Hyperimperialismus

Von Vijay Prashad

Der Westen ist unfähig, sich mit seinem langsamen Niedergang als dominierender Block in der Welt abzufinden, schreibt Vijay Prashad.

„Der Westen ist in Gefahr“, warnte der neue argentinische Präsident Javier Milei auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos (Schweiz).

In seinem gefährlich anziehenden Stil machte Milei den „Kollektivismus“ – d. h. Sozialhilfe, Steuern und den Staat – als „Grundursache“ für die Probleme der Welt verantwortlich, die zu weitverbreiteter Verarmung führten.

Der einzige Weg nach vorn, erklärte Milei, sei „freies Unternehmertum, Kapitalismus und wirtschaftliche Freiheit“. Mileis Rede bedeutete eine Rückkehr zur Orthodoxie von Milton Friedman und den Chicago Boys, die eine Ideologie des sozialen Kannibalismus als Grundlage für ihre neoliberale Agenda propagierten.

Seit den 1970er-Jahren hat diese Politik der verbrannten Erde durch die Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds große Teile des globalen Südens verwüstet. Sie hat auch im Westen Fabrikwüsten geschaffen (was Donald Trump in seiner Antrittsrede 2017 als „American Carnage“ bezeichnete).

Darin liegt die verwirrende Logik der extremen Rechten: Einerseits fordern sie, dass die Milliardärsklasse die Gesellschaft in ihrem Interesse dominiert (was das soziale Gemetzel hervorruft), und andererseits hetzen sie die Opfer dieses Gemetzels auf, gegen eine Politik zu kämpfen, die ihnen zugutekommt.

Milei hat mit seinem Gesamturteil recht: Der Westen ist in Gefahr, aber nicht wegen der sozialdemokratischen Politik, sondern wegen seiner Unfähigkeit, sich mit seinem langsamen Untergang als dominierender Block in der Welt abzufinden.

Von Tricontinental: Institute for Social Research und Global South Insights (GSI) kommen zwei wichtige Texte über die sich verändernde globale Landschaft: eine wegweisende Studie, „Hyper-Imperialism: A Dangerous, Decadent New Stage“ (Eine gefährliche, dekadente neue Phase) und unser 72. Dossier „The Churning of the World Order“ (Das Dossier ist eine Zusammenfassung der Studie, daher werde ich mich auf sie beziehen, als wären sie ein einziger Text).

Tricontinental ist überzeugt, dass dies die bedeutendste theoretische Aussage ist, die unser Institut in seiner achtjährigen Geschichte gemacht hat.

Sowohl in „Hyper-Imperialismus“ als auch in „Die Umwälzung der Weltordnung“ stellen wir vier wichtige Punkte heraus:

Erstens zeigen wir durch eine eingehende Analyse der Konzepte des Globalen Nordens und des Globalen Südens, dass ersterer als Block agiert, während letzterer lediglich eine lose Gruppierung ist.

Der Globale Norden wird von den Vereinigten Staaten angeführt, die mehrere Instrumente geschaffen haben, um ihre Autorität über die anderen Länder des Blocks auszudehnen (von denen viele historische Kolonialmächte und Siedlerkolonialgesellschaften sind).

Zu diesen Plattformen gehören das Geheimdienstbündnis Five Eyes (ursprünglich 1941 zwischen den USA und Großbritannien gegründet, hat sich das Netzwerk inzwischen auf Fourteen Eyes ausgeweitet), die Nordatlantikvertragsorganisation (NATO, 1949 gegründet) und die Gruppe der Sieben (G7, 1974 gegründet).

Durch diese und andere Zusammenschlüsse sind die Vereinigten Staaten und ihre politischen Verbündeten im globalen Norden in der Lage, Autorität über ihre eigenen Länder und die Länder des globalen Südens auszuüben.

Im Gegensatz dazu sind die Länder des Globalen Südens historisch gesehen viel unorganisierter, mit einigen lockereren Allianzen und Verbindungen im Rahmen regionaler und politischer Zugehörigkeiten.

Der Globale Süden hat weder ein politisches Zentrum noch ein ideologisch motiviertes Projekt.

Die Analyse in den Texten ist detailliert und stützt sich auf öffentliche und von der GSI erstellte Datenbanken. Die Quintessenz ist, dass es ein Weltsystem gibt, das auf gefährliche Weise von einem imperialistischen Block gesteuert wird.

Es gibt keinen multiplen Imperialismus und keinen zwischen imperialistischen Konflikt.

Mahmud al-Obaidi, Irak, Ohne Titel, 2008.

Zweitens üben die Plattformen des globalen Nordens ihre Macht über das Weltsystem durch eine Reihe von Vektoren (militärisch, finanziell, wirtschaftlich, sozial, kulturell) und durch eine Reihe von Instrumenten (NATO, Internationaler Währungsfonds, Informationssysteme) aus.

Da die Kontrolle des globalen Nordens über das internationale Finanzsystem, die Rohstoffe, die Technologie und die Wissenschaft allmählich abnimmt, übt dieser Block seine Macht vorwiegend durch militärische Gewalt und durch die Verwaltung von Informationen aus.

