit weniger als den nationalen Mindestlohn. Außerdem leben sie oft weit entfernt von Banken und anderen Finanzdienstleistern. Um ein Bankkonto zu eröffnen, müssen sie daher oft weite Strecken zurücklegen. Mit der AfriGo-Karte spannt das CBN den Wagen für die finanzielle Inklusion in Nigeria vor, Tech Point, 6. Februar 2023

Digitale ID “Finanzielle Eingliederung”

Am 5. April schrieb das NIMC in einer Ankündigung zur Einführung der digitalen ID-Karte: “Diese Karte wird die Nachfrage nach einer physischen Identifizierung befriedigen, die es den Karteninhabern ermöglicht, ihre Identität nachzuweisen, Zugang zu staatlichen und privaten Dienstleistungen zu erhalten, die finanzielle Eingliederung von entrechteten Nigerianern zu erleichtern, die Bürger zu stärken und eine stärkere Beteiligung am Aufbau der Nation zu fördern.”

Obwohl der digitale Personalausweis “die finanzielle Eingliederung erleichtern” soll, schließt er einige in Nigeria lebende Menschen aus.

“Nur registrierte Bürger und Personen mit legalem Wohnsitz, die über eine nationale Identifikationsnummer (NIN) verfügen, sind berechtigt, die Karte zu beantragen. Die Karteninhaber können die Karten auch als Debit- oder Prepaid-Karten verwenden, indem sie sie mit Bankkonten ihrer Wahl verknüpfen. Die Karten sollen berechtigten Personen, insbesondere jenen, die finanziell von Sozial- und Finanzdienstleistungen ausgeschlossen sind, den Zugang zu zahlreichen staatlichen Interventionsprogrammen ermöglichen”, heißt es in der Ankündigung.

Aktualisierung des biometrischen Identifizierungssystems

Das System, das derzeit zur Unterstützung der nigerianischen NIN verwendet wird, war für 100 Millionen Datensätze ausgelegt. Ende 2023 hatte das Land jedoch bereits mehr als 104 Millionen biometrische digitale Ausweise ausgestellt und ist auf dem besten Weg, bis zum 30. Juni 2024 148 Millionen zu erreichen, wie aus einem Ende März von der Weltbank veröffentlichten Bericht hervorgeht.

Der Bericht der Weltbank befasst sich mit dem “wirkungsvollen Jahr für die Weltbank-Initiativen Identification for Development und Digitalising Government to Person Payments (G2Px)”.

“Dieser Jahresbericht zieht eine Bilanz der Errungenschaften und Lehren sowie der Beiträge von ID4D und G2Px zum Aufbau digitaler ID- und Government-to-Person (G2P)-Zahlungssysteme”, heißt es in dem Bericht. “Während jede Initiative ihren eigenen Schwerpunkt hat, arbeiteten sie in diesem Jahr unter dem Dach der digitalen öffentlichen Infrastruktur (DPI) eng zusammen.”

Mit anderen Worten: Der Bericht zeigt die Fortschritte, die weltweit bei der Umsetzung des Programms der Weltbank zur digitalen ID in Verbindung mit dem CBDC erzielt wurden. Die Weltbankgruppe ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

In ihrem Bericht nennt die Weltbank ihre wichtigsten Kooperationspartner: “Der Erfolg von ID4D und G2Px wäre ohne die enge Zusammenarbeit und die starke Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation, des französischen Finanzministeriums, der norwegischen Entwicklungsagentur (Norad), des britischen Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministeriums und des Omidyar Network nicht möglich gewesen.”

Fünf Tage nach der Ankündigung des neuen digitalen Personalausweises gab die NIMC bekannt, dass sie das nationale biometrische System Nigerias aufrüstet.

Aufgrund der erwarteten zusätzlichen Registrierung von fast 45 Millionen Nigerianern für die biometrischen digitalen Ausweise rüstet die NIMC das nigerianische biometrische Identifizierungssystem auf, um die Datensätze von bis zu 250 Millionen Menschen zu verarbeiten und eine Million 1:1- und 1:n-Abfragen pro Tag zu unterstützen.

Mit dem neuen System erhält Nigeria eines der robustesten biometrischen Systeme der Welt, vergleichbar mit dem indischen Aadhaar-System (Biometric Update berichtete).

Die Aufrüstung erfolgt im Rahmen eines erneuerten Vertrags mit Idemia, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich. Obwohl das Unternehmen seit 2022 versucht hat, es zu verkaufen, ist Idemia derzeit im Besitz von Advent International.

Nahtlose Zusammenarbeit

Nigerias “Digitales Identitäts-Ökosystem” ist ein Rahmenwerk “zur Schaffung eines günstigen Umfelds für die effektive und effiziente Massenregistrierung von Nigerianern und rechtmäßig in Nigeria ansässigen Personen in einer zentralisierten, sicheren nationalen Identitätsdatenbank, in der digitale Identitäten in Form der nationalen Identifikationsnummer (NIN) an jeden ausgegeben werden”.

Das Projekt wird von der Weltbank, der Europäischen Investitionsbank (EIB”) und der Agence Française de Développement (AFD”) finanziert, einer Finanzinstitution, die Frankreichs Politik in den Bereichen Klima, Biodiversität, Frieden, Bildung, Stadtentwicklung, Gesundheit und Regierungsführung in den französischen Überseedepartements und -territorien sowie in weiteren 150 Ländern umsetzt.

