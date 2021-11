Die globale Übernahme ist im Gange – neue Erkenntnisse

mercola.com

Dem Weltwirtschaftsforum zufolge werden wir bis 2030 nichts mehr besitzen und glücklich darüber sein

Begriffe wie „The Great Reset“, „die vierte industrielle Revolution“ und „Build Back Better“ beziehen sich alle auf dieselbe langfristige globalistische Agenda, die darauf abzielt, Demokratie und nationale Grenzen zugunsten einer globalen Regierungsführung durch nicht gewählte Führer abzubauen und sich zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung eher auf technologische Überwachung als auf Rechtsstaatlichkeit zu verlassen

Jahrzehntelang haben Krieg und Kriegsdrohung die technokratische Elite bereichert und die Bevölkerung bei der Stange gehalten. Heute sind Pandemien und die Gefahr des Ausbruchs von Infektionskrankheiten die neuen Werkzeuge des Krieges und der sozialen Kontrolle.

Die Federal Reserve arbeitet an einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC). Ein volldigitales Währungssystem ist Teil des Systems der sozialen Kontrolle

Zu den wichtigsten globalistischen Akteuren, die an der Umsetzung der technokratischen Agenda arbeiten, gehören die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, Bill Gates und Stiftungen wie die Rockefeller Foundation, die UN Foundation und George Soros‘ Open Society Foundation, Avanti Communications, 2030 Vision und Frontier 2030, Google, Mastercard und Salesforce

Dieser Artikel wurde bereits am 23. Oktober 2020 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Das obige PR-Video des Weltwirtschaftsforums Prognosen für die Welt im Jahr 2030″, so kurz es auch sein mag, bietet einen aufschlussreichen Einblick in das, was die technokratische Elite für den Rest von uns auf Lager hat. Dazu gehören:

„Sie werden nichts besitzen“ – und „Sie werden glücklich darüber sein.“ Stattdessen werden Sie alles, was Sie brauchen, mieten, und es wird per Drohne direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.

„Die USA werden nicht die führende Supermacht der Welt sein“ – Stattdessen wird eine Handvoll Länder gemeinsam dominieren.

„Sie werden nicht mehr auf einen Organspender warten müssen“ – Anstatt Organe von verstorbenen Spendern zu transplantieren, werden maßgeschneiderte Organe auf Wunsch in 3D gedruckt.

„Sie werden viel weniger Fleisch essen“ – Fleisch wird „ein gelegentlicher Genuss sein, kein Grundnahrungsmittel, zum Wohle der Umwelt und unserer Gesundheit.“

Wie in vielen früheren Artikeln beschrieben, ist dies eine törichte Idee, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus Gründen des Umweltschutzes. Die Integration von Nutztieren ist ein grundlegender Aspekt einer erfolgreichen regenerativen Landwirtschaft, die sowohl die Nahrungsmittelknappheit als auch Umweltprobleme lösen kann. Auf der Website von Regeneration International können Sie nachlesen, dass die Lösung für die globale Erwärmung und die Klimakrise direkt unter unseren Füßen liegt.

„Eine Milliarde Menschen wird durch den Klimawandel vertrieben werden“ – Infolgedessen werden sich die Länder darauf einstellen müssen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.

„Verursacher müssen für den Ausstoß von Kohlendioxid bezahlen“ – Um fossile Brennstoffe abzuschaffen, wird es einen globalen Preis für Kohlenstoff geben. Anstatt die ökologische und regenerative Landwirtschaft zu fördern, drängt die technokratische Elite auf die so genannte natürliche Landwirtschaft mit Null-Budget. Bill Gates ist Teil dieses Plans.

Wie von Vandana Shiva, Ph.D., erklärt, funktioniert das völlig unnatürliche System in etwa so: Der Staat nimmt hohe Kredite auf, die dann an Landwirte verteilt werden, damit diese kostenlos Nahrungsmittel anbauen. Die Landwirte verdienen ihr Geld nicht durch den Verkauf ihrer Ernten, sondern durch den Handel mit ihrem Bodenkohlenstoffanteil auf dem Weltmarkt.

