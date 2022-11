Die geheimen Kriege des US-Imperiums

Um dorthin zu gelangen, wo sie sind, täuschen, verheimlichen und verzerren imperiale Mächte. Das US-Imperium, diese furchteinflößendste aller teuflischen Mächte, hat sich über den ganzen Globus verteilt, oft, ohne dass die eigenen Bürger davon wussten.

In einem Bericht des Brennan Center of Justice der New York University School of Law mit dem Titel Secret War: How the US Uses Partnerships and Proxy Forces to Wage War Under the Radar (Geheimkrieg: Wie die USA Partnerschaften und Stellvertreterkräfte nutzen, um unter dem Radar Krieg zu führen) gibt es wenig zu schockieren, aber viel zu befürchten. Der Autor des Berichts behauptet, dass die vom Pentagon vorgelegte Liste der Länder, mit denen die USA militärische Partnerschaften unterhalten, stark gekürzt ist. Die Liste sei so falsch, dass 17 Länder ausgelassen worden seien.

Katherine Yon Ebright, Beraterin im Brennan Center’s Liberty and National Security Program, verrät eine charmante Naivität, wenn sie bemerkt, dass die „Verbreitung des geheimen Krieges ein relativ neues Phänomen“ ist, das sie als „undemokratisch und gefährlich“ betrachtet. Mit den letzten beiden Punkten hat sie sicherlich recht, aber mit der Neuheit liegt sie eindeutig falsch.

Die Vereinigten Staaten haben seit ihrer Gründung versucht, durch Kauf, Verschwörung und Waffengewalt ihre Macht auszuweiten und ein Imperium zu errichten, ohne es zu erklären. Damit einher ging auch die Notwendigkeit, einen geheimen Krieg zu führen.

Der illegale, verdeckte Einsatz der US-Streitkräfte in Laos war eines der brutalsten Beispiele für einen geheimen Konflikt, der von vielen Politikern in der Heimat unbemerkt geführt wurde. Es war, wie der düstere Titel des Buches von Joshua Kurlantzick zu diesem Thema vermuten lässt, ein großartiger Ort für einen Krieg.

Es begann damit, dass eine Einrichtung der Central Intelligence Agency Angehörige der ethnischen Minderheit der Hmong ausbildete und bewaffnete, die etwa 14 Jahre später an großen Gefechten mit kommunistischen Verbündeten der Nordvietnamesen teilnehmen sollten.

Diese Entwicklung wurde von einer Luftkampagne begleitet, bei der die USA mehr Bomben abwarfen als ihre Luftwaffe im gesamten Zweiten Weltkrieg. Zwischen 1964 und 1973 wurden mehr als 2,5 Millionen Tonnen Munition bei über 580.000 Bombeneinsätzen abgeworfen.

US-Gesetzgeber neigen dazu, ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, dass US-Streitkräfte auf mysteriöse Weise in Ländern auftauchen, die sie auf der Landkarte kaum finden können. Doch die Umstände sind zum großen Teil mit ihrem eigenen Einverständnis entstanden. Die Ermächtigung zu solchen Einsätzen beruht auf einer Reihe von Instrumenten, die seit dem 11. September 2001 immer zahlreicher geworden sind: die US-Befugnisse nach Titel 10, die Ermächtigung zum Einsatz militärischer Gewalt von 2001 (Authorization for the Use of Military Force – AUMF), Einsatznotifizierungen gemäß der War Powers Resolution und die aufgepeppte Idee des Rechts auf Selbstverteidigung.

Von Belang ist dabei das breite Spektrum der Programme zur „Sicherheitskooperation“, die der Kongress im Rahmen des AUMF gegen bestimmte terroristische Gruppen genehmigt hat. Die in 10 U.S.C. § 333 kodifizierte Bestimmung erlaubt es dem Verteidigungsministerium, ausländische Streitkräfte in allen Teilen der Welt auszubilden und auszurüsten.

Besonders hervorzuheben ist Abschnitt 127e (10 U.S.C. § 127e), der das Verteidigungsministerium ermächtigt, „ausländische Streitkräfte, irreguläre Kräfte, Gruppen oder Einzelpersonen zu unterstützen, die laufende Militäroperationen von US-Spezialkräften zur Bekämpfung des Terrorismus unterstützen oder erleichtern“.

Das AUMF von 2001 hat sich zu einem sehr dehnbaren Instrument entwickelt, das von jeder Regierung seit seiner Einführung erweitert wurde, um eine Liste terroristischer Gruppen abzudecken, die für die Öffentlichkeit geheim bleibt. Die Exekutive hat dem Kongress die Liste lange Zeit vorenthalten, was angesichts ihrer unbekümmerten Auslegung dessen, was „assoziierte Kräfte“ im Zusammenhang mit terroristischen Gruppen sind, unumgänglich war.

