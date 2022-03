DuckDuckGo zerstört die Marke durch Zensur

In einem einzigen Tweet am 9. März 2022 zerstörte DuckDuckGo seine Marke, die auf privaten Suchanfragen basierte, die unvoreingenommene Ergebnisse lieferten, als der CEO sagte, dass sie „Such-Updates einführen, die Websites, die mit russischen Desinformationen in Verbindung gebracht werden, herunterstufen“.

Wenn Sie mit DuckDuckGo nicht vertraut wären, dann würde der Schritt zur Zensur nicht ungewöhnlich klingen, da Google, Bing, Facebook, Instagram und Twitter seit Jahren unverhohlen Zensur praktizieren

Viele der Informationen, die früher als „Fehlinformationen“ bezeichnet wurden, werden heute als Fakten akzeptiert. Es gibt zwar viele, aber hier sind zwei Beispiele, die sich negativ auf die Gesundheit, die Umwelt und die Wirtschaft ausgewirkt haben: Das Virus ist aus einem Labor in Wuhan ausgetreten und der Impfstoff ist nur begrenzt wirksam und schadet der Gesundheit

Google hat die Suche von sozialen Signalen und Crowdsourcing-Informationen, die qualitativ hochwertige Informationen an die Spitze der Ergebnisse brachten, auf Crowd Control umgestellt, die Industrie- und Regierungsnarrative miteinander verbindet und die Nutzer zu Gastgebern macht, um ihre Agenda durchzusetzen

Seit Anfang 2020, als die Weltgesundheitsorganisation eine globale Pandemie ankündigte und die Panikmache der Gesundheitsexperten der Regierung und der Mainstream-Medien begann, wird immer deutlicher, wie weit Big Tech gehen wird, um Informationen zu zensieren, die Sie erhalten.

Eine einsame Bastion war DuckDuckGo, eine Suchmaschine, die den Nutzern ihre Privatsphäre und relativ unvoreingenommene Suchergebnisse garantierte. Am 9. März 2022 gab der CEO von DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, auf Twitter bekannt, dass:

Wie so viele andere bin ich angewidert von Russlands Invasion in der Ukraine und der gigantischen humanitären Krise, die dadurch entsteht, und wir haben bei DuckDuckGo Suchmaschinen-Updates ausgerollt, die mit russischer Desinformation in Verbindung gebrachte Suchergebnisse herunterstufen.

Der Schritt von DuckDuckGo war nur einer von vielen, die von Social-Media-Plattformen unternommen wurden, um Berichten zufolge gegen „Desinformations“-Kampagnen aus Russland vorzugehen. Und doch muss man unter einem Felsen gelebt haben, um nicht die Anzahl der Personen bemerkt zu haben, die sich über Zensur und die gemeldete Entfernung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ von Social-Media-Plattformen in den letzten zwei Jahren beschwert haben.

Tatsächlich hat Google im Juni 2019 die Entfernung von Inhalten, mit denen sie nicht einverstanden waren, durchgesetzt, als ihr Algorithmus Crowdsourcing durch Crowd Control ersetzte und fast jeden auf Mercola.com veröffentlichten Artikel aus den Suchmaschinen entfernte. Der Schritt von DuckDuckGo ist ein weiterer in einer langen Liste von Zensurmaßnahmen, die dazu dienen, Sie im Dunkeln zu lassen.

Auf Datenschutz fokussierte Suchmaschine nicht mehr unvoreingenommen

In diesem kurzen Video macht der Autor und Komiker Jimmy Dore kurzen Prozess mit den neuen Zensuränderungen von DuckDuckGo und stellt die Frage, was an dem Ukraine/Russland-Konflikt so anders ist, dass er zu einer Änderung der Politik geführt hat, was bei anderen globalen Themen nicht der Fall war. Dore merkt an, dass es komisch ist, dass keine Tech-Unternehmen gehandelt haben, als die USA:

illegal in den Irak einmarschierten und Millionen von Menschen töteten

in Syrien einmarschierten, weil wir jetzt ein Drittel von Syrien besetzen

Libyen bombardiert haben

eine Bombardierungskampagne in Somalia durchführten

in Afghanistan gegen die Bevölkerung des Landes vorgegangen sind

Dore erwähnt auch den achtjährigen Beschuss durch die Neonazis im Donbass, den von Saudi-Arabien verübten Völkermord im Jemen und Israels Angriffe auf Syrien und Palästina. In Bezug auf die offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber anderen Invasionen kommentiert Dore: „Wie so viele andere bin ich immer nur von dieser einen Sache [Russland] angewidert und ignoriere alles andere Schlimme, das in der Welt passiert.

