Die Gesundheit von Kindern ist stark rückläufig. Wo bleibt die Untersuchung?

Bislang hat der starke Rückgang des kindlichen Immunsystems nicht die Aufmerksamkeit von Experten und Gesundheitsbehörden erregt. Um die Gesundheit der Kinder zu retten, muss dies als Notfall betrachtet werden.

Letzten Monat starb ein junger Student des Eton College im Alter von 17 Jahren bei Spielen auf den College-Feldern.

Leider ist dieses traurige Ereignis kein Einzelfall. In der gleichen Woche brach ein anderer junger Fußballspieler bei drei verschiedenen Weltfußballspielen zusammen.

Wie ein fassungsloser Kommentator sagte: “Der Weltfußball hat in den letzten Jahren leider so viele erschütternde Szenen auf dem Spielfeld erlebt”.

Untersuchungen sind dringend erforderlich, wenn wir bis 2040 gesunde Generationen heranziehen wollen.

Die in diesem Artikel untersuchten Trends und Beobachtungen bei Kindern (0-14 Jahre) bestätigen, dass sich die Gesundheit der jungen Bevölkerung verschlechtert.

Maßnahmen für unzureichend untersuchte Medikamente oder Impfstoffe mit ernsthaften Risiken für schädliche Nebenwirkungen könnten gestoppt werden, bis die Sicherheit und Wirksamkeit durch Analysen von unabhängiger Seite nachgewiesen ist.

Für ein gesundes, ausgewogenes und wirtschaftlich florierendes Land sind Programme zur Förderung der Gesundheit von Frauen während der Schwangerschaft und der Gesundheit von Kindern die beste Investitionsrendite.

Erhöhte Sterblichkeit bei Kindern von 0-14 Jahren

Die neuesten Zahlen über die Entwicklung der Übersterblichkeit bei Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren, die von Phinance Technologies analysiert wurden, sind für Eurostat, das Vereinigte Königreich (UK) und die USA nicht mehr zu vernachlässigen.

Phinance Technologies schätzt die Übersterblichkeit, indem es die Sterberaten relativ zu einer gegebenen Basislinie berechnet und nicht die Veränderungen bei den Sterbefällen.

Dadurch wird die Genauigkeit der Veränderungen in der Sterblichkeit erheblich verbessert. Die Methode 2C, die in den in diesem Artikel vorgestellten Zahlen verwendet wird, schätzt die Übersterblichkeit, indem sie die Sterbeziffern im Verhältnis zu einer Basislinie berechnet, die die Fortsetzung eines früheren Trends der Übersterblichkeit ist.

Die Analyse zielt darauf ab, die Genauigkeit der Übersterblichkeit deutlich zu verbessern.

Mehrere Länder, die in den letzten vier Jahren analysiert wurden, haben einen Anstieg der Übersterblichkeit in allen Altersgruppen festgestellt. Dazu gehören die Niederlande, die USA, das Vereinigte Königreich und Bulgarien.

Diese Länder sehen sich im Zeitraum 2021-2023 mit einem bemerkenswerten Anstieg der Übersterblichkeit bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren konfrontiert.

In Ländern wie Schweden, Dänemark und Belgien hingegen ist die Übersterblichkeit bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren weitaus geringer oder gar nicht zu verzeichnen.

Im Januar meldete die Übersterblichkeitsstatistik von Eurostat die höchste Übersterblichkeitsrate in den Niederlanden, gefolgt von Dänemark.

Zehn Länder, darunter Bulgarien, verzeichneten keine übermäßige Sterblichkeit. Die Übersterblichkeit in den Eurostat-Zahlen wird als prozentuale Differenz zu den durchschnittlichen monatlichen Sterbefällen 2016-2019 dargestellt (Methode 1).

Ergebnisse zur Übersterblichkeit in den Niederlanden, im Vereinigten Königreich und in den USA.

Die von Phinance Technologies analysierten Daten zur Übersterblichkeit werden in den Abbildungen 1-5 dargestellt.

Die Niederlande

Abbildung 1A: Überzählige Todesfälle in der Altersgruppe 0-14 Jahre in den Niederlanden (Methode 2C).

Abbildung 1B: Überzählige Todesfälle in der Altersgruppe 10-14 Jahre in den Niederlanden (Methode 2C).

