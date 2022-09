Ich habe einen ehrlichen Impfstoffwissenschaftler gefunden

Steve Kirsch

Als die Geschichte des israelischen Gesundheitsministeriums bekannt wurde, habe ich Hunderte von Personen angeschrieben, die sich mit der Sicherheit von Impfstoffen beschäftigen. Nur eine Person antwortete und sagte, er wolle die Daten sehen: Martin Kulldorff.

Zusammenfassung

Ich habe einen ehrlichen Mainstream-Impfstoffwissenschaftler gefunden: Martin Kulldorff.

Martin glaubt immer noch, dass andere Impfstoffe sicher sind, aber bei den COVID-Impfstoffen hat er ernsthafte Zweifel, weil ihm niemand eine überzeugende Nutzen-Risiko-Studie für Personen unter 70 Jahren vorgelegt hat.

Martin war der einzige Wissenschaftler, der die israelischen Daten sehen wollte.

Niemand sonst war daran interessiert.

Ich frage mich, ob das daran liegt, dass er seine Verbindungen zu Harvard, dem CDC und der FDA gekappt hat. Meinen Sie, das könnte etwas damit zu tun haben?

Einführung

Für diejenigen unter Ihnen, die nicht wissen, wer Martin Kulldorff ist, hier sein Wikipedia-Eintrag, den ich korrigiert habe, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass er nicht mehr im FDA-Ausschuss sitzt (siehe Kursivschrift):

Martin Kulldorff (geboren 1962) ist ein schwedischer Biostatistiker. Von 2003 bis 2021 war er Professor für Medizin an der Harvard Medical School.[2] Er ist ehemaliges Mitglied des Beratungsausschusses für Arzneimittelsicherheit und Risikomanagement der Food and Drug Administration und ehemaliges Mitglied der Untergruppe für Impfstoffsicherheit des Beratungsausschusses für Impfpraktiken der Centers for Disease Control.[1][3] Im Jahr 2020 war Kulldorff Mitverfasser der Great Barrington Declaration, die sich für die Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen für Gruppen mit geringerem Risiko aussprach, um eine Herdenimmunität durch Infektion zu entwickeln, und gleichzeitig erklärte, dass gefährdete Personen vor dem Virus geschützt werden sollten.[4] Die Erklärung wurde als unethisch und undurchführbar kritisiert und weitgehend abgelehnt.[5]

Während der Pandemie lehnte Kulldorff Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung wie Abriegelungen, die Rückverfolgung von Kontaktpersonen und Maskenpflicht ab[4][6][7].

Mit anderen Worten: Martin ist der Typ Mann, auf den die CDC und die FDA hören sollten, mit einem Vorbehalt: Martin glaubt immer noch, dass Impfstoffe für andere Krankheiten nützlich sind, und ich konnte mich nicht mit ihm treffen, um diese Überzeugung zu diskutieren.

Martin ist jetzt frei, seine eigene Meinung zu sagen, weil er nicht an der Leine der FDA, CDC oder Harvard hängt. Das ist ziemlich selten, dass jemand seines Formats „entfesselt“ wird.

Am 3. Juli 2022 schrieb Martin diesen Artikel: Sind die Covid-mRNA-Impfstoffe sicher? Hier von Google ins Deutsche übersetzt.

Nur wenige Menschen wissen von diesem Artikel, weil er zu dem Schluss kommt:

Fraiman und Kollegen haben die bisher besten Beweise für die allgemeine Sicherheit der mRNA-Impfstoffe vorgelegt. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Es liegt in der Verantwortung der Hersteller und der FDA, dafür zu sorgen, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Das haben sie nicht getan.

Das nenne ich mal die Wahrheit!

Er sagte im Grunde, dass man bei einer medizinischen Intervention nachweisen muss, dass der Nutzen die Risiken überwiegt. Diese Impfstoffe erfüllen diese Bedingung für Menschen unter 70 Jahren nicht, wie er in seinem Artikel schreibt. Dies wird auch durch die jüngste Studie von Harvard, Johns Hopkins und UCSF bestätigt, die zeigt, dass der Nutzen die Risiken für junge Menschen nicht überwiegt.

Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, fand Martins Artikel keine Beachtung. Ich wusste nicht einmal davon, bis ich gerade meine E-Mails durchsuchte und entdeckte, dass Martin mir am 5. Juli 2022 eine E-Mail darüber geschrieben hatte. Er schrieb: „Das könnte Sie interessieren:“ und schickte den Link zu seinem Artikel. Man muss seine zurückhaltende Herangehensweise einfach lieben.

Nachdem ich von der undichten Stelle bei den israelischen Sicherheitsdaten erfahren hatte, schickte ich am 9. September 2022 um 10 Uhr morgens eine E-Mail an fast 300 Personen bei der CDC, an Professoren in Stanford und UCSF sowie an alle Mitglieder der externen Ausschüsse der FDA und der CDC.

Bis zum 14. September wollte kein einziger von ihnen die Sicherheitsdaten sehen.

Das sind alles Leute, auf die sich die Öffentlichkeit verlässt, wenn es um Ratschläge zu dem Impfstoff geht, und keiner von ihnen wollte die israelischen Sicherheitsdaten sehen.

Der einzige Wissenschaftler, dem ich gemailt habe und der die Daten sehen wollte, war Martin Kulldorff. Ein einziger Mann.

Erstaunlich, nicht wahr?