Die Gestapo-Taktik des FBI ist das Markenzeichen eines autoritären Regimes

Wir wollen keine Gestapo oder Geheimpolizei. Das FBI tendiert in diese Richtung.“ Harry Truman

Mit jedem Tag, der vergeht, leiht sich die Regierung der Vereinigten Staaten ein weiteres Blatt aus dem Spielbuch von Nazi-Deutschland: Geheimpolizei. Geheime Gerichte. Geheime Regierungsbehörden. Überwachung. Zensur. Einschüchterung. Belästigung. Folter. Brutalität. Weitverbreitete Korruption. Einschüchterung. Indoktrination. Unbefristete Inhaftierung.

Dies sind keine Taktiken, die von konstitutionellen Republiken angewandt werden, in denen die Rechtsstaatlichkeit und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle stehen. Vielmehr sind dies die Kennzeichen autoritärer Regime, in denen die Geheimpolizei die Bevölkerung durch Einschüchterung, Angst und offizielle Gesetzlosigkeit der Regierungsbeamten kontrolliert.

Diese autoritäre Gefahr geht nun vom FBI aus, dessen Liebesaffäre mit dem Totalitarismus schon vor langer Zeit begann. Der New York Times zufolge bewunderte die US-Regierung das Naziregime sogar so sehr, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der Operation Paperclip heimlich und aggressiv mindestens tausend Nazis rekrutierte, darunter einige von Hitlers höchsten Gefolgsleuten. Seitdem zahlen die amerikanischen Steuerzahler dafür, dass diese Ex-Nazis auf der Gehaltsliste der US-Regierung stehen.

Als ob die verdeckte, vom Steuerzahler finanzierte Beschäftigung von Nazis durch die Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg nicht schon schlimm genug wäre, haben die US-Regierungsbehörden – das FBI, die CIA und das Militär – viele der ausgefeilten Polizeitaktiken des Dritten Reichs übernommen und gegen amerikanische Bürger eingesetzt.

Die Liste der Verbrechen des FBI gegen das amerikanische Volk umfasst Überwachung, Desinformation, Erpressung, Einschüchterungstaktiken, Belästigung und Indoktrination, staatliche Übervorteilung, Missbrauch, Fehlverhalten, unbefugtes Betreten, Ermöglichung krimineller Aktivitäten und Beschädigung von Privateigentum, und das ist nur das, was wir wissen.

Vergleichen Sie die weitreichenden Befugnisse des FBI zur Überwachung, Inhaftierung, Vernehmung, Untersuchung, Strafverfolgung, Bestrafung, Polizeiarbeit und zum allgemeinen Handeln als ein Gesetz für sich selbst – Befugnisse, die seit dem 11. September 2001 gewachsen sind und das FBI in eine riesige Bundespolizei- und Überwachungsbehörde verwandelt haben, die weitgehend als eine Macht für sich selbst agiert, außerhalb der Reichweite etablierter Gesetze, Gerichtsurteile und gesetzgeberischer Mandate – mit den Befugnissen des Nazi-Pendants, der Gestapo, und versuchen Sie dann, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Vereinigten Staaten kein totalitärer Polizeistaat sind.

Genau wie die Gestapo verfügt das FBI über enorme Ressourcen, weitreichende Ermittlungsbefugnisse und einen großen Ermessensspielraum, um zu entscheiden, wer ein Staatsfeind ist.

Heute beschäftigt das FBI mehr als 35.000 Mitarbeiter und unterhält mehr als 56 Außenstellen in den großen Städten der USA sowie 400 Außenstellen in kleineren Städten und mehr als 50 internationale Büros. Zusätzlich zu seinem „Datencampus“, in dem mehr als 96 Millionen Fingerabdrücke aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern gespeichert sind, hat das FBI auch eine riesige Datenbank mit „Profilen von Zehntausenden von Amerikanern und Personen mit legalem Wohnsitz, die keiner Straftat beschuldigt werden“ angelegt.

Was sie getan haben, ist, dass sie einem Stadtsheriff, einem Verkehrspolizisten oder sogar einem Nachbarn verdächtig vorkommen“. Die wachsenden Datenbanken des FBI über die Amerikaner werden nicht nur von den örtlichen Polizeibehörden ergänzt und genutzt, sondern auch Arbeitgebern für Echtzeit-Hintergrundüberprüfungen zur Verfügung gestellt.

All dies wird durch die nahezu unbegrenzten Ressourcen der Behörde (Präsident Bidens Haushaltsprognosen sehen 10,8 Milliarden Dollar für das FBI vor), das riesige Technologiearsenal der Regierung, die Vernetzung der staatlichen Nachrichtendienste und den Informationsaustausch durch Fusionszentren ermöglicht – d. h. über das ganze Land verteilte Nachrichtendienste, die Daten sammeln und die Kommunikation (auch die der amerikanischen Bürger) ständig überwachen, von Internetaktivitäten und Websuchen bis zu Textnachrichten, Telefonaten und E-Mails.