Der stärkste Trend zu mehr Todesfällen als erwartet wurde für die jüngste Altersgruppe von 0-14 Jahren festgestellt (Abbildung 1A).

Abbildung 1B zeigt, dass die Niederlande mit einem Problem für die öffentliche Gesundheit konfrontiert sind, insbesondere in der Altersgruppe 10-14 Jahre, in der die Zahl der überzähligen Todesfälle ab 2020 stärker ansteigt als erwartet, und zwar bis zu einem erschütternden Anteil von 60 % im Jahr 2023.

In der Altersgruppe 0-14 Jahre wurden in den Jahren 2021 und 2022 weniger Todesfälle beobachtet als im Jahr 2020, aber im Jahr 2023 gab es 15 % mehr überzählige Todesfälle als erwartet (Abbildung 1A).

Unabhängig von der Analysemethode (1, 2A oder 2C) wurden alle Berechnungsmethoden der Daten für die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen verwendet und zeigten einen Trend zu mehr Todesfällen als erwartet in den Jahren ab 2020 bis 2023.

Die U.K.

Abbildung 2A: Überzählige Todesfälle in der Altersgruppe 1-14 im Vereinigten Königreich (Methode 2C).

Abbildung 2B: Überzählige Todesfälle in der Altersgruppe 0 im Vereinigten Königreich (Methode 2C)

Im Vereinigten Königreich steigt die Zahl der überzähligen Todesfälle bei den 1- bis 14-Jährigen im Jahr 2023 um atemberaubende 22 % (Abbildung 2A). Im Jahr 2020 waren es 9 % weniger Todesfälle.

Im Jahr 2021 gab es 7 % weniger Todesfälle als erwartet. Im Jahr 2022 gab es 16 % mehr Todesfälle und im Jahr 2023 22 % mehr Todesfälle als erwartet. Die Zahlen des Office of National Statistics zeigen, dass über alle Altersgruppen hinweg etwa 10 % mehr Todesfälle zu verzeichnen sind als erwartet.

Das Vereinigte Königreich ist das einzige Land, das ab 2021 einen Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen im Alter von 0-1 Jahren meldet, mit 24% mehr Todesfällen als erwartet im Jahr 2023 (Abbildung 2B).

Der stärkste Anstieg der Kindersterblichkeit im Zeitraum 2021-2023 wurde im am stärksten benachteiligten Quintil des Vereinigten Königreichs und bei schwarzen, asiatischen und anderen Bevölkerungsgruppen beobachtet.

Die U.S.

Abbildung 3: Überschüssige Todesfälle in der Altersgruppe 0-24 in den USA (Methode 2C).

In den USA ist für die Altersgruppe 0-24 Jahre im Zeitraum 2020-2023 ein Anstieg der Sterbefälle zu verzeichnen (Abbildung 3). Im Vergleich zu anderen Altersgruppen im Jahr 2023 wurde die höchste Anzahl von mehr Todesfällen als erwartet für die Altersgruppe 0-24 Jahre festgestellt.

Leider liegen für die USA keine spezifischen Analysen für 2020-2023 für die Altersgruppe 10-14 Jahre vor.

Die am 23. Februar aktualisierte Analyse des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ergab, dass es bei Kindern im Alter von 6 Monaten bis 17 Jahren 192 gemeldete Todesfälle, 90.288 gemeldete Verletzungen und 11.160 Kinder gab, die sich nicht von ihren Verletzungen erholten.

Eine Analyse der VAERS-Daten über alle Impftodesfälle von 1988 bis 2021 hat gezeigt, dass die Todesfälle durch den COVID-19-Impfstoff in einem Jahr den Todesfällen durch alle anderen Impfstoffe entsprechen.

Die kürzlich erzwungene Veröffentlichung versteckter Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigte, dass in allen Altersgruppen Hunderttausende von Amerikanern nach einer COVID-19-Impfung medizinische Hilfe in Anspruch nahmen.

Die Daten zeigten 37.231 gemeldete Todesfälle, 214.906 gemeldete Krankenhausaufenthalte, 1.630.913 Berichte über unerwünschte Ereignisse und 2,5 Millionen Menschen, die angaben, Schularbeiten oder andere normale Aktivitäten verpassen zu müssen.

Ein Rätsel

Warum in einigen Ländern bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren mehr Todesfälle als erwartet auftreten, während in anderen Ländern weniger Todesfälle als erwartet zu verzeichnen sind, bleibt ein Rätsel.