Im Grunde genommen wird der Kohlenstoff zu einer handelbaren Ware, die die eigentliche landwirtschaftliche Produktion von Getreide und anderen Feldfrüchten ersetzt. Landwirte mit einem hohen Kohlenstoffgehalt in ihren Böden werden mehr Geld verdienen als Landwirte mit kohlenstoffarmen Böden. In der Zwischenzeit verdienen sie nichts an den von ihnen angebauten Feldfrüchten.

„Sie könnten sich darauf vorbereiten, zum Mars zu fliegen“ – Wissenschaftler werden herausgefunden haben, wie man im Weltraum gesund bleibt“, was die Möglichkeit eröffnet, eine raumfahrende Rasse zu werden und andere Planeten zu besiedeln.

Die westlichen Werte werden bis zur Zerreißprobe getestet worden sein.

Pandemien sind ein Instrument der sozialen Kontrolle

Jahrzehntelang haben Krieg und Kriegsdrohung die technokratische Elite bereichert und die Bevölkerung dazu gebracht, sich ihrer Agenda anzuschließen. Krieg und physische Angriffe wurden wiederholt dazu benutzt, uns immer drakonischere Beschränkungen aufzuerlegen und unsere Freiheiten zu beseitigen. Der Patriot Act, der nach dem 11. September 2001 durchgesetzt wurde, ist nur ein ungeheuerliches Beispiel.

Heute sind Pandemien und die Gefahr des Ausbruchs von Infektionskrankheiten die neuen Werkzeuge des Krieges und der sozialen Kontrolle. Seit Jahren bereitet Gates die globale Psyche auf einen neuen Feind vor: tödliche, unsichtbare Viren, die jederzeit auftauchen können.1,2 Und laut Gates und der globalen Elite können wir uns nur schützen, wenn wir die altmodischen Vorstellungen von Privatsphäre, Freiheit und persönlicher Entscheidungsfreiheit aufgeben.

Das bedeutet, dass wir uns von anderen fernhalten müssen, auch von Familienmitgliedern. Wir müssen Masken tragen, sogar in unseren eigenen Häusern und beim Sex. Wir müssen kleine Unternehmen schließen und von zu Hause aus arbeiten. Wir müssen die gesamte Weltbevölkerung impfen und strenge Reisebeschränkungen einführen, um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern.

Wir müssen jeden Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit verfolgen und biometrische Lesegeräte in den Körper eines jeden Menschen einbauen, um die potenziellen Risikoträger zu identifizieren. Infizierte Menschen sind die neue Bedrohung. Das ist es, was die technokratische Elite Ihnen glauben machen will, und es ist ihr gelungen, in nur wenigen Monaten einen schockierenden Anteil der Weltbevölkerung davon zu überzeugen.

Wenn Sie mit dem Begriff „Technokratie“ nicht vertraut sind, können Sie auf der Website von Patrick Wood, Technocracy.news, mehr darüber erfahren. Wood ist der Autor von „Technocracy Rising: Das trojanische Pferd der globalen Transformation“ und „Technokratie: Der harte Weg zur Weltordnung“.

Ein neues digitales Währungssystem auf dem Weg

Zwei der letzten Teile der totalitären Übernahme werden der Übergang zu einer vollständig digitalen Währung sein, die mit digitalen IDs verbunden ist. Damit wird die Durchsetzung sozialer Regeln mehr oder weniger gewährleistet sein, da Ihre Finanzen, ja Ihre gesamte Identität, leicht in Geiselhaft genommen werden können, wenn Sie sich nicht daran halten.

Stellen Sie sich nur vor, wie einfach es wäre, es so zu automatisieren, dass Ihr Bankkonto nicht mehr verfügbar ist oder Ihr biometrischer Ausweis Ihnen den Zutritt zu Ihrem Bürogebäude verwehrt, wenn Sie Ihre vorgeschriebene Impfung nicht erhalten oder etwas Unerwünschtes im Internet posten.