Ähnlich wie die Gestapo die Post und Telefongespräche ausspionierte, haben die FBI-Agenten einen Freibrief für den Zugang zu den persönlichsten Informationen der Bürger.

Durch die Zusammenarbeit mit der US-Post hat das FBI Zugriff auf jedes Stück Post, das das Postsystem durchläuft: Jährlich werden mehr als 160 Milliarden Poststücke gescannt und aufgezeichnet.

Ferner kann das FBI mithilfe der National Security Letters, einer der vielen illegalen Befugnisse, die durch den USA Patriot Act genehmigt wurden, heimlich von Banken, Telefongesellschaften und anderen Unternehmen die Herausgabe von Kundendaten verlangen, ohne den Kunden darüber zu informieren. Eine interne Prüfung der Behörde ergab, dass die Praxis des FBI, jedes Jahr Zehntausende von NSLs für sensible Informationen wie Telefon- und Finanzdaten auszustellen, oft in Fällen, die keinen Notfall darstellen, mit weitverbreiteten Verfassungsverstößen behaftet ist.

Ähnlich wie die ausgeklügelten Überwachungsprogramme der Gestapo können die Spionagekapazitäten des FBI die intimsten Details der Amerikaner ausspähen (und ermöglichen es der örtlichen Polizei, dies ebenfalls zu tun).

Zusätzlich zur Technologie (die mit den Polizeibehörden geteilt wird), die es ihnen ermöglicht, Telefongespräche abzuhören, E-Mails und Textnachrichten zu lesen und Internetaktivitäten zu überwachen, verfügt die Überwachung des FBI über eine invasive Sammlung von Spionagewerkzeugen, die von Stingray-Geräten, die den Standort von Mobiltelefonen aufspüren können, bis zu Triggerfish-Geräten reichen, mit denen Agenten Telefongespräche abhören können.

In einem Fall gelang es dem FBI sogar, die drahtlose Internetkarte eines „Verdächtigen“ aus der Ferne so umzuprogrammieren, dass sie „Echtzeit-Standortdaten von Mobiltelefonen an Verizon sendete, das die Daten an das FBI weiterleitete“. Die Strafverfolgungsbehörden verwenden auch Software zur Verfolgung sozialer Medien, um Beiträge auf Facebook, Twitter und Instagram zu überwachen.

Ferner erlauben geheime FBI-Regeln den Agenten, Journalisten ohne nennenswerte richterliche Aufsicht auszuspionieren.

Ähnlich wie die Gestapo in der Lage war, Profile auf der Grundlage von Rasse und Religion zu erstellen und Schuld durch Assoziation anzunehmen, kann das FBI mit seinem Ansatz zur Verbrechensvorbeugung Profile von Amerikanern auf der Grundlage einer breiten Palette von Merkmalen erstellen, einschließlich Rasse und Religion.

Die biometrische Datenbank der Behörde hat enorme Ausmaße angenommen und ist die größte der Welt. Sie umfasst alles von Fingerabdrücken über Handflächen-, Gesichts- und Iris-Scans bis hin zur DNA und wird zunehmend von den Strafverfolgungsbehörden auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene gemeinsam genutzt, um potenzielle Kriminelle ins Visier zu nehmen, lange bevor sie überhaupt ein Verbrechen begehen. Dies ist die sogenannte Vor-Kriminalität.

Doch es sind nicht nur Ihre Handlungen, die Sie in Schwierigkeiten bringen können. In vielen Fällen ist es auch wichtig, wen Sie kennen – und sei es auch nur ein wenig – und wo Ihre Sympathien liegen, die Sie auf eine Überwachungsliste der Regierung bringen können. Wie The Intercept berichtet, beansprucht das FBI trotz des Verbots der Profilerstellung einen beträchtlichen Spielraum, um Rasse, ethnische Zugehörigkeit, Nationalität und Religion bei der Entscheidung, gegen welche Menschen und Gemeinschaften ermittelt werden soll, zu nutzen.

Ähnlich wie die Gestapo die Macht hat, jeden zum Staatsfeind zu machen, hat das FBI die Macht, jeden als inländischen Terroristen zu bezeichnen.

Im Rahmen des sogenannten Krieges gegen den Terror hat die Geheimpolizei der Nation de facto begonnen, die Begriffe „regierungsfeindlich“, „extremistisch“ und „terroristisch“ austauschbar zu verwenden.

