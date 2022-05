Warum die Kriegstreiber sich in Bezug auf China irren

In einem früheren Artikel, „Kein Krieg mit China“, habe ich die Pläne des hirnlosen Biden und der ihn kontrollierenden Neokon-Gang erörtert, einen Krieg mit China zu beginnen. Das wäre natürlich eine Katastrophe, aber es führt zu einer anderen Frage, über die ich diese Woche sprechen möchte. Müssen wir uns überhaupt mit China streiten? Warum können wir nicht friedliche, freundschaftliche Beziehungen zu China haben? Die Kriegshetzer behaupten das Gegenteil; sehen wir uns einige ihrer sogenannten „Argumente“ an.

Eines davon ist, dass der chinesische Staat abweichende Meinungen unterdrückt und die Menschen überwacht. Das ist wahr, aber warum ist das ein Grund für einen Krieg, und wer sind wir, dass wir darüber reden? Der Harvard-Geschichtsprofessor James Hankins weist darauf hin: „Unsere Bildungseliten haben das traditionelle Eintreten ihres Landes für Redefreiheit, freie Religionsausübung und Privateigentum weitgehend aufgegeben. Aufgeweckte Linke, die in Universitäten, Großunternehmen und Berufsverbänden verankert sind, sind nun entschlossen, unser Land als ’strukturell rassistisch‘ zu brandmarken, und bieten Schulderklärungen an, die von den Propagandisten der KPCh mit Freude aufgegriffen werden. Sie wollen eine Form der ideologischen Tyrannei errichten, die an Maos Kulturrevolution erinnert, die selbst die KPCh abgelehnt hat. Vor diesem Hintergrund erscheint der Einsatz der Standardwaffe der USA, China wegen seiner Menschenrechtsverletzungen anzugreifen, als absurde Heuchelei. Man kann sich darauf verlassen, dass die Linke und die Demokratische Partei ihre Angriffe auf den Kapitalismus fortsetzen werden – ein Aspekt der amerikanischen Kultur, der von Asiaten wirklich bewundert wird – und dass sie radikale Experimente in Sachen Sexualität und Familienleben befürworten werden – eine Seite der amerikanischen Kultur, die die große Mehrheit der Asiaten peinlich oder abstoßend findet.“

Ein weiteres Argument dafür, dass China unser Feind ist, ist die ungünstige Handelsbilanz mit China. Das chinesische Dumping nimmt den amerikanischen Arbeitnehmern Arbeitsplätze weg, und die Chinesen respektieren die amerikanischen Rechte am geistigen Eigentum nicht. Wie immer bei den neokonservativen Kriegstreibern kehrt ihr „Argument“ die Wahrheit um, und diese „ehemaligen“ Trotzkisten wiederholen linke Phrasen. Wie der große Murray Rothbard sagte: „An erster Stelle steht natürlich die Wirtschaft, die nie die Stärke der Linken war. Während [William A.] Williams sicherlich eine wichtige Ursache für den amerikanischen Imperialismus in dem anhaltenden Bestreben, amerikanische Exporte zu subventionieren, aufgedeckt hat, trug er leider auch zu dem ungeheuerlichen Missverständnis des „Freihandelsimperialismus“ bei. Nach dieser Auffassung ist der Freihandel nur eine andere Variante des Imperialismus, weniger chaotisch vielleicht, aber ebenso effektiv imperialistisch wie die koloniale Eroberung oder die neokolonialistische Mischung aus politischem Druck, verdeckter Intrige und Wirtschaftshilfe. Für Sozialisten scheint es unmöglich zu sein, die friedliche und für beide Seiten vorteilhafte Natur freier Märkte und des freien Handels zu verstehen. Sir Norman Angell und andere Liberale des neunzehnten Jahrhunderts mögen in ihren Lobgesängen auf den friedlichen Einfluss des Freihandels zu optimistisch gewesen sein, aber sie haben einen äußerst wichtigen Punkt erkannt. Das alte Motto ‚If Goods Can’t Cross Borders, Troops Will‘ ist immer noch sinnvoll.

