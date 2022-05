Die Globalisten haben ihren Plan dargelegt, den Ukraine-Konflikt zu nutzen, um eine Eine-Welt-Regierung durchzusetzen

In der heutigen Folge der John-Henry Westen Show werde ich mich mit den Gesprächen auf dem Weltregierungsgipfel 2022 und den alarmierenden Prognosen befassen, die dieses Treffen auf unser Leben haben wird.

Man sollte meinen, dass die Leute subtiler mit Dingen wie der Einführung einer neuen Weltordnung umgehen, aber die Globalisten scheinen begeistert davon zu sein, der Welt ihre Meinung mitzuteilen und aufzuzwingen. Sie verstecken es nicht mehr, sie sind stolz darauf. Sie glauben offensichtlich, dass die Öffentlichkeit für eine Eine-Welt-Regierung bereit ist. Und ob Sie es glauben oder nicht, sie sind ziemlich offen, wenn es darum geht, den Russland-Ukraine-Konflikt zu nutzen, um dies zu erreichen. Heute werde ich mich mit den Gesprächen auf dem Weltregierungsgipfel 2022 und den alarmierenden Prognosen befassen, die dieses Treffen für unser Leben haben wird.

Der World Government Summit 2022 fand vom 29. bis 30. März 2022 in Dubai statt und bot eine Reihe von Diskussionsrunden und Reden zu den Themen Wirtschaft, Luftfahrt und digitale Währung. Alle diese Themen standen im Zusammenhang mit der Situation in Russland und der Ukraine. Bei jedem Vortrag kristallisierte sich das Konzept einer neuen Weltordnung als dominierendes Thema heraus. Diese Konferenz ist voll von Menschen, die hinter dem Vorhang stehen, den Machern, die die Weltpolitik lenken.

Einer der Diskussionsteilnehmer war Dr. Frederic Kempe, der Präsident und Geschäftsführer des Atlantic Council, einer Gruppe, die sich aktiv für eine neue Weltordnung einsetzt. Dem Rat gehören prominente Globalisten wie Henry Kissinger an. Der Vorsitzende des Atlantic Council ist John FW Rogers, Executive Vice President, Stabschef und Vorstandssekretär von Goldman Sachs. Seine Gründerin ist die millionenschwere Philanthropin Adrienne Arsht. Sie können sich also ein Bild machen.

Schauen wir uns also zunächst an, was Dr. Kempe über „Weltordnungen“ und den Zusammenhang mit dem Konflikt in Russland und der Ukraine sagt:

Weltordnungen sind eine Gruppe von Ländern auf der ganzen Welt, die sich auf eine Reihe von Regeln einigen und sich bereit erklären, diese einzuhalten. Zweitens gibt es ein Gleichgewicht der Kräfte, sodass keine Macht das Gefühl hat, einen Nachbarn unterdrücken zu können. Das ist es, was wir in Russland verloren haben. Es gab kein Gleichgewicht der Kräfte … das Zeitalter der militärischen Macht ist vorbei [wie Europa beschlossen hat] … das dritte … ist ein Konsens, dass jeder dies akzeptiert.

Es scheint, dass es eine Art Gleichgewicht gibt, wenn sich ein Land an diese vereinbarten Regeln hält.

Diesen Globalisten zufolge ist China – dieselbe Nation, die einen Völkermord an den Uiguren verübt, die eine Ein-Kind-Politik mit Folter und Zwangsabtreibung für Mütter durchgesetzt hat, die es wagten, ein zweites Kind zu bekommen, die christliche Kirchen mit Bulldozern platt walzt – diese Globalisten sehen China als ideales Beispiel für ein friedliches Land, das wächst und mit der Weltordnung kooperiert und sich an ihre Regeln hält, während Russland, das zumindest das Wachstum der orthodoxen Kirche und einige lebens- und familienfreundliche Maßnahmen gefördert hat, das Gegenteil ist. Sehen Sie sich das an:

Wir dachten, dass jeder in dieses System, das geschaffen wurde, hineinpassen könnte, und eine Zeit lang funktionierte es auch, aber nicht jeder passte hinein. Aber China hat die Vorteile der Zugehörigkeit zum globalen System in vollem Umfang genutzt. Russland tat dies nicht. Russland wurde eher zu einem Ausreißer.

