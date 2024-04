Alzheimer ist jetzt eine der häufigsten Todesursachen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Alzheimer-Krankheit, eine schwere Form der Demenz, wird im Jahr 2023 schätzungsweise 6,7 Millionen Amerikaner betreffen, und die Zahl der Todesfälle durch Alzheimer hat sich zwischen 2000 und 2019 mehr als verdoppelt

Nach früheren US-Daten lag die Zahl der Alzheimer-Todesfälle im Jahr 2010 bei etwa 83.000. Im Jahr 2014 deuteten Forschungsergebnisse darauf hin, dass die tatsächliche Zahl bei weit über einer halben Million pro Jahr liegt – mehr als sechsmal so hoch wie bisher angenommen. Heute stirbt einer von drei Senioren an Alzheimer oder einer anderen Demenz, und die Zahl der Todesfälle übersteigt die von Brust- und Prostatakrebs zusammen

Da es keine herkömmliche Heilmethode gibt, ist die Vorbeugung von entscheidender Bedeutung, wenn Sie nicht in die Statistik eingehen wollen. Zwei wichtige Strategien sind die Senkung der Linolsäurezufuhr (LA) und der Verzicht auf Östrogen und östrogene Verbindungen

Bei der Diagnose gibt es Fortschritte. So haben Forscher einen Bluttest entwickelt, der die Alzheimer-Krankheit mit großer Genauigkeit vorhersagt. Es gibt auch einen Test für den Geruch von Erdnussbutter und einen kostenlosen 15-minütigen Test für zu Hause namens Self-Administered Gerocognitive Examination (SAGE), der die Frühdiagnose erleichtern kann

Die Alzheimer-Krankheit, eine schwere Form der Demenz, wird im Jahr 2023 schätzungsweise 6,7 Millionen Amerikaner betreffen. Es ist nicht schön, den Verstand zu verlieren, wie viele von Ihnen aus eigener Erfahrung mit Angehörigen oder Freunden wissen. Diese verheerende degenerative Hirnerkrankung entwickelt sich langsam und verläuft im Endstadium meist tödlich.

Zu den verräterischen Symptomen der Alzheimer-Krankheit gehören in der Regel eine nachlassende Gedächtnisleistung und eine Verschlechterung von mindestens einer der folgenden kognitiven Fähigkeiten:

Zusammenhängendes Sprechen oder Verstehen von gesprochener oder geschriebener Sprache Erkennen oder Identifizieren von Gegenständen Fähigkeit, motorische Aktivitäten auszuführen Abstraktes Denken und die Fähigkeit, fundierte Urteile zu fällen Planen und Ausführen komplexer Aufgaben

Alzheimer-Todesfälle übertreffen Brust- und Prostatakrebs

Die Zahl der Todesfälle durch Alzheimer hat sich zwischen 2000 und 2019 mehr als verdoppelt. Im Jahr 2014 deuteten Forschungsergebnisse darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle bei weit über einer halben Million pro Jahr liegen könnte,3 womit Alzheimer in den USA zu den drei tödlichsten Krankheiten gehören würde, gleich hinter Herzerkrankungen und Krebs.

Offiziell ist Alzheimer die sechsthäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten (Stand 2019), und mit insgesamt 121.499 registrierten Todesfällen in diesem Jahr forderte Alzheimer mehr Menschenleben als Brust- und Prostatakrebs zusammen.

Es scheint jedoch, dass die Studie aus dem Jahr 2014 auf der richtigen Spur war, denn während Alzheimer im Jahr 2019 auf 121.499 Totenscheinen aufgeführt wurde, werden die zugrunde liegenden Ursachen wie Alzheimer in der Regel nicht aufgeführt. Das erklärt Bryan James, Epidemiologe am Rush Alzheimer’s Disease Center in Chicago und Hauptautor der Studie von 2014:

“Es ist bekannt, dass Todesfälle aufgrund von Alzheimer und anderen Arten von Demenz in den Totenscheinen unterrepräsentiert sind. Die unmittelbaren Todesursachen, wie Lungenentzündung oder Herzinfarkt, werden in der Regel aufgeführt, während die zugrunde liegenden Todesursachen in der Regel ausgelassen werden.”

Alzheimer-Todesrate möglicherweise sechsmal höher als bisher angenommen

In der 2014 in der Fachzeitschrift Neurology veröffentlichten Studie wurden 2.566 Senioren im Alter von 65 Jahren und älter acht Jahre lang beobachtet. In dieser Zeit erkrankte fast ein Viertel von ihnen an Alzheimer. Vierhundert von ihnen starben an der Krankheit.