Im Jahr 2023 verzeichneten westliche “reiche” Länder mit einem qualifizierten und teuren Gesundheitssystem (die Niederlande) mehr Todesfälle als erwartet, während andere (Belgien) weniger Todesfälle als erwartet bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren meldeten (Abbildung 4).

Abbildung 4: Kumulative wöchentliche überschüssige Sterbefälle für das Jahr 2023 in Belgien (Methode 2C)

Bulgarien beobachtete in den Jahren 2021, 2022 und 2023 mehr Todesfälle bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren als erwartet. Der höchste Anstieg von mehr Todesfällen als erwartet wurde für alle Altersgruppen im Jahr 2021 beobachtet (Daten nicht gezeigt).

In der Europäischen Union (EU) ist Bulgarien ein Land mit dem billigsten Gesundheitssystem und der niedrigsten Lebenserwartung.

In der älteren Bevölkerung ist die Durchimpfung mit COVID-19 gering. Im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppen starben in Bulgarien jedoch mehr Kinder als erwartet in der jüngsten Altersgruppe von 0-14 Jahren (Abbildung 5).

Für Kinder unter 18 Monaten sind die Impfungen in Bulgarien obligatorisch. Schwere COVID-19-Infektionen sind in der Altersgruppe der 0-14-Jährigen selten. Die Ursache für mehr Todesfälle als erwartet ist unbekannt.

Abbildung 5: Kumulative wöchentliche überschüssige Sterbefälle für das Jahr 2023 in Bulgarien (Methode 2C).

Der Unterschied zwischen den Ländern, dass mehr Kinder sterben als erwartet, muss weiter untersucht werden.

Aus ethischer Sicht wird erwartet, dass alle Länder alle Todesfälle an EU-Datenplattformen melden, die offiziell für Statistiken über die Übersterblichkeit und vergleichende Analysen zwischen den Ländern verwendet werden.

Zur Verbesserung künftiger gesundheitspolitischer Maßnahmen ist es äußerst wichtig, dass genaue und zuverlässige Zahlen und Methoden (zur Schätzung von Veränderungen in der Sterblichkeit) verwendet werden, um daraus Lehren ziehen zu können.

Ausgehend von den aktuellen Daten gibt es eine ernste Warnung vor der verheerenden Verschlechterung des Immunsystems von Kindern. Der Anteil der immungeschwächten Kinder an der Weltbevölkerung nimmt zu.

In Ländern, in denen mehr Kinder sterben als erwartet, sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet, dringend nach möglichen Ursachen zu suchen.

Mehr immungeschwächte Kinder

Die größte Bedrohung für die öffentliche Gesundheit ist nicht ein Virus, sondern ein geschwächtes Immunsystem, wie in einer Veröffentlichung vom Oktober 2021 erläutert.

Leider ist dies heute der Fall. Niemand kann leugnen, dass junge Frauen und Kinder von der Pandemie am stärksten betroffen sind.

In den letzten vier Jahren waren Frauen und Kinder mehr Stress, Angst, Einsamkeit und Unruhe, einem erhöhten Medikamentenverbrauch (Antidepressiva, Psychopharmaka, NSAIDs, Antibiotika, Immunsuppressiva, Krebsmedikamente), Armut und Impfungen ausgesetzt.

Schwangere Frauen, Kinder und Jugendliche sind anfälliger für Vergiftungen.

Schwangerschaft

Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die meisten westlichen Länder drei Impfstoffe für Schwangere empfehlen: den mRNA-COVID-19-Impfstoff, den DTaP-Impfstoff (eine Kombination aus Diphtherie, Tetanus und azellulärem Keuchhusten) und einen Grippeimpfstoff.

Im Dezember 2021 räumt das Vereinigte Königreich schwangeren Frauen bei COVID-19-Impfungen oder Auffrischungsimpfungen Vorrang ein.

In einem Blog auf Gov.UK heißt es, dass die Impfungen in jedem Stadium der Schwangerschaft vorgenommen werden können. Die Impfstoffe werden strengen Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen unterzogen.

Am 27. März beschloss der Gesundheitsbeirat in den Niederlanden, dass eine COVID-19-Impfung für schwangere Frauen nicht mehr empfohlen wird.