In diesen Texten gehen wir nicht auf die Frage der Information ein, obwohl wir bereits früher darüber geschrieben haben und sie in einer Studie über digitale Souveränität wieder aufgreifen werden.

Der Schwerpunkt dieser Texte liegt weitgehend auf den Militärausgaben, wobei wir zeigen, dass der von den USA geführte Block 74,3 Prozent der weltweiten Militärausgaben auf sich vereint und die USA pro Kopf der Bevölkerung 12,6 Mal mehr als der Weltdurchschnitt ausgeben (Israel, das nach den USA an zweiter Stelle steht, gibt 7,2 Mal mehr als der Weltdurchschnitt pro Kopf aus).

Zum Vergleich: Auf China entfallen 10 Prozent der weltweiten Militärausgaben, und seine Pro-Kopf-Militärausgaben sind 22 Mal geringer als die der Vereinigten Staaten.

Diese enormen Militärausgaben sind nicht unschuldig. Sie gehen nicht nur auf Kosten der Sozialausgaben, sondern die militärische Macht des globalen Nordens wird auch eingesetzt, um Länder zu bedrohen und einzuschüchtern und sie – wenn sie ungehorsam sind – mit Feuer und Schwefel zu bestrafen.

Allein im Jahr 2022 haben diese imperialistischen Nationen 317 Mal ihre militärischen Streitkräfte in Länder des globalen Südens entsandt.

Die meisten dieser Einsätze (31) erfolgten in Mali, einem Land, das stark nach Souveränität strebt und das als erster der Sahel-Staaten einen vom Volk unterstützten Putsch (2020 und 2021) durchführte und das französische Militär aus seinem Gebiet vertrieb (2022).

Zwischen 1776 und 2019 haben die Vereinigten Staaten weltweit mindestens 392 Interventionen durchgeführt, die Hälfte davon zwischen 1950 und 2019.

Dazu gehört auch der schreckliche, illegale Krieg gegen den Irak im Jahr 2003 (auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum forderte der irakische Premierminister Mohammed Shia‘ al-Sudani, dass die Truppen des globalen Nordens den Irak verlassen).

Diese enormen Militärausgaben des globalen Nordens, angeführt von den Vereinigten Staaten, spiegeln die Militarisierung seiner Außenpolitik wider.

Einer der wenig beachteten Aspekte dieser Militarisierung ist die Entwicklung einer Theorie der „Verteidigungsdiplomatie“ sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Vereinigten Königreich (wie in der „Strategic Defence Review“ des britischen Verteidigungsministeriums von 1998 festgehalten).

In den Vereinigten Staaten verwenden strategische Denker das Akronym DIME, um über die Quellen der nationalen Macht (Diplomatie, Information, Militär und Wirtschaft) nachzudenken.

Vergangenes Jahr haben sich die Europäische Union und die NATO – die Institutionen im Herzen des globalen Nordens – gemeinsam verpflichtet, „das gesamte uns zur Verfügung stehende Instrumentarium zu mobilisieren, sei es in politischer, wirtschaftlicher oder militärischer Hinsicht, um unsere gemeinsamen Ziele zum Wohle unserer eine Milliarde Bürger zu verfolgen“.

Falls Sie es nicht mitbekommen haben, diese Macht – vorwiegend militärische Macht und Militärdiplomatie – soll nicht der Menschheit dienen, sondern nur ihren „Bürgern“.

António Ole, Angola, „Das Wandgemälde Maculusso“, 2014.

Drittens: Teil IV unserer „Hyper-Imperialismus“-Studie trägt den Titel „Der Westen im Niedergang“ und betrachtet die Beweise für diesen Trend aus einer Perspektive, die Mileis „Der Westen ist in Gefahr“-Angstmacherei zurückweist.

Die Fakten zeigen, dass der globale Norden seit dem Beginn der dritten Weltwirtschaftskrise darum kämpft, seine Kontrolle über die Weltwirtschaft aufrechtzuerhalten; seine Instrumente – Monopole auf Technologie und Rohstoffe sowie die Vorherrschaft über ausländische Direktinvestitionen – sind grundlegend erodiert.

Als China 2004 den Anteil der Vereinigten Staaten an der weltweiten Industrieproduktion überholte, verloren die USA ihre Vormachtstellung in der Produktion (2022 lag der Anteil Chinas bei 25,7 Prozent gegenüber 9,7 Prozent bei den USA).

Angesichts der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten jetzt von umfangreichen Nettokapitalimporten abhängig sind, die 2022 einen Wert von 1 Billion Dollar erreichen werden, haben die USA kaum interne Möglichkeiten, ihren Verbündeten im Globalen Norden oder Globalen Süden wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen.

Die Kapitaleigner in den Vereinigten Staaten haben ihre Gewinne aus der Staatskasse abgeschöpft und damit die wirtschaftlichen Voraussetzungen für das soziale Blutbad geschaffen, das das Land heimsucht.