Durch statistische Extrapolation kamen die Forscher auf eine geschätzte jährliche Zahl von mehr als 503.000 Alzheimer-Todesfällen – mehr als sechsmal höher als frühere Schätzungen. Laut Dallas Anderson, einem Beauftragten für Bevölkerungsstudien im Zusammenhang mit Alzheimer und Demenz am National Institute on Aging (NIA):

“Menschen, die sich mit dem Sterberegistersystem in den USA auskennen, wären nicht überrascht, dass die offizielle Zahl niedrig ist, aber es ist schon eine Überraschung, dass es so einen Unterschied gibt … Es ist nur eine weitere Erinnerung daran, dass Alzheimer wirklich ein wichtiges Problem der öffentlichen Gesundheit ist, und wir müssen daran arbeiten.”

In der Tat, und da es keine konventionelle Heilung gibt, ist die Vorbeugung von entscheidender Bedeutung, wenn man vermeiden will, zu einer Statistik zu werden. Außerdem gibt es nur wenige, wenn überhaupt, erfolgreiche medizinische Behandlungen, wenn Alzheimer einmal ausgebrochen ist.

So ist beispielsweise Memantin (unter dem Markennamen Namenda) für mittelschwere bis schwere Fälle von Alzheimer zugelassen, aber Ärzte verschreiben es auch für leichte Fälle. Leider hat sich das Medikament bei leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit als nutzlos erwiesen.

Eine 2011 durchgeführte Analyse von Daten aus drei klinischen Studien ergab, dass Patienten mit leichter Alzheimer-Krankheit, die Namenda einnahmen, im Vergleich zu Placebo keine Verbesserung ihrer geistigen Funktionen oder ihrer Fähigkeit, alltägliche Aufgaben zu erledigen, zeigten. Selbst bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Alzheimer-Krankheit, für deren Behandlung das Medikament zugelassen ist, stellten die Forscher nur “magere” Verbesserungen fest.

Zu den anderen gängigen Medikamenten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit gehören Cholinesterase-Hemmer wie Aricept, Exelon und Reminyl. Auch sie können mehr schaden als nützen, da sie zu einer Verlangsamung der Herzfrequenz führen, was das Risiko, einen permanenten Herzschrittmacher zu benötigen, deutlich erhöht. Außerdem erhöhen sie das Risiko von Hüftfrakturen.

Was können Sie also tun? Die gute Nachricht ist, dass zwei wichtige Präventionsstrategien (über die kaum jemand spricht) relativ einfach umzusetzen sind, nämlich die Minimierung des Linolsäurekonsums (LA) und der Östrogenexposition.

Hoher Serotoninspiegel wird mit Demenz in Verbindung gebracht

Im September 2023 stellte die Forschung einen Zusammenhang zwischen hohen Serotoninwerten und Demenz her. Beunruhigenderweise stellten die Medien die Ergebnisse völlig falsch dar, indem sie Serotonin mit dem Serotonintransporter (SERT) verwechselten. Die Forscher fanden heraus, dass ein niedriger SERT-Spiegel mit Gedächtnis- und Denkproblemen zusammenhängt, die schließlich zu Demenz oder Alzheimer führen können.

In den Medien wurde jedoch berichtet, dass “niedriges Serotonin” mit Demenz in Verbindung gebracht wird, was das Gegenteil von dem ist, was die Forscher tatsächlich herausgefunden haben. SERT ist eine Art “Aufräumtrupp” im Gehirn. Es hilft beim Abbau von überschüssigem Serotonin, einem chemischen Botenstoff im Gehirn. Wenn nicht genügend SERT vorhanden ist, um seine Aufgabe zu erfüllen, kann der Serotoninspiegel außerhalb der Gehirnzellen zu hoch ansteigen. Dieses überschüssige Serotonin kann Probleme verursachen und zu Gedächtnis- und Denkstörungen beitragen.

Wenn also in der Studie davon die Rede ist, dass “niedrige SERT-Werte” mit kognitiven Problemen in Verbindung gebracht werden, so bedeutet dies in Wirklichkeit, dass ein geringerer Anteil dieser Aufräummannschaft zu höheren Serotoninwerten außerhalb der Gehirnzellen führt. Und ein höherer Serotoninspiegel außerhalb der Gehirnzellen wird mit Demenz in Verbindung gebracht. Wie der Bioenergetik-Forscher Georgi Dinkov feststellte:

