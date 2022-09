Vier prominente Persönlichkeiten aus der Film- und Sportbranche sind innerhalb einer Woche unerwartet verstorben, wobei die Todesursachen unbekannt sein sollen.

(Artikel von Yudi Sherman, neu veröffentlicht von AmericanFrontlineNews.com)

Den Anfang machte der ehemalige Notre Dame-Football-Star Paul Duncan, der am 15. Juni im Alter von 35 Jahren starb, nachdem er während eines Laufs plötzlich einen Herzstillstand erlitten hatte.

„Wir werden eine medizinische Untersuchung durchführen lassen, um die Todesursache zu klären“, teilte seine Frau Ellen Duncan in einem Instagram-Post mit.

Auf Duncan folgte der ehemalige NFL-Football-Star Charles Johnson, der am 19. Juni im Alter von 50 Jahren plötzlich verstarb. Der Tod des Super-Bowl-Siegers wird derzeit untersucht und die Todesursache wurde laut CBS17 noch nicht bekannt gegeben.

Am selben Tag wurde der The Voice- und America’s Got Talent-Star Nolan Neal im Alter von 41 Jahren tot aufgefunden, die Todesursache ist unbekannt.

Am Donnerstag wurde die Schauspielerin und Sängerin Shonka Dukureh, die die Hauptrolle in der kürzlich erschienenen Elvis-Biografie spielte, im Alter von 44 Jahren tot in ihrer Wohnung in Nashville aufgefunden. Fox News berichtet, dass das Nashville Metro Police Department ein Verbrechen ausschließt, aber keine Todesursache bekannt gegeben wurde.

American Pickers-Star Frank Fritz ist zwar nicht verstorben, wurde aber am Donnerstag nach einem plötzlichen Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert.

„Frank hat einen Schlaganfall erlitten und liegt im Krankenhaus“, schrieb Fritz‘ Freund Mike Wolfe am Donnerstag in einem Instagram-Post. „Bitte behaltet ihn in euren Herzen und Gedanken. Frank ich bete mehr als alles andere, dass du das gut überstehst. I love you buddy.“

Letzten Monat berichtete der amerikanische Nachrichtensender Frontline News über den Tod des kanadischen Komikers Nick Nemeroff, der plötzlich und ohne erkennbare Ursache im Schlaf starb. Der 32-jährige Komiker hatte mit Auftritten im kanadischen Fernsehen und bei Conan O’Brien bescheidene Erfolge erzielt und war bei den Juno Awards 2021 für das Comedy-Album des Jahres nominiert worden.

Ebenfalls im vergangenen Monat verstarb die 17-jährige Tochter Gwen des Abgeordneten Sean Casten (D-IL) plötzlich im Schlaf. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben und ihr Tod bleibt ein Rätsel. Der Abgeordnete Casten reagierte nicht auf die Anfrage von America’s Frontline News nach einem aktuellen Bericht.

Die Medien berichten über eine alarmierende Zunahme „mysteriöser“ Todesfälle bei jungen, gesunden Menschen, die die Ärzte vor ein Rätsel stellen. Diese Todesfälle treten am häufigsten bei Menschen unter 40 Jahren auf und sind in der Regel auf einen Herzstillstand zurückzuführen.

Den Berichten zufolge sind die Ärzte „ratlos“ und haben sogar einen Begriff für dieses Phänomen geprägt: „Sudden Adult Death Syndrome“ (SADS).

„Was ist SADS? Gesunde junge Menschen sterben am Sudden Adult Death Syndrome“, berichtet news.com.au.

„Gesunde junge Menschen sterben plötzlich und unerwartet an einem mysteriösen Syndrom – und Ärzte suchen mithilfe eines neuen nationalen Registers nach Antworten“, schrieb die Daily Mail.

„SADS ist ein ‚Überbegriff, um unerwartete Todesfälle bei jungen Menschen zu beschreiben'“, heißt es weiter, wobei das Royal Australian College of General Practitioners zitiert wird.