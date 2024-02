Iran: Guter Kerl – Böser Kerl – Eine PR-Kampagne

Von Helena Glass

Über 100 Jahre lang hat uns unsere Regierung erzählt, wer die Bösen und wer die Guten sind. Und wir haben pflichtbewusst daran geglaubt, weil unsere Regierung uns niemals anlügen würde – das war unbegreiflich. Heute wird unsere Regierung täglich beim Lügen erwischt. Über alles. Keine PR-Kampagne kann ungeschehen machen, was aufgedeckt worden ist. Alles, von dem uns gesagt wurde, es sei gefälscht, ist echt, und alles, von dem uns gesagt wurde, es sei echt, hat sich als Fälschung erwiesen. Daher können wir davon ausgehen, dass diese Fälschungen unvermindert fortgesetzt werden, denn das ist alles, was sie wissen.

IRAN. Der Iran ist der Bösewicht. Und warum? Das Label begann mit dem iranischen Sturz des von den USA eingesetzten Schahs von Iran – Schah bedeutet König – im Jahr 1979. Das Vereinigte Königreich hatte seit den frühen 1900er-Jahren die Kontrolle über das iranische Öl erhalten. Als diese Kontrolle 1952 entzogen wurde, erklärten die Briten dem Iran den Krieg. Es folgte ein Staatsstreich der USA und des Vereinigten Königreichs, bei dem die CIA unter der Leitung von Alan Dulles sehr aktiv eingriff und den vom Westen unterstützten Schah einsetzte.

1963 trat Ayatollah Ruhollah Khomeini als mächtigste Stimme der Opposition auf, die den Schah als „elenden, erbärmlichen Mann“ und als Marionette der amerikanischen und israelischen Herren anprangerte. Er wurde auf Veranlassung der CIA und des Mossad verhaftet. 1979 nahm eine Revolution iranischer Studenten Mitarbeiter der US-Botschaft gefangen. Carter verpfuschte es. Der Schah wurde vertrieben und der Ayatollah übernahm das Kommando. Heute geht man davon aus, dass es sich um einen Religionskrieg handelte, da der Schah „säkular“ war. Aber in Wirklichkeit geht es um Öl und Kontrolle.

JEDES Land, das sich der US-Kolonialisierung widersetzt, gilt als „Terrorist“. Der Iran hatte sich der westlichen Kolonialisierung widersetzt und wurde daraufhin zum Feind Nummer 1.

Später brandmarkte Bush den Iran und seine „terroristischen Verbündeten“ als Teil einer „Achse des Bösen, die darauf abzielt, den Frieden in der Welt zu bedrohen.“ Die USA, alias George Bush, beschuldigten den Iran, den Terrorismus zu unterstützen, Massenvernichtungswaffen zu besitzen, einen destabilisierenden Einfluss auf Westafghanistan auszuüben und möglicherweise Al-Qaida-Flüchtlingen Unterschlupf zu gewähren… ohne Beweise. Aber die Lüge blieb bestehen.

Sicherlich würde uns unsere Regierung niemals anlügen…

Wie in Syrien, der Türkei, dem Irak, dem Jemen usw. ist die Strafe für den Kampf gegen die Kolonisierung Tod, Zerstörung und wirtschaftliche Unterdrückung. Der Iran war einfach nur ein weiterer Feind auf der Liste, die jetzt viel länger ist als die Liste unserer Verbündeten!!!

Gibt es im Iran Gesetze, die nicht mit unserer Wertestruktur übereinstimmen? Darauf können Sie wetten! Aber der Westen hat auch Gesetze, die nicht mit unserer Wertestruktur übereinstimmen – wie z.B. illegale Grenzübertritte, Bestechung von Politikern, illegale Börsengewinne, Pädophilie, Kindesmissbrauch, etc…. Dennoch bombardiert der Iran die USA nicht wegen unserer Versäumnisse und Missbräuche. China auch nicht. Und Russland auch nicht. Aber all diese Länder sind der Feind Nummer 1, weil sie die Kolonisierung der USA NICHT zulassen werden.

Als Bösewicht-Kampagne hat Nikki Haley erklärt, der Iran müsse vom Angesicht der Erde getilgt werden, und die amerikanischen Steuerzahler sollten bereit sein, jeden einzelnen Dollar dafür auszugeben!!!

Und die Begründung lautet „Menschenrechte“. Denn das zerrt an der Moral und der „Opferrolle“.

Der Westen bezieht seine Macht durch Anschuldigungen ohne Beweise. Genau wie das Attentat von E. Jean Carroll auf Präsident Trump – keine Beweise. Es handelt sich um eine juristische Manipulation, die unser Rechtssystem in den Bereich des „schuldig bis zum Beweis der Unschuld“ geführt hat. Eine kommunistische Doktrin, die in Diktaturen geboren wurde. Wie die USA.