“STUDIE: hoher Serotoninspiegel in Verbindung mit Demenz; MEDIEN: niedriger Serotoninspiegel in Verbindung mit Demenz. Auch hier handelt es sich um eine Falschmeldung, die ich eher der Böswilligkeit als der Inkompetenz zuschreiben würde, weil die meisten populären Presseorgane, die über eine bestimmte wissenschaftliche Studie berichten, die Autoren der Studie dazu bringen, den Presseartikel vor der Veröffentlichung Korrektur zu lesen. Wenn also offensichtlich falsche Presseartikel wie dieser erscheinen, ist dies höchstwahrscheinlich auf den Versuch zurückzuführen, den Status von Serotonin als “Glückshormon” zu erhalten und die Lawine von Klagen wegen iatrogener Demenz bei allen Menschen, die SSRI und andere serotonerge Medikamente einnehmen, zu verzögern bzw. zu verhindern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie ergab, dass niedrige Spiegel des Serotonintransporters (SERT) – des natriumabhängigen Proteins, das für die Aufnahme und Deaktivierung von Serotonin verantwortlich ist – mit kognitiven Beeinträchtigungen einhergehen (die sich mit zunehmendem Alter in der Regel zu einer ausgewachsenen Demenz/Alzheimer entwickeln). Mit anderen Worten: Höhere extrazelluläre Serotoninspiegel wurden mit Demenz in Verbindung gebracht. In den Presseartikeln wird genau das Gegenteil behauptet – dass niedrigere Spiegel des “Glückshormons” Serotonin mit Demenz in Verbindung gebracht werden … [Die Studie legt auch nahe, dass die Vorbeugung von Demenz/Alzheimer so einfach sein könnte wie der Verzehr von zusätzlichem Salz (das den erforderlichen Natrium-Cofaktor von SERT liefert) oder die Verwendung eines Serotonin-Antagonisten. Luftionisatoren, die ebenfalls dazu neigen, extrazelluläres Serotonin zu senken, könnten ebenfalls hilfreich sein und können rund um die Uhr und ohne bewusste Anstrengung der Person(en), die sie benutzen, von Nutzen sein.”

Wie man mit erhöhtem Serotonin umgeht

In Anbetracht der Tatsache, dass ein hoher extrazellulärer Serotoninspiegel zu Demenz beitragen kann, sollten Sie Ihren Serotoninspiegel so niedrig wie möglich halten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Erhöhung von GABA, das in Form von Nahrungsergänzungsmitteln erhältlich ist. GABA erhöht die Abbaugeschwindigkeit von Serotonin, so dass Sie keine hohen Werte von beiden haben können.

“Menschen mit einem hohen GABA-/niedrigen Serotoninspiegel sind in der Regel ruhig und gesellig, während ein GABA-Mangel und ein erhöhter Serotoninspiegel mit Angst, Furcht, Depression, Kurzatmigkeit, Phobien, Impulsivität und Desorganisation einhergehen.”

Menschen mit einem hohen GABA-Spiegel haben in der Regel einen niedrigen Serotoninspiegel und umgekehrt. Menschen mit hohem GABA-/niedrigem Serotoninspiegel sind in der Regel ruhig und gesellig, während GABA-Mangel und erhöhtes Serotonin mit Angst, Furcht, Depression, Kurzatmigkeit, Phobien, Impulsivität und Desorganisation in Verbindung gebracht werden.

Eine weitere wichtige Strategie besteht darin, sich um die Gesundheit Ihres Darms zu kümmern. Wenn komplexe Kohlenhydrate, die im Magen nicht verdaut werden, in den Darm gelangen, ernähren sie gramnegative Bakterien, die Endotoxin, auch bekannt als LPS (Lipopolysaccharid), produzieren.

Endotoxin katalysiert eine Reihe von Stoffwechselreaktionen, die Tryptophan im Darm in Serotonin umwandeln. Um also die Serotoninproduktion im Darm zu hemmen (wo das meiste Serotonin im Körper produziert wird), müssen Sie die Endotoxinproduktion verhindern, was bedeutet, dass Sie Ihr Darmmikrobiom ausgleichen müssen. Hier sind ein paar Strategien, um das zu erreichen:

Prä- und Probiotika – Essen Sie präbiotische Lebensmittel wie Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Spargel und Bananen sowie probiotische fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Kimchi und Sauerkraut. Alternativ können Sie auch ein probiotisches Präparat einnehmen. Nützliche Bakterien wie Bifidobakterien und Lactobacillus sowie nützliche Hefen wie Saccharomyces boulardii können durch kompetitive Hemmung die Endotoxinproduktion eindämmen.

– Essen Sie präbiotische Lebensmittel wie Zwiebeln, Knoblauch, Lauch, Spargel und Bananen sowie probiotische fermentierte Lebensmittel wie Joghurt, Kefir, Kimchi und Sauerkraut. Alternativ können Sie auch ein probiotisches Präparat einnehmen. Nützliche Bakterien wie Bifidobakterien und Lactobacillus sowie nützliche Hefen wie Saccharomyces boulardii können durch kompetitive Hemmung die Endotoxinproduktion eindämmen. Zucker und raffinierte Kohlenhydrate einschränken – Ein hoher Verzehr von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten kann schädliche Bakterien im Darm nähren und Entzündungen fördern, was die Endotoxinproduktion erhöhen kann.