Um die Datenbank und die digitalen Ausweise für Nigerianer zu ermöglichen, arbeitet NIMC mit öffentlichen und privaten Dienstleistungspartnern zusammen. Für die nahtlose Integration des neuen digitalen Personalausweises mit Zahlungs- und Finanzdienstleistungen arbeitet NIMC, wie bereits erwähnt, mit der Central Bank of Nigeria (CBN) und dem Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) zusammen.

Leiter des NIMC

Die Generaldirektorin und Geschäftsführerin von NIMC ist Abisoye Coker-Odusote. Sie wurde am 23. August 2023 vom nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu ernannt und wird ihr Amt am 24. November 2023 antreten. Gleichzeitig wies Tinubu den damaligen Generaldirektor und Chief Executive Officer des NIMC, Aliyu Abubakar Aziz, an, einen 90-tägigen Vorruhestandsurlaub anzutreten. Mit anderen Worten: Tinubu entließ Aziz und ersetzte ihn durch den 39-jährigen Ingenieur Coker-Odusote.

Es ist nicht klar, warum Aziz entlassen wurde. Die National Association of Telecoms Subscribers stellte fest, dass die NIMC mit vielen Problemen konfrontiert war, die Aziz überforderten.

Der Präsident der Organisation, Adeolu Ogunbanjo, sagte: “[Aziz] hatte eine Menge Probleme, die ihm Sorgen bereiteten. Er kam mit den heißen Phasen der NIN-Registrierung nicht gut zurecht. Außerdem war die Plattform nicht in der Lage, alle eingehenden Registrierungen zu bewältigen. Dies ist ein Punkt, an dem man ihm Unzulänglichkeiten vorwarf. Glücklicherweise hat er dies auch zugegeben. Bei den Abonnenten war er nicht so erfolgreich. Er hatte viele Probleme, und ich hoffe, dass der neue [Generaldirektor] dies in Angriff nehmen wird.

Andererseits wurde Aziz im Dezember 2023 von der in Frankreich ansässigen Secure Identity Alliance (“SIA”) für die “außergewöhnliche Rolle, die er bei der Formulierung eines universellen Interoperabilitätsrahmens und von Standards für die Identitätsindustrie mit dem höchsten Grad an internationaler Akzeptanz/Anerkennung durch die ICAO gespielt hat”, ausgezeichnet. Die SIA unterstützt die Ziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen sowie ID4Africa und dessen Identitätsrat uneingeschränkt. Er hat vier Vorstandsmitglieder: Idemia, INGroupe, Thales und Veridos.

Tech Economy lobte die Fortschritte, die die neue Generaldirektorin Coker-Odusote in ihren ersten 100 Tagen gemacht hat: “In nur 100 Tagen an der Spitze der Nationalen Kommission für Identitätsmanagement (NIMC) hat Engr. Abisoye Coker-Odusote eine neue Ära der transformativen Führung eingeleitet und der Organisation einen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt … Sie hat keine Zeit verschwendet und sich engagiert dafür eingesetzt, die Mission und den Auftrag der NIMC voranzutreiben.”

Leiter der CBN

Die CBN ist vollständig im Besitz der nigerianischen Bundesregierung. Zufälligerweise war ihr Gouverneur, Olayemi Cardoso, früher Vorstandsvorsitzender von Enhancing Financial Innovation and Access (EFInA”), einer von der Bill & Melinda Gates Foundation unterstützten Organisation zur Entwicklung des Finanzsektors.

Darüber hinaus hat Cardoso als Berater und Politikexperte wichtige internationale Entwicklungsorganisationen beraten und mit ihnen zusammengearbeitet, darunter die Weltbank, die Ford Foundation, UN Habitat, die Weltgesundheitsorganisation und die Swedish Development Foundation.

Wir können davon ausgehen, dass Cardoso der Mann der UN und von Bill Gates ist. Obwohl der Leiter der NIBSS weniger Verbindungen zu denjenigen hat, die das globale ID4D- und G2Px-Programm vorantreiben, ist er der UNO dennoch nicht unbekannt.

Leiter der NIBSS

Die NIBSS ist eine Aktiengesellschaft, die sich im Besitz aller zugelassenen Banken und Diskontinstitute in Nigeria einschließlich der Zentralbank von Nigeria befindet. Ihr Vorsitzender ist der stellvertretende Gouverneur der CBN für die Stabilität des Finanzsystems, Philip Ikeazor, der am 15. September 2023 zum stellvertretenden Gouverneur der CBN ernannt wurde.

Ikeazor hatte zuvor Vorstandspositionen bei verschiedenen Geschäftsbanken in mehreren Ländern inne und war außerdem Mitglied des Verwaltungsrats des International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics, India (ICRISAT”), einem Mitglied der von der Weltbank geführten Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR”).

Die Bill & and Melinda Gates Foundation ist der größte einzelne Geldgeber der CGIAR.

Vergangenes Jahr kündigte Penny Mordaunt bei einem gemeinsamen Besuch mit Bill Gates an der Universität Edinburgh “neue britische Hilfsforschung” an, die von der CGIAR durchgeführt wird. Gates kündigte weitere Investitionen in die britische Forschung und Entwicklung im Bereich der Viehzucht an, und zwar in die Erforschung und Entwicklung von Impfstoffen und gentechnisch veränderten Nutztieren.

Zu Beginn dieses Jahres hielt Gates eine Rede, in der er im Wesentlichen seine Impfstoffe und sein gentechnisch verändertes Saatgut in Afrika anpries. CGIAR ist eine Gruppe, die sich mit der Innovation von Saatgut befasst, und er sagte: “Wenn sie in den nächsten drei Jahren Mittel in Höhe von 4 Milliarden Dollar zur Verfügung haben, können sie über 500 Millionen Bauern mit verbessertem Saatgut versorgen.”