Die gefälschte Alien-Invasion von 2024

In den 1950er-Jahren gab es einen klassischen Science-Fiction-Film mit dem Titel Der Tag, an dem die Erde stillstand. In diesem Film landete ein außerirdisches Wesen mit seinem Raumschiff in Washington DC, um die Erde zu warnen, dass sie zerstört würde, wenn sie ihre schlechten Gewohnheiten nicht änderte. In diesem Fall handelte es sich um eine Geschichte der Gewalt und der Verbreitung von Atomwaffen im Weltraum, die eine Bedrohung für die weitgehend friedliche intergalaktische Gemeinschaft darstellte. Um die wahre Natur der Bedrohung zu demonstrieren, schaltete der Außerirdische alle mechanischen Geräte für einen Zeitraum von 24 Stunden ab. Das Äquivalent zu einem vorübergehenden EMP-Angriff auf dem gesamten Globus. In der jüngsten Neuverfilmung mit Keanu Reeves sollten die Menschen vernichtet werden, um den Planeten vor ihren bösen Taten, insbesondere dem Klimawandel, zu retten.

Das Thema in jedem Film war die Vorstellung, dass eine äußere Macht eingreifen würde, um die Menschheit vor der Selbstzerstörung zu bewahren. Im Originalfilm war es die globale Strahlung nach einem Atomkrieg, in der Neuverfilmung war es das Wetter. Hinweis: Die angebliche Bedrohung der Menschheit in der Neuverfilmung könnte ein hohes Maß an Sarkasmus enthalten. In jedem Fall war es ein politisches Argument unter dem Deckmantel der Weltraumfantasie. Der Unterschied zwischen den beiden Filmen ist natürlich, dass die nukleare Vernichtung eine legitime Bedrohung darstellt, während der Klimawandel ein natürliches Phänomen ist.

Vor drei oder vier Jahren hörte ich zum ersten Mal von der gefälschten Alien-Invasion im Jahr 2024. Damals war ich äußerst skeptisch. Seitdem bin ich nicht mehr extrem skeptisch, sondern denke, dass sie es vielleicht versuchen, wenn sie damit durchkommen. Diese letztere Ansicht wird durch die Fokussierung auf angebliche UFOs in den von der Regierung kontrollierten Medienprogrammen noch verstärkt. Die Veröffentlichung von Militärvideos von angeblichen UFOs in den letzten Jahren in Tucker Carlsons Sendung auf Fox News scheint die Sache ein wenig anzufeuern. Weniger subtil war Tuckers jüngste Sendung über Rinderverstümmelungen, in der Tucker Laura Ingram sagte, dass die offensichtlichste Ursache außerirdisch sei. Es ist möglich, dass Tucker seine Ansichten aufrichtig vertritt, aber ich frage mich trotzdem, warum er mit diesen Informationen gefüttert wird?

Es erscheint etwas seltsam, dass das Militär diese Bilder hauptsächlich an einen Sender weitergibt. Die Ärztin Carrie Madej, Whistleblowerin in Sachen Transhumanismus und dem tödlichen Gentherapieexperiment Covid, hat behauptet, dass damit der Glaube eines überwiegend christlichen Publikums untergraben werden soll. Noch merkwürdiger wäre es, wenn die Regierung in demselben Zeitraum, in dem sie über alles Erdenkliche gelogen hat, eine Gewissenskrise bekäme und beschließen würde, die Wahrheit über UFOs zu enthüllen. Denken Sie darüber nach: Zensur aller medizinischen Informationen, die Sie vor gefährlichen Gentherapiespritzen schützen, und Einschränkung der Verwendung lebensrettender, wiederverwendeter generischer Medikamente, die sicher und wirksam bei der Behandlung von Covid sind, aber volle Offenlegung der außerirdischen Bedrohung?

Offenbar behaupten sogar UFO-Forscher, dass es eine Verschwörung gibt, um eine außerirdische Invasion vorzutäuschen. Einige haben diese Verschwörung als Projekt Blue Beam bezeichnet. Welchen Zweck hätte die Vortäuschung einer außerirdischen Invasion?