– Ein hoher Verzehr von Zucker und raffinierten Kohlenhydraten kann schädliche Bakterien im Darm nähren und Entzündungen fördern, was die Endotoxinproduktion erhöhen kann. Vermeiden Sie resistente Stärken – Andere Kohlenhydrate, die Sie vermeiden sollten, sind resistente Stärken aus Hülsenfrüchten, Bohnen, Linsen, den meisten Getreidesorten, grünen Bananen, Sushi-Reis und Nudeln. Auch Haferflocken können vielen Menschen Probleme bereiten. Sie wissen, dass sie unverträglich sind, wenn Sie Blähungen und/oder Verstopfung bekommen oder wenn sie Ihre Verdauung verlangsamen. Haferflocken enthalten außerdem viel Linolsäure (LA), weshalb ich sie meide. Wenn Sie unter einer bakteriellen Überbesiedelung des Dünndarms (SIBO) leiden, müssen Sie möglicherweise auch Stärkehaltiges wie Reis und gekochte Kartoffeln meiden, da die Fähigkeit, Stärke in Glukose aufzuspalten, gestört ist. Infolgedessen können diese Arten von Stärke Ihre Genesung behindern.

– Andere Kohlenhydrate, die Sie vermeiden sollten, sind resistente Stärken aus Hülsenfrüchten, Bohnen, Linsen, den meisten Getreidesorten, grünen Bananen, Sushi-Reis und Nudeln. Auch Haferflocken können vielen Menschen Probleme bereiten. Sie wissen, dass sie unverträglich sind, wenn Sie Blähungen und/oder Verstopfung bekommen oder wenn sie Ihre Verdauung verlangsamen. Haferflocken enthalten außerdem viel Linolsäure (LA), weshalb ich sie meide. Wenn Sie unter einer bakteriellen Überbesiedelung des Dünndarms (SIBO) leiden, müssen Sie möglicherweise auch Stärkehaltiges wie Reis und gekochte Kartoffeln meiden, da die Fähigkeit, Stärke in Glukose aufzuspalten, gestört ist. Infolgedessen können diese Arten von Stärke Ihre Genesung behindern. Essen Sie reichlich antioxidantienreiche Vollwertkost – Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind, wie Beeren, Blattgemüse und andere farbenfrohe Obst- und Gemüsesorten, können dazu beitragen, oxidativen Stress und Entzündungen im Darm zu reduzieren, und so die Darmgesundheit fördern und die Endotoxinproduktion verringern.

– Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind, wie Beeren, Blattgemüse und andere farbenfrohe Obst- und Gemüsesorten, können dazu beitragen, oxidativen Stress und Entzündungen im Darm zu reduzieren, und so die Darmgesundheit fördern und die Endotoxinproduktion verringern. Entscheiden Sie sich für gesunde Fette , wie sie in Avocados, Kokosnussöl, organischer, grasgefütterter Butter und Ghee enthalten sind, um Entzündungen im Darm zu reduzieren.

, wie sie in Avocados, Kokosnussöl, organischer, grasgefütterter Butter und Ghee enthalten sind, um Entzündungen im Darm zu reduzieren. Optimieren Sie Ihren Omega-3-Spiegel – Der Verzehr von Omega-3-Fetten aus Quellen wie fettem Fisch (Lachs, Makrele, Sardinen) kann dazu beitragen, Darmentzündungen zu verringern und ein gesundes Darmmikrobiom zu fördern.

Verlängerte Östrogenexposition mit Alzheimer-Schweregrad verbunden

Andere im Oktober 2021 veröffentlichte Forschungsergebnisse brachten eine längere Östrogenexposition mit dem Schweregrad der Alzheimer-Krankheit bei Frauen in Verbindung. Dies ist besonders bemerkenswert, da fast zwei Drittel der Alzheimer-Patienten Frauen sind. Östrogen ist auch ein bekanntes Karzinogen. Wie von Dinkov berichtet:

“Die Studie ist ziemlich eindeutig in ihrer Behauptung, dass eine längere Exposition gegenüber endogenem Östrogen mit verschlimmerten/höheren Biomarkern der Alzheimer-Krankheit (AD) sowie mit einem niedrigeren Glukosestoffwechsel und einem geringeren Hirnvolumen bei Frauen verbunden war. Ein weiterer interessanter Zusammenhang, der in der Studie erwähnt wird und für beide Geschlechter relevant ist, besteht darin, dass ein niedrigerer Testosteronspiegel ebenfalls mit verschlimmerten/höheren Biomarkern der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht wird. Die frühere Pubertät und die frühere Menopause stehen auch für eine geringere Progesteronexposition. Somit lässt sich die Studie mit der einfachen Aussage zusammenfassen, dass Östrogen schädlich ist, während Progesteron und Testosteron vor Alzheimer schützen.”

