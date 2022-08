UN-Programm, das Kindern „SEL“ beibringt, zielt in Wirklichkeit darauf ab, den Individualismus zu töten

Das Ziel der von der UNO geförderten Programme für soziales und emotionales Lernen besteht darin, alle Kinder so zu formen, dass sie den Anforderungen einer globalen Gesellschaft gerecht werden.

Schulbezirke auf der ganzen Welt bemühen sich, Programme für soziales und emotionales Lernen (SEL) einzuführen, um die sozialen und emotionalen Fähigkeiten ihrer Schüler zu verbessern. Nach Angaben des globalen Anbieters von SEL-Standards haben bisher 27 Staaten SEL-Kompetenzen für K-12-Schüler eingeführt, und alle 50 Staaten haben SEL-Kompetenzen für Vorschulkinder eingeführt. Doch woher kommt dieser massive Vorstoß für SEL, und was sind die Motive dahinter?

Die Antwort auf diese Frage wird immer deutlicher: Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) ist eine der Haupttriebkräfte der weltweiten SEL-Bewegung. Ein wichtiger Weg, auf dem sich die UNESCO für SEL einsetzt, ist das „Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development“ der UNESCO. Das Gandhi-Institut gibt eine Online-Publikation namens „The Blue Dot“ heraus, die Artikel von SEL-Experten und anderen Personen aus der ganzen Welt enthält, die „die Beziehung zwischen Bildung, Frieden, nachhaltiger Entwicklung und globaler Bürgerschaft“ hervorheben. Die Erwähnung von Gandhis Namen im Titel dieser Einrichtung der Vereinten Nationen soll jeden, der hin hört, emotional berühren. Aber sollten wir uns wirklich davon berühren lassen?

SEL ist der Schlüssel zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN

Der Titel eines Artikels in „The Blue Dot“, der von einem Spezialisten des Gandhi-Instituts mitverfasst wurde, verrät, warum die UNESCO wild entschlossen ist, SEL in jede Schule in Amerika und auf der ganzen Welt zu bringen: „SEL for SDGs: Why Social and Emotional Learning (SEL) is Necessary to Achieve the Sustainable Development Goals“ [SEL für die SDGs: Warum soziales und emotionales Lernen (SEL) notwendig ist, um die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, Anm. d. Übersetzers]. Die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (SDGs) sind edel klingende Ziele, die im Wesentlichen eine staatliche Verwaltung der Energiequellen weltweit und eine groß angelegte Umverteilung des Wohlstands im Namen der Rettung des Planeten erfordern würden.

Nach Ansicht der UNESCO besteht das Ziel von SEL nicht darin, die sozialen und emotionalen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu erfüllen, sondern alle Kinder so zu formen, dass sie die Bedürfnisse einer globalen Gesellschaft erfüllen, indem sie sich an die Ziele für nachhaltige Entwicklung halten.

In dem Artikel wird erklärt, dass die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO aufgrund des widersprüchlichen Charakters einiger dieser Ziele bei den Menschen „Dissonanzen“ hervorrufen werden. Die Ziele werden auch deshalb Dissonanzen bei den Menschen hervorrufen, weil zu ihrer Verwirklichung große Opfer gebracht werden müssen: Verzicht auf fossile Brennstoffe, auf Familienwerte und auf die Kontrolle über den eigenen Besitz, um nur einige zu nennen.

Deshalb, so die Befürworter, sei es notwendig, den emotionalen Widerstand der Kinder gegen die Ziele durch systemisches SEL im Klassenzimmer zu verringern: „Da Dissonanz ein unangenehmer Gefühlszustand ist, benötigen dissonante Personen emotionsregulierende Fähigkeiten (emotionale Resilienz), um die Verhaltensweisen und Voraussetzungen für das Erreichen [der] SDGs zu bewältigen.“ In dem Artikel heißt es: „Dissonanz kann durch Überzeugungen, Einstellungen, Werte und Gefühle verursacht werden“, und dass „Interventionen zur Verringerung der Dissonanz erforderlich sind, um … die Intensität der emotionalen Reaktion anzugehen.“

Kurz gesagt: sie glauben, dass Interventionen in Form von SEL-Programmen notwendig sind, um die „Überzeugungen, Einstellungen, Werte und Gefühle“ junger Menschen zu beeinflussen, damit sie bereitwilliger wie Weltbürger denken und mit den Zielen, die die UNESCO für die Welt gesetzt hat, zusammenarbeiten.

In einem weiteren Artikel in „The Blue Dot“ mit dem Titel „What is Systemic Social and Emotional Learning and Why Does it Matter?“ [Was ist systemisches soziales und emotionales Lernen und warum ist es so wichtig?, Anm. d. Übersetzers], der von zwei Vertretern der „Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning“ (CASEL) verfasst wurde, heißt es, dass es die Aufgabe von CASEL sei, dazu beizutragen, „SEL zu einem wesentlichen Bestandteil der Bildung von der Vorschule bis zur High School zu machen“. CASEL hat sich als weltweit führender Anbieter von SEL-Standards positioniert und unterhält eine Kooperationsbeziehung mit der UNESCO. Diese beiden Organisationen sind sich einig in ihrem Bestreben, SEL in alle Schulfächer zu integrieren und es allen Kindern überall zu vermitteln.