In einem Artikel vom 13. August 2020 auf der Website der Federal Reserve werden die angeblichen Vorteile einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) erörtert. Die Experten sind sich einig, dass die meisten großen Länder innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre eine CBDC einführen werden.

Ein vollständig digitales Währungssystem spielt auch in den Bereich des Social Engineering hinein, da es dazu verwendet werden kann, Anreize für ein gewünschtes Verhalten zu schaffen, ähnlich wie es China mit seinem Sozialkreditsystem tut. So kann man beispielsweise einen bestimmten Betrag an digitaler Währung erhalten, muss dann aber innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens einen bestimmten Gegenstand kaufen oder eine bestimmte Aufgabe erfüllen.

Viele Unwissende werden glauben, dass diese neuen CBDCs den bestehenden Kryptowährungen wie Bitcoin sehr ähnlich sein werden, aber sie würden sich gewaltig irren. Bitcoin ist dezentralisiert und eine rationale Strategie, um aus dem bestehenden, von den Zentralbanken kontrollierten System auszusteigen, während diese CBDCs zentralisiert sind und vollständig von den Zentralbanken kontrolliert werden.

Wenn Sie sich für eine Investition in Bitcoin als sichere Alternative zum Aktienmarkt interessieren, aber nicht wissen, wie das geht oder den Prozess nicht verstehen, dann ist das folgende Video eine hervorragende Einführung, wie Sie dies sicher tun können, ohne Ihr Geld zu verlieren. Meine bevorzugte Krypto-Börse ist Kraken, die viel niedrigere Gebühren als Coinbase hat.

Die Globalisten

Obwohl ich Gates oft erwähne, handelt er natürlich nicht allein. Wenn Sie die Verbindungen zwischen den Entscheidungsträgern der Welt verfolgen, werden Sie ihn an erstaunlich vielen Stellen finden.

Im Oktober 2019 war Gates zum Beispiel gemeinsam mit dem Johns Hopkins Center for Health Security und dem Weltwirtschaftsforum Gastgeber einer Pandemievorbereitungssimulation für ein „neuartiges Coronavirus“, bekannt als Event 201.

Die Veranstaltung sagte auf unheimliche Weise voraus, was nur 10 Wochen später passieren würde, als COVID-19 auftrat. Gates und das Weltwirtschaftsforum sind ihrerseits Partner der Vereinten Nationen, die sich zwar relativ bedeckt halten, aber im Zentrum der globalistischen Übernahmeagenda zu stehen scheinen.

Gates ist auch einer der größten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation – dem medizinischen Zweig der Vereinten Nationen, während das Weltwirtschaftsforum der soziale und wirtschaftliche Zweig der Vereinten Nationen ist.

Stiftungen wie die Rockefeller Foundation, der Rockefeller Brothers Fund, die Ford Foundation, Bloomberg Philanthropies, die UN Foundation und George Soros‘ Open Society Foundation

Avanti Communications, ein britischer Anbieter von Satellitentechnologie mit globaler Konnektivität

2030 Vision, eine Partnerschaft von Technologieriesen, die Infrastruktur- und Technologielösungen für die Verwirklichung der 2030-Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bereitstellt. 2030 Vision ist auch Partner von Frontier 2030, einer Partnerschaft von Organisationen unter der Leitung des Weltwirtschaftsforums

Google, die Nummer 1 unter den Big-Data-Sammlern weltweit und führend bei KI-Dienstleistungen

Mastercard, das bei der Entwicklung digitaler IDs und Bankdienstleistungen weltweit führend ist

Salesforce, ein weltweit führender Anbieter von Cloud Computing, dem Internet der Dinge und künstlicher Intelligenz. Übrigens wird Salesforce von Marc Benioff geleitet, der auch im Vorstand des Weltwirtschaftsforums sitzt.

