“Die Hölle auf Erden”: Einblick in die übersehene Notlage der Christen in Gaza

Von Joseph Summers

Der katholische humanitäre Helfer Jason Jones spricht im Interview mit John-Henry Westen über die Bemühungen seiner Organisation Vulnerable People Project, den Christen im Gazastreifen zu helfen, die unter der Tragödie des Krieges schwer zu leiden haben.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel und das dazugehörige Video enthalten grafische Darstellungen der Auswirkungen des Krieges. Leser und Betrachter werden um Diskretion gebeten.

(LifeSiteNews) – Jason Jones, ein katholischer humanitärer Helfer, der bei der Evakuierung von Menschen aus Afghanistan und der Ukraine geholfen hat, sprach kürzlich mit John-Henry Westen von LifeSite über die Notlage der Christen in Gaza und wie seine Organisation, das Vulnerable People Project (VPP), ihnen hilft.

Jones zufolge ist die Lage in Gaza “absolut katastrophal”. 80 Prozent der christlichen Häuser seien zerstört und insgesamt 4 Prozent der Christen in Gaza getötet worden, die meisten von ihnen bei dem Versuch, sich in einer Kirche in Gaza in Sicherheit zu bringen. Er weist auch darauf hin, dass die christliche Gemeinde in Gaza zu den ältesten der Welt gehört und vom Apostel St. Jakobus gegründet wurde.

Zur Notlage dieser Gemeinschaft selbst sagt Jones, dass die Christen im Gazastreifen daran gewöhnt seien, dass die Evangelikalen so täten, als gäbe es sie nicht, doch sei es “bedauerlich”, dass viele Katholiken ihre Existenz vergessen zu haben scheinen oder ihnen gegenüber gleichgültig seien.

Jones beschreibt die Situation der Christen in Gaza und berichtet, dass 800 Menschen in der katholischen Kirche Holy Family untergebracht sind, die bombardiert wurde und die letzte Gemeinde in Gaza ist. Er erinnert daran, wie Scharfschützen der israelischen Streitkräfte (IDF) zwei christliche Frauen auf dem Weg in die Gemeinde erschossen und Raketen auf ein von den Missionaren