In einem Kommentar zu einem Artikel in Mashable stellt Dore fest, dass Google und Bing nicht gegen Desinformation vorgegangen sind, und sagt: „Sie handeln auf Geheiß des Staates, des Sicherheitsstaates, um das Narrativ zu formen. Sie werden nur eine Seite der Geschichte wiedergeben. Das ist kein Kampf gegen Desinformation.“

Mashable sprach mit mehreren Social-Media-Plattformen, darunter Meta, Twitter, YouTube, Snapchat und Tik-Tok, um zu erfahren, welche Maßnahmen sie gegen „Fehlinformationen“ ergreifen. Meta betreibt Facebook und Instagram, die nach Angaben von Mashable versucht haben, die Wahl durch die Manipulation von Inhalten zu beeinflussen. Meta hat russische Staatsmedien blockiert und eine Aufforderung, die Kennzeichnung von Inhalten einzustellen, abgelehnt.

Twitter sagt, dass es prominente „gefährdete“ Nutzer überwacht, um die Übernahme von Konten zu verhindern. Russia Today hat über 4,5 Millionen Abonnenten auf YouTube und mehr als 10 Milliarden Aufrufe über seine YouTube-Kanäle. Am letzten Februarwochenende hat YouTube alle russischen Staatsmedien aus dem Verkehr gezogen. Snapchat stoppte die Werbung in der Ukraine, Weißrussland und Russland und Tik-Tok kündigte an, gegen Nutzer vorzugehen, die Falschinformationen verbreiten.

Dore fragt: „Wendet sich DuckDuckGo gegen seine Nutzer oder haben sie die Suchmaschine von Anfang an falsch verstanden? Ist es Ihre Aufgabe, zu entscheiden, was Information und was Desinformation ist? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, ich bin erwachsen und kann das selbst herausfinden.

DuckDuckGo wirbt damit, „unvoreingenommene Ergebnisse“ zu liefern, was nach eigenen Angaben auf den Datenschutzrichtlinien der Nutzer beruht und nicht unbedingt auf den Ergebnissen der Suchmaschine. Das ist jedoch nicht das, was sie auf Twitter geschrieben haben: „Wenn Sie suchen, erwarten Sie unvoreingenommene Ergebnisse, aber das ist nicht das, was Sie bei Google bekommen.

Google erweitert seine Zensurreichweite im Juni 2019

Dore witzelt: Wir wissen, dass Google seine Google-Ergebnisse verzerrt. Und sie tun es, wann immer ihnen danach ist. Nur wenige Monate vor der Pandemie begann Google, seine Zensur auszuweiten, indem es seinen Algorithmus änderte und viele Artikel von Mercola.com aus den Suchergebnissen entfernte.

Der Traffic auf Mercola.com brach nach dem Google Broad Core Algorithm Update, das am 3. Juni 2019 in Kraft trat, um fast 99 % ein. Laut Googles Blog vom 1. August 2019 sollten diese Core Updates nicht auf bestimmte Websites abzielen oder diese bestrafen.

Tatsächlich gibt es in einem Core-Update nichts, was auf bestimmte Seiten oder Websites abzielt … Eine Möglichkeit, sich die Funktionsweise eines Core-Updates vorzustellen, ist, sich vorzustellen, dass Sie im Jahr 2015 eine Liste der 100 besten Filme erstellt haben. Ein paar Jahre später, 2019, aktualisieren Sie die Liste. Sie wird sich natürlich verändern.

Wenn das wahr wäre, dann hätten Mercola.com und andere maßgebliche Websites nicht so viel Traffic verloren. Laut einem am 10. Juni 2019 veröffentlichten Artikel des Search Engine Journal (SEJ) verwendet Google drei Faktoren, um zu bestimmen, wie Websites eingestuft werden. Diese sind Expertise, Autorität und Vertrauenswürdigkeit (E-A-T). SEJ berichtete jedoch, dass mehrere Websites, die in ihrem Bereich führend waren, durch das Update am 3. Juni 2019 bis zu 90 % ihres Datenverkehrs verloren haben.