Der Zweck einer gefälschten Invasion von Außerirdischen wäre, genau wie im Film, die Förderung einer politischen Agenda. Die offensichtliche Agenda ist eine globale technokratische totalitäre Regierung unter dem Deckmantel der Rettung des Planeten vor einer hoch entwickelten Zivilisation, die unsere Vernichtung plant. Theoretisch könnte es darum gehen, einen Atomkrieg zu verhindern oder sogar nach dem Abschuss einer Atomwaffe, wenn der Konflikt mit Russland weiter eskaliert. Oder es könnte einfach darum gehen, den Planeten vor dem Klimawandel zu retten, wie es in der Neuverfilmung von Der Tag, an dem die Erde stillstand der Fall war. Vergessen Sie nicht, dass wir es mit einem gefährlichen säkularen Endzeitkult zu tun haben, der glaubt, dass der Planet die Bevölkerung nicht ernähren kann.

Wie würde die gefälschte Alien-Invasion ablaufen?

Stellen Sie sich Hologramme vor, die mit Schiffen in der Größe von Städten in den Himmel projiziert werden. Gefolgt von Berichten über Mitteilungen und Anweisungen, die die Menschen befolgen sollen, um die Zerstörung zu vermeiden. Würden Sie es Staatsoberhäuptern zutrauen, sich an einem solchen Betrug zu beteiligen? Würden die Menschen darauf hereinfallen?

Da die meisten gewählten Politiker und Staatsoberhäupter an schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren und an Abriegelungen, einem tödlichen Gentherapieexperiment und der Zensur der Rede- und Versammlungsfreiheit mitgewirkt haben, wäre es weit hergeholt, auf die Integrität von Politikern auf allen Ebenen der Regierung zu setzen. Was die Frage betrifft, ob die Menschheit auf den Betrug hereinfallen würde: Erinnern Sie sich an die Menschen, die Masken trugen und in den Geschäften den kleinen Linien auf dem Boden folgten? Die im Abstand von einem Meter stehen? Hat man uns nicht gesagt, dass fünf Milliarden Menschen die Covid-Gentherapie-Spritzen genommen haben?

Hmmm….sie könnten den Köder schlucken.

Als die spanischen Konquistadoren in Mittelamerika ankamen, wurden sie wie Götter begrüßt. Als sie auf Schiffen aus dem Meer kamen, die scheinbar aus dem Nichts kamen, wirkte der technische Fortschritt der Seefahrer wie Magie. Dieser Empfang und der technologische Fortschritt bei den Waffen, unterstützt durch die Einführung tödlicher Krankheiten, halfen den Spaniern, in kurzer Zeit eine viel größere Bevölkerung zu erobern.

Stellen Sie sich vor, die Globalisten würden mit Hilfe von Drohnen und Hologrammen die Illusion fortschrittlicher Wesen aus dem Weltraum erschaffen, die einerseits Zerstörung und andererseits Rettung in Form der Führung durch allwissende Wesen anbieten. Dies scheint einfacher zu sein als das Tragen einer Gesichtswindel, das Stehen im Abstand von zwei Metern und das Folgen von Linien auf dem Boden beim Gehen. Der Apparat für die Gehirnwäsche ist bereits vorhanden, und auch die Technologie, um dies zu bewerkstelligen, scheint zu existieren.

Damit möchte ich nicht die Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass der Kosmos voller Leben ist. Ich schließe auch nicht aus, dass Außerirdische unseren Planeten in unserer Geschichte besucht haben könnten. Oder ob sie uns regelmäßig besuchen. Das alles gehört zu einer anderen Diskussion, und ich kenne die Antwort ehrlich gesagt nicht. Ich behaupte auch nicht, über Insiderwissen zu diesem Thema einer gefälschten außerirdischen Invasion zu verfügen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ein solcher Betrug tatsächlich geplant ist. Meine Hoffnung ist, dass immer mehr Menschen auf diesen potenziellen Betrug, falls er tatsächlich geplant ist, nicht hereinfallen werden.

Lassen Sie es mich anders ausdrücken. Sollte es in nächster Zeit eine außerirdische Invasion oder einen massiven Kontakt geben, sprechen Sie mir nach. „Das kaufe ich nicht!“