Die vierte industrielle Revolution ist die Agenda der Technokraten

In den vergangenen Jahrzehnten riefen die Technokraten, die globale, meist nicht gewählte Elite, die das Management der Nationen weltweit steuert, nach einer „neuen Weltordnung“. Heute ist die NWO weitgehend durch Begriffe wie „der große Reset, „die vierte industrielle Revolution und den Slogan „Build Back Better ersetzt worden.

All diese Begriffe und Slogans beziehen sich auf dieselbe langfristige globalistische Agenda, die darauf abzielt, Demokratie und nationale Grenzen zugunsten einer globalen Regierungsführung durch nicht gewählte Führer abzubauen und sich zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung eher auf technologische Überwachung als auf Rechtsstaatlichkeit zu verlassen.

Wie Matt Hancock, der britische Minister für Digitales, Kultur, Medien und Sport, in einer Rede vor der All-Party Parliamentary Group on the Fourth Industrial Revolution im Jahr 2017 zum Ausdruck brachte:

Eine der Aufgaben des Parlaments ist es, den Blick nach vorn zu richten, den Horizont zu überblicken und die großen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. Daher begrüße ich die Einrichtung der APPG zur vierten industriellen Revolution, die sicherlich eine der größten Herausforderungen ist, vor denen wir als Nation und als Welt stehen. Die Art der Technologien unterscheidet sich grundlegend von allem, was bisher war. In der Vergangenheit haben wir den Konsum als einmalig und die Investitionen als additiv betrachtet. Doch wenn wir Ressourcen in die Netzwerke stecken, die heute die halbe Welt miteinander verbinden, oder in die KI, dann sind die Auswirkungen exponentiell …

Ich freue mich, an der Seite so vieler beeindruckender Kollegen zu sprechen, die dies wirklich verstehen, und an der Seite von Professor Klaus Schwab, der buchstäblich das Buch über die 4. industrielle Revolution geschrieben hat. Ihre Arbeit, bei der Sie die besten Köpfe der Welt zusammengebracht haben, hat unser Handeln beeinflusst …

Unsere digitale Strategie, die in die umfassendere Industriestrategie eingebettet ist, stellt die sieben Säulen dar, auf denen wir unseren Erfolg aufbauen können. Und darin ist unsere 5G-Strategie eingebettet, wie ein Set russischer Puppen. Unsere Strategie umfasst Infrastruktur, Fähigkeiten, Regeln und Ethik der Big-Data-Nutzung, Cybersicherheit, Unterstützung des Technologiesektors, die Digitalisierung der Industrie und die Digitalisierung der Verwaltung.

Der große Reset – ein techno-faschistisches Rezept

Wenn Sie sich ein Interview anhören, das ich mit Patrick Wood geführt habe, werden Sie die technokratischen Elemente von Hancocks Rede wiedererkennen: der Fokus auf Technologie – insbesondere künstliche Intelligenz, digitale Überwachung und die Sammlung von Big Data (wofür 5G gedacht ist) – und die Digitalisierung der Industrie (einschließlich des Bankwesens) und der Regierung, was wiederum die Automatisierung von Social Engineering und sozialer Herrschaft ermöglicht (obwohl dieser Teil nie ausdrücklich erwähnt wird).

Die versprochene Utopie hat ihren Preis – sie schränkt unsere persönliche Freiheit ein.

Und dann ist da noch der direkte Verweis auf Professor Klaus Schwab, den Vorsitzenden des Weltwirtschaftsforums. Schwab wird auch in dem Technocracy.news-Artikel vom 29. Juni 202010 „The Elite Technocrats Behind the Global ‚Great Reset'“ hervorgehoben, in dem es unter anderem heißt:

Die UN-Agenda 2030 mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen soll „Frieden und Wohlstand für die Menschen und den Planeten“ sichern. Die Maßnahmen sollen Armut und Hunger bekämpfen, für bessere Gesundheit und Bildung sorgen, Ungleichheiten verringern und die Ozeane, Wälder und das Klima retten. Wer könnte gegen solch wohlwollende Ziele argumentieren? Aber die versprochene Utopie hat ihren Preis – sie schränkt unsere persönliche Freiheit ein …