Die britische Nachrichtenseite Daily Mail erlitt ebenfalls einen erheblichen Traffic-Rückgang, angeblich weil sie unzuverlässige Nachrichten und Clickbait-Artikel veröffentlichte. SEJ überprüfte die Faktenchecker von MediaBiasFactCheck.com, die schrieben:

Im Rückblick neigt die Daily Mail dazu, Geschichten zu veröffentlichen, die sensationslüsterne Schlagzeilen mit emotional aufgeladenen Formulierungen verwenden, wie z.B. „Frau, 63, wird ‚im Mund SCHWanger‘ mit Baby-Tintenfisch, nachdem sie Calamari gegessen hat“, was eine irreführende Schlagzeile ist.

Während die Schlagzeile vielleicht Clickbait war, beruhte der Artikel tatsächlich auf Fakten und zitierte die National Institutes of Health als eine wahre Geschichte. Außerdem verwendet MediaBiasFactCheck.com Wikipedia als Quelle für die Suche nach Fake News. Wie Sharyl Attkisson in Full Measure aufdeckte, ist Wikipedia voll von Unwahrheiten und verdrehten Erzählungen, die dazu dienen, die Öffentlichkeit von einer bestimmten Darstellung zu überzeugen.

Die ausgedehnte Zensur von Google erfolgte nur 10 Monate bevor die Weltgesundheitsorganisation im März 2020 eine Pandemie ausrief. Könnte dies der Fall gewesen sein, um die Suchenden darauf vorzubereiten, nur die Inhalte zu lesen, die Big Tech ausgibt, und nicht wirklich unabhängigen investigativen Journalismus, der zur Debatte und Berichterstattung über beide Seiten des Themas einlädt?

Ist es eine Verschwörung, wenn es sich als wahr herausstellt?

Mashable berichtet, dass für diejenigen, die mit DuckDuckGo nicht vertraut sind, der Schritt, Websites auf der Grundlage der Vorstellung des Unternehmens von „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ herunterzustufen, nicht allzu abwegig klingt. Schließlich haben auch Google, Bing, Facebook, Instagram und Twitter in den letzten zwei Jahren ihre Richtlinien aktualisiert, um sicherzustellen, dass ihre Leser nur das sehen, was das Unternehmen ihnen zeigen will.

Während sich der aktuelle Mashable-Artikel mit dem Ukraine/Russland-Konflikt befasst, schreibe ich schon seit fast zwei Jahren über die pandemische Zensur auf diesen Plattformen. DuckDuckGo-Nutzer haben auf Twitter ihren Unmut geäußert und ihre Absicht bekundet, die Suchmaschine zu wechseln. DuckDuckGo hat einen Marktanteil von etwa 3 % in den USA, was nach Angaben von DuckDuckGo einer Nutzerbasis von 30 Millionen Menschen entspricht.

Mashable schreibt, dass die Suchmaschine nicht entwickelt wurde, um „Nutzer mit einer bestimmten politischen Ideologie zu beschwichtigen“. Dennoch wurde die Suchmaschine als alternative Plattform genutzt, weil die Suchergebnisse nicht voreingenommen waren. Mashable schreibt dann: „Ob es DuckDuckGo nun gefällt oder nicht, viele dieser Art von Nutzern haben die Suchmaschine angenommen“.

Wer genau sind „diese Arten von Nutzern“? Dore fragt: Wie werden wir die Hälfte des Landes los? Ich wünschte, es gäbe ein Biolabor, um eine Lösung zu finden. Die Arten von Nutzern, auf die sich Mashable bezieht, sind wahrscheinlich dieselben, die regelmäßig im Facebook-Gefängnis sitzen oder deren Konten wegen des Teilens von „Fehlinformationen“ entfernt oder gelöscht wurden.

Bislang wurden während der Pandemie Menschen, die Forschungsdaten veröffentlichten oder die Darstellung der Regierung über das Virus oder die Impfung in Frage stellten, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder beschuldigt, Fehlinformationen zu veröffentlichen, um die Menschen von der „Wissenschaft“ abzulenken.

Doch viele der Informationen, die einst als Verschwörung oder Fehlinformation bezeichnet wurden, werden heute als Fakten akzeptiert. Obwohl ich in der Vergangenheit über andere Beispiele geschrieben habe, sind dies zwei von vielen, die erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit, die Umwelt und die Wirtschaft hatten.