Nun kommen wir zum wichtigsten „Argument“ der Kriegstreiber. Ist China nicht bestrebt, seine Macht im Pazifik auszubauen und Taiwan zu übernehmen? Hier ist die einfache Antwort: Warum sollte uns das etwas angehen, wenn sie es tun? Pat Buchanan erklärt das Grundproblem sehr gut: Ist die Frage, wer Mischief Reef oder Scarborough Shoal kontrolliert, von so vitalem US-Interesse, dass sie einen Krieg zwischen uns und China rechtfertigt?

Am Dienstag bekräftigte Verteidigungsminister Lloyd Austin in Singapur die Bereitschaft der USA, im Namen der Philippinen in den Krieg zu ziehen, sollte Manila versuchen, sein gestohlenes Eigentum militärisch zurückzuholen.

Austin sagte: „Pekings Anspruch auf den größten Teil des Südchinesischen Meeres hat keine Grundlage im internationalen Recht. … Wir bleiben den vertraglichen Verpflichtungen verpflichtet, die wir gegenüber Japan auf den Senkaku-Inseln und gegenüber den Philippinen im Südchinesischen Meer haben.

Austin fuhr fort: Pekings mangelnde Bereitschaft, … die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren, findet nicht nur auf dem Wasser statt. Wir haben auch Aggressionen gegen Indien erlebt … destabilisierende militärische Aktivitäten und andere Formen der Nötigung gegen die Bevölkerung Taiwans … und Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen uigurische Muslime in Xinjiang.

Der Verteidigungsminister wirft China öffentlich Verbrechen gegen die uigurische Bevölkerung in Xinjiang vor, die mit denen vergleichbar sind, für die die Nazis in Nürnberg gehängt wurden [LR: Es gibt übrigens gute Gründe, die Behauptung, die Chinesen würden die Uiguren verfolgen, in Frage zu stellen. Wer hat eigentlich die USA dazu ernannt, sich um die Probleme der Welt zu kümmern? Hat China das Recht, die USA anzugreifen, um sich das von Mexiko und den Indianerstämmen gestohlene Eigentum zurückzuholen?]

Austin teilte Peking außerdem erneut mit, dass die USA durch einen 70 Jahre alten Vertrag verpflichtet sind, in den Krieg zu ziehen, um Japans Ansprüche auf die Senkakus zu verteidigen, ein halbes Dutzend Felsen, die Tokio heute besetzt hält und von denen Peking behauptet, sie gehörten historisch zu China.

Der Minister brachte auch das Thema Taiwan zur Sprache, zu dem Präsident Jimmy Carter 1979 die Beziehungen abbrach und den Vertrag über die gegenseitige Sicherheit auslaufen ließ.

Es besteht jedoch nach wie vor Unklarheit darüber, was die USA zu tun bereit sind, wenn China gegen Taiwan vorgeht. Würden wir gegen China für die Unabhängigkeit Taiwans kämpfen, einer Insel, von der Präsident Richard Nixon und Henry Kissinger 1972 sagten, sie gehöre zu China“?

Und wenn China unsere Proteste gegen den „Völkermord“ und die „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ an den Uiguren, gegen die Menschenrechtsverletzungen in Tibet und gegen die Zerschlagung der Demokratie in Hongkong ignoriert, was sind wir dann bereit zu tun?

Sanktionen? Eine Abkopplung unserer Volkswirtschaften? Konfrontation? Krieg?

Dies ist kein Argument für die Androhung eines Krieges, sondern für die Vermeidung eines Krieges, indem wir mehr Klarheit und Gewissheit darüber schaffen, wie die USA reagieren werden, wenn China unsere Proteste ignoriert und seinen derzeitigen Kurs beibehält.

Einige von uns können sich noch daran erinnern, wie Präsident Dwight Eisenhower sich weigerte, einzugreifen, als Nikita Chruschtschow russische Panzer nach Budapest beorderte, um die ungarische Revolution von 1956 in Blut zu ertränken. Stattdessen nahmen wir ungarische Flüchtlinge auf.

Als 1961 die Berliner Mauer gebaut wurde, rief Präsident John F. Kennedy die Reservisten zusammen und reiste nach Berlin, um eine berühmte Rede zu halten, unternahm aber nichts.

Weniger Profil, mehr Mut“, lautete die Antwort der Falken des Kalten Krieges.