Ferner fügt die Regierung ihrer wachsenden Liste von Merkmalen, anhand derer eine Person (insbesondere jemand, der mit der Regierung nicht einverstanden ist) als potenzieller inländischer Terrorist identifiziert werden kann, immer mehr hinzu.

In den Augen des FBI (und seines Netzes von Spitzeln) könnten Sie etwa ein inländischer Terrorist sein, wenn Sie:

libertäre Philosophien zum Ausdruck bringen (Erklärungen, Autoaufkleber)

Ansichten, die sich am zweiten Verfassungszusatz orientieren (Mitgliedschaft in der NRA oder einem Waffenverein)

Überlebensliteratur lesen, auch apokalyptische Romane

Anzeichen von Selbstversorgung zeigen (Anhäufung von Lebensmitteln, Munition, Handwerkszeug, medizinischen Vorräten)

Angst vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch

Gold und Tauschwaren kaufen

religiöse Ansichten über das Buch der Offenbarung vertreten

Ängste vor Big Brother oder einer großen Regierung äußern

sich über verfassungsmäßige Rechte und bürgerliche Freiheiten auslassen

an eine Verschwörung der Neuen Weltordnung glauben

Ähnlich wie die Gestapo Gemeinden infiltrierte, um die deutsche Bevölkerung auszuspionieren, infiltriert das FBI routinemäßig politische und religiöse Gruppen sowie Unternehmen.

Wie Cora Currier für The Intercept schreibt:

Mit Hilfe von Schlupflöchern, die es seit Jahren geheim hält, kann das FBI unter bestimmten Umständen seine eigenen Regeln umgehen, um verdeckte Agenten oder Informanten in politische und religiöse Organisationen sowie in Schulen, Clubs und Unternehmen zu schicken…

Das FBI hat sogar Geek Squad-Techniker bei Best Buy dafür bezahlt, die Computer der Kunden ohne Durchsuchungsbefehl auszuspionieren.

So wie die Gestapo die deutschen Polizeikräfte zu einer nationalen Polizei vereinigte und militarisierte, wurden die amerikanischen Polizeikräfte weitgehend föderalisiert und zu einer nationalen Polizei gemacht.

Zusätzlich zu den Regierungsprogrammen, die die Polizeikräfte der Nation mit militärischer Ausrüstung und Training ausstatten, betreibt das FBI auch eine nationale Akademie, die jedes Jahr Tausende von Polizeichefs ausbildet und sie mit einer Behördenmentalität indoktriniert, die den Einsatz von Überwachungstechnologie und den Informationsaustausch zwischen lokalen, bundesstaatlichen, föderalen und internationalen Behörden befürwortet.

So wie die geheimen Akten der Gestapo über politische Führer zur Einschüchterung und Nötigung benutzt wurden, wurden die Akten des FBI über jeden, der einer „regierungsfeindlichen“ Gesinnung verdächtigt wurde, in ähnlicher Weise missbraucht.

Wie aus zahllosen Dokumenten hervorgeht, hat das FBI keine Skrupel, seine weitreichenden Befugnisse zu nutzen, um Politiker zu erpressen, Prominente und hochrangige Regierungsbeamte auszuspionieren und Andersdenkende jeder Couleur einzuschüchtern und zu diskreditieren. So verfolgte das FBI nicht nur Martin Luther King Jr. und verwanzte seine Telefone und Hotelzimmer, sondern schickte ihm auch anonyme Briefe, in denen es ihn zum Selbstmord aufforderte, und setzte ein College in Massachusetts unter Druck, King als Festredner zu streichen.

Genau wie die Gestapo hat auch das FBI die Kunst der Verführung beherrscht.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 hat das FBI nicht nur gezielt gefährdete Personen ins Visier genommen, sondern sie auch in gefälschte Terroranschläge gelockt oder erpresst, während es sie mit der Organisation, dem Geld, den Waffen und der Motivation zur Durchführung der Anschläge ausstattete – also in die Falle lockte – und sie dann für ihre sogenannten terroristischen Anschläge ins Gefängnis brachte oder abschiebte.

Das ist es, was das FBI als „vorwärtsgerichtete präventive Strafverfolgung“ bezeichnet. Das FBI erfindet nicht nur bestimmte Straftaten, um sie dann „aufzuklären“, sondern gibt bestimmten Informanten auch die Erlaubnis, gegen das Gesetz zu verstoßen, und zwar „vom Kauf und Verkauf illegaler Drogen bis hin zur Bestechung von Regierungsbeamten und der Planung von Raubüberfällen“, und zwar im Austausch für ihre Zusammenarbeit an anderen Fronten.

