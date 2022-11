Richter ordnet an, dass Fauci und andere Spitzenbeamte unter Eid aussagen müssen und um das geht es konkret.

Dr. Anthony Fauci wird demnächst vor Gericht erscheinen. Ein Bundesrichter hat entschieden, dass er unter Eid aussagen muss, dass er während der COVID-19-Pandemie mit großen Technologiekonzernen zusammengearbeitet hat, um bestimmte Standpunkte zum Schweigen zu bringen.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Im Sommer 2022 reichten die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana eine Klage gegen die Bundesregierung ein, darunter Dr. Anthony Fauci

In der Klage wird behauptet, dass die US-Regierung mit den Big-Tech-Giganten Twitter, Meta (Facebook), YouTube, Instagram und LinkedIn zusammengearbeitet hat, um bestimmte Standpunkte zu zensieren, indem sie sie als „Fehlinformationen“ oder „Desinformationen“ bezeichneten

Im September 2022 ordnete ein Bundesrichter an, dass Fauci und andere Beamte E-Mails mit fünf Social-Media-Firmen herausgeben müssen

Nun ist ein Bundesgericht noch einen Schritt weiter gegangen und hat entschieden, dass Fauci und andere Beamte unter Eid aussagen müssen, ob sie mit Big Tech zusammengearbeitet haben, um bestimmte Nutzer zu zensieren

In der Klage werden mehrere Beispiele für Faucis Rolle bei der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung angeführt, einschließlich derjenigen, die sich auf die Theorie der undichten Stellen im Labor über den Ursprung von COVID-19, COVID-19-Spritzen und die Wirksamkeit von Masken und COVID-19-Sperren beziehen

Die Einschränkung der freien Meinungsäußerung war während der COVID-19-Pandemie besonders ausgeprägt, als alle Anstrengungen unternommen wurden, um öffentliche Diskussionen und Informationen, die der offiziellen Darstellung widersprachen, zu unterbinden. Im Sommer 2022 reichten die Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana eine Klage gegen die Bundesregierung ein, unter anderem gegen Dr. Anthony Fauci, den Direktor des National Institute of Allergies and Infectious Diseases (NIAID).

In der Klage wird behauptet, die US-Regierung habe sich mit den Big-Tech-Giganten Twitter, Meta (Facebook), YouTube, Instagram und LinkedIn abgesprochen, um bestimmte Standpunkte zu zensieren, indem sie sie als „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ bezeichnet. Im September 2022 ordnete ein Bundesrichter an, dass Fauci und andere Beamte E-Mails mit fünf Social-Media-Firmen aushändigen sollten.

Fauci weigerte sich zunächst mit der Begründung, die Kommunikation sei durch das Amtsgeheimnis geschützt. Der Richter ordnete jedoch an, dass die Dokumente dennoch innerhalb von 21 Tagen übergeben werden müssen. Außerdem wurde Fauci angewiesen, die von den Klägern gestellten Fragen vollständig zu beantworten. Mary Holland, Präsidentin und Leiterin der Rechtsabteilung von Children’s Health Defense, erklärte:

„Bis jetzt hat Dr. Fauci unter dem Mantel der ‚Unberührbarkeit‘ agiert und gedacht, er stünde über dem Gesetz. Er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass seine E-Mails öffentlich gemacht werden. Wir können uns nur vorstellen, was diese Tranche von E-Mails wahrscheinlich über Dr. Faucis knallharte Zensur enthüllen wird – es wird nicht angenehm werden.“

Nun ist ein Bundesgericht noch einen Schritt weiter gegangen und hat entschieden, dass Fauci und andere Beamte unter Eid aussagen müssen, ob sie mit Big Tech zusammengearbeitet haben, um bestimmte Nutzer zu zensieren.

