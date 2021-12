Die Geopolitik rund um Nord Stream 2

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Zahlreiche US-Interessen behindern weiterhin die Fertigstellung des Nord Stream 2-Projekts und die ununterbrochene Gasversorgung Deutschlands/Europas. Für die USA ist das Nord Stream-Projekt in hohem Maße ein Instrument zur Privatisierung der europäischen Gasmärkte für US-Gaslieferungen. Während die Regierung Joe Biden die von der Trump-Administration verhängten Sanktionen gegen das Projekt schnell aufhob, war diese Aufhebung, wie wir jetzt wissen, nur der Auftakt zu einer indirekteren Strategie der Sabotage des Projekts, das bis zu 15 Prozent des jährlichen Gasbedarfs der EU liefern kann. In diesem Zusammenhang trägt die Hysterie, die die USA angesichts einer möglichen russischen „Invasion“ in der Ukraine schüren, auch direkt zu der Art und Weise bei, wie die USA das gesamte Projekt zu sabotieren hoffen.

Als die Regierung Biden beispielsweise mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel den Verzicht auf Sanktionen vereinbarte, fügte Washington geschickt eine Klausel ein, die Berlin dazu verpflichtet, die Pipeline zu blockieren, falls Russland sie als Waffe gegen die Ukraine einsetzt. Es steht zwar außer Frage, ob Russland die Pipeline tatsächlich als Waffe gegen die Ukraine einsetzt (das Projekt ist noch nicht in Betrieb), aber die anhaltende Krise, die die USA an der ukrainisch-russischen Grenze ausgelöst haben, hat es Washington ermöglicht, Russland als „Aggressor“ in der Region darzustellen, um Deutschland zu drängen, eine Blockade der Gaspipeline zu „erwägen“.

Obwohl diese Krise nur ein direktes Ergebnis der konzertierten Bemühungen der USA und der NATO ist, die NATO auf die Ukraine auszuweiten, um Russland einzukreisen, sprechen die Bemühungen der USA, diese Krise mit dem Nord Stream 2-Projekt zu verknüpfen, Bände darüber, wie die USA Europa in ihrem eigenen Orbit halten wollen. Die neue deutsche Regierung scheint direkt in die US-Falle getappt zu sein. In diesem Zusammenhang hat die jüngste Ausweisung zweier russischer Diplomaten, die aus zweifelhaften Gründen nach Berlin entsandt wurden, Russland höchstwahrscheinlich noch weiter zurückgeworfen. Die deutschen Minister haben sich in letzter Zeit im Zusammenhang mit Moskaus Spannungen mit der NATO und den USA hart gegenüber Russland geäußert.

In der Tat wollen die USA die NATO erweitern und eine Krise in Europa heraufbeschwören, um die EU an Washington zu binden und sie am Aufbau einer europäischen Sicherheitstruppe zu hindern. Angesichts der Abhängigkeit der Ukraine von den Einnahmen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar aus der durch ihr Territorium verlaufenden Pipeline ist unbestritten, dass die Ukraine, sobald sie diese Einnahmen verliert, für die USA und die EU noch mehr zur Belastung wird. Um dies zu verhindern, berät die neue deutsche Regierung bereits intensiv über die Ausarbeitung eines Rahmens für Sanktionen gegen Russland.

Mit anderen Worten: Die Ukraine-Frage ist für die USA bereits ein gutes Geschäft, wenn es darum geht, die europäische Geopolitik zu dominieren. Die andauernde Krise hat die rechtzeitige Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gestört und eine „Gaskrise“ in Europa verursacht. Die USA profitieren in vollem Umfang von dieser Situation. Bereits jetzt haben mindestens 30 Tanker mit verflüssigtem Erdgas aus den Vereinigten Staaten ihren Kurs nach Europa geändert.

Steigende Gaspreise in der gesamten EU bedeuten, dass die US-Gaslieferanten in Europa mehr Geld verdienen werden als anderswo. Kurz gesagt, es handelt sich um die Umsetzung dessen, was Washington als „freies Gas“ für Europa bezeichnet, im Vergleich zu den „unfreien“ Gaslieferungen aus Russland.

Während Russland in der Vergangenheit der größte Gaslieferant Europas war, ist der Anteil der USA eher bescheiden. Washington ist daher bestrebt, seinen Anteil zu erhöhen und einen lukrativen Markt zu erobern; daher auch seine Propaganda gegen die „Unzuverlässigkeit“ der bestehenden europäischen Lieferquellen. Dass dies schon immer der Plan war, zeigt sich daran, dass die US-Energieministerin Jennifer Granholm im September 2021 erklärte, der Preisanstieg habe „ernsthafte Bedenken und Fragen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der bestehenden Versorgung und der Sicherheit in Europa aufgeworfen“. „Wir und unsere Partner müssen bereit sein, uns auch weiterhin zu wehren, wenn es Akteure gibt, die die Versorgung zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren“, fügte sie hinzu. Die absichtliche Verteufelung von Nord Stream 2 ist somit Teil der Politik Washingtons, die darauf abzielt, die Abhängigkeit Europas von Moskau zu verringern und die Abhängigkeit des Kontinents von Washington zu erhöhen.

Mit anderen Worten: Während Washington befürchtet, dass die EU einen Weg findet, ihre Beziehungen zu Moskau neu zu definieren, will es durch den Ausbau seiner eigenen Lieferungen an die EU das Ziel erreichen, das Russland nach eigenen Angaben verfolgt, nämlich Europa von den USA abhängig zu machen. Diese Abhängigkeit wird in etwa so aussehen, wie wenn die NATO ein gefangener Markt für US-Waffenexporte wäre.

Die Tatsache, dass sowohl die Frage der NATO-Erweiterung auf die Ukraine als auch das Nord Stream 2-Projekt zentrale US-Mechanismen zur Beherrschung der europäischen Politik beinhalten, macht Europa zu einem gefangenen US-Territorium, das in Bezug auf seine allgemeine militärische und wirtschaftliche Sicherheit von den USA abhängig ist.