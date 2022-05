EU startet neue Impfoffensive und will 100 Millionen Ungeimpfte zum experimentellen Impfstoff überzeugen

Es gibt immer noch 100 Millionen Europäer, die nicht oder nur teilweise geimpft sind, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides am Donnerstag in einer Sitzung des Covid-Ausschusses des Europäischen Parlaments. „Es ist nicht die Zeit, sich zu entspannen, es ist Zeit, vorbereitet zu sein“, sagte sie.

Kyriakides forderte die EU-Mitgliedstaaten auf, die Durchimpfungsrate zu erhöhen und Überwachungssysteme einzurichten, falls eine neue Variante oder Welle auftritt.

Der EU-Kommissar sagte zuvor, dass die Europäische Kommission an einer „übergreifenden Empfehlung“ arbeite. „Es ist wichtig, dass wir schnell eine gemeinsame Strategie ausarbeiten. Vor allem, um sich auf den nächsten Winter vorzubereiten.“

Sie hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, in den kommenden Monaten „eine Reihe von Maßnahmen“ zur Vorbereitung und Koordinierung zu prüfen. Es ist nicht klar, um welche „Aktionen“ es sich genau handelt.

Kyriakides sagte, sie sei besorgt, dass jederzeit eine neue Variante auftauchen und zu einem „plötzlichen Anstieg der Zahl der Fälle“ führen könnte.

Der Europaabgeordnete Rob Roos (JA21) nahm an der Sitzung des Covid-Ausschusses im Europäischen Parlament teil. Er kündigte an, dass die EU eine neue Impfoffensive startet und nach dem Sommer 100 Millionen ungeimpfte Menschen „überzeugen“ will. Die Menschen bereiten sich auf die nächste „Welle“ vor, sagt Roos.

„Ich fürchte vor allem eine neue Welle von Maßnahmen und Impfungen“, schreibt der Abgeordnete.