Die führenden Partner des Projekts der Globalen Ziele der Vereinten Nationen enthüllen die wahre technokratische Agenda, die sich hinter der polierten Wohlfühlfassade verbirgt – es handelt sich um einen Plan zur vollständigen Integration der Menschheit in einen technologischen Überwachungsapparat, der von einer mächtigen KI gesteuert wird. Die aktuelle Pandemieangst war der perfekte Auslöser, um diese ruchlose Agenda in Gang zu setzen … Die aktuelle COVID-19-Krise wird vom Weltwirtschaftsforum und seinem Vorsitzenden Klaus Schwab als perfekter Auslöser für die Umsetzung ihres grandiosen technokratischen Plans gesehen. Big Tech wird kommen, um die Welt zu „retten.

Im Juni 2020 erklärte Schwab … die Notwendigkeit eines Great Reset, um die Ordnung in einer von Panik, Konflikten und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägten Welt wiederherzustellen: Die COVID-19-Krise hat uns gezeigt, dass unsere alten Systeme nicht mehr für das 21. Jahrhundert geeignet sind. Sie hat den grundlegenden Mangel an sozialem Zusammenhalt, Fairness, Inklusion und Gleichheit offengelegt. Jetzt ist der historische Moment gekommen, um nicht nur den echten Virus zu bekämpfen, sondern das System für die Bedürfnisse der Post-Corona-Ära zu gestalten.

Wir haben die Wahl, passiv zu bleiben, was zu einer Verstärkung vieler der Trends führen würde, die wir heute beobachten. Polarisierung, Nationalismus, Rassismus und letztlich zunehmende soziale Unruhen und Konflikte. Wir haben aber auch die Wahl, einen neuen Gesellschaftsvertrag zu schließen, der vor allem die nächste Generation einbezieht, unser Verhalten zu ändern, um wieder im Einklang mit der Natur zu leben, und dafür zu sorgen, dass die Technologien der Vierten Industriellen Revolution optimal genutzt werden, um uns ein besseres Leben zu ermöglichen.

Dieses techno-faschistische Rezept wird dann auf höchst undemokratische Weise, ohne jede öffentliche Debatte oder skeptische Untersuchung, bald in die Agenda der G20 und der Europäischen Union aufgenommen – umetikettiert als der Große Grüne Deal … Es überrascht nicht, dass Klaus Schwab seine eigene Rolle und die seiner Kumpane bei der Schaffung dieses globalen wirtschaftlichen Schlamassels verschweigt – wie es mit verblüffender Genauigkeit im Event 201 des Weltwirtschaftsforums und Bill Gates (Oktober 2019) und im Bericht der Rockefeller Foundation12 Scenarios for the Future of Technology and International Development (2010) ‚vorhergesagt‘ wurde.

UN ruft Nationen zu „Build Back Better“ (besserem Wiederaufbau) auf

Die zentrale Rolle der UNO in der technokratischen Agenda ist kaum zu übersehen, wenn man erst einmal anfängt zu suchen. Wie die Abteilung für globale Kommunikation der UNO am 22. April 2020 in einem Artikel über den Klimawandel und COVID-19: berichtet

Während die Welt mit der Planung eines Wiederaufbaus nach der Pandemie beginnt, rufen die Vereinten Nationen die Regierungen dazu auf, die Gelegenheit zu ergreifen, durch die Schaffung nachhaltigerer, widerstandsfähigerer und integrativerer Gesellschaften ‚wieder besser aufzubauen‘ … Mit diesem Neustart öffnet sich ein Fenster der Hoffnung und der Möglichkeiten … eine Gelegenheit für die Nationen, ihre Konjunkturpakete grün zu gestalten und die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts auf eine Art und Weise zu formen, die sauber, grün, gesund, sicher und widerstandsfähiger ist, sagte die UNFCCC-Exekutivsekretärin Patricia Espinosa in ihrer Botschaft zum Internationalen Tag der Mutter Erde … Es ist daher wichtig, dass die Konjunkturpakete für die Zeit nach COVID-19 dazu beitragen, dass die Wirtschaft ‚grüner‘ wird …