USA Today schätzt, dass FBI-Agenten Kriminellen die Erlaubnis erteilt haben, bis zu 15 Straftaten pro Tag zu begehen. Einige dieser Informanten erhalten astronomische Summen: Ein besonders widerwärtiger Kerl, der später verhaftet wurde, weil er versucht hatte, einen Polizeibeamten zu überfahren, erhielt sogar 85.000 Dollar für seine Hilfe beim Aufstellen einer Falle für ein Fallenstellungsverfahren.

Wenn jemals eine wahre Geschichte des FBI geschrieben wird, wird sie nicht nur den Aufstieg des amerikanischen Polizeistaats, sondern auch den Niedergang der Freiheit in Amerika nachzeichnen, so wie die Ermächtigung der deutschen Geheimpolizei den Aufstieg des Naziregimes begleitete.

Wie wurde die Gestapo zum Terror des Dritten Reiches?

Indem sie ein ausgeklügeltes Überwachungs- und Strafverfolgungssystem schuf, das für seinen Erfolg auf die Zusammenarbeit von Militär, Polizei, Nachrichtendiensten, Nachbarschaftswächtern, Post- und Bahnangestellten, einfachen Beamten und einer ganzen Nation von Spitzeln angewiesen war, die bereit waren, „Gerüchte, abweichendes Verhalten oder auch nur loses Gerede“ zu melden.

Mit anderen Worten: Gewöhnliche Bürger, die mit Regierungsbeamten zusammenarbeiteten, trugen dazu bei, das Monster zu schaffen, das zu Nazideutschland wurde. Barry Ewen, der für die New York Times schreibt, zeichnet ein besonders erschreckendes Bild davon, wie eine ganze Nation durch Wegschauen zum Komplizen ihres eigenen Untergangs wird:

In seiner vielleicht provokantesten Aussage sagt [Autor Eric A.] Johnson, dass „die meisten Deutschen, wenn überhaupt, erst zu spät im Krieg begriffen haben, dass sie in einer abscheulichen Diktatur lebten“. Das soll nicht heißen, dass sie sich des Holocausts nicht bewusst waren; Johnson zeigt, dass Millionen von Deutschen zumindest einen Teil der Wahrheit gekannt haben müssen. Aber er kommt zu dem Schluss, dass zwischen dem Regime und den Bürgern ein stillschweigender faustischer Pakt geschlossen wurde“. Die Regierung schaute weg, als kleine Verbrechen begangen wurden. Gewöhnliche Deutsche schauten weg, als Juden zusammengetrieben und ermordet wurden; sie leisteten einem der größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts Vorschub, nicht durch aktive Kollaboration, sondern durch Passivität, Leugnung und Gleichgültigkeit.

Ähnlich wie das deutsche Volk, sind „wir, das Volk“ passiv, polarisiert, leichtgläubig, leicht manipulierbar und unfähig zum kritischen Denken geworden. Abgelenkt durch Unterhaltungsspektakel, Politik und Bildschirme sind auch wir mitschuldige, stille Partner bei der Schaffung eines Polizeistaats, der dem Terror früherer Regime ähnelt.

Hätte die Regierung versucht, uns einen solchen Zustand plötzlich aufzudrängen, hätte sie es vielleicht mit einer Rebellion zu tun gehabt. Stattdessen wurde das amerikanische Volk wie ein kochender Frosch behandelt, der in Wasser getaucht wird, das langsam Grad für Grad aufgeheizt wird, sodass es nicht merkt, dass es gefangen, gekocht und getötet wird.

„Wir, das Volk, sitzen jetzt in heißem Wasser.

Die Verfassung hat keine Chance gegen ein föderalisiertes, globalisiertes stehendes Heer von Handlangern der Regierung, die von der Legislative, der Judikative und der Exekutive geschützt werden, die alle auf der gleichen Seite stehen, egal welche politischen Ansichten sie vertreten: Es genügt zu sagen, dass sie nicht auf unserer Seite oder auf der Seite der Freiheit stehen.

Von den Präsidenten Clinton bis Bush, dann Obama bis Trump und jetzt Biden, es ist, als ob wir in einer Zeitschleife gefangen sind, gezwungen, die gleiche Sache immer und immer wieder zu erleben: die gleichen Angriffe auf unsere Freiheiten, die gleiche Missachtung der Rechtsstaatlichkeit, die gleiche Unterwürfigkeit gegenüber dem tiefen Staat und die gleiche korrupte, eigennützige Regierung, die nur existiert, um Macht anzuhäufen, ihre Aktionäre zu bereichern und ihre anhaltende Herrschaft zu gewährleisten.

Kann das Vierte Reich hier stattfinden?

Wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries aufzeige, geschieht es bereits direkt vor unserer Nase.