US-Regierung beschuldigt, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken

Die ursprüngliche Klage wurde im Mai 2022 vom Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, und dem Generalstaatsanwalt von Louisiana, Jeff Landry, eingereicht. In einer gemeinsamen Erklärung zu Zeugenaussagen heißt es:

„Die Kläger werfen den Beklagten vor, sich mit Social-Media-Unternehmen abgesprochen und/oder diese gezwungen zu haben, missliebige Redner, Standpunkte und Inhalte auf Social-Media-Plattformen zu unterdrücken, indem sie die Inhalte als „Desinformation“, „Fehlinformation“ und „Falschinformation“ bezeichneten. Die Kläger machen geltend, dass die Unterdrückung missliebiger Redner, Standpunkte und Inhalte eine staatliche Maßnahme darstellt und das Recht der Kläger auf freie Meinungsäußerung unter Verstoß gegen den ersten Zusatzartikel der Verfassung der Vereinigten Staaten verletzt.“

Es werden mehrere Beispiele für die Unterdrückung der Meinungsfreiheit angeführt. Unter ihnen:

Die Hunter-Biden-Laptop-Geschichte vor den Präsidentschaftswahlen 2020 – Die auf Hunters Laptop gefundenen Beweise deuten darauf hin, dass er dazu beigetragen hat, „Millionenbeträge“ für Metabiota zu sichern, ein US-Unternehmen in der Ukraine, das „auf die Erforschung tödlicher Krankheitserreger spezialisiert ist“, was die russische Regierung auf einer Pressekonferenz am 24. März 2022 behauptet hatte.

Darüber hinaus ist einer der Investoren von Metabiota Rosemont Seneca, ein Investmentfonds, der von Hunter Biden mitverwaltet wird.

Metabiota ist auch ein Hauptpartner im PREDICT-Programm von USAID, das die Laborausrüstung des Wuhan Institute of Virology (WIV) in China durch Zuschüsse an die EcoHealth Alliance finanzierte, und Shi Zhengli, ein führender Coronavirus-Forscher am WIV, arbeitete ebenfalls mit PREDICT zusammen. Die Medien taten die Geschichte jedoch weitgehend ab.

Daniel Schmidt, Studienanfänger an der University of Chicago und Autor für die Studentenzeitung The Chicago Thinker, konfrontierte sogar Anne Applebaum, eine Mitarbeiterin von The Atlantic, mit der Entlassung durch die Medien:

„Im Jahr 2020 schrieben Sie: „Diejenigen, die außerhalb der Fox-News-Blase leben, brauchen natürlich nichts über Hunter Biden zu erfahren“, womit Sie sich natürlich auf seinen Laptop bezogen. Eine Umfrage ergab später, dass 16 % der Wähler von Joe Biden anders gehandelt hätten, wenn sie von dem Inhalt des Laptops gewusst hätten. Jetzt wissen wir natürlich, dass die New York Times bestätigt hat, dass der Inhalt echt ist. Denken Sie, dass die Medien unangemessen gehandelt haben, als sie den Laptop von Hunter Biden sofort als russische Desinformation abtaten, und was können wir daraus lernen, um sicherzustellen, dass das, was wir als Desinformation bezeichnen, wirklich Desinformation und nicht Realität ist?“

Äußerungen über die Theorie des Laborlecks zur Herkunft von COVID-19 – Die Kläger behaupten, Fauci habe „Äußerungen mit großer wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit und enormer potenzieller landesweiter Wirkung“ zensiert. Dazu gehören Informationen, dass COVID-19 das Ergebnis eines Laborlecks in Wuhan, China, war.

Eines der wichtigsten Propagandastücke ist „The Proximal Origin of SARS-CoV-2“, ein im März 2020 in Nature Medicine veröffentlichter Artikel, der zum herausragenden „Beweis“ dafür wurde, dass SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hat und unmöglich aus einem Labor stammen kann. Später wurde aufgedeckt, dass Fauci, der Leiter des Wellcome Trust, Jeremy Farrar, und Dr. Francis Collins, der Direktor des NIH, an der Veröffentlichung beteiligt waren. Wie Children’s Health Defense berichtete:

„Sollte die Theorie der undichten Stellen im Labor zutreffen, würde dies wiederum bedeuten, dass Fauci möglicherweise in die Finanzierung der Forschung an Viren verwickelt ist, die die COVID-19-Pandemie verursachten, die weltweit Millionen von Menschen tötete, so die Kläger. Dies liegt daran, dass er die riskante „gain-of-function“-Forschung am Wuhan Institute of Virology über Vermittler wie EcoHealth Alliance finanziert hat. Ende Januar 2020 und Anfang Februar 2020 stand Fauci auch in Kontakt mit Facebook-CEO Mark Zuckerberg und sprach mit ihm über die COVID-19-Antwort der Regierung. Facebook ging dann angeblich dazu über, die Theorie des Laborlecks zu zensieren, so die Kläger.“

Rede über die Wirksamkeit von Masken und COVID-19-Sperren – Zwei Kläger in diesem Fall, Dr. Jay Bhattacharya und Dr. Martin Kulldorff, waren Mitverfasser der Great-Barrington-Erklärung, in der die Auswirkungen von verlängerten Sperren als Reaktion auf COVID-19 wissenschaftlich kritisiert wurden.