Es gibt zwei wichtige Möglichkeiten, Ihr Östrogen zu senken:

Verzicht auf eine Östrogenersatztherapie und Minimierung der Exposition gegenüber östrogenen Verbindungen, die in Hunderten von Konsumgütern enthalten sind. Entscheiden Sie sich für natürliche und biologische Körperpflegeprodukte, einschließlich Make-up, Haut- und Haarpflegeprodukte, um die Belastung durch synthetische Chemikalien wie Parabene und Phthalate, die östrogene Eigenschaften haben, zu verringern. Das Gleiche gilt für Haushaltsreiniger, Waschmittel und Lufterfrischer, von denen viele Chemikalien mit östrogenen Eigenschaften enthalten. Tauschen Sie sie gegen natürliche, ungiftige Alternativen aus oder stellen Sie stattdessen eigene Reinigungslösungen mit Essig, Backpulver und ätherischen Ölen her. Reduzieren Sie auch die Verwendung von Plastikbehältern und Lebensmittelverpackungen, die östrogene Verbindungen in Lebensmittel und Getränke abgeben können. Entscheiden Sie sich stattdessen für Glas- oder Edelstahlbehälter zur Aufbewahrung von Lebensmitteln und Wasserflaschen. Einnahme von natürlichem Progesteron. Die meisten Formulierungen sind nicht wirksam, da sie oral oder transdermal eingenommen werden. Idealerweise sollte reines Progesteronpulver in einem hochwertigen Vitamin E mit MCT-Öl aufgelöst und auf das Zahnfleisch gerieben werden. Typische Dosen sind 25 bis 50 mg ein- oder zweimal täglich.

Mitochondriale Dysfunktion ist das Herzstück von Alzheimer

Vor fast einem Vierteljahrhundert vertrat der verstorbene Ray Peat, ein Biologe und “Vater” der bioenergetischen Medizin, die Ansicht, dass Alzheimer und das Altern zwei Beispiele dafür sind, was passiert, wenn die Funktion der Mitochondrien gestört ist, was zu einer nachlassenden Energieproduktion führt. Er stellte diese Hypothese in zwei ausführlichen Artikeln vor.

Im zweiten Artikel ging er speziell auf die Rolle von Östrogen und mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFAs) wie LA sowie auf den schützenden Einfluss von Progesteron ein. Er schrieb unter anderem:

“Östrogen stimuliert die Zellteilung, kann aber auch die Rate des Zelltods erhöhen. Ungesättigte Fettsäuren können ebenfalls stimulieren oder abtöten … Östrogen erhöht nicht nur die Konzentration freier Fettsäuren, sondern senkt möglicherweise auch den Cholesterinspiegel, beides Veränderungen, die im senilen Gehirn zu beobachten sind. Östrogen führt zu massiven Veränderungen der extrazellulären Matrix und scheint die Auflösung von Mikrotubuli (Nemetschek-Gannsler) zu fördern, wie es auch Kalzium tut. Ungesättigte Fette erhöhen die Kalziumaufnahme zumindest in einigen Gehirnzellen (H. Katsuki und S. Okuda, 1995). Ungesättigte Fette erhöhen, wie Östrogen, die Durchlässigkeit der Blutgefäße. Die ungesättigten Fette verursachen Ödeme im Gehirn, hemmen die Aufnahme von Cholin und blockieren die Acetylcholinproduktion. Progesteron ist ein Nervenwachstumsfaktor, der von den Gliazellen (Oligodendrozyten) produziert wird. Es fördert die Produktion von Myelin, schützt vor Krampfanfällen und schützt die Zellen vor freien Radikalen. Es schützt vor der Empfängnis, während der Trächtigkeit, während des Wachstums und der Pubertät sowie während des Alterns. Es fördert die Regeneration. Seine Produktion wird durch Stress, Lipidperoxidation und einen Überschuss an Östrogen und Eisen blockiert … Ein “Mangel” an mehrfach ungesättigten Fettsäuren führt zu veränderten Raten der Zellregeneration und -differenzierung, einem größeren Gehirn bei der Geburt, einer verbesserten Funktion des Immunsystems, einer geringeren Entzündung, einer geringeren Sterblichkeit durch Endotoxinvergiftung, einer geringeren Anfälligkeit für Lipidperoxidation, einer erhöhten Grundumsatzrate und Atmung, einer erhöhten Schilddrüsenfunktion, einer späteren Pubertät und einer Verringerung anderer Anzeichen von Östrogendominanz. Wenn PUFAs aus der Nahrung nicht zur Verfügung stehen, produziert der Körper eine kleine Menge ungesättigter Fettsäuren (Mead-Säuren), aber diese aktivieren die Zellsysteme nicht in der gleichen Weise wie pflanzliche PUFAs, und sie sind die Vorstufen für eine ganz andere Gruppe von Prostaglandinen.”