Während die Regierungen Konjunkturpakete zur Förderung der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Armutsbekämpfung und des Wirtschaftswachstums verabschieden, wird das UNEP den Mitgliedstaaten dabei helfen, „wieder besser zu werden“ und die Chancen für umweltfreundliche Investitionen in erneuerbare Energien, intelligenten Wohnungsbau, umweltfreundliche öffentliche Beschaffung und öffentlichen Verkehr zu nutzen – alles unter Berücksichtigung der Grundsätze und Standards für nachhaltige Produktion und nachhaltigen Verbrauch. Diese Maßnahmen werden für die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein.

Auch hier kommt die technokratische Agenda zum Vorschein. Wie von Wood beschrieben (siehe das oben verlinkte Interview), ist die Technokratie ein Wirtschaftssystem, das auf der Zuteilung von Energieressourcen basiert, was ein soziales Engineering zur Kontrolle der Bevölkerung und die technologische Infrastruktur zur Automatisierung dieser Kontrolle erfordert.

Anstatt durch Angebot und Nachfrage und freies Unternehmertum angetrieben zu werden, ist dieses System eines, in dem den Unternehmen vorgeschrieben wird, welche Ressourcen sie wann und wofür nutzen dürfen, und den Verbrauchern wird vorgeschrieben, was sie kaufen dürfen – oder besser gesagt, mieten dürfen, wenn man nach dem Video des Weltwirtschaftsforums oben urteilt.

Wenn Sie etwas brauchen, werden Sie es mieten dürfen. Wahrscheinlich werden Sie nicht einmal die Kleidung besitzen, die Sie tragen. Alles wird „fair“ und „gleichberechtigt“ sein. Harte Arbeit, Einfallsreichtum oder überdurchschnittliche Intelligenz werden nicht mehr nötig sein. Alle werden gleich sein – mit Ausnahme der Technokraten selbst, versteht sich. Und in wahrer Social-Engineering-Manier sagen sie uns, dass wir in unserer 24/7-Versklavung „glücklich“ sein werden.

Die sich anbahnende Dystopie

Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser globalistische Plan unter anderem durch die Schaffung neuer globaler Gesetze vorangetrieben wird. Gates hat bereits großen Einfluss auf die globale Lebensmittel- und Landwirtschaftspolitik, zusätzlich zu seinem Einfluss auf das globale Gesundheitswesen und die Technologie (einschließlich Bankwesen und digitale IDs).

Der „Great Reset“- oder „Build back better“-Plan sieht vor, dass alle Länder „grüne“ Vorschriften als Teil der Wiederaufbauphase nach dem COVID einführen. Das klingt nach einem lohnenden Unterfangen – denn wer will nicht die Umwelt schützen?

Aber das Endziel ist weit von dem entfernt, was sich der typische Mensch vorstellt, wenn er diese Pläne hört. Das Endziel besteht darin, uns in Leibeigene zu verwandeln, ohne Rechte auf Privatsphäre, Privateigentum oder irgendetwas anderes.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie dystopisch die Zukunft sein könnte, schauen Sie sich Microsofts internationales Patent14 WO/2020/060606 für ein „Kryptowährungssystem mit Körperaktivitätsdaten“ an. Das internationale Patent wurde am 20. Juni 2019 eingereicht. Die Anmeldung beim US-Patentamt15 16128518 wurde am 21. September 2018 eingereicht. Wie in der Zusammenfassung erklärt:

Menschliche Körperaktivitäten, die mit einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden sind, können in einem Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät eines Benutzers bereitstellen, das kommunikativ mit dem Server verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers erfassen. Körperaktivitätsdaten können auf der Grundlage der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelte Kryptowährungssystem kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere vom Kryptowährungssystem festgelegte Bedingungen erfüllen, und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft wurden, Kryptowährung zuweisen.

