Die Globalisten wollen CBDCs im Jahr 2024… Was wirklich kommt, wird sie überraschen.

Die Chancen stehen gut, dass Regierungen auf der ganzen Welt ihre Bürger bald zwingen werden, digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) zu benutzen.

CBDCs ermöglichen alle möglichen schrecklichen, totalitären Dinge.

Sie ermöglichen es Regierungen, jeden Cent, den Sie verdienen, sparen und ausgeben, zu verfolgen und zu kontrollieren. Sie sind ein mächtiges Werkzeug für Politiker, um Reichtum zu beschlagnahmen und umzuverteilen, wie sie es für richtig halten.

CBDCs werden es den Zentralbanken ermöglichen, stark negative Zinssätze zu erheben, was nichts anderes ist als eine Steuer auf das Sparen von Geld.

Regierungen könnten CBDCs so programmieren, dass sie ein Verfallsdatum haben – wie Vielfliegermeilen bei Fluggesellschaften -, um die Menschen zu zwingen, sie vor Monatsende auszugeben, wenn sie wertlos werden.

CBDCs ermöglichen ein ausgeklügeltes Social Engineering, indem sie Regierungen in die Lage versetzen, Menschen auf eine Art und Weise zu bestrafen und zu belohnen, die bisher nicht möglich war.

Nehmen wir an, Regierungen verhängen wieder Ausgangssperren wegen der Grippesaison, wegen des sogenannten „Klimawandels“ oder unter welchem Vorwand auch immer. Die CBDCs könnten so programmiert werden, dass sie nur in einem bestimmten geografischen Gebiet funktionieren, und die Regierung könnte Ihre Zahlungen verweigern, wenn Sie sich während der Sperrzeiten mehr als eine Meile von Ihrem Haus entfernen.

Angenommen, die Verantwortlichen wollen Menschen dazu bringen, ein Medikament oder ein anderes Gift einzunehmen. Mit CBDCs könnten sie Geld auf die Konten derjenigen einzahlen, die sich daran halten, und es von den Konten derjenigen abziehen, die sich nicht daran halten.

Regierungen und große Unternehmen werden CBDCs zweifellos mit einem Sozialkreditsystem verknüpfen.

Haben Sie in den sozialen Medien ein Gedankenverbrechen begangen? Oder haben Sie zu viele politisch unkorrekte Artikel im Internet gelesen? Haben Sie Ihr monatliches Kontingent an Fleisch überschritten? Dann können Sie dank der CBDCs mit einer finanziellen Strafe rechnen.

Die CBDCs sind zweifellos ein Instrument der Versklavung. Sie sind ein Quantensprung zurück in die menschliche Freiheit.

Leider werden sie bald kommen.

Die Regierungen werden CBDCs wahrscheinlich als „Lösung“ vorschreiben, wenn die nächste echte oder erfundene Krise eintritt – und das ist wahrscheinlich nicht mehr lange hin.

Das ist die schlechte Nachricht.

Die gute Nachricht ist, dass CBDCs zum Scheitern verurteilt sind.

Das heißt aber nicht, dass Regierungen nicht versuchen werden, CBDCs einzuführen – mit immens zerstörerischen Folgen für viele Menschen, die nicht darauf vorbereitet sind, mit der Situation umzugehen.

Es ist wichtig, sich an die weisen Worte von Ron Paul zu erinnern:

„Was keiner von ihnen (den Politikern) zugeben will, ist, dass der Markt mächtiger ist als die Zentralbanken und alle Wirtschaftsplaner zusammen. Auch wenn es lange dauert, der Markt gewinnt immer“.

Egal, welche Erlasse, Verordnungen oder Gesetze die Politik erlässt, sie werden den Wunsch der Menschen nach Alternativen zu CBDCs nie völlig auslöschen können. Das öffnet die Tür für andere Optionen.

Denken Sie zum Beispiel daran, dass Venezuela, Zimbabwe, Argentinien, der Libanon und viele andere Länder die Verwendung des US-Dollars einschränken. Das Ergebnis ist jedoch ein florierender Schwarzmarkt – oder besser ein freier Markt – für US-Dollar und ein paralleles Finanzsystem.

Die gleiche Dynamik ist zu erwarten, wenn Regierungen CBDCs einführen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sich auf natürliche Weise bedeutende Parallelsysteme und Untergrundmärkte bilden werden.

Wer vermeiden will, von CBDCs versklavt zu werden, muss lernen, in diesen Gewässern zu schwimmen.

Ich glaube, dass die CBDCs sich unweigerlich selbst zerstören werden, aber niemand weiß, wie lange das dauern wird.

Der Kommunismus war auch dazu bestimmt, sich selbst zu zerstören, aber es hat Generationen gedauert. Ich glaube nicht, dass es auch nur annähernd so lange dauern wird, bis die CBDCs scheitern, weil es viel einfacher ist, auszusteigen.

Hier kommt Bitcoin ins Spiel.

Ist Bitcoin das Gegenmittel zu CBDCs?