Die alten politischen Koalitionen, die sich um die beiden Parteien in den Vereinigten Staaten gebildet haben, befinden sich im Umbruch, und innerhalb des politischen Systems der USA ist kein Platz für die Entwicklung eines politischen Projekts, das die Hegemonie über die Weltwirtschaft durch Legitimität und Zustimmung ausübt.

Deshalb greift der von den USA geführte Globale Norden auf Gewalt und Einschüchterung zurück und baut seinen massiven Militärapparat auf, indem er seine eigene Staatsverschuldung erhöht (da es im Inland kaum einen Konsens darüber gibt, diese Kreditaufnahme für den Aufbau der Infrastruktur und der produktiven Basis des Landes zu verwenden).

Die Ursache des von den Vereinigten Staaten China aufgezwungenen Neuen Kalten Krieges liegt darin, dass China die Vereinigten Staaten bei den Nettoanlageinvestitionen überholt hat, während die USA einen allmählichen Rückgang verzeichnen.

Seit 1992 war China jedes Jahr ein Nettokapitalexporteur, und dieser Überschuss an Kapitalbildung hat es ermöglicht, internationale Projekte wie die Gürtel- und Straßeninitiative zu finanzieren, die jetzt zehn Jahre alt ist.

El Meya, Algerien, „Les Moudjahidates“, 2021.

Viertens analysieren wir das Entstehen neuer Organisationen, die im globalen Süden verwurzelt sind, wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (2001), die BRICS10 (2009) und die Gruppe der Freunde zur Verteidigung der UN-Charta (2021).

Diese interregionalen Plattformen befinden sich noch in einem embryonalen Stadium, aber sie sind ein Beleg für das Wachstum eines neuen Regionalismus und Multilateralismus. Obwohl diese Formationen nicht versuchen, als Block gegen den Block des Globalen Nordens zu agieren, spiegeln sie das wider, was wir zuvor als eine „neue Stimmung“ im Globalen Süden bezeichnet haben.

Diese neue Stimmung ist weder antiimperialistisch noch antikapitalistisch, sondern wird von vier Hauptvektoren geprägt:

Multilateralismus und Regionalismus konzentrierten sich auf die Schaffung von Kooperationsplattformen mit Sitz im globalen Süden.

konzentrierten sich auf die Schaffung von Kooperationsplattformen mit Sitz im globalen Süden. Eine neue Modernisierung , die sich auf den Aufbau regionaler und kontinentaler Volkswirtschaften konzentriert, die lokale Währungen anstelle des Dollars für Handel und Reserven verwenden.

, die sich auf den Aufbau regionaler und kontinentaler Volkswirtschaften konzentriert, die lokale Währungen anstelle des Dollars für Handel und Reserven verwenden. Souveränität , die Barrieren für westliche Interventionen schaffen würde. Dazu gehören militärische Verstrickungen und digitaler Kolonialismus, die beide die Interventionen der US-Geheimdienste erleichtern.

, die Barrieren für westliche Interventionen schaffen würde. Dazu gehören militärische Verstrickungen und digitaler Kolonialismus, die beide die Interventionen der US-Geheimdienste erleichtern. Reparationen, die kollektive Verhandlungen zur Entschädigung für die jahrhundertealten Schuldenfallen des Westens und den Missbrauch des überschüssigen Kohlenstoffbudgets sowie für sein viel weiter reichendes koloniales Erbe bedeuten würden.

Die Analyse in diesen Texten geht tief unter die Oberfläche und liefert eine historisch-materialistische Bewertung unserer gegenwärtigen Krisen.

Die von den Institutionen des globalen Nordens erstellten Dokumente wie der Bericht „Global Risks“ des WEF für 2024 listen die Gefahren auf, die uns drohen (Klimakatastrophe, soziale Polarisierung, wirtschaftlicher Abschwung), können sie aber nicht erklären.

Wir glauben, dass unser Ansatz eine Theorie liefert, um diese Gefahren als Ergebnis des vom hyperimperialistischen Block gesteuerten Weltsystems zu verstehen.

Als ich über diese Texte nachdachte, kam mir das Werk des irakischen Dichters Buland al-Haydari (1926-1996) in den Sinn. Als alles aussichtslos schien, schrieb al-Haydari, dass „die Sonne nicht aufgehen wird“ und „am Boden des Hauses, bereits tot, die Schritte meiner Kinder liegen, zum Schweigen gebracht“.

Aber selbst dann, wenn wir „ohne Kraft“ sind, bleibt die Hoffnung. Seine Zivilisation ertrinkt, aber dann „kamst du mit dem Paddel“, singt er. „So ist die Geschichte unseres Gesterns, und ihr Geschmack ist bitter“, schließt er, „so ist unser langsamer Gang, die Prozession unserer Würde: unser einziges Gut bis zu der Stunde, in der sich endlich ein freies Paddel erheben wird.“

Diese Erwartung bestimmt einen Klassiker des iranischen Dichters Forough Farrokhzad (1934-1967), „Jemand, der nicht wie jeder andere ist“ (1966):