Collins schickte eine E-Mail an Fauci, in der er erklärte: „Es muss eine schnelle und vernichtende Veröffentlichung der Prämissen erfolgen.“ Daraufhin begann Fauci, die Erklärung öffentlich zu kritisieren und nannte sie „totalen Unsinn“ und „lächerlich“.

Die New Civil Liberties Alliance (NCLA), die an der Klage beteiligt ist und Bhattacharya und Kulldorff vertritt, erklärte:

„Auf Geheiß der Bundesregierung zensierten Social-Media-Plattformen wiederholt die Klienten des NCLA, weil sie auf diesen Plattformen Ansichten vertraten, die im Gegensatz zu den von der Regierung genehmigten Ansichten über Covid-19-Beschränkungen standen. Diese heimtückische Zensur war das direkte Ergebnis der laufenden Kampagne der Bundesregierung, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Ansichten äußern, die von denen der Biden-Regierung abweichen. Öffentliche Drohungen von Regierungsvertretern, Social-Media-Unternehmen zu bestrafen, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen, zeigen diesen Zusammenhang ebenso wie E-Mails der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und des Department of Homeland Security (DHS) an Social-Media-Unternehmen, die erst kürzlich veröffentlicht wurden.“

Fauci muss unter Eid aussagen

Der Antrag auf Zeugenaussagen wurde am 10. Oktober 2022 eingereicht. „Nachdem wir Unterlagen über eine geheime Beziehung zwischen der Biden-Administration und Social-Media-Unternehmen gefunden hatten, um die freie Meinungsäußerung zu zensieren, haben wir sofort einen Antrag gestellt, um diese Beamten unter Eid zu bekommen“, sagte Schmitt in einer Pressemitteilung.

„Es ist höchste Zeit, dass wir ein Licht auf dieses Zensurunternehmen werfen und diese Beamten zwingen, dem amerikanischen Volk reinen Wein einzuschenken, und dieses Urteil wird uns genau das ermöglichen. Wir werden weiter auf die Wahrheit drängen.“ Neben Fauci wurden auch andere Beamte zur Aussage aufgefordert, darunter:

Die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki

Direktor für digitale Strategie des Weißen Hauses Rob Flaherty

Generalstabsarzt Dr. Vivek Murthy

CISA-Direktorin Jen Easterly

FBI-Aufsichts-Sonderagent Elvis Chan

Die Zeugenaussagen werden viele Beispiele für geheime Absprachen umfassen, die durch den E-Mail-Austausch aufgedeckt wurden. Ein weiteres Beispiel ist der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, der ebenfalls Opfer der Zensurhysterie wurde; sein Twitter-Konto wurde gesperrt, als er diese wissenschaftlich korrekten Informationen über COVID-19-Spritzen veröffentlichte:

„Es verhindert nicht die Infektion. Oder die Übertragung. Betrachten Sie es nicht als einen Impfstoff. Betrachten Sie es – bestenfalls – als ein Therapeutikum mit einem begrenzten Wirksamkeitsfenster und einem schrecklichen Nebenwirkungsprofil, das VOR der Erkrankung verabreicht werden muss. Und wir wollen es vorschreiben? Das ist Wahnsinn.“

Berenson reichte eine Klage gegen Twitter ein, weil es den Tweet als irreführend bezeichnete und sein Konto löschte. Der Fall wurde inzwischen beigelegt, wobei Twitter einräumte, dass die Tweets nicht zu einer Sperrung hätten führen dürfen. Als sein Konto wieder freigeschaltet wurde, twitterte Berenson genau dieselbe Nachricht, die diesmal nicht als „Fehlinformation“ eingestuft wurde.

Jetzt hat sich jedoch herausgestellt, dass Fauci an Berensons Suspendierung beteiligt war. In der gemeinsamen Erklärung der Kläger heißt es: „Dr. Fauci beschrieb Berensons Ansichten über Impfstoffe öffentlich als ‚entsetzlich‘. Präsident Biden folgte den Schritten von Dr. Fauci und gab eine Erklärung ab, dass „sie Menschen töten“, indem sie „Fehlinformationen“ über Impfstoffe nicht zensieren, woraufhin Twitter Berenson dauerhaft von seiner Plattform ausschloss.