Es ist wichtig zu verstehen, dass CBDCs eine Reaktion auf Bitcoin sind.

Die Zentralbanken haben das disruptive Potenzial von Bitcoin erkannt und verstanden, dass sie besser etwas unternehmen sollten, bevor Bitcoin ihr Mittagessen verspeist. CBDCs sind ihre Antwort, und wie Sie sehen werden, ist sie erbärmlich.

Kurz gesagt, trotz all des Wirbels, sind CBDCs nichts anderes als eine Neuauflage des strauchelnden Fiat-Währungsbetrugs. Alter Wein in neuen Schläuchen.

Es ist zweifelhaft, ob CBDCs grundsätzlich unsolide Währungen retten können – wie es meiner Meinung nach alle Fiat-Währungen sind.

Wenn das gegenwärtige Fiat-Währungssystem nicht überlebensfähig ist, dann sind CBDCs noch weniger überlebensfähig, da sie es der Regierung ermöglichen, eine noch extremere Abwertung der Währung vorzunehmen.

Hätte eine CBDC den simbabwischen Dollar, den venezolanischen Bolivar, den argentinischen Peso oder die libanesische Lira gerettet?

Ich glaube nicht.

Eine CBDC wird auch den US-Dollar oder den Euro nicht vor ihrem Schicksal bewahren.

CBDCs bringen viel Unheil.

Aber es gibt auch einen Silberstreif am Horizont…

CBDCs werden die Menschen an den Umgang mit digitalen Währungen heranführen und sie damit vertraut machen. Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie Bitcoin entdecken.

CBDCs und Bitcoin haben einige Eigenschaften gemeinsam. Zum Beispiel sind beide digital und ermöglichen schnelle Zahlungen per Handy. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten.

In Wirklichkeit sind CBDCs und Bitcoin in den grundlegendsten Aspekten völlig verschieden.

Man benötigt die Erlaubnis und den Segen der Regierung, um ein CBDC zu benutzen. Bei Bitcoin kann niemand an der Nutzung gehindert werden.

Regierungen können (und werden) so viele CBDC-Währungseinheiten schaffen, wie sie wollen. Bitcoin ist vollkommen resistent gegen Entwertung. Es kann nie mehr als 21 Millionen BTC geben.

CBDCs sind zentralisiert. Bitcoin ist dezentral.

Regierungen können Transaktionen zensieren und CBDC-Einheiten einfrieren, sanktionieren und beschlagnahmen, wann immer sie wollen. Bitcoin ist zensurresistent. Keine Sanktionen oder Gesetze eines Landes können das Protokoll beeinflussen.

Es gibt keine Privatsphäre für CBDCs. Mit Bitcoin ist es möglich, eine angemessene Privatsphäre zu wahren, wenn man bestimmte Schritte unternimmt.

CBDCs sind staatliches Geld, das leicht herzustellen ist und Politikern ein erschreckendes Maß an Kontrolle über das Leben der Menschen gibt. Auf der anderen Seite ist Bitcoin nicht staatliches Hartgeld, das dazu beiträgt, Individuen von staatlicher Kontrolle zu befreien.

Kurz gesagt, CBDCs sind ein kläglicher Versuch, mit Bitcoin zu konkurrieren. Sie sind ein verzweifelter, letzter Versuch, den Fiat-Währungsbetrug am Laufen zu halten – ein Ave Maria.

CBDCs machen eine minderwertige Form von Geld noch minderwertiger, aber gleichzeitig sind sie ein hervorragendes Trojanisches Pferd für Bitcoin.

Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass, sobald Regierungen unweigerlich ihre CBDC-Einheiten entwerten, Transaktionen zensieren, Konten einfrieren und Gelder konfiszieren, dies die Menschen dazu veranlassen wird, nach besseren digitalen Alternativen zu suchen, allen voran Bitcoin.

Nehmen wir zum Beispiel Nigeria. Es war eines der ersten Länder, das eine CBDC einführte.

Die Globalisten benutzten Nigeria – das größte Land Afrikas in Bezug auf Bevölkerung und Wirtschaftsgröße – als Testballon, um ihre ruchlosen Pläne zur Einführung von CBDCs in Nordamerika, Europa und darüber hinaus zu testen.

Mit einer Akzeptanzrate von weniger als einem von 200 Nigerianern war es jedoch ein katastrophaler Fehlschlag, obwohl die Regierung alles tat, um die Bevölkerung zu bestechen und zur Nutzung zu zwingen.

Nach der Einführung der CBDC stieg die Inflation in Nigeria sprunghaft an und die Akzeptanz von Bitcoin nahm zu.

Das war genau das Gegenteil von dem, was sich die Globalisten erhofft hatten.

Ich erwarte eine ähnliche Dynamik überall dort, wo Regierungen CBDCs einführen.

Entgegen der landläufigen Meinung könnten CBDCs ein enormer Katalysator für die Verbreitung von Bitcoin sein.

Historisch gesehen haben sich die größten Aufwärtsbewegungen von Bitcoin rasant vollzogen… und die nächste große Bewegung könnte unmittelbar bevorstehen.