Nach dieser Logik sind es offenbar diese Ausreißer, die dem Weltfrieden im Wege stehen. Russlands Aggression ist für die Globalisten zu einem Vorwand geworden, um auf eine Weltregierung zu drängen.

Ein Zufall? Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Dr. Kempe sagt zu Beginn des Panels Folgendes:

Das führt zu Ihrer Frage, Becky, was eine neue Weltordnung ist… Sie kann in zwei Richtungen gehen, wobei der Krieg in der Ukraine jetzt ein entscheidendes Element ist. Entweder ist der Dschungel wieder da, wie der Historiker Bob Kagan sagt, und wir können in eine dunklere Ära eintreten, oder wir können aufgrund des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in eine Ära eintreten, die eine der wohlhabendsten, vielversprechendsten, fortschrittlichsten, aufgeklärtesten und moderatesten modernen Epochen sein könnte, die wir je erlebt haben.

Er sieht diese Neue Weltordnung eindeutig als ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis an. Er definiert die „Weltordnung“ und bezieht sie speziell auf die Ukraine, wobei er die Ukraine als „Dreh- und Angelpunkt“ hervorhebt:

Ich denke, wir befinden uns in einem Moment, in dem sich das entscheidet, und ich denke, die Bedeutung der Ukraine-Frage liegt darin, dass sie ein Dreh- und Angelpunkt dafür ist, und wie die Welt damit umgeht und daraus hervorgeht, wird weitreichende Folgen haben, die über die Ukraine hinausgehen.

Moderatorin Becky Anderson von CNN gab nach Dr. Kempes Aussagen folgende Erklärung ab:

Der US-Präsident hat die gegenwärtigen Spannungen in der Ukraine auf den Punkt gebracht. Der US-Präsident beschreibt sie als einen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie.

In Anbetracht all dieser Aussagen ist es offensichtlich, dass die Globalisten eine einzigartige Gelegenheit nutzen.

Neben diesen direkten Äußerungen zu Russland und der Ukraine wird in den Panels auch das neue Finanzsystem angesprochen, das diese Neue Weltordnung nutzen wird.

Die Wirtschaftswissenschaftlerin Dr. Pippa Malmgren war während der Präsidentschaft von George W. Bush als Sonderassistentin des US-Präsidenten für Wirtschaftspolitik im Nationalen Wirtschaftsrat tätig. Heute veröffentlicht sie Bücher zu Wirtschaftsthemen und tritt regelmäßig als Gast bei BBC und Bloomberg auf. Sie behauptet, dass dieses neue Finanzsystem das traditionelle ersetzen wird:

Was wir heute in der Welt sehen, ist, dass wir an der Schwelle zu einem dramatischen Wandel stehen, bei dem wir – ich sage es kühn – das traditionelle Geld- und Buchhaltungssystem aufgeben und ein neues einführen werden.

Sie fügt hinzu, dass es „souverän“ sein wird:

Dieses neue Geld wird von Natur aus souverän sein. Die meisten Leute denken, dass digitales Geld kryptisch und privat ist, aber was ich sehe, sind Supermächte, die eine digitale Währung einführen.

Welche Bedeutung hat das? Nun, mit einem neuen Finanzsystem können die Globalisten eine universelle Währung einführen.

Dr. Malmgren stellt diese zum Nachdenken anregende Frage:

Wird dieses neue System des digitalen Geldes und der digitalen Buchhaltung den konkurrierenden Bedürfnissen der Bürger all dieser Orte gerecht werden, sodass jeder Mensch die Chance auf ein besseres Leben hat, denn das ist der einzige Maßstab dafür, ob eine Weltordnung wirklich dient.

Das ist natürlich eine gute Frage, die man sich stellen kann, wenn Globalisten danach streben, die Welt zu vereinheitlichen und die niederen Bedürfnisse der Bürger hinter sich zu lassen.

