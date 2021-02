Die größere Gefahr durch israelische Provokationen in Syrien

journal-neo.org: Fortgesetzte Luftangriffe durch israelische Kampfflugzeuge in Syrien stellen – auf den ersten Blick – eine offensichtliche und anhaltende Bedrohung für Syrien dar. In einem breiteren Kontext geht die Bedrohung jedoch viel tiefer und erstreckt sich auch auf Syriens Verbündete in Teheran.

Israel war ein eifriger Teilnehmer an dem von den USA geführten Stellvertreterkrieg gegen Syrien, der im Jahr 2011 begann. Es hat den vom Westen unterstützten Kämpfern entlang und innerhalb seiner Grenzen Unterschlupf und Unterstützung gewährt. Es hat auch zu verschiedenen Zeitpunkten Luftangriffe in Syrien durchgeführt, um die Fähigkeit von Damaskus zu behindern, Frieden und Stabilität innerhalb der Grenzen Syriens wiederherzustellen.

Und laut US-Politikpapieren, die vor und nach dem Beginn des Stellvertreterkriegs gegen Syrien im Jahr 2011 verfasst wurden, hatte Washington Israel schon vor langer Zeit eine Rolle bei der Unterminierung und Unterstützung des Sturzes der syrischen Regierung zugedacht – zugegebenermaßen als Teil einer umfassenderen Strategie, um den Iran zu isolieren und schließlich ins Visier zu nehmen.

Das wahrscheinlichste aktuelle Ziel ist es, die Spannungen mit dem Iran weiter zu verschärfen – einer Nation, die erhebliche Ressourcen und Arbeitskräfte für das Ziel der Stabilisierung Syriens und die Beendigung des höchst destruktiven Konflikts eingesetzt hat.

Während die Spannungen in der Region weiter zunehmen, werden Israel und seine Unterstützer in Washington wahrscheinlich nach einem Vorwand für Israel suchen, den Iran direkt anzugreifen – ein Plan, den US-Politiker bereits 2009 ausgearbeitet hatten – in der Hoffnung, dass der Iran Vergeltung üben und den USA selbst einen weiteren Vorwand für eine Intervention liefern würde.

US-Politiker hatten angemerkt, dass ein israelisch geführter Erstschlag gegen den Iran durch die problematischen Beziehungen zu all den Nationen erschwert würde, die ihre Kampfflugzeuge überfliegen müssten, um den Angriff auszuführen.

Aber in letzter Zeit sind Bemühungen im Gange, diese Beziehungen zu „reparieren“ und den Weg zu ebnen – oder in diesem Fall – den Himmel für die lange geplanten israelischen Angriffe zu öffnen.

Artikel wie die New York Times, „Marokko tritt der Liste der arabischen Nationen bei, um die Beziehungen zu Israel zu normalisieren“, würden diesen Prozess zur Kenntnis nehmen und Nationen wie Marokko, Bahrain, Sudan und die Vereinigten Arabischen Emirate diesen Prozess begonnen haben – und wie diese ersten Nationen dazu beitragen würden, dass andere – wie Saudi-Arabien – leichter nachziehen können.

In Wirklichkeit waren diese Nationen alle kooperativ bei der Unterstützung der US-Außenpolitik in der Region – mit Animositäten, die lediglich zum Zweck der Steuerung der öffentlichen Wahrnehmung in den jeweiligen Nationen geschaffen wurden.

Die Einbindung Israels in Washingtons Einheitsfront gegen den Iran an der Seite arabischer Nationen, deren öffentliche Rhetorik Israel als eingeschworenen Feind darstellt, zeigt, wie verzweifelt Washington und seine Verbündeten in ihren Bemühungen sind, sich in der Region wieder durchzusetzen.

Die lange Geschichte von Israels geplanter Rolle

Ein Dokument aus dem Jahr 1983 – Teil einer Flut von kürzlich freigegebenen Papieren – unterzeichnet vom ehemaligen CIA-Offizier Graham Fuller mit dem Titel „Bringing Real Muscle to Bear Against Syria“ (PDF), besagt (Hervorhebung):

Syrien hat derzeit einen „Hammerlock“ auf die US-Interessen sowohl im Libanon als auch am Golf – durch die Schließung der irakischen Pipeline, wodurch die Internationalisierung des [iranisch-irakischen] Krieges droht. Die USA sollten in Erwägung ziehen, den Druck auf Assad [sen.] durch die verdeckte Orchestrierung gleichzeitiger militärischer Drohungen gegen Syrien aus drei Syrien feindlich gesinnten Grenzstaaten stark zu erhöhen: Irak, Israel und Türkei.

Der Bericht stellt auch fest:

Wenn Israel die Spannungen gegen Syrien gleichzeitig mit einer irakischen Initiative erhöhen würde, würde der Druck auf Assad schnell eskalieren. Ein türkischer Schritt würde ihn psychologisch weiter unter Druck setzen.

Im Jahr 2009 veröffentlichte die von US-Konzernen und Finanziers finanzierte politische Denkfabrik Brookings Institution ein langes Schreiben mit dem Titel „Which Path to Persia? Options for a New American Strategy toward Iran“ (Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran), in dem einmal mehr der Einsatz Israels als scheinbar „einseitiger Aggressor“ ausführlich diskutiert wurde.