Langfristige Auswirkungen sind nicht bekannt. Die Ergebnisse klinischer Studien mit Lipid-Nanopartikeln und pseudouridin-modifizierten mRNA-COVID-19-Impfstoffen bei Schwangeren wurden der Öffentlichkeit lange Zeit vorenthalten.

Erst kürzlich haben Untersuchungen der vielen Seiten von Pfizer-Dokumenten, die vor Gericht freigegeben wurden, und die von Dr. Naomi Wolf und ihrem Team analysiert wurden, die Risiken für Schäden am menschlichen Körper und am Fortpflanzungssystem aufgezeigt.

Ein im American Journal of Obstetrics & Gynecology veröffentlichter Forschungsbrief deutet auf eine transplazentare Übertragung der COVID-19 mRNA nach der Impfung auf Fötus und Baby hin.

Zwei Studien deuten darauf hin, dass eine Impfung im ersten Schwangerschaftsdrittel zu einer höheren Rate an Entwicklungsproblemen führt als eine Impfung im dritten Trimester.

Darüber hinaus könnten mRNA-Impfstoffe negative Auswirkungen haben und das Risiko nicht verwandter Infektionen erhöhen.

Kürzlich wurde eine Studie über einen mütterlichen Impfstoff gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) aufgrund von Sicherheitsbedenken abgebrochen. In der Impfstoffgruppe wurden 151 mehr Frühgeburten und 10 mehr Todesfälle bei Neugeborenen beobachtet.

Der niederländische Gesundheitsrat hat gerade empfohlen, alle Kinder im Rahmen des nationalen Impfprogramms gegen RSV zu schützen. Die Impfung von Schwangeren ist eine Möglichkeit, die Kinder zu schützen.

DTaP-Impfungen während der Schwangerschaft gelten als sicher und wirksam für den Fötus und die Mutter, da es sich nicht um attenuierte Lebendimpfstoffe handelt.

Eine Studie mit einer azellulären Pertussis-Impfung bei Mäusen hat jedoch die zelluläre Immunität gegen eine Infektion mit Bordetella pertussis bei den Nachkommen beeinträchtigt.

Ein Anstieg der Fehlgeburten um mehr als 4.000 % wurde festgestellt, als 2009-2010 sowohl ein pandemischer (A-H1N1) als auch ein saisonaler Grippeimpfstoff während der Schwangerschaft verabreicht wurde.

Eine systematische Übersichtsarbeit über die Sicherheit der Grippeimpfung während der Schwangerschaft kam zu dem Schluss, dass die saisonale Grippeimpfung während der Schwangerschaft mit sehr geringer Sicherheit nicht mit ungünstigen Geburtsergebnissen oder mütterlichen nicht-obstruktiven schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen verbunden ist”.

Der geringe potenzielle Nutzen (10-60 %) der aktuellen Grippeimpfstoffe wurde in “Why flu vaccines so often fail” (Warum Grippeimpfstoffe so oft versagen) in Science bestätigt:

“Dieses Impfprogramm basiert auf Annahmen über Annahmen.”

Darüber hinaus nehmen in den Niederlanden drei von vier schwangeren Frauen Medikamente ein, ohne zu wissen, ob die Dosierung der während der Schwangerschaft verwendeten Medikamente geändert werden muss.

Im April wurde eine Plattform für Informationen über die Einnahme von Medikamenten während der Schwangerschaft eingerichtet.

Die kurz- und langfristigen Wechselwirkungen von Medikamenten und Impfungen auf Mutter, Fötus und Baby, wie sie in “Der Zusammenbruch von Frau und Beruf” erörtert werden, sind nicht umfassend untersucht worden.

Es wurde eine negative Wechselwirkung von Medikamenten und COVID-19 mRNA-Impfstoffen auf das menschliche Darmmikrobiom festgestellt.

Kinder

Ein Ungleichgewicht des menschlichen Darmmikrobioms (Darmdysbiose) stellt eine optimale Situation für die Vermehrung opportunistischer pathogener Bakterien dar und birgt das Risiko, dass ein maximal tolerierter Toxingehalt auf den Fötus und das Kind übergeht.