Wird die Wahrheit endlich gehört werden?

In dem Antrag auf Zeugenaussagen wurden drei Gründe genannt, warum gerade Fauci unter Eid befragt werden sollte:

Er weigerte sich, seine eigenen Antworten auf Befragungen unter Eid zu bestätigen; stattdessen wurden die Antworten des NIAID von Dr. Jill Harper bestätigt, die in der Beschwerde nicht genannt wurde. Fauci hat keine eidesstattlichen Erklärungen zu seiner Kommunikation mit Social-Media-Plattformen abgegeben. Selbst wenn Fauci beweisen kann, dass er nicht mit Social-Media-Plattformen kommuniziert hat, „gibt es zwingende Gründe, die darauf hindeuten, dass Dr. Fauci über Mittelsmänner gehandelt hat und im Namen anderer gehandelt hat, um die Zensur glaubwürdiger wissenschaftlicher Meinungen in den sozialen Medien zu veranlassen.“ Faucis Glaubwürdigkeit in Bezug auf die COVID-19-Fehlinformation“ wird seit 2020 in Frage gestellt. Die Kläger geben an, dass Dr. Fauci öffentliche Erklärungen zur Wirksamkeit von Masken, zum Prozentsatz der Bevölkerung, der für die Herdenimmunität erforderlich ist, zur Finanzierung der „gain-of-function“-Virusforschung in Wuhan durch das NIAID, zur „Lab-Leak“-Theorie und mehr abgegeben hat. Die Kläger drängen darauf, dass seine Äußerungen zu diesen wichtigen Themen für die vorliegende Angelegenheit relevant sind und ein weiterer Grund sind, warum Dr. Fauci unter Eid befragt werden sollte.“

Am 22. August 2022 kündigte Fauci an, dass er im Dezember von seinen Ämtern als Direktor des NIAID – eine Position, die er seit 38 Jahren innehatte – und als leitender medizinischer Berater des Weißen Hauses zurücktreten wird. Das ist ein interessanter Zeitpunkt.

Es scheint, dass Fauci sicher gehen will, bevor die neuen republikanischen Kongressmitglieder ihre Sitze einnehmen, und er setzt wahrscheinlich darauf, dass er sich als Privatperson auf den fünften Verfassungszusatz berufen kann, falls die Republikaner beschließen sollten, seine Rolle bei der Pandemie zu untersuchen. Diese Aussage könnte das ändern und den dringend benötigten Schutz für das Recht der Amerikaner auf freie Meinungsäußerung bringen. Wie von NCLA angemerkt:

„Staatliche Zensur wird durch eine Vielzahl von Mechanismen erreicht, die von vollständigen Verboten, zeitweiligen Verboten, „Schattenverboten“ (bei denen oft weder der Nutzer noch sein Publikum über die Unterdrückung der Meinungsäußerung benachrichtigt werden), Deboosting, De-Platforming, De-Monetisierung, Einschränkung des Zugangs zu Inhalten, Aufforderung an die Nutzer, Inhalte zu löschen, und Auferlegung von Warnhinweisen, die einen Klick erfordern, um auf Inhalte zuzugreifen, reichen. Zu diesen Methoden gehört auch der vorübergehende oder dauerhafte Ausschluss missliebiger Redner. Diese Art der Zensur, die den Kern dessen trifft, was der erste Zusatzartikel der US-Verfassung schützen soll – die freie Meinungsäußerung, insbesondere die politische -, stellt eine unrechtmäßige Regierungsmaßnahme dar. Die Bundesregierung entscheidet darüber, wessen Stimmen und Ideen gehört werden dürfen und wessen Stimmen und Ideen zum Schweigen gebracht werden müssen. Ferner beraubt diese staatliche Maßnahme die Amerikaner ihres Rechts, die Ansichten derjenigen zu hören, die zum Schweigen gebracht werden – eine Folge des Ersten Verfassungszusatzes des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Die Politik der Regierung, Social-Media-Unternehmen zu zwingen, die Ansichten der Kläger zu zensieren, sollte für rechtswidrig erklärt und sofort gestoppt werden.“