Die US-Patentanmeldung enthält das folgende Flussdiagramm, das den Prozess zusammenfasst:

Dieses Patent würde, wenn es umgesetzt wird, Menschen im Wesentlichen zu Robotern machen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie der Durchschnittsmensch in der KI-gesteuerten Welt der Zukunft seinen Lebensunterhalt verdienen wird, könnte dies ein Teil der Antwort sein.

Die Menschen werden zu hirnlosen Drohnen degradiert, die ihren Tag damit verbringen, Aufgaben auszuführen, die ihnen automatisch von einer Handy-App zugewiesen werden, um dafür eine „Belohnung“ in Kryptowährung zu erhalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich kann mir bessere und angenehmere Möglichkeiten vorstellen, meine Zeit hier auf der Erde zu verbringen.

Das Weltwirtschaftsforum – ein trojanisches Pferd

Ich habe das Weltwirtschaftsforum bereits mehrfach in diesem Artikel erwähnt, und es ist, zusammen mit der UNO, das Herzstück der globalen Übernahme-Agenda. Wie im Blogbeitrag „Canadian Truth“ World Economic Forum Wheel of Evil erwähnt:

… es geht um zwei Dinge, die Umsetzung der UN SDG’s [Sustainable Development Goals] und die WEF [World Economic Forum] Fourth Industrial Revolution. Endspiel: totale technokratische Abriegelung, bei der sie jeden Aspekt unseres Lebens und alle Ressourcen auf dem Planeten kontrollieren.

Der Blog-Beitrag enthält die folgende, vom Weltwirtschaftsforum erstellte und veröffentlichte Illustration, die die weitreichenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die globale Reaktion darauf zeigt. Wenn Sie die Original-Website für die Abbildung aufrufen, finden Sie auch eine Auflistung von Veröffentlichungen, Videos und Daten zu all diesen Aspekten.

Kurz gesagt, die Pandemie wird benutzt, um die lokalen Wirtschaften auf der ganzen Welt zu zerstören, was es dem Weltwirtschaftsforum dann ermöglicht, einzugreifen und schuldengeplagte Länder zu „retten“.

Wie bereits erwähnt, ist der Preis für diese Rettung Ihre Freiheit. Das Weltwirtschaftsforum wird durch seine finanziellen Rettungsaktionen in der Lage sein, die meisten Länder der Welt effektiv zu kontrollieren. Und wieder ist einer der Aspekte des technokratischen Plans die Abschaffung der Landesgrenzen und des Nationalismus im Allgemeinen.

COVID – Symptome der Macht

Es könnte noch viel mehr dazu gesagt werden, aber ich habe bereits viele der verschiedenen Aspekte der Agenda der Globalisten in anderen Artikeln behandelt. Nichts davon ist angenehm zu lesen, aber es ist wichtig, um zu verstehen, wohin wir uns bewegen. Wir können uns nicht länger den Luxus leisten, den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu warten, dass die schlechten Nachrichten vorübergehen.

Die COVID-19-Pandemie hat die wirtschaftliche Kluft zwischen der Durchschnittsbevölkerung und der wohlhabenden Elite dramatisch vergrößert, wobei Milliardäre in nur wenigen Monaten Billionen von Dollar eingestrichen haben. Ohne die Konkurrenz durch kleine Unternehmen konnten große multinationale Konzerne das Geschäft an sich reißen und sowohl ihren Reichtum als auch ihren Einfluss ausweiten, während die extreme Armut zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten wieder gestiegen ist.

Wenn Sie glauben, dass der Great Reset und der Green New Deal diese finanzielle Ungleichheit ausgleichen und die Welt in ein gerechtes Utopia verwandeln werden, werden Sie enttäuscht sein. Bei dem Plan der Globalisten geht es nicht darum, eine bessere Welt für den Durchschnittsbürger zu schaffen. Microsofts Patent veranschaulicht, was der Plan für uns bereithält.

