Die Gräueltaten in Gaza geschehen, weil das US-Imperium es so will.

Lassen Sie nicht zu, dass die Monster in Washington DC und Virginia ihre Hände in Unschuld waschen, wenn es um diese schreckliche Gräueltat geht. Sie wissen genau, was sie tun.

Vergangenen Monat stieß ich auf ein interessantes Zitat eines pensionierten israelischen Generalmajors namens Yitzhak Brick über den laufenden IDF-Angriff auf Gaza.

„Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle Flugzeuge und Bomben kommen aus den USA“, sagte Brick. „In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr weiterkämpfen. Man hat keine Optionen mehr. … Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.“

Brick machte diese Bemerkungen nicht als antiimperialistische Kritik an der US-Kriegsmaschinerie, sondern als Teil einer Tirade darüber, wie lächerlich es ist, dass Israel von Washington aufgefordert wird, humanitäre Hilfe nach Gaza zu lassen und zu versuchen, zivile Opfer zu vermeiden. Offensichtlich ist er der Meinung, dass Israel viel mehr Palästinenser in Gaza töten sollte, nicht weniger.

IDF Maj. Gen (ret) Yitzhak Brick:

Brick – dessen Warnungen vor einem bevorstehenden Hamas-Angriff von israelischen Regierungs- und Militärvertretern im Vorfeld der Ereignisse vom 7. Oktober abgetan und ignoriert wurden – weist dennoch auf einen wichtigen Punkt hin. Die Unterstützung der US-Kriegsmaschinerie ist für Israels anhaltenden mörderischen Angriff auf Gaza, bei dem innerhalb von 24 Stunden etwa 700 Menschen getötet wurden, zu 100 Prozent unverzichtbar. Das bedeutet zwangsläufig, dass diese andauernden Massaker stattfinden, weil die USA sie zulassen.

Bricks Äußerungen widersprechen der Darstellung der Biden-Administration gegenüber der Presse, dass das Weiße Haus frustriert sei über Israels völlige Missachtung menschlichen Lebens in Gaza, sich aber machtlos fühle, das Handeln seines Verbündeten in eine humanitärere Richtung zu beeinflussen.

In einem Artikel vom letzten Monat mit dem Titel „White House frustrated by Israel’s onslaught but sees few options“ (Weißes Haus frustriert über Israels Angriff, sieht aber nur wenige Optionen) berichtete die Washington Post, dass die Biden-Administration nach Angaben von anonymen US-Beamten der Meinung ist, dass „Israels Gegenangriff auf die Hamas zu hart war, zu viele zivile Opfer forderte und kein kohärentes Ende hatte, aber sie sind nicht in der Lage, einen signifikanten Einfluss auf Amerikas engsten Verbündeten im Nahen Osten auszuüben, damit er seinen Kurs ändert“.

Das ist natürlich Unsinn. Die Biden-Administration könnte all dies mit einem einzigen Telefonanruf beenden, so wie sie Israel im Oktober angewiesen hat, die Kommunikation in Gaza wieder herzustellen, nachdem die IDF die Enklave von der Außenwelt abgeschnitten hatte, und so wie der israelische Angriff auf den Libanon 1982 durch einen Telefonanruf von Präsident Reagan gestoppt wurde.

Die Abschaltung der Kommunikation in Gaza war eine ausdrückliche Entscheidung der Israelis — , die auf Druck der Vereinigten Staaten rückgängig gemacht wurde, sagt ein hochrangiger US-Beamter. „Wir haben deutlich gemacht, dass sie wieder eingeschaltet werden müssen“ und „wieder eingeschaltet bleiben müssen.“

Das andauernde Massaker in Gaza findet statt, weil das US-Imperium es so will. Sie könnten das Blutvergießen jederzeit beenden, aber sie tun es nicht, weil sie es nicht wollen. Der Grund dafür ist, dass das US-Imperium von Soziopathen geführt wird, deren einziges Ziel es ist, die Welt zu beherrschen, und Israels ununterbrochene Gewalt ist eine Schlüsselkomponente bei der Beherrschung einer entscheidenden geostrategischen Region auf diesem Planeten.

Lassen wir nicht zu, dass die Monster in Washington DC und Virginia ihre Hände in Unschuld waschen, wenn es um diese schreckliche Gräueltat geht. Sie wissen genau, was sie tun. Sie sind genauso verantwortlich für Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie Israel selbst. Sie posieren und geben Lippenbekenntnisse zum Schutz der Zivilbevölkerung ab, aber sie tun dies nur für ihre eigenen PR-Interessen. Diese Monster würden mit Freuden jeden lebenden Palästinenser in die Gaskammern schicken, wenn sie glaubten, dass sie damit ihren strategischen Interessen auch nur ein Jota näher kämen.