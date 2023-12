Israel „stiehlt Organe“ von Leichen in Gaza, behauptet eine Menschenrechtsgruppe

Von Joshua Askew

Euro-Med Human Rights Monitor hat Bedenken über den „Organraub“ durch die israelischen Streitkräfte an toten Palästinensern geäußert.

Eine Nichtregierungsorganisation hat die israelische Armee beschuldigt, Organe von Toten im Gazastreifen zu stehlen und eine unabhängige internationale Untersuchung gefordert.

Euro-Med Human Rights Monitor erklärte am Sonntag, sie sei „besorgt“ über einen möglichen Organraub an palästinensischen Leichen, nachdem medizinische Fachleute in Gaza einige Leichen untersucht hatten, nachdem sie von Israel freigegeben worden waren.

Die NRO behauptete, sie habe dokumentiert, dass die israelischen Streitkräfte Dutzende Leichen aus dem Al-Shifa-Krankenhaus und dem indonesischen Krankenhaus im Norden des Gazastreifens sowie aus anderen Krankenhäusern im Süden beschlagnahmt hätten.

Medizinische Fachkräfte stellten Berichten zufolge fest, dass lebenswichtige Organe wie Lebern, Nieren und Herzen sowie Cochleas und Hornhäute fehlten, was der Euro-Med Monitor als „Beweis“ für einen möglichen Organraub bezeichnete.

Sie behaupteten auch, Israel habe Leichen aus einem Massengrab exhumiert und beschlagnahmt, das vor mehr als 10 Tagen in einem Innenhof von al-Shifa ausgehoben worden war.

Die israelischen Verteidigungskräfte wurden um eine Stellungnahme gebeten.

Israel hat bisher bestritten, ohne Zustimmung der Familien Organe von toten Palästinensern entnommen zu haben, und solche Anschuldigungen als „antisemitisch“ bezeichnet.

Der Organraub könne nicht allein durch eine gerichtsmedizinische Untersuchung bewiesen oder widerlegt werden, da mehrere Leichen vor ihrem Tod operiert worden seien, wurden Ärzte mehrerer Krankenhäuser in Gaza von Euro-Med zitiert.

Eine vollständige Untersuchung der geborgenen Leichen sei angesichts der intensiven israelischen Angriffe auf den Gazastreifen nicht möglich, hieß es. Zuvor hatten palästinensische Gesundheitsbeamte in Gaza erklärt, sie könnten die Toten nicht einmal mehr zählen, da das Gesundheitssystem der Enklave zusammengebrochen sei.

Israel wird seit Langem beschuldigt, Organe zu entnehmen

In den vergangenen Jahren kursierten Berichte, dass Israel unrechtmäßig palästinensische Leichen verwendet.

In ihrem Buch Over Their Dead Bodies (Über ihre toten Körper) behauptet die israelische Ärztin Meira Weiss, dass zwischen 1996 und 2002 toten Palästinensern Organe entnommen wurden, die in der medizinischen Forschung an israelischen Universitäten verwendet und israelischen Patienten eingepflanzt wurden.

Nach jüdischer Lehre sind Organtransplantationen und -entnahmen erlaubt, wobei die Notwendigkeit, Leben zu retten, Vorrang vor allen anderen religiösen Geboten hat.

Eine umstrittene Untersuchung des israelischen Fernsehens im Jahr 2014 enthielt Geständnisse hochrangiger Beamter, dass Haut von den Körpern toter Palästinenser und afrikanischer Arbeiter entnommen wurde, um Israelis, z. B. Soldaten mit Brandverletzungen, zu behandeln.

Darin enthüllte der Direktor der israelischen Hautbank, dass das Land über eine Reserve von 17 Quadratmetern „menschlicher Haut“ verfügt – eine riesige Menge im Verhältnis zur Bevölkerung Israels.

Eine Frau hält ein weißes T-Shirt hoch, um zu verhindern, dass auf sie geschossen wird, während Palästinenser auf der Salah al-Din Straße in Bureij aus Gaza-Stadt in den südlichen Gazastreifen fliehen (Dienstag, 11.7.23).Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. Alle Rechte vorbehalten.

Laut einer Untersuchung des amerikanischen Senders CNN aus dem Jahr 2008 soll Israel das größte Zentrum für den illegalen weltweiten Handel mit menschlichen Organen sein.

Euro-Med Monitor behauptete, Israel sei eine der „weltweit größten Drehscheiben für den illegalen Handel mit menschlichen Organen unter dem Vorwand der ‚Sicherheitsabschreckung'“.

Die Organisation forderte das Land auf, sich an „internationales Recht“ zu halten und bekräftigte die „Notwendigkeit, die Körper der Toten während bewaffneter Konflikte zu respektieren und zu schützen“.

Die Vierte Genfer Konvention von 1949, die Israel nicht ratifiziert hat, verlangt von den Kombattanten, die Würde der Toten zu respektieren, einschließlich der Verhinderung von Plünderung, Verstümmelung oder jeglicher respektloser Behandlung ihrer Körper.

Palästinensische Leichen werden angeblich von israelischen Streitkräften zurückgehalten

Euro-Med beschuldigte Israel auch, die sterblichen Überreste Dutzender Palästinenser, die während der Militäroperation in Gaza seit dem 7. Oktober getötet wurden, zurückzuhalten, obwohl einige von ihnen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz übergeben wurden.

Dies wird von einigen als Strafmaßnahme betrachtet, um den Familien die Möglichkeit zu nehmen, ihre Angehörigen zu bestatten.

Laut Euro-Med Monitor hat Israel eine lange Tradition darin, die Leichen toter Palästinenser zurückzuhalten.

Sie behauptete, dass Israel die sterblichen Überreste von mindestens 145 Palästinensern in seinen Leichenhallen und von etwa 255 Palästinensern auf seinem so genannten „Nummernfriedhof“, einem Gelände nahe der jordanischen Grenze, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, aufbewahrt.

Die Verweigerung der Aushändigung der Leichen an die trauernden Familien zur Beerdigung kann einer kollektiven Bestrafung gleichkommen, die wiederum nach der Vierten Genfer Konvention verboten ist, wie Euro-Med Monitor feststellte.

Die Beerdigung der Toten gilt im Islam als eine grundlegende und wichtige religiöse Pflicht, die eine große kulturelle und spirituelle Bedeutung hat.