Die Schäden können von Infektionskrankheiten und invasiver Bakteriämie bis hin zu chronischen Krankheiten, Herz-Kreislauf-Problemen, Krebs, vorzeitiger Alterung oder plötzlichem Tod reichen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den neuen COVID-19-Impfstoffen und mehr Todesfällen als erwartet bei Kindern im Alter von 0-14 Jahren gibt, ist schwer zu beurteilen.

Personalisierte Daten über die Krankengeschichte von Kindern wären von Vorteil, um die eigentlichen Ursachen für tödliche Komplikationen bei geschwächtem Immunsystem besser zu verstehen.

In einem kürzlich erschienenen Artikel der CDC wird behauptet, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und plötzlichen Todesfällen bei jungen Menschen gibt.

In einer viel größeren koreanischen Studie wurde jedoch festgestellt, dass 19,8 % aller impfstoffbedingten Myokarditiden schwerwiegend waren.

Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der plötzliche Herztod als potenziell tödliche Komplikation der COVID-19-Impfung genau überwacht werden sollte.

In einer Studie in Saudi-Arabien, bei der der Arzt eine Selbstdiagnose stellte, wurden einen Monat bis ein Jahr nach der mRNA-Impfung bei 27 % der Teilnehmer kardiale Komplikationen festgestellt.

In einer japanischen Studie wurde eine erhöhte altersbereinigte Krebssterblichkeit nach einer dritten Dosis des mRNA-Lipid-Nanopartikel-Impfstoffs während der COVID-19-Pandemie beobachtet.

Eine bevölkerungsbezogene Studie unter dänischen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren zeigte, dass Myoperikarditis nach einer mRNA-COVID-19-Impfung von Pfizer-BioNTech im Vergleich zu US-Berichten häufiger auftrat.

Leider wurde in einer Studie mit 29 geimpften Kindern (im Alter von 5 bis 11 Jahren) 28 Tage nach der zweiten Dosis mit Pfizer eine deutlich verringerte Immunreaktion auf pathogene Bakterien wie Staphylococcus aureus festgestellt.

Es gibt Veröffentlichungen, die die Empfehlung unterstützen, dass sowohl Kinder mit einer Grunderkrankung als auch ansonsten gesunde Kinder einen mRNA-Impfstoff COVID-19 erhalten sollten.

Es gibt jedoch auch Veröffentlichungen, die zu dem Schluss kommen, dass der Nutzen des COVID-19-Impfprogramms für Kinder die Risiken möglicherweise nicht überwiegt.

Am 11. April sagte eine führende Impfexpertin der Weltgesundheitsorganisation in einem Gerichtsverfahren in Finnland aus.

Sie riet von COVID-19-Impfpässen ab, da die Impfstoffe die Übertragung nicht stoppten und ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelten, was im Juni 2021 bekannt wurde.

Während Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren bis Anfang 2021 nachweislich über eine langfristige und robuste natürliche Immunität verfügten und bekannt war, dass schwere Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus sehr selten sind, wurden Kinder in zahlreichen Ländern indirekt gezwungen, sich impfen zu lassen, um an Schulen und Sportveranstaltungen teilnehmen, reisen oder ausgehen zu können.

Die Einführung des COVID-19-mRNA-Impfstoffs bedeutete eine, zwei oder drei zusätzliche Injektionen bei Kleinkindern zusätzlich zum normalen Impfprogramm für Kinder.

Die Zahl der geimpften Kinder ist von Land zu Land unterschiedlich. Studien darüber, ob, wann und wie die neuen Impfstoffe im Rahmen dieses Standardprogramms am besten eingeführt werden können, waren nicht verfügbar oder nur unzureichend untersucht.

Darüber hinaus hat eine systematische Überprüfung von Beobachtungsstudien über Impfungen im Kindesalter ergeben, dass die DTP-Impfung mit einem Anstieg der Gesamtsterblichkeit verbunden sein kann.

In einem von Fachleuten überprüften Artikel über Guinea-Bissau wurde außerdem festgestellt, dass nach der Einführung von DTP die Gesamtsterblichkeit in allen Studien gestiegen war.

In dem Artikel “Vaccinology: time to change the paradigm?” (Impfungen: Zeit für einen Paradigmenwechsel?), einer offenen und transparenten Reflexion über das bestehende Impfparadigma, wird festgestellt, dass Nicht-Lebendimpfstoffe die Anfälligkeit von Mädchen für nicht verwandte Infektionen erhöhen.