Aber Kennedy sagte, wie Eisenhower durch seine Untätigkeit in Ungarn, dass Amerika nicht mit einer großen Atommacht wie der Sowjetunion wegen des Rechts der Ostdeutschen, nach West-Berlin zu fliehen, in den Krieg zieht.

Womit wir wieder bei Taiwan wären.

In dem von Nixon unterzeichneten Shanghai-Kommuniqué wurde Taiwan als „Teil Chinas“ anerkannt. Sollen wir nun einen Krieg führen, um Peking daran zu hindern, die Insel in die „Umarmung des Mutterlandes“ zurückzuholen?

Und wenn wir bereit sind zu kämpfen, sollte Peking nicht im Unklaren gelassen werden. China sollte die Risiken kennen, die es eingehen würde.

Kuba ist eine Insel auf der anderen Seite der Straße von Florida mit historischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. Taiwan ist eine Insel 7.000 Meilen entfernt, auf der anderen Seite des Pazifiks.

In diesem Monat haben sich die Kubaner gegen das 62 Jahre alte kommunistische Regime erhoben, das Fidel und Raul Castro ihnen aufgezwungen haben.

Mit welchen Maßstäben würden wir für die Unabhängigkeit Taiwans mit Krieg drohen, aber 60 Jahre totalitäre Unterdrückung im 90 Meilen entfernten Kuba weiterhin tolerieren?“

In Wirklichkeit bedroht China uns nicht. Die USA bedrohen China. Tom Fowdy geht auf die Einzelheiten ein: Aber was hat sich in letzter Zeit geändert? Die Antwort ist, dass die USA, anders als in den vergangenen Jahrzehnten, eine zunehmende militärische Einkreisung von Chinas Peripherie betrieben und Peking gezwungen haben, entsprechend zu reagieren; Xi Jinpings Schritte sind nicht aus der Luft gegriffen. Solange Chinas Aufstieg nicht vollständig nach den von den USA auferlegten Bedingungen erfolgte, war der Widerstand Washingtons immer unvermeidlich, egal was es tat. Es ist eine Sache zu behaupten, China wolle sich das Ostchinesische Meer aneignen, aber eine andere, die Tatsache zu übersehen, dass Japan Anfang der 2010er Jahre bewusst versucht hat, China zu provozieren, indem es die Diaoyu-/Senkaku-Inseln als Präfektur eingliederte, die laut dem damaligen US-Präsidenten Obama durch den amerikanisch-japanischen Verteidigungsvertrag abgedeckt war.

Diese Art von Provokationen sind Teil einer umfassenderen Anstrengung zur Eindämmung Chinas, die zu Spannungen und unvermeidlichen Reaktionen Pekings führen, das dann als aggressiv und expansionistisch beschuldigt wird. All dies führt zu einem Teufelskreis der Militarisierung auf beiden Seiten, da China bestrebt ist, seine „nationale Souveränität“ gegen eine vermeintliche ausländische Einmischung zu verteidigen. Das Narrativ eines „durchsetzungsfähigeren und zwingenderen“ Chinas reißt Pekings Handlungen aus dem Kontext und verkennt, dass ein regionaler Wettbewerb mit den Vereinigten Staaten zu einem Bedürfnis nach Sicherheit wird, im Gegensatz zu einem globalen Kampf „Gut gegen Böse“ um Hegemonie und Machtgier. Brands und Beckley sprechen über den Aspekt der Einkreisung in Chinas strategischer Sicht, ohne jedoch zu verstehen und zu würdigen, was dies tatsächlich bedeutet.

Fazit: Wenn man keinen Krieg mit China will, sollte man aufhören, es militärisch einzukreisen. Diese Art von Artikeln, in denen behauptet wird, dass Peking ein „sich schließendes strategisches Fenster“ hat, um zu bekommen, was es will, und dass es „zum Krieg greifen muss“, sind äußerst gefährlich, weil sie zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden können. Wenn Sie glauben, dass Ihr Feind keine andere Wahl hat, als Krieg gegen Sie zu führen, was tun Sie dann? Man bereitet sich auf einen Krieg vor und geht davon aus, dass es keine andere Möglichkeit gibt.

Die Wahrheit zu kennen ist wichtig, aber noch wichtiger ist es, danach zu handeln. Lasst uns die Bande krimineller Verrückter, die Washington kontrolliert, stoppen, solange wir noch können.