Ein US-Politikpapier, das die geplante israelische Aggression als Teil einer größeren, von den USA gesteuerten Verschwörung beschreibt, um den iranischen Staat anzugreifen, zu untergraben und schließlich zu stürzen, zeigt, dass an Israels regionaler Politik oder seinen militärischen Operationen überhaupt nichts einseitig ist.

Im Jahr 2012 veröffentlichte die Brookings Institution ein weiteres Papier mit dem Titel „Saving Syria: Assessing Options for Regime Change“, in dem es hieß:

Einige Stimmen in Washington und Jerusalem erkunden, ob Israel dazu beitragen könnte, die syrischen Eliten zu zwingen, Asad zu entfernen.

Der Bericht fährt fort, indem er erklärt:

Israel könnte Truppen auf oder in der Nähe der Golanhöhen postieren und damit die Kräfte des Regimes von der Unterdrückung der Opposition ablenken. Diese Haltung könnte beim Asad-Regime Ängste vor einem Mehrfrontenkrieg hervorrufen, besonders wenn die Türkei bereit ist, dasselbe an ihrer Grenze zu tun und wenn die syrische Opposition mit Waffen und Training versorgt wird. Eine solche Mobilisierung könnte die syrische Militärführung vielleicht dazu bewegen, Asad zu stürzen, um sich selbst zu erhalten.

Wieder einmal wird der Einsatz Israels als einer von mehreren regionalen Provokateuren, die die Politik als Teil einer größeren, von den USA orchestrierten Verschwörung ausführen, offen diskutiert.

Und es war ein Papier der Brookings Institution von 2009 mit dem Titel „Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran“ (Optionen für eine neue amerikanische Strategie gegenüber dem Iran), in dem die Strategie dargelegt wird, Israel zuerst angreifen zu lassen, um einen Krieg zu provozieren, in den die USA später mit einem breiteren und „akzeptableren“ Vorwand einsteigen könnten.

In dem Papier wird festgehalten:

…die [israelischen] Luftangriffe selbst sind wirklich nur der Anfang dieser Politik. Wiederum würden die Iraner zweifellos ihre Atomanlagen wieder aufbauen. Sie würden sich wahrscheinlich an Israel rächen, und sie könnten sich auch an den Vereinigten Staaten rächen (was einen Vorwand für amerikanische Luftangriffe oder sogar eine Invasion schaffen könnte).

So haben sie – zusätzlich zu dem Versuch der USA selbst, den Iran in einen Krieg zu provozieren – oder selbst eine Provokation zu inszenieren, um dies zu tun – Israel eine Rolle bei dem Versuch zugedacht, den Iran ebenfalls zu provozieren.

Die Strategie ist noch komplexer geworden – sie verschafft den USA zusätzliche „plausible Bestreitbarkeit“ und lässt ihre „Vergeltung“ gegen den Iran sowohl „zurückhaltender“ als auch „gerechtfertigter“ erscheinen.

Es ist klar, dass eine Strategie, die in den 1980er Jahren beschrieben und über die Jahrzehnte hinweg klar umgesetzt wurde (und unabhängig davon, wer das Weiße Haus besetzt), immer noch sehr stark im Spiel ist.

Die USA helfen dabei, den Himmel für diesen lang erwarteten israelischen Erstschlag zu öffnen, indem sie die Beziehungen zwischen Israel und den Nationen, die es möglicherweise überfliegen könnte, um den Iran anzugreifen oder von denen es Unterstützung in einem daraus resultierenden Krieg benötigt, normalisieren“.

In der Zwischenzeit versuchen die USA weiterhin, den Anschein zu erwecken, dass sie daran interessiert sind, zum „Iran Nuclear Deal“ zurückzukehren, machen aber keine greifbaren Anstrengungen, dies tatsächlich zu tun. In der Tat scheinen die USA selbst eine Vorbereitung auf die oben erwähnte „Vergeltung“ fortzusetzen, von der sie hoffen, dass sie oder ihre Verbündeten sie in der Region provozieren können – und wenn das nicht gelingt, vielleicht überzeugend inszenieren.

Es ist immer noch eine sehr gefährliche Zeit für den Iran wie auch für Frieden und Stabilität in der Region.

Trotz des oberflächlichen politischen Wandels in Washington in diesem Jahr geht diese seit langem geplante Politik des aggressiven Regimewechsels gegen den Iran weiter. Je deutlicher das Spiel, das die USA und ihre Verbündeten spielen, für die internationale Öffentlichkeit wird – desto schwieriger wird es für die USA und ihre Verbündeten sein, es weiter zu spielen.

Es obliegt den alternativen Medien – sowohl den unabhängigen als auch den staatlichen – das Bewusstsein für diese fortgesetzte Aggression und die geplante Aggression gegen den Iran zu schärfen – während Nationen, die an Frieden und Stabilität in der Region interessiert sind, weiterhin daran arbeiten, die Kosten einer möglichen US-israelischen Aggression gegen den Iran weit über jeden potenziellen Nutzen zu erhöhen, von dem Washington und seine Verbündeten glauben, dass sie ihn erhalten werden, wenn sie ihn weiter verfolgen.