Das Verteidigungsministerium hat auch verschwiegen, unter welchen Umständen die US-Streitkräfte im Rahmen dieser Befugnisse tätig sind. Wie Ebright es ausdrückt, lautet die Argumentation, „dass der Vorfall zu geringfügig war, um die gesetzlichen Meldepflichten auszulösen“. Konfrontationen, die als „episodisch“ und als Teil der „irregulären“ Kriegsführung angesehen werden, sind keine „Feindseligkeiten“.

Eine weitere Ausweitung der Geheimhaltung, die durch die wichtige Prämisse der Abstreitbarkeit unterstützt wird, ist die Presidential Approval and Reporting of Covert Actions, 50 U.S.C. § 3093 (1991). Auch hier hat das Schreckgespenst 9/11 trotz gegenteiliger Behauptungen zu gezielten Tötungen und Attentaten geführt.

Das vielleicht Erstaunlichste an solchen Kooperationsprogrammen ist der Umfang, der durch Abschnitt 1202 des National Defense Authorization Act von 2018 gewährt wird. Während er in mancher Hinsicht Abschnitt 127e widerspiegelt, liegt der Schwerpunkt hier nicht auf der Terrorismusbekämpfung, sondern auf der Unterstützung von „irregulären Kriegsführungsoperationen“ gegen „Schurkenstaaten“. Ebright schlägt einen düsteren Ton an. „Weit über die Grenzen des Krieges gegen den Terror hinaus kann §1202 dazu verwendet werden, sich auf niedriger Ebene mit mächtigen, sogar nuklearen Staaten auseinanderzusetzen.“

Gelegentlich wird der Schleier der Geheimhaltung solcher Operationen durchbrochen. Im Jahr 2017 wurden vier Angehörige der Green Berets der US-Armee zusammen mit vier Soldaten aus Niger bei einem Hinterhalt außerhalb des Dorfes Tongo Tongo getötet. Es war der höchste Verlust an Menschenleben für US-Militärangehörige seit 1993, als 18 Army Rangers bei dem somalischen Black Hawk Down-Vorfall ums Leben kamen.

Das Merkwürdige an der ganzen Angelegenheit war nicht nur die Überraschung der Kongressabgeordneten über diesen Einsatz, sondern auch die Unaufgeregtheit, mit der der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Joseph Dunford, eine Untersuchung forderte. Sein einziges Ziel war es, festzustellen, ob die US-Streitkräfte über „angemessene nachrichtendienstliche Erkenntnisse, Ausrüstung und Ausbildung“ verfügten und ob es eine „Einschätzung der Bedrohung in dem Gebiet vor dem Einsatz“ von angemessener Genauigkeit gab. Die wichtigere Frage wäre doch wohl gewesen, was diese modern ausgerüsteten römischen Legionäre ohne ein breiteres Bewusstsein in der Heimat taten?

Der zusammenfassende Bericht und die Erkenntnisse der Pentagon-Beamten besagen, dass die Kämpfer in dem Gebiet über „überlegene Feuerkraft“ verfügten. Auf jeden US-amerikanischen und nigerianischen Soldaten kamen drei Angreifer. Auch dies geht am Kern der geheimen Operationen vorbei, von denen selbst einige in den höchsten Rängen Washingtons wenig wissen.

Trotz einer Reihe öffentlicher Erklärungen, die besagen, dass sich die Rolle des US-Militärs an Schauplätzen wie Afrika auf die „Beratung und Unterstützung“ lokaler Streitkräfte beschränkt, hat die operative Realität gelegentlich Einzug gehalten.

Im Jahr 2018 hatte der inzwischen pensionierte General Donald Bolduc, der bis 2017 die US-Spezialeinheiten in Afrika befehligte, genug prahlerische Offenheit, um zu enthüllen, dass die Armee „Jungs in Kenia, Tschad, Kamerun, Niger [und] Tunesien hat, die die gleichen Dinge tun wie die Jungs in Somalia und sich der gleichen Gefahr aussetzen, nicht nur auf 127 Echos. Wir haben bei allen Arten von Missionen, die wir durchführen, Verwundete gehabt“.

Ebright empfiehlt, dass eine bloße Reform der „veralteten und überdehnten AUMFs“ nicht ausreichen wird. „Der Kongress sollte die Befugnisse des Verteidigungsministeriums zur Sicherheitszusammenarbeit aufheben oder reformieren. Solange er das nicht tut, wird sich die Nation weiterhin im Krieg befinden – in einigen Fällen ohne die Zustimmung oder gar das Wissen der Bevölkerung.“

Das wird kaum geschehen. Das Sicherheitsestablishment in Washington und eine Schar von Amnesiekranken sind sehr darauf bedacht, die Tatsache zu verbergen, dass die USA seit 1941 ein Garnisons- und Kriegsstaat sind. Und der nächste große Konflikt steht schon vor der Tür. Der Schein muss gewahrt werden.

Dr. Binoy Kampmark war Commonwealth-Stipendiat am Selwyn College in Cambridge. Er lehrt derzeit am RMIT.