In den Niederlanden und im Vereinigten Königreich ist die Zahl der Keuchhusten-Lungenentzündungen weitaus höher als in den Vorjahren, insbesondere in der Altersgruppe der 5-14-Jährigen.

Von Februar bis März starben in den Niederlanden vier Säuglinge, bei denen Keuchhusten diagnostiziert wurde. In früheren Jahren waren es ein bis zwei Babys pro Jahr.

Bei Kindern im Alter von 0-4 Jahren haben akute Mittelohrentzündungen, akute Infektionen der oberen Atemwege, Gelbsucht und Magen-Darm-Probleme in den letzten zwei Jahren zugenommen.

Insgesamt nehmen in vielen Ländern die Krankheiten bei Kindern zu. Dabei kann es sich um Keuchhusten, Hepatitis, Adenovirus, multisystemisches Entzündungssyndrom, Masern, Vogelgrippe oder die Krankheit X handeln.

Unter den chronischen Krankheiten werden Angstzustände, Depressionen, chronische Schmerzen, Krebs und Diabetes voraussichtlich am stärksten zunehmen.

Wie bei COVID-19 werden die auf den Dashboards dargestellten Daten leider hauptsächlich durch Daten aus ungenauen PCR-Tests ergänzt.

In einem aktuellen Gerichtsverfahren in Portugal wurde entschieden, dass die Ergebnisse eines PCR-Tests ohne Arztbesuch für die Diagnose nicht ausreichen.

Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind anfälliger für komplexe Infektionen und Entzündungen (chronische Krankheiten).

Obwohl die Überlebensrate der Patienten insgesamt gestiegen ist, ist die Lungenentzündung die häufigste invasive Infektion bei immungeschwächten Patienten und nach wie vor mit einer hohen Mortalitäts- und Morbiditätsrate verbunden.

Mögliche Mechanismen, wie opportunistische pathogene Bakterien ein geschwächtes Immunsystem übernehmen, werden anhand des “Dramatischen Abbaus des menschlichen Immunsystems” erläutert.

Die Impfung von Kindern mit geschwächtem Immunsystem ist nicht ohne Risiko

Bei immungeschwächten Personen ist die Immunreaktion möglicherweise nicht so stark wie bei gesunden Personen.

Während der Pandemie wurden für immungeschwächte Personen mehrere Auffrischungsimpfungen empfohlen, so dass für sie trotz Auffrischungsimpfungen ein höheres Risiko für Durchbruchsinfektionen besteht, wenn sie sich mit COVID-19 infizieren.

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass die mehrfache Verabreichung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen zu höheren Konzentrationen von IgG4-Antikörpern oder zu einer beeinträchtigten Aktivierung von CD4+- und CD8+-T-Zellen führen kann. Ein geschwächtes Immunsystem wird anfälliger für Infektionen und Entzündungen.

Leider fehlt es an zuverlässigen Informationen aus Langzeitstudien, um die Sicherheit und Wirksamkeit wiederholter Auffrischungsimpfungen in Risikopopulationen zu bewerten.

Selbst bei gesunden Personen könnten wiederholte Impfungen mit dem Lipid-Nanopartikel N1-Methylpseudouridin-mRNA zu einem beeinträchtigten Immunsystem und einem höheren Risiko für Krebs oder Infektionskrankheiten geführt haben.

Die langfristigen Auswirkungen von Kinderimpfprogrammen bei immungeschwächten, unterernährten Kindern sind insgesamt nur unzureichend untersucht. Selbst wenn keine Infektion vorliegt, ist Unterernährung im Allgemeinen eine entzündungsfördernde Krankheit.

Seit der Einführung des azellulären Pertussis-Impfstoffs ist bekannt, dass die Zahl der gemeldeten Pertussis-Fälle in Ländern mit hohem Einkommen trotz der flächendeckenden Impfung zugenommen hat, wobei alle zwei bis fünf Jahre eine charakteristische Spitze zu verzeichnen ist.

Es lohnt sich, über die Behauptung nachzudenken, dass die Zahl der Keuchhustenfälle aufgrund der sinkenden Durchimpfungsrate steigt. Nach der dritten bis fünften Injektion mit dem DTaP-Impfstoff wurde eine Beeinträchtigung des Immunsystems beobachtet.

