Selbstmörderische westliche Führer ignorieren die Warnungen der Arabischen- und Golfstaaten und importieren weiterhin Muslime

Von Amy Mek

Als der syrische Bürgerkrieg 2015 eine Flüchtlingskrise im Nahen Osten auslöste, beschlossen die wohlhabenden Golfstaaten, darunter die Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar, sich gegen Flüchtlinge abzuschotten, da sie die Infiltration von Muslimen und Terroristen durch Flüchtlingskorridore und eine dauerhafte Aufnahme befürchteten – eine Entscheidung, die damals enorm kritisiert wurde, heute aber von Kritikern sowohl in der arabischen als auch in der westlichen Welt als berechtigt anerkannt wird.

Die wiederholten Demonstrationen islamischer Extremisten in Deutschland geben den Mainstream-Medien und linken Politikern endlich Anlass zur Sorge. Nach der jüngsten islamischen Demonstration in Hamburg hat der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Deutschland verspottet, weil es seine Warnungen vor der Bedrohung durch den Islam nicht beachtet hat. Seit der Migrationskrise im Jahr 2015 haben sich die Golfstaaten zunehmend isoliert. Viele arabische Staaten haben sich lange dagegen gewehrt, Flüchtlinge aus der eigenen Region aufzunehmen. Die westlichen Länder scheinen jedoch nichts aus der Ablehnung der arabischen Länder gegenüber Flüchtlingen gelernt zu haben, um ihre Länder zu erhalten und ihre Bürger zu schützen. Stattdessen haben sie ihre Länder mit Menschen überflutet, die sie umbringen wollen.

Rufe nach einem Kalifat in Deutschland

Am vergangenen Samstag spielten sich in Hamburg schockierende Szenen ab, die die ganze Nation in Atem hielten. Tausende Muslime nahmen an einer Demonstration teil und schwenkten Schilder, auf denen sie für ein islamisches Kalifat eintraten. Die Menge skandierte inbrünstig den islamischen Schlachtruf “Allahu Akbar”, während Hunderte den islamischen Gruß darboten. Die der Scharia anhängenden Frauen, die wie in islamischen Staaten und terroristischen Organisationen voll verschleiert waren, blieben von den Männern getrennt.

Die Demonstration wurde von der terroristischen Gruppe Muslim Interaktiv organisiert, einer Nachfolgeorganisation der seit 2003 verbotenen islamistischen Terrorgruppe “Hizb ut-Tahrir” (HuT). Das umstrittene deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz gibt an, diese Bewegung, die für die Errichtung eines Kalifats nach dem Recht der Scharia eintritt, “genau zu beobachten”. Ihr erklärtes Ziel ist es, die Umma (die weltweite muslimische Gemeinschaft) zu mobilisieren, um ihre islamische Zivilisation zu errichten.

Die Rhetorik während des Marsches beinhaltete offene Drohungen gegenüber Deutschland, wobei Redner vor Konsequenzen für Politiker und Medien warnten, sobald “der schlafende Riese erwacht”.

Ein emiratischer Minister spottet über Deutschlands Versagen bei der Migration.

Die Schockwellen waren jedoch nicht auf Deutschland allein beschränkt. Viele arabische Staaten blicken inzwischen mit Unverständnis auf westeuropäische Staaten wie Deutschland, die seit 2015 mit den Folgen der unkontrollierten Massenmigration aufgrund ihrer linksoffenen Einwanderungspolitik zu kämpfen haben.

Bereits 2017 hatte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayid Al Nahyan, einen Anstieg der islamischen Radikalisierung in Europa prognostiziert. Er kritisierte die Tendenz Europas zur politischen Korrektheit, die ein besseres Verständnis des Nahen Ostens und des Islams voraussetze, als die arabische Welt besitze.

Der Chef des Außenministeriums der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Abdullah bin Zayed

Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate verspottet Deutschland nach der islamischen Demonstration. Er postete über das folgende Video von sich selbst aus dem Jahr 2017: “Ich habe es euch gesagt”, nachdem er Videos der islamischen Demonstrationen in den sozialen Medien gesehen hatte.

Die Muslimbruderschaft (MB), die weltweit einflussreichste islamistische Bewegung, wurde 1928 von Hassan Al Banna gegründet und hatte ihren Hauptsitz bis vor kurzem in Ägypten. Die Hamas im Gazastreifen wiederum hat enge Verbindungen zur Bewegung der Muslimbruderschaft, die bis heute andauern.