Um das Gespräch wieder auf die Ukraine zu lenken, zitiert Dr. Kempe sogar Papst Johannes Paul II. in seinem Lob für die Rede von Präsident Joe Biden:

Eine Rede, die eine der brillantesten Reden, vielleicht die wichtigste Rede seines Lebens ist, und die Situation in der Ukraine wirklich in einen größeren Rahmen stellt, in eine Art Weltordnung, über die wir heute sprechen, und er hat es absolut brillant gemacht, und er sprach darüber, wie die dunkelsten Perioden der Geschichte … den größten Fortschritt hervorbringen können, er zitierte … den polnischen Papst Johannes Paul II. zum Thema ‚Habt keine Angst‘.

Auch andere Podiumsdiskussionen in den Bereichen Luftfahrt und Geld nehmen Bezug auf diese neue Weltordnung. Im Panel über die Luftfahrt gab Sir Tim Clark, Präsident und CEO der Emirates Airline, der größten Fluggesellschaft und einer der beiden Flag-Carrier der Vereinigten Arabischen Emirate, die sich im Besitz der Investment Corporation of Dubai der Regierung von Dubai befindet, eine Erklärung über Russland ab, in der er es mit dieser Idee in Verbindung brachte:

Jetzt haben wir das ukrainische Problem, das für die Zivilluftfahrt und andere Bereiche der Weltwirtschaft möglicherweise schwerwiegender ist als die COVID-Pandemie … weil sich der wirtschaftliche Eiserne Vorhang nach Osten verschiebt und der Ausschluss Russlands in Zukunft eine tektonische Verschiebung [in der Art und Weise, wie die Luftfahrt funktioniert] bewirken wird.

Es ist interessant, wie COVID-19 und die damit zusammenhängenden Probleme im Kielwasser dieser neuen, praktischen Katastrophe fast verschwunden sind.

Die Behauptungen von Dr. Malmgren über das neue Finanzsystem wurden von Bjorn Krog Andersen ergänzt, dem Leiter der Rechtsabteilung von Banking Circle, einer voll lizenzierten Bank und Finanzinfrastruktur für Zahlungsunternehmen und Banken. Er ist außerdem Vorstandsmitglied der Concordium Foundation, einer in der Schweiz ansässigen Non-Profit-Organisation, die sich auf den Aufbau der weltweit führenden quelloffenen, erlaubnisfreien und dezentralen Blockchain konzentriert.

Hier ist, was Andersen sagt:

Sie versuchen, das, was wir heute mit der Zentralbank der Banken haben, einfach durch E-Geld zu ersetzen.

„Sie“ bezieht sich in diesem Fall auf die Regulierungsbehörden, die CBDCs – Central Bank Digital Currencies – verwenden. Dies hat jedoch zur Folge, dass ein universelles digitales Währungssystem das Finanzsystem der Neuen Weltordnung sein wird.

Ein weiterer Diskussionsteilnehmer, William Quigley, ist Mitbegründer von Tether, einer Blockchain-gestützten Plattform, die es ermöglichen soll, Fiat-Währungen digital zu verwenden. Ein Tether-Token ist eine Kryptowährung, die unter anderem auf den Ethereum- und Bitcoin-Blockchains gehostet wird und von der Hongkonger Firma Tether Limited ausgegeben wird, die wiederum von den Eigentümern von Bitfinex, einer Kryptowährungsbörse, kontrolliert wird. Schauen Sie sich an, was er sagt:

Stabile Münzen sind dieses unglaubliche Geschenk Gottes. Sie ermöglichen es jedem, eine heimische Währung zu besitzen, ohne jemals eine Bank zu haben und ohne diese Währung jemals in eine andere Währung umtauschen zu müssen.

Er fährt fort, darüber zu sprechen, wie Geld durch die Steuern verloren geht, die Regierungen auf den Währungsumtausch erheben.

Offensichtlich haben die Eliten das Gerede von einer Neuen Weltordnung – d.h. einer Eine-Welt-Regierung – aus der Versenkung geholt. Sie haben es mit COVID gezeigt; sie zeigen es jetzt wieder mit der Ukraine; sie zeigen es mit Finanzen und Pässen. Sie haben die Pläne für einen Pass dargelegt, ohne den man weder kaufen noch verkaufen kann. Sie haben uns allen gezeigt, wie es funktionieren wird. Die biblischen Prophezeiungen stehen uns bevor. Sind wir bereit?