Außerdem haben viele Studien gezeigt, dass der azelluläre Subunit-Impfstoff gegen Keuchhusten die Übertragung nicht verhindert. Geimpfte Kinder oder geimpfte gesunde Erwachsene können eine hohe Anzahl von Bordetella pertussis-Kolonien in sich tragen.

Dennoch plädieren Experten und Politiker für eine obligatorische DTaP-Impfung, um die Übertragung zu verhindern. Impfkampagnen zur Förderung von Schutzimpfungen bei Kindern sind wieder im Kommen.

Die Länder können DTaP-Impfstoffe mit unterschiedlichen Formulierungen, Entgiftungsmethoden und Dosierungen verwenden, und sie können sich in ihren Programmen für Kinderimpfungen unterscheiden, was die Immunogenität und die Nebenwirkungen beeinflussen kann.

So wird beispielsweise in Dänemark und Schweden seit mehr als 15 Jahren ein entgifteter Impfstoff gegen Keuchhusten verwendet, der zu einer niedrigen Kindersterblichkeit führt.

Beide Länder waren zu Beginn der Pandemie vorsichtig und haben gesunde Kinder mit COVID-19-mRNA-Impfstoffen geimpft, so dass die Zahl der Todesfälle in der jungen Altersgruppe gering bis gar nicht ist.

Die Reihenfolge der Injektionen verschiedener Impfstoffe oder der an einem Tag verabreichten Impfstoffe kann einen anderen Einfluss auf gesunde Kinder haben als auf Kinder mit einer Erkrankung.

Lokale und demografische Faktoren können die Sicherheits- und Wirksamkeitsmuster ebenso beeinflussen wie die Entscheidungsfindung und ein differenziertes Verständnis dafür, wie die Interventionen die Homöostase des Körpers beeinflussen.

Ein Risiko für ein geschwächtes Immunsystem und eine Darmdysbiose ist die Verschlimmerung von toxinproduzierenden opportunistischen pathogenen Bakterien wie Bordetella pertussis und Streptococcus pneumoniae.

Vor allem Säuglinge haben ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen und plötzlichen Tod.

In den Atemwegen von Patienten und Säuglingen mit nachgewiesenem Keuchhusten wurden mehrere pathogene Viren, darunter Adenoviren, Rhinoviren und Influenza, nachgewiesen.

Das Pertussistoxin kann die frühe angeborene Reaktion des Wirtes unterdrücken, die zur Kontrolle der Virusinfektion erforderlich ist. Eine intakte und ausgewogene Darmmikrobiota hemmt die Ansiedlung von Bordetella pertussis in der Lunge.

Von einer traditionellen Lebensweise mit weniger chemisch-therapeutischen Eingriffen kann man viel lernen. Amische Kinder scheinen weniger anfällig für Infektionen und Allergien zu sein.

Es müssen bessere Strategien oder Therapeutika entwickelt werden, um Krankheiten bei Kindern zu lindern.

Stoppt den Wahnsinn, lasst die Kinder spielen

Ohne eine Änderung der Politik sind ein Rückgang der sprunghaft ansteigenden Krankheitsfälle bei Kindern von 0 bis 14 Jahren und eine Wende hin zu weniger Todesfällen nicht zu erwarten.

Es ist Zeit zum Nachdenken für jeden, der Nachrichten und Werbung verfolgt oder verbreitet, sonst werden wir eine weitere Manie und eine Ära der politisierten Wissenschaft erleben, die von denselben Fehlern angetrieben wird, die uns bereits dramatisch geschadet haben.

Japan hat daraus gelernt und sich darauf verlegt, die Gesundheit der Kinder zu retten, die körperliche Autonomie zu schützen und eine florierende Wirtschaft aufzubauen.

Die Strategie, immer wieder chemische Eingriffe vorzunehmen, ist nicht ohne Risiken. Es ist nicht immer bekannt, ob ein Kind immungeschwächt ist, und es besteht die Gefahr, dass eine falsche Intervention zur falschen Zeit zu einer schweren Krankheit oder zum Tod führen kann.

Nuancen, Dialog und gemeinsame Entscheidungsfindung können ein Weg sein, um das Vertrauen wiederherzustellen.

Die Menschheit hat die Wahl, schwangere Frauen und Kinder mit erschwinglichen, hochwertigen, traditionellen und nahrhaften Lebensmitteln zu unterstützen und Kinder spielen zu lassen.