Die medizinische Tyrannei wird schlimmer, wenn wir sie zulassen

Die medizinische Tyrannei und die Zensur des Anti-Gruppendenkens, die während dieser Pandemie voll zum Tragen kommen, sind ebenfalls Teil des Great Reset. Denn wenn man Ihnen nicht erlaubt, etwas zu besitzen, und sie Ihnen Biosensoren in den Körper stecken wollen, um Sie in einen Kryptowährungsschürfer zu verwandeln, glauben Sie dann wirklich, dass sie Ihnen erlauben werden, medizinische Entscheidungen selbst zu treffen?

In den vielen Monaten seit Beginn der Pandemie hat Gates in den Medien über die Notwendigkeit diskutiert, abweichende Meinungen und Informationen über das Virus, seine Behandlung und die hergestellten Impfstoffe zum Schweigen zu bringen.

Laut einer von RT zitierten Umfrage vom Oktober 2020 gab weniger als die Hälfte aller Amerikaner an, dass sie sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen würden, selbst wenn sie dafür 100 Dollar bekämen. Für dieses Zögern gibt es gute Gründe, denn es zeichnen sich bereits ernsthafte Nebenwirkungen ab.

Für Gates, der nicht weniger als sechs verschiedene COVID-19-Impfstoffe finanziert, ist dies kein kleines Problem. In einem Interview vom Oktober 2020 forderte Gates die amerikanischen Gesundheitsbehörden auf, sich Gedanken darüber zu machen, „welche Stimmen dazu beitragen, die Zurückhaltung zu verringern, damit wir eine Impfquote erreichen, die wirklich eine Chance hat, die Pandemie zu stoppen“.

Trotz der Risiken, die mit diesen neuartigen mRNA-Impfstoffen verbunden sind, die noch nie zuvor für den Einsatz beim Menschen zugelassen wurden, und trotz der Tatsache, dass das Risiko einer schweren Erkrankung oder eines Todes durch COVID-19 bei Kindern und Jugendlichen verschwindend gering ist, begannen Impfstoffbefürworter wie Dr. Paul Offit zu fordern, dass Kinder in die COVID-19-Studien aufgenommen werden.

Im November 2021 war der Druck, Kinder für diese experimentelle Gentherapie zuzulassen, fast vollständig, als die US-Zulassungsbehörde FDA die Notfallverwendung der Pfizer-Impfung für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren genehmigte.

Abschließend sollte man bedenken, dass die Technokratie von Natur aus eine technologische Gesellschaft ist, die durch soziales Engineering gesteuert wird. Deshalb liegt der Schwerpunkt so stark auf der „Wissenschaft“. Jedes Mal, wenn jemand anderer Meinung ist, wird er als „Anti-Wissenschaft“ beschuldigt, und jede Wissenschaft, die dem Status quo widerspricht, wird zur „entlarvten Wissenschaft“ erklärt.

Die einzige Wissenschaft, die zählt, ist das, was die Technokraten für wahr halten. Die Logik wird Ihnen jedoch sagen, dass dies nicht so sein kann. Wissenschaft ist nie endgültig. Wissenschaft ist nie einseitig. Wissenschaft kann falsch sein. Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, muss ein Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden.

Vor allem im letzten Jahr wurden wissenschaftliche Untersuchungen und Neugierde in einem erstaunlichen Ausmaß zensiert und unterdrückt. Wenn wir dies weiterhin zulassen, wird das Ergebnis verheerend sein.

Wir müssen weiter auf Transparenz und Wahrheit drängen. Wir müssen auf medizinische Freiheit und persönliche Freiheit bestehen. Lassen Sie sich nicht von denen zum Schweigen bringen, die Ihre Einwände mit „Anti-Wissenschaft“ oder „Verschwörungstheorien“ kontern. Die Zukunft der Menschheit steht auf dem Spiel. Seien Sie mutig. Widersetzen Sie sich der Tyrannei.