Interessanterweise wurde ein nahezu identisches Argument in einem Artikel von Dr. Vijay Pande und Kristen Fortney vom Oktober 2020 mit dem Titel “The Cure for Aging Might be the Cure for Alzheimer’s” (Die Heilung des Alterns könnte die Heilung von Alzheimer sein) dargelegt.

“Was wir erst jetzt zu verstehen beginnen, ist, dass die Krankheiten, die uns letztendlich töten, untrennbar mit dem Alterungsprozess selbst verbunden sind. Das Altern ist die Hauptursache. Das bedeutet, dass die Untersuchung dieser Krankheiten ohne Berücksichtigung des Alterns gefährlich irreführend sein könnte … und, was das Schlimmste ist, echte Fortschritte behindern könnte … Der größte Risikofaktor für Alzheimer ist nicht Ihr APOE-Status, sondern Ihr Alter. Menschen in ihren Zwanzigern erkranken nicht an Alzheimer. Aber ab dem 65. Lebensjahr verdoppelt sich das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, alle fünf Jahre, und im Alter von 85 Jahren ist das Risiko fast eins zu drei. Was wäre, wenn die Bekämpfung dieses größten Risikofaktors der beste Angriffsvektor wäre? Vielleicht sogar die einzige Möglichkeit, ihn wirklich anzugehen? Hier geht es nicht um die Eitelkeit, jünger zu bleiben, um die Erhaltung des guten Aussehens oder der Fähigkeit, eine Meile in 8 Minuten zu laufen. Es geht um die einzige konkrete Möglichkeit, die wir haben, um diese Krankheiten zu heilen.”

Wie Sie Ihre Mitochondrienfunktion durch Ernährung optimieren können

Um Ihre Mitochondrienfunktion zu optimieren, müssen Sie sich mit Ihrer Ernährung befassen, denn die Lebensmittel, die Sie essen, sind das Substrat, aus dem die Zellenergie erzeugt wird. LA richtet in Ihrer Zellmaschinerie verheerenden Schaden an und muss auf 5 Gramm oder weniger pro Tag beschränkt werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Sie alle verarbeiteten Lebensmittel, Fast Food und die meisten Restaurantgerichte weglassen, da sie alle mit LA-reichen Samenölen angereichert oder in diesen gekocht sind. Konzentrieren Sie sich auf vollwertige und möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel.

Auch das Verhältnis der Makronährstoffe zueinander ist wichtig. Wie bereits in früheren Artikeln erläutert, u. a. in “Ein überraschender Grund, warum Sie mehr Kohlenhydrate in Ihrer Ernährung brauchen“, wollen Sie im Idealfall Glukose in der Elektronentransportkette Ihrer Mitochondrien verbrennen, und um das zu gewährleisten, müssen Sie genügend gesunde Kohlenhydrate essen und nicht mehr als etwa 35 % Ihrer täglichen Kalorien aus Fett beziehen.

Wenn Sie zu viel Fett zu sich nehmen, verhindern Sie, dass Glukose in den Mitochondrien verbrannt wird, und zwingen sie stattdessen zur Glykolyse, einer äußerst ineffizienten Art der Energiegewinnung.

Fortschritte bei der Alzheimer-Diagnose

Zwar gibt es nur wenige Möglichkeiten, wenn Alzheimer erst einmal ausgebrochen ist, aber es werden Fortschritte bei der Diagnose gemacht. Eine frühzeitige Diagnose gibt Ihnen zumindest die Möglichkeit, Strategien anzuwenden, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen oder im Idealfall sogar bis zu einem gewissen Grad rückgängig machen können. Zu den Diagnoseinstrumenten gehören:

Ein Bluttest, der die Muster von 10 spezifischen Lipiden misst, die mit den Plaques im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit in Verbindung stehen. Diese 10 Lipide sagen in hohem Maße voraus, ob Sie eine kognitive Beeinträchtigung erleiden werden oder nicht.

Ein Bluttest, der “einen molekularen Vorläufer im Blut misst, der dazu führen kann, dass sich Proteine im Gehirn unregelmäßig falten und verklumpen und schließlich Amyloid-Beta-Plaques bilden.”