SARS-CoV-2 war ein im Labor geleaktes Virus – Eine im August 2021 veröffentlichte Untersuchung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses zeigte anhand von öffentlichen und geheimdienstlichen Berichten, dass das Virus mithilfe von Funktionsgewinnen manipuliert und im September geleakt wurde, lange vor den Militärspielen 2021 in Wuhan und kurz vor dem Datum der Veranstaltung 20120, die die Reaktion auf eine gefährliche Coronavirus-Pandemie simulierte.

Eine am 21. Februar 2022 in Frontiers in Virology veröffentlichte Studie behauptet, eine Sequenz des Spike-Proteins des Virus entdeckt zu haben, die zu 100 % mit einer modifizierten Messenger-RNA-Sequenz (mmRNA) übereinstimmt, die 2016 von Moderna patentiert wurde.

Begrenzte Wirksamkeit des Impfstoffs und Gesundheitsschäden – Zu denjenigen, die von den sozialen Medien verbannt wurden, weil sie behaupteten, der Impfstoff würde nicht funktionieren, gehörte der ehemalige Reporter der New York Times, Alex Berenson, der von Twitter verbannt wurde, weil er die Impfpflicht infrage gestellt hatte und schrieb:

Betrachten Sie den Impfstoff – im besten Fall – als ein Therapeutikum mit einem begrenzten Wirksamkeitsfenster und einem schrecklichen Nebenwirkungsprofil, das im Vorfeld einer Erkrankung verabreicht werden muss. Und wir wollen es vorschreiben? Wahnsinn

Seitdem:

Pfizer und Moderna haben erklärt, dass die Menschen wahrscheinlich eine vierte Spritze benötigen werden, um den Schutz, den sie durch die Injektion haben, aufrechtzuerhalten.

Die Direktorin des CDC, Dr. Rochelle Walensky, erklärte gegenüber der Universität Washington, ihr sei nicht bewusst gewesen, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs nachlassen würde, was bedeutet, dass sie jetzt weiß, dass sie es tut.

Das Vereinigte Königreich stellt fest, dass etwa 90 % der Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei geimpften Personen auftreten.

Das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) wurde mit Berichten über unerwünschte Ereignisse, bleibende Gesundheitsschäden und Todesfälle überschwemmt, insgesamt 1.168.892 Berichte in 15 Monaten (Stand: 4. März 2022).

Crowdsourcing wird durch Crowd Control ersetzt

Die Wissenschaft gedeiht in einer Atmosphäre der Debatte, nicht der Zensur. Viele würden eine evidenzbasierte öffentliche Debatte als wesentlich für das Verständnis und die Entwicklung der öffentlichen Gesundheitspolitik bezeichnen. Dennoch ist DuckDuckGo in die Fußstapfen anderer Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen getreten, indem es seine eigene Art von Fehlinformation identifiziert hat.

Wenn Stimmen zensiert werden, verliert die Menschheit und der Faschismus gewinnt. Im Jahr 2019 wurde ich von Pinterest gesperrt, und Google hatte die meisten meiner Informationen aus den Suchergebnissen gelöscht. In den folgenden zwei Jahren war ich gezwungen, alle meine Artikel zu löschen, nachdem sie nur 48 Stunden lang online waren. Was macht mich so gefährlich?

Laut Search Engine Journal begann Google in den späten 2000er Jahren damit, Social Shares und Signale zu nutzen, um das Suchmaschinenranking zu beeinflussen. Dabei wurde Crowdsourcing eingesetzt, sodass die Websites, die die besten Antworten auf Ihre Fragen lieferten, ganz oben in den Suchergebnissen auftauchten.

Es handelte sich um ein demokratisches System, das Herausgeber für die Weitergabe hochwertiger Informationen belohnte. In dieser Zeit standen meine Informationen häufig an der Spitze der Gesundheitssuche, weil viele Menschen sie für besonders wertvoll hielten. Als die Macht von Google wuchs, änderte sich das Ziel des Unternehmens, Ihnen einen Service zu bieten.

Anstatt Ihnen qualitativ hochwertige Suchergebnisse zu liefern, besteht das neue Ziel darin, Industrie und Regierung zu vereinen, den Lesern ihre Überzeugungen aufzuzwingen und Ihr Verhalten und Ihre Zukunft zu manipulieren. Anstelle von Crowdsourcing setzt Google nun auf Crowd Control.