Erziehung der nächsten Generation von „Global Citizens“

Aber warum? Was will die UNESCO den Kindern beibringen? Aus den Materialien der UNESCO geht klar hervor, dass SEL nicht nur die Freundlichkeit unter den Schülern fördern soll, sondern auch die Zusammenarbeit mit einer globalen Agenda, die in der Lehre des Kollektivismus verwurzelt ist. Nandini Chatterjee Singh, eine Programmspezialistin des Gandhi-Instituts, sagt, dass SEL-Fähigkeiten „mächtige Kompetenzen sind, die nachweislich pluralistisches Denken fördern“. Auf der Website des Instituts heißt es weiter, man wolle Kindern „prosoziales Verhalten für … einen friedlichen und nachhaltigen Planeten“ beibringen.

Kurz gesagt, die Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung und SEL wollen Ihrem Kind im Namen des globalen Friedens „pluralistisches Denken“ einimpfen. Sie wollen, dass Kindern beigebracht wird, das „kollektive Wohl“ über individuelle Freiheiten, Rechte und Eigentum zu stellen, obwohl die freiesten und wohlhabendsten Nationen der Welt auf individuellen Freiheiten, Rechten und Eigentum beruhen.

Richard Davidson, ein Autor von „The Blue Dot“, sagt, dass das Gandhi-Institut der UNESCO bereit ist, SEL-Programme zu verbreiten, „die das Potenzial haben, die Entwicklung der nächsten Generation von Weltbürgern zu beeinflussen“, und er erklärt: „Ich glaube, dass wir heute eine moralische Verpflichtung haben, SEL in unsere Bildungssysteme auf allen Ebenen einzubauen.“ In ähnlicher Weise sagt CASEL: „SEL auf Klassenebene muss in koordinierte, systemische, das ganze Kind betreffende, schulweite Ansätze eingebettet sein.“ (Weitere Informationen zu Ansätzen für das ganze Kind und die ganze Schule finden Sie hier).

In einem weiteren SEL-Artikel in „The Blue Dot“ sagt Mahima Bhalla, Lernkoordinatorin des Gandhi-Instituts, dass seine Organisation „die Notwendigkeit erkannt hat, über die rein akademischen Ziele der Bildung hinauszugehen“ und sich stattdessen auf die Beeinflussung des sozialen und emotionalen Zustands der Schüler zu konzentrieren, „um zum Ziel friedlicher und nachhaltiger Gesellschaften beizutragen“. Dies ist ein deutlicher Hinweis auf einen Wandel im Hinblick auf den Zweck der Bildung.

Systemisches digitales SEL-Curriculum

Davidson zufolge sind die digitalen Plattformen des Gandhi-Instituts „sehr vielversprechend für eine massive Ausweitung“, und der Direktor des Gandhi-Instituts sagt, dass es bereits eine Reihe interaktiver digitaler SEL-Module verbreitet habe, die „aktuelle Themen wie Migration, Nationalismus und Gewalt“ behandeln. Der Anwendungsbereich dieser digitalen Module scheint weit darüber hinauszugehen, Johnny und Billy beizubringen, sich auf dem Spielplatz zu vertragen, so wie SEL oft an lokale Erzieher verkauft wird.

Die beabsichtigte Reichweite des Gandhi-Instituts wird in dem Abschnitt „Empfehlungen zur Umsetzung von SEL“ deutlich, in dem es heißt, dass die Empfehlungen des Instituts „als allgemeine Richtlinien für Entscheidungsträger im Bildungsbereich auf nationaler Ebene bis hin zu den Schulbehörden und Schulen vorgeschrieben“ sind. Es ist auch bezeichnend, dass das Institut feststellt: „Es bedarf einer bewussten Schwerpunktsetzung (z. B. einer Kampagne), die von einer Koalition von Partnern unter der Leitung der UNESCO organisiert wird, um eine gemeinsame und einheitliche Botschaft über die Bedeutung von SEL an Eltern und die breite Öffentlichkeit zu vermitteln.“

Wie sie selbst zugeben, versuchen die UNESCO und ihre Partner eifrig, die Idee des systemischen SEL den als Eltern bekannten Interessengruppen zu verkaufen. Stehen also die Eltern der Welt Schlange, um zu fordern, dass Schulen integrierte SEL-Programme in die Lehrpläne ihrer Kinder aufnehmen? Nein. SEL wird von der UNESCO von oben nach unten unter dem Deckmantel der lokalen Kontrolle propagiert.

Die Entwicklung von Mitgefühl, Freundlichkeit und Empathie bei Kindern ist ein hehres Ziel, und ein Teil dieser Entwicklung kann angemessenerweise in der Schule stattfinden. Aber die Einführung digital vernetzter, von der UNESCO befürworteter, systemischer SEL-Lehrpläne in den Klassenzimmern der Welt, um den Kindern pluralistisches Denken beizubringen, ist nicht die Lösung. Lokale Programme, lokale Gemeinschaften und einzelne Familien sind der beste Weg, um Kindern soziale und emotionale Fähigkeiten zu vermitteln und freie Gesellschaften zu erhalten, die auf individuellen Rechten und Pflichten basieren.