Ein Erdnussbutter-Geruchstest – In Tests wurde bei Patienten, bei denen Alzheimer im Frühstadium diagnostiziert wurde, ein signifikanter Unterschied in der Fähigkeit festgestellt, den Geruch von Erdnussbutter zwischen dem rechten und dem linken Nasenloch wahrzunehmen.

Das linke Nasenloch ist bei Alzheimer-Patienten tendenziell beeinträchtigt, während bei Menschen mit anderen Demenzformen entweder keine Unterschiede in der Geruchswahrnehmung zwischen den beiden Nasenlöchern bestehen oder das rechte Nasenloch den Geruch schlechter wahrnimmt als das linke.

Das linke Nasenloch ist bei Alzheimer-Patienten tendenziell beeinträchtigt, während bei Menschen mit anderen Demenzformen entweder keine Unterschiede in der Geruchswahrnehmung zwischen den beiden Nasenlöchern bestehen oder das rechte Nasenloch den Geruch schlechter wahrnimmt als das linke. Ein 15-minütiger Heimtest namens SAGE (Self-Administered Gerocognitive Examination) kann Ihnen helfen, Ihr Risiko für Alzheimer und Demenz einzuschätzen. Wird der Test in regelmäßigen Abständen durchgeführt, kann er auch als Frühwarnsystem dienen, wenn sich Ihre Werte zu verschlechtern beginnen. Der Test kann auch zur Überwachung des Zustands bei Personen eingesetzt werden, bei denen bereits Alzheimer diagnostiziert wurde. Sie können den SAGE-Test von der Website der Ohio State University herunterladen.

Zusätzliche Richtlinien zur Alzheimer-Prävention

Neben der Optimierung der Mitochondrienfunktion und der Vermeidung von Dingen, die den Serotonin- und Östrogenspiegel erhöhen, gibt es weitere hilfreiche Präventionsstrategien:

Vermeiden Sie Gluten und Kasein (vor allem Weizen und pasteurisierte Milchprodukte, aber keine Milchfette wie Butter) – Untersuchungen zeigen, dass die Blut-Hirn-Schranke durch Gluten negativ beeinflusst wird. Gluten macht außerdem Ihren Darm durchlässiger, so dass Proteine in Ihren Blutkreislauf gelangen können, wo sie nicht hingehören. Das sensibilisiert dann Ihr Immunsystem und fördert Entzündungen und Autoimmunität, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen.

– Untersuchungen zeigen, dass die Blut-Hirn-Schranke durch Gluten negativ beeinflusst wird. Gluten macht außerdem Ihren Darm durchlässiger, so dass Proteine in Ihren Blutkreislauf gelangen können, wo sie nicht hingehören. Das sensibilisiert dann Ihr Immunsystem und fördert Entzündungen und Autoimmunität, die beide eine Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen. Optimieren Sie Ihre Darmflora , indem Sie regelmäßig fermentierte Lebensmittel essen oder ein hochwirksames und hochwertiges probiotisches Präparat einnehmen.

, indem Sie regelmäßig fermentierte Lebensmittel essen oder ein hochwirksames und hochwertiges probiotisches Präparat einnehmen. Achten Sie auf eine ausreichende Zufuhr von Omega-3-Fettsäuren tierischer Herkunft , z. B. Krillöl. Eine hohe Zufuhr der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA trägt dazu bei, die durch die Alzheimer-Krankheit verursachten Zellschäden zu verhindern und so das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und das Risiko zu senken, daran zu erkranken.

, z. B. Krillöl. Eine hohe Zufuhr der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA trägt dazu bei, die durch die Alzheimer-Krankheit verursachten Zellschäden zu verhindern und so das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen und das Risiko zu senken, daran zu erkranken. Optimieren Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel durch sicheres Sonnenbaden – Es wurde ein enger Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln bei Alzheimer-Patienten und schlechten Ergebnissen bei kognitiven Tests festgestellt. In einer Studie aus dem Jahr 2023 wurde festgestellt, dass Vitamin D das Demenzrisiko um 40 % senkt.

– Es wurde ein enger Zusammenhang zwischen niedrigen Vitamin-D-Spiegeln bei Alzheimer-Patienten und schlechten Ergebnissen bei kognitiven Tests festgestellt. In einer Studie aus dem Jahr 2023 wurde festgestellt, dass Vitamin D das Demenzrisiko um 40 % senkt. Halten Sie Ihren Nüchterninsulinspiegel unter 3.