Einige Länder haben inzwischen verstanden, wie diese Manipulation der Propaganda die Realität verzerrt. Aber wir Westler haben uns so sehr in die Annahmen und den Glauben eingegraben, dass wir der „Good Guy“ sind, dass es eine lange und mühsame Aufgabe ist, dies zu entwirren. Nur weil ein Land eine andere Kultur hat, heißt das nicht, dass es böse ist, und es heißt auch nicht, dass es eine westliche Kolonie werden muss, um „gut“ zu sein. Aber das ist – das Mantra, das uns in diese Twilight Zone Zeitschleife gebracht hat.

Das Wall Street Journal hat einen Artikel veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass UNRWA-Mitarbeiter mit der Hamas unter einer Decke stecken. Das „Dossier“ wurde vom Mossad zusammengestellt. Darin werden weitreichende Behauptungen aufgestellt, aber keine Beweise angeführt. Dieses vernichtende Dossier wurde nur wenige Tage, nachdem die UNO Israel des Völkermordes für schuldig befunden und aufgefordert hatte, nie wieder so etwas zu tun, veröffentlicht. Daraufhin tötete Israel weitere 300 Palästinenser. Die UNO ignorierte die leere Behauptung und begann mit der Zusammenstellung einer nicht auf Beweisen basierenden Akte von Behauptungen, Anschuldigungen und Verleumdungen.

Wie das Steele-Dossier ist dies ein PR-Gag und macht das kommunistische Justizgesetz geltend – beweise, dass meine Behauptungen falsch sind…

Obwohl es sich nur um Behauptungen handelt und diese nicht untersucht oder bewiesen wurden, kamen alle westlichen Verbündeten zu demselben Schluss: schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist. Wie die 6. Januar. Kommunismus in voller Ausprägung!

Interessanterweise hat sich ein Land zu Wort gemeldet, das sachliche Beweise für die Behauptungen und eine Untersuchung fordert – Saudi-Arabien. Kein vom Westen unterstützter, demokratischer Rechtsstaat – nicht die EU-Kommission, die sich zur Führung aufschwingt, und auch nicht Amnesty International, die sich anscheinend in keinem Konflikt mehr behaupten kann. Sogar dieselbe UNO, die Israel des Völkermordes bezichtigt hat, gerät angesichts des unverhohlenen zionistischen Todeswunsches scheinbar in Panik und behauptet, sie habe bereits jeden entlassen, den Israel VOR einer Untersuchung benannt hat.

Behauptungen müssen nicht mehr bewiesen werden ~ so der Westliche Block. Und warum? Weil Israel ein guter Kerl ist und nie und nimmer lügen würde… In der Zwischenzeit hat die UNRWA erklärt, dass sie ab dem 1. Februar kein Geld mehr für die Palästinenser hat, weil sie alles ausgegeben hat? Nach dem letzten geprüften Jahresabschluss der Vereinten Nationen von 2022 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf 233 Mio. USD und werden jedes Jahr mehr.

Zusätzlich zur Einstellung der Hilfsgelder durch die UNO hat Israel seit November jeden Monat 188 Millionen Dollar an palästinensischen Geldern beschlagnahmt. Die Steuergelder sind gemäß den Osloer Verträgen rechtlich gesehen Eigentum der PLO. Aber wie die Ukraine hat sich Israel nie an die Osloer Vereinbarungen gehalten. Es hatte auch nicht die Absicht, dies zu tun – ebenso wenig wie die Ukraine/Merkel die Absicht hatte, das Minsker Abkommen einzuhalten. Es ist diese Unfähigkeit, sich an dokumentierte Verträge zu halten, die letztlich zum Sündenfall des Westens geführt hat.

Und Netanjahu hat uns den BEWEIS dafür geliefert.

Während eine schändliche UNO auf der Grundlage ihrer „Friedenserfolge“ weiter gedeiht… Die USA waren seit 1776 in 108 Kriege verwickelt. Es gibt ungefähr 10 Kriege auf der ganzen Welt. Das ist es, was die Vereinten Nationen als „friedensstiftend“ deklarieren. Einem schwedischen Bericht zufolge hat es seit der Gründung der UNO im Jahr 1945 285 Kriege/Konflikte gegeben. Nicht gerade eine herausragende Leistung…

Obwohl sie erklärt, dass Israel des Völkermords schuldig ist, widmet diese Twilight-Zone-Saga der UN-Korruption ihre Website stattdessen dem abscheulichen Terrorismus vom 7. Oktober und bezeichnet die Vernichtung der Palästinenser und ihres Landes als Feindseligkeit. Und fährt fort, die Beobachtung des Holocausts zu widmen. Der Holocaust ist verbraucht. Er ist vorbei. Er ist schon seit 75 Jahren vorbei! Das Opferdasein ist eine emotionale Krankheit.