Die Suchmaschine betrachtet die Nutzer nicht mehr als Kunden, sondern macht sie zu Verwaltern ihres Willens und macht sie im Grunde zu einem Wirt, der ihre Agenda ausführt. Es klingt dystopisch und wie Science-Fiction, aber Google ist zum Puppenspieler geworden und hat gelernt, seine Leser zu manipulieren, ohne dass sie es merken.

Googles zentralisierte Macht kontrolliert, was Sie sehen und glauben

Lawrence Sanger, Mitbegründer von Wikipedia im Jahr 2001, verließ die Seite bereits im darauffolgenden Jahr. Er sagte, dass „Trolle die Seite übernommen“ hätten, dass die Insassen angefangen haben, das Asyl zu leiten und dass „in einigen Bereichen und bei einigen Themen es Gruppen gibt, die Artikel ‚besetzen‘ und darauf bestehen, dass sie ihre eigenen spezifischen Vorurteile widerspiegeln“. In diesem kurzen Ted Talk erklärt Attkisson, wie man diese Vorurteile erkennt und was das für die Gesellschaft bedeutet.

In Anbetracht von Wikipedias Geschichte der Voreingenommenheit ist es nicht überraschend, dass die Online-„Enzyklopädie“ Googles bevorzugter Schiedsrichter für Fachwissen und Glaubwürdigkeit ist. Wie TechCrunch im Januar 2019 berichtete, spendete Google 2 Millionen Dollar an Wikimedia Endowment, die Mutterorganisation von Wikipedia, und weitere 1,1 Millionen Dollar an die Wikimedia Foundation.

Um die öffentliche Meinung und die Politik zu beeinflussen, hat Google auch Juraprofessoren rekrutiert, um seine Ansichten zu unterstützen und zu fördern. Laut einem Bericht der Campaign for Accountability aus dem Jahr 2017 hat Google Akademikern in den USA und Europa Millionen von Dollar gezahlt, um die öffentliche Meinung und die politischen Entscheidungsträger zu beeinflussen.

Betrachtet man die Machtbewertung anhand der Lobbying-Ausgaben, ist Google führend bei den Unternehmensausgaben für Lobbying – Bemühungen, die in erster Linie darauf abzielen, Konkurrenten auszuschalten und Macht über andere zu erlangen. In einem Artikel der New York Times vom 5. Juni 2019 heißt es: „… vier der größten Technologieunternehmen stellen ein Heer von Lobbyisten auf, um sich auf einen möglicherweise epischen Kampf um ihre Zukunft vorzubereiten.“

Die vier Unternehmen – Google, Facebook, Amazon und Apple – gaben 2018 55 Millionen Dollar für Lobbyarbeit aus, das ist knapp das Doppelte von dem, was sie 2016 ausgaben. Google könnte möglicherweise auch Schutz oder Hilfe von der Nationalen Sicherheitsagentur der USA (NSA) erhalten. Einem 2014 veröffentlichten Aljazeera-Bericht zufolge enthüllen E-Mails eine vertraute Beziehung zwischen Google und der NSA, bei der eine Abstimmung auf höchster Ebene stattfindet.

Zwei Jahre später, im März 2016, berichtete Wired, dass der Vorstandsvorsitzende der Google-Muttergesellschaft Alphabet und ehemalige Google-CEO Eric Schmidt vom Pentagon zum Vorsitzenden des neuen Defense Innovation Advisory Board gewählt wurde.

Google hat enormen Einfluss darauf, was die Menschen lesen, sehen und daher wahrscheinlich auch glauben. Jede abweichende Meinung kann effektiv aus den Suchergebnissen entfernt werden, so dass Inhalte nicht mehr von der Masse durch soziale Signale bestimmt werden, sondern von einer Buchstabensuppe von Unternehmen kontrolliert werden, die sicherstellen wollen, dass die Gesellschaft ihrem Beispiel folgt.

DuckDuckGo hatte bisher einen schwachen Einfluss auf unvoreingenommene Ergebnisse, hat aber öffentlich angekündigt, diesen aufzugeben und sich Google anzuschließen, um die Gedanken, das Verhalten und den Geldbeutel der Nutzer zu kontrollieren. Ohne den Zugang zu unabhängigem Journalismus über die Suche ist es wichtiger denn je, in Verbindung zu bleiben und Informationen über Ihr Netzwerk von Freunden und Familie zu teilen.