Ernähren Sie sich nahrhaft und folatreich – Gemüse ist ohne Frage die beste Form von Folat, und wir alle sollten täglich viel frisches rohes Gemüse essen. Vermeiden Sie Nahrungsergänzungsmittel wie Folsäure, die die minderwertige synthetische Version von Folat ist.

– Gemüse ist ohne Frage die beste Form von Folat, und wir alle sollten täglich viel frisches rohes Gemüse essen. Vermeiden Sie Nahrungsergänzungsmittel wie Folsäure, die die minderwertige synthetische Version von Folat ist. Vermeiden und eliminieren Sie Quecksilber und Aluminium aus Ihrem Körper – Zahnfüllungen aus Amalgam, die zu 50 % aus Quecksilber bestehen, sind eine der Hauptquellen für Schwermetallvergiftungen. Lassen Sie Ihre Amalgamfüllungen von einem biologischen Zahnarzt entfernen. Zu den Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien.

– Zahnfüllungen aus Amalgam, die zu 50 % aus Quecksilber bestehen, sind eine der Hauptquellen für Schwermetallvergiftungen. Lassen Sie Ihre Amalgamfüllungen von einem biologischen Zahnarzt entfernen. Zu den Aluminiumquellen gehören Antitranspirantien, antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Impfstoff-Adjuvantien. Achten Sie darauf, dass Ihr Eisenwert nicht erhöht ist, und spenden Sie Blut, wenn dies der Fall ist – Studien zeigen, dass sich Eisenansammlungen im Gehirn in den Bereichen konzentrieren, die am stärksten von Alzheimer betroffen sind, nämlich im frontalen Kortex und im Hippocampus. Magnetresonanztomografische Untersuchungen haben ebenfalls erhöhte Eisenwerte in von Alzheimer betroffenen Gehirnen ergeben.

– Studien zeigen, dass sich Eisenansammlungen im Gehirn in den Bereichen konzentrieren, die am stärksten von Alzheimer betroffen sind, nämlich im frontalen Kortex und im Hippocampus. Magnetresonanztomografische Untersuchungen haben ebenfalls erhöhte Eisenwerte in von Alzheimer betroffenen Gehirnen ergeben. Regelmäßig Sport treiben – Es gibt Hinweise darauf, dass Sport den Stoffwechsel des Amyloid-Vorläuferproteins verändern kann und damit das Auftreten und Fortschreiten von Alzheimer verlangsamt. In einer Studie wiesen Frauen mit der höchsten kardiovaskulären Fitness ein um 88 % geringeres Demenzrisiko auf als Frauen mit mäßiger Fitness.

– Es gibt Hinweise darauf, dass Sport den Stoffwechsel des Amyloid-Vorläuferproteins verändern kann und damit das Auftreten und Fortschreiten von Alzheimer verlangsamt. In einer Studie wiesen Frauen mit der höchsten kardiovaskulären Fitness ein um 88 % geringeres Demenzrisiko auf als Frauen mit mäßiger Fitness. Essen Sie Blaubeeren und andere Lebensmittel, die reich an Antioxidantien sind – Wilde Blaubeeren, die einen hohen Gehalt an Anthocyanen und Antioxidantien aufweisen, sind dafür bekannt, dass sie vor neurologischen Erkrankungen schützen.

– Wilde Blaubeeren, die einen hohen Gehalt an Anthocyanen und Antioxidantien aufweisen, sind dafür bekannt, dass sie vor neurologischen Erkrankungen schützen. Fordern Sie Ihren Geist täglich heraus – Geistige Stimulation, insbesondere das Erlernen von etwas Neuem, wie das Erlernen eines Instruments oder einer neuen Sprache, wird mit einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht.

– Geistige Stimulation, insbesondere das Erlernen von etwas Neuem, wie das Erlernen eines Instruments oder einer neuen Sprache, wird mit einem geringeren Alzheimer-Risiko in Verbindung gebracht. Vermeiden Sie Anticholinergika und Statine – Medikamente, die Acetylcholin, einen Neurotransmitter des Nervensystems, blockieren, erhöhen nachweislich das Risiko einer Demenzerkrankung. Zu diesen Medikamenten gehören bestimmte nächtliche Schmerzmittel, Antihistaminika, Schlafmittel, bestimmte Antidepressiva, Medikamente zur Kontrolle der Inkontinenz und bestimmte narkotische Schmerzmittel. Statin-Medikamente sind besonders problematisch, weil sie die Cholesterinsynthese unterdrücken, dem Gehirn CoQ10 und Neurotransmitter-Vorstufen entziehen und eine angemessene Versorgung des Gehirns mit essenziellen Fettsäuren und fettlöslichen Antioxidantien verhindern, indem sie die Produktion des unverzichtbaren Träger-Biomoleküls Low-Density-Lipoprotein hemmen.

