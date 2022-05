Welche Sanktionen? Russische Öleinnahmen steigen um 50% und erreichen ein Rekordhoch

Wenige Wochen, nachdem wir erfahren haben, dass Russlands Leistungsbilanz dank steigender Rohstoffexporte gerade ein Allzeithoch erreicht hat (während das US-Handelsdefizit selbst ein Rekordhoch erreicht hat)…

… erfuhren wir, dass entgegen den Absichten der europäischen Länder eine Berechnung einer deutschen Denkfabrik ergab, dass Russlands Öl- und Gaseinnahmen im April ein Rekordhoch erreichten und in einem einzigen Monat auf 1,8 Billionen Rubel stiegen, nach 1,2 Billionen im März, was zu folgenden verblüffenden Zahlen führte: „Nach nur vier Monaten hat Russlands föderaler Haushalt bereits 50 % der geplanten Öl- und Gaseinnahmen für 2022 (9,5 Billionen) erhalten.“

New data! #Russia's oil and gas revenues hit another record high in April. 1.8 trillion rubles in a single month, after 1.2 trillion in March. After only 4 months, Russia's federal #budget has now already received 50% of the planned oil and gas revenue for 2022 (9.5 trillion). pic.twitter.com/DKUGClchWG — Janis Kluge (@jakluge) May 6, 2022

Heute bestätigte Bloomberg diese verblüffende Statistik und schreibt unter Berufung auf den jüngsten IEA-Bericht, dass Russlands Öleinnahmen in diesem Jahr um 50 % gestiegen sind, „obwohl die Handelsbeschränkungen nach der Invasion in der Ukraine viele Raffinerien dazu veranlasst haben, die russischen Lieferungen zu meiden“. Offenbar sind die Beschränkungen – die den Ölpreis auf den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt getrieben und die Einnahmen der Ölexporteure in die Höhe getrieben haben – genau das, was sich Putin erhofft hat.

Laut dem monatlichen Marktbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris hat Moskau im Jahr 2022 mit dem Verkauf von Rohöl und Produkten in einer Größenordnung von 8 Millionen Barrel pro Tag rund 20 Milliarden Dollar pro Monat eingenommen.

Wie wir bereits mehrfach dokumentiert haben, fließen die russischen Lieferungen weiterhin ungehindert, selbst wenn die Europäische Union auf ein Einfuhrverbot zusteuert und internationale Ölkonzerne wie Shell und TotalEnergies zugesagt haben, ihre Käufe einzustellen. Im Gegensatz zu diesen selbst auferlegten Sanktionen ist Asien ein dankbarer und eifriger Abnehmer geblieben: China und Indien haben Ladungen, die in Europa nicht mehr erwünscht sind, zu einem enormen Preisnachlass auf die Spotpreise übernommen.

Auch wenn Russland seine Ölproduktion stabil gehalten hat, haben die verringerten Ströme russischer Raffinerieprodukte wie Diesel, Heizöl und Naphtha die angespannte Lage auf den Weltmärkten verschärft, so die IEA, die damit das wiedergibt, was wir in den letzten Monaten praktisch jeden Tag gesagt haben. Die Lagerbestände sind seit sieben aufeinanderfolgenden Quartalen gesunken, wobei die Reserven an so genannten Mitteldestillaten den niedrigsten Stand seit 2008 erreicht haben.

Trotz aller Störungen hat Moskau im Vergleich zu den ersten vier Monaten des Jahres 2021 weiterhin einen finanziellen Gewinn erzielt. Trotz der öffentlichen Kritik der EU an der Aggression des Kremls sind die gesamten Ölexporterlöse in diesem Jahr um 50 % gestiegen.

Lustigerweise blieb der Block trotz aller Posen und Rhetorik im April der größte Markt für russische Exporte und nahm 43 % der Ausfuhren des Landes ab, so die IEA.

Es besteht noch etwas Hoffnung, dass die europäischen Sanktionen nicht ganz umsonst waren: Die Lieferungen gingen im letzten Monat um 1 Million Barrel pro Tag zurück, und diese Verluste könnten sich in der zweiten Jahreshälfte verdreifachen, schätzt die IEA. Die EU-Sanktionen gegen russische Staatsunternehmen wie den Fördergiganten Rosneft PJSC werden am 15. Mai in Kraft treten, und die EU strebt ein vollständiges Lieferverbot für das Land an.

„Sollten die neuen Embargos beschlossen werden, würden sie die bereits stattfindende Neuausrichtung der Handelsströme beschleunigen und die russischen Ölfirmen zwingen, weitere Bohrungen zu schließen“, so die IEA.