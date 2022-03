„Die Geschichte steht an einem Wendepunkt, die globalen Energie- und Nahrungsmittelsysteme werden tiefgreifend betroffen sein“: Klaus Schwab auf dem Weltregierungsgipfel

Ob es sich nun um einen Krieg, eine Cyber-Pandemie oder um einen Teil der großen Reset-Agenda handelt, Schwab ist sich sicher, dass systemische und strukturelle Veränderungen auf die Lebensmittel-, Energie- und globalen Lieferketten zukommen werden: Perspektive

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, sagt auf dem World Government Summit: „Die Geschichte steht wirklich an einem Wendepunkt“, mit wirtschaftlicher Instabilität, Konflikten zwischen den großen Weltmächten und der kommenden vierten industriellen Revolution.

In einer kurzen Ansprache, die er am Dienstag virtuell auf dem World Government Summit in Dubai hielt, sagte Schwab, dass es systemische und strukturelle Veränderungen geben werde und dass die globalen Versorgungsketten, Energie- und Nahrungsmittelsysteme tiefgreifend betroffen sein werden.

„Die Welt muss nicht nur den Schaden überwinden, den COVID-19 unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft zugefügt hat, sie muss sich auch mit den Auswirkungen eines gefährlichen Zusammenstoßes zwischen den großen Weltmächten auseinandersetzen“, sagte Schwab auf der Tagung Unsere Welt heute: Warum die Regierungen jetzt handeln müssen.

Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm noch zu wenig Aufmerksamkeit – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

Klaus Schwab auf dem World Government Summit 2022

Wenn die Cyberbedrohungen nicht eingedämmt werden, werden die Regierungen weiterhin Vergeltungsmaßnahmen gegen (tatsächliche oder vermeintliche) Täter ergreifen, was zu einem offenen Cyberkrieg, weiteren Störungen der Gesellschaft und einem Vertrauensverlust in die Fähigkeit der Regierungen, als digitale Verwalter zu handeln, führt – WEF Global Risks Report 2022

In seiner Eröffnungsrede bei der in Russland stattfindenden Cyber-Polygon-Cybersicherheitsübung im Juli 2021 erklärte Schwab den Cyber-Pandemievorbereitern, dass ein „Mangel an Cybersicherheit zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft geworden ist“, und zwar als Folge von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen wie Energie- und Lebensmittelsysteme.

Am 21. März 2022 gab das Weiße Haus eine Warnung heraus, dass „Russland bösartige Cyber-Aktivitäten“ gegen kritische amerikanische Infrastrukturen durchführen könnte, „als Reaktion auf die beispiellosen wirtschaftlichen Kosten, die wir Russland zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern auferlegt haben“.

In einem scheinbar prophetischen Bericht, der im Januar veröffentlicht wurde, warnte der WEF Global Risks Report 2022, dass Vergeltungsmaßnahmen gegen Cyberbedrohungen – ob tatsächlich oder vermeintlich – zu einem offenen Cyberkrieg führen könnten, der verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft hätte.

„Wenn die Cyberbedrohungen nicht eingedämmt werden, werden die Regierungen weiterhin Vergeltungsmaßnahmen gegen (tatsächliche oder vermeintliche) Täter ergreifen, was zu einem offenen Cyberkrieg, weiteren Störungen der Gesellschaft und einem Vertrauensverlust in die Fähigkeit der Regierungen, als digitale Verwalter zu handeln, führen wird“, heißt es im WEF-Bericht.

Ganz gleich, ob es sich um einen Krieg, einen Cyberangriff oder um einen Teil der großen Reset-Agenda handelt, Schwab ist sich sicher, dass systemische und strukturelle Veränderungen in den Bereichen Lebensmittel, Energie und globale Lieferketten bevorstehen.

Bei all den aktuellen Themen, die auf unserer Tagesordnung stehen, vergessen wir oft, dass wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution befinden- Klaus Schwab, World Government Summit, März, 2022

In seiner Rede am Dienstag in Dubai dankte Schwab den VAE für die Ausrichtung seines „Great Narrative Meeting“ im November und lobte das Land für die Einrichtung eines Zentrums für die vierte industrielle Revolution (4IR).

„Bei all den aktuellen Themen, die auf unserer Tagesordnung stehen, neigen wir dazu, zu vergessen, dass wir uns mitten in der vierten industriellen Revolution befinden, die den globalen Wandel auf viel umfassendere und schnellere Weise beschleunigt als die drei vorangegangenen Revolutionen“, sagte Schwab.

„Ich bin stolz darauf, dass die Regierung von Dubai so vorausschauend war und in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum ein Zentrum für die vierte industrielle Revolution eingerichtet hat“, fügte er hinzu.

In Zeiten der Krise ist die Rolle der Regierungen wichtiger und relevanter denn je“ – Klaus Schwab, World Government Summit, März 2022

Das Ziel des Zentrums in Dubai ist es laut Schwab, „das Potenzial neuer Technologien schnell zu erkennen und die notwendigen ethischen und politischen Rahmenbedingungen für diese neuen Technologien zu entwickeln, um sicherzustellen, dass diese Technologien auf den Menschen und die Gesellschaft ausgerichtet sind.“

In seinen Ausführungen lobte der nicht gewählte Globalist den Weltregierungsgipfel als einen Ort, an dem die Regierungen „über das Krisenmanagement hinausgehen“, und fügte hinzu: „In Krisenzeiten ist die Rolle der Regierungen wichtiger und relevanter denn je.“

Unter Bezugnahme auf die ewige Lieblingskrise der Globalisten – den Klimawandel – sagte Schwab, dass global vernetzte Herausforderungen globale, gemeinschaftliche Antworten erforderten.

Wir müssen bereit sein, uns auf der Mikroebene zu verändern, und genug Selbstlosigkeit aufbringen, um neue Strategien (im weitesten Sinne des Wortes) auf der Makroebene zu akzeptieren – The Great Narrative, Klaus Schwab & Thierry Malleret, 2022

Letzten November war Schwab in Dubai, um die „große Erzählung“ als Fortsetzung seiner großen Reset-Agenda vorzustellen, die er im Juni 2020 formell angekündigt hatte.

Das große Narrativ, das Technologie, Gesellschaft, Wirtschaft, Geopolitik und Natur miteinander verwebt, ist eine Geschichte, die sich nicht gewählte Globalisten ausgedacht haben, um ihre technokratische Umgestaltung der Gesellschaft und der Weltwirtschaft zu legitimieren, während sie vorgeben, zum „Wohle der Menschheit“ zu arbeiten.

Der Sprint in Richtung Technokratie und nachfolgende Sozialkreditsysteme wird durch die vierte industrielle Revolution beschleunigt, und die Ziellinie wird die „Verschmelzung unserer physischen, unserer digitalen und unserer biologischen Identitäten“ sein, wie Schwab bei zahlreichen Gelegenheiten gesagt hat – die 4IR verändert nicht nur, was wir tun, sondern auch wer wir sind.

Der hackbare Mensch ist am Horizont zu sehen, wenn wir nicht schon dort sind.