I told you so https://t.co/Vqg3B8WOdO — عبدالله بن زايد (@ABZayed) April 28, 2024

Auch der Botschafter der VAE in Deutschland äußerte sich entsetzt über die Demonstration in Hamburg und bezeichnete es als “unglaublich, inakzeptabel und unverständlich”, dass Menschen, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, sich gegen ihr Gastland wenden. Er führte dieses Phänomen auf den politischen Islam zurück.

Unglaublich, inakzeptabel und unverständlich, wie sich Menschen, die in Deutschland eine Heimat gefunden haben, gegen Deutschland wenden. Aber das ist typisch für politische Islamisten. https://t.co/M6VXyywIoX — Ahmed Alattar (@VAEAMBDE) April 28, 2024

Golfstaaten weisen Flüchtlinge ab

Im Jahr 2015, als die durch den syrischen Bürgerkrieg ausgelöste Flüchtlingskrise im Nahen Osten einsetzte, entschieden sich die Golfstaaten der arabischen Region dafür, ihre Türen für Flüchtlinge zu schließen. Diese Entscheidung wurde getroffen, obwohl die Emirate, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar zu den reichsten Nationen der Welt gehören.

Die Gründe für diese Entscheidung liegen in der tief sitzenden rationalen Furcht, durch den Zustrom von Flüchtlingen und dauerhafte Neuansiedlungsprogramme ungewollt islamische Extremisten und Terroristen in ihr Land zu lassen. Folglich gaben sie den Sicherheitsbedenken Vorrang vor der humanitären Hilfe.

Damals sahen sich die Golfstaaten erheblicher nationaler und internationaler Kritik ausgesetzt, insbesondere aus der arabischen Welt und den westlichen Ländern. Im Nachhinein erkennen die Kritiker jedoch an, dass ihre Befürchtungen berechtigt waren.

Aber die Angst bezog sich nicht nur auf den Islam und Terroristen, als der Emirati Abdullah bin Zayed davon sprach, dass Europa in seiner politischen Korrektheit glaubt, “den Nahen Osten und den Islam besser zu kennen als WIR”. Mit “WIR” meinte er: “Wir Araber und Muslime”. Die Golfstaaten seien auch besorgt darüber, dass sie nicht durch unkontrollierte Migrationsströme politischislamische Ideologien, radikale Mentalitäten und bestimmte Formen der Kriminalität importieren wollten.

Islamische Massenzuwanderung ist gleichbedeutend mit Kriminalität und Gefahr

Die bittere Tatsache ist, dass sich Europa seit der unkontrollierten Massenmigration, die 2015 begann, dramatisch verändert hat. Unter anderem in Frankreich, Italien, Belgien, Schweden, den Niederlanden, Österreich und Deutschland. Die Ausländerkriminalität nimmt in diesen Ländern enorm zu – Tendenz weiter steigend.

Durch die islamische Einwanderung gibt es in den europäischen Ländern neue Kriminalitätsphänomene wie brutale Taten mit einem Messer, einer Machete oder sogar einem Schwert. Frauen werden aufgrund zunehmender Gewaltverbrechen und sexueller Übergriffe aus dem öffentlichen Raum verdrängt. Clankriminalität und Bandenkriege nehmen in den Städten zu. Es bilden sich immer mehr Parallelgesellschaften mit Scharia-Mentalität. Sowohl die gefährliche Ideologie des politischen Islam als auch der extremistische Islam breiten sich weiter aus.

Der syrische Muslim Maan Dahtal stach in Deutschland 28 Mal auf einen Mann ein. Später griff er ein Fitnessstudio an. Während des Prozesses zeigte er den erhobenen ISIS-Finger – als Symbol dafür, dass er keinen Respekt vor der Rechtsstaatlichkeit hat. Für Dschihadisten gelten nur die Regeln der Scharia.

Ägypten baut die Mauer wegen der Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aus

Die Golfstaaten sind nicht die einzigen, die sich gegen Flüchtlinge aus der arabischen Welt abschotten. Seit die Hamas mit den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 einen Krieg gegen Israel begonnen hat, rüstet Ägypten seine Grenzen noch stärker auf. Hinter dieser verstärkten Militarisierung steht die Entschlossenheit der ägyptischen Regierung, jede Möglichkeit eines Massenzustroms oder eines Durchbruchs ihrer stark befestigten Grenze durch Palästinenser zu verhindern. Ägypten ist ein arabisches Land, in dem die Mehrheit sunnitische Muslime sind.

Die Muslimbruderschaft und Ägypten

Ein weiterer Grund für den Ausbau der ägyptischen Mauer ist die Verhinderung des Szenarios eines Massenzustroms und eines Durchbruchs der stark gesicherten Grenze zu Ägypten durch Palästinenser, der sich aus der langen Geschichte Ägyptens mit der Ideologie des politischen Islams ergibt. Die Muslimbruderschaft (MB), die weltweit einflussreichste islamische Bewegung, wurde 1928 von Hassan Al Banna gegründet und hatte bis vor kurzem ihren Hauptsitz in Ägypten. Die Hamas im Gazastreifen wiederum hat enge Verbindungen zur Bewegung der Muslimbruderschaft, die bis heute fortbesteht.

Die Besorgnis über palästinensische Extremisten hält seit Jahren an und hat Ägypten dazu veranlasst, seine Grenzinfrastruktur zum Gazastreifen seit 2008 kontinuierlich auszubauen. Gegenwärtig trennt eine Mauer Ägypten und den Gazastreifen. Darüber hinaus ist Kairo dabei, die Grenzmauern auf der gegenüberliegenden Seite zu erweitern.

Ägypten will auf keinen Fall zulassen, dass diese extremistische Ideologie innerhalb seiner Grenzen weiter Fuß fasst. Im Jahr 2012 gelangte die Muslimbruderschaft nach dem Arabischen Frühling durch Wahlen legal an die Macht in Ägypten. Nach einer katastrophalen Amtszeit unter dem islamischen Präsidenten Mohammed Morsi, der am 3. Juli 2013 vom Militär gestürzt wurde, kam es in Ägypten jedoch zu schweren Unruhen und Gewalt, die Tausende von Opfern forderten. Dieses Ereignis wird als eine der tödlichsten Episoden in der Geschichte Ägyptens angesehen. Infolgedessen hat Ägypten entscheidende Maßnahmen ergriffen, um dem Einfluss des politischen Islams auf seinem Staatsgebiet entgegenzuwirken, einschließlich der Verstärkung seiner Grenzen, um mögliche Bedrohungen aus dem Gazastreifen abzuwehren.

Das Trauma dieser Erfahrungen prägt nach wie vor die ägyptische Politik und Haltung gegenüber islamischen Bewegungen und Flüchtlingen, während der Westen offenbar nichts daraus gelernt hat.

Selbstmordgefährdete westliche Nationen

Während die islamischen Länder ihre Grenzen verstärkten und Maßnahmen ergriffen, um sich vor dem von den Flüchtlingen in Europa angerichteten Chaos zu schützen, ignorierten die westlichen Länder ihre Warnungen. Jetzt, da Konflikte wie der Krieg zwischen der Hamas und Israel eskalieren, erwägen westliche Politiker wie US-Präsident Joe Biden, ihre Grenzen für palästinensische Flüchtlinge zu öffnen, wodurch Personen, die islamische Terrororganisationen wie die Hamas unterstützt und für sie gestimmt haben, an die Macht kommen könnten. Dieser Schritt wirft massive Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Einfuhr von Dschihadisten und der von ihnen ausgehenden Bedrohung für die Amerikaner auf.

Anstatt aus dem Beispiel der Golfstaaten und der arabischen Länder zu lernen, plädieren linke Politiker, Organisationen und Einzelpersonen in den westlichen Ländern für eine Politik der offenen Grenzen, die ihre Länder weiter destabilisieren wird.

Während die Debatte weitergeht, weisen viele wieder einmal darauf hin, wie die Linke versucht, Migranten zu benutzen, um die Kulturen der Aufnahmeländer zu verwässern und mehr Stimmen für ihre Kandidaten zu gewinnen, um mehr Macht zu erlangen. Was sie nicht zu erkennen scheinen, ist, dass diese Migranten, die sie importieren, wie wir in Deutschland sehen, darauf aus sind, ihre Nationen zu erobern und sie zu islamisieren.