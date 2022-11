Im Labor gezüchtetes Fleisch und nukleare Hefebottiche: COP27 entfacht den Krieg gegen Lebensmittel neu

Kit Knightly

Seit einer Woche läuft der diesjährige UN-Klimagipfel COP27, und die verschiedenen Programme, die im Anschluss an diesen Gipfel geplant sind, rücken in den Fokus.

Vor allem die Herbstoffensive des Establishments im Kampf gegen Lebensmittel. Es gibt einen großen Vorstoß an dieser Front.

Heute war der Tag „Anpassung und Landwirtschaft“ auf der COP27, und ich brauche Ihnen wahrscheinlich nicht zu sagen, was auf der Tagesordnung stand – es wurde viel über „Nachhaltigkeit“, „Innovation“, „klimafreundliche Produktion“ und so weiter gesprochen.

Wie bei diesen globalen Treffen üblich, werden die Diskussionen hinter verschlossenen Türen und die geschwätzigen Präsentationen von einer Welle gleichgeschalteter Propaganda begleitet.

Ein Aspekt dieser Propaganda ist, dass die COP27 sich weigerte, über Fleisch oder Landwirtschaft im Allgemeinen zu diskutieren, und dass daher diejenigen, die darauf bestehen, dass wir alle Kühe auf der Welt töten und stattdessen im Labor gezüchtete Paste essen sollten, Rebellen sind, die der Macht die Wahrheit sagen.

So stellt George Monbiot das Narrativ für seinen Artikel im Guardian zusammen.

Das ist natürlich Blödsinn. Auf der COP27 wurde buchstäblich ein ganzer Tag der Diskussion über Landwirtschaft, „Ernährungssicherheit“ und „Innovationen“ zur „Reduzierung von Methan“ gewidmet (das ist übrigens ein Code für „Kühe loswerden“).

Ferner wird die COP27 genutzt, um die neue UN-Initiative Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST) ins Leben zu rufen. Die laut Forbes Folgendes fördern wird:

[Eine] Umstellung auf eine nachhaltige, klimaresistente und gesunde Ernährung würde dazu beitragen, die Kosten für Gesundheit und Klimawandel um bis zu 1,3 Billionen US-Dollar zu senken und gleichzeitig die Ernährungssicherheit angesichts des Klimawandels zu verbessern.

Ebenso wie die AIM-Initiative, die 8 MILLIARDEN Dollar für „landwirtschaftliche Innovationen“ bereitstellen will.

Ein weiteres Beispiel für die falsche Binarität: Während die Mitglieder der COP27 drinnen über die „Anpassung der Landwirtschaft“ diskutierten, standen draußen „Demonstranten“ und forderten, dass sie über die Anpassung der Landwirtschaft diskutieren.

Die Demonstranten nutzten die Plattform sogar, um den Start einer neuen Kampagne „Reboot Food“ anzukündigen, die uns versichert, dass alles, was wir für die Ernährung der Welt benötigen, riesige nuklearbetriebene Gärbottiche sind:

Die Grundidee besteht darin, die tierische Landwirtschaft, wo immer möglich, durch eine Technologie namens Präzisionsfermentation zu ersetzen, bei der Hefen und Bakterien zur Herstellung von Proteinen eingesetzt werden. Mit Hilfe gentechnisch veränderter Mikroorganismen, die in Tanks fermentiert werden, könnten biologisch identische tierische Proteine hergestellt werden. Diese Fabriken würden mit Sonnen-, Wind- und Kernenergie betrieben werden.

Das ist nur die umfassendste und ehrgeizigste Propaganda für eine „Lebensmittelreform“, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurde, aber es gibt noch viel mehr davon.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass das Unternehmen GoodMeat, das synthetisches Fleisch herstellt, auf dem COP27-Gipfel seine neuen, im Labor gezüchteten Fleischprodukte vorstellen wird.

Zu einem ähnlichen Thema fragt EuroNews:

Unternehmen stellen schlachtfreies Fleisch her – warum ist es dann nicht im Handel erhältlich?

Nicht nur Fleisch aus dem Labor oder atombetriebene Hefepaste machen Schlagzeilen, auch essbare Insekten sind plötzlich wieder in aller Munde.

The I“ berichtet über einen „Journalisten“, dem die Idee, Insekten zu essen, nicht gefiel, der es dann aber eine Woche lang ausprobierte und feststellte, dass es wirklich gut schmeckte.

Die Fachzeitschrift PNAS veröffentlichte einen Artikel mit dem unverfänglichen Titel „How to convince people to eat insects“ (Wie man Menschen davon überzeugt, Insekten zu essen), in dem vorgeschlagen wird, dass wir „eine neue Norm schaffen“ müssen.

Healthline News hat einen Artikel mit dem Titel „What Science Says About Eating Insects“ veröffentlicht. Spoiler-Alarm – die „Wissenschaft“ sagt, dass der Verzehr von Insekten großartig ist und jeder dies so oft wie möglich tun sollte. Wer hätte das gedacht, nicht wahr?

Gleichzeitig veröffentlichte die britische Food Standards Agency einen gut getimten Bericht über die Sicherheit von essbaren Insekten (es stellte sich heraus, dass sie sicher sind, schockierend, nicht wahr?)

Aber der Preis für die plumpeste Propaganda der Woche geht an den Independent, der einen Artikel mit der Überschrift:

Eww-Weltordnung: Wie die Rechte davon besessen wurde, Käfer zu essen

Der Artikel beginnt mit einem Estrich darüber, wie verrückte rechte Verschwörungstheoretiker glauben, dass wir alle darauf programmiert sind, Insekten zu essen… und geht dann nahtlos in ein halbes Dutzend Absätze darüber über, dass das Essen von Insekten eigentlich sehr gut für uns und auch gut für den Planeten ist:

In Wirklichkeit gibt es eine Vielzahl guter Gründe, Insektenproteine zu essen, nicht zuletzt die Auswirkungen auf die Umwelt. Die Aufzucht von Insekten wie Grillen und Heuschrecken erfordert weniger Futter, Land und Wasser als die Aufzucht traditioneller Nutztiere wie Schweine und Kühe und führt zu einer viel geringeren Produktion von Treibhausgasen.

Tolle Arbeit, Jungs, wirklich toll.

UN-Gipfeltreffen – insbesondere Klimagipfel – bieten immer einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Erzählungen. Und obwohl die „Ernährungsreform“ vielleicht nicht der einzige oder sogar der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung ist, so ist sie doch definitiv ein wichtiger Teil des Plans. Und sie wird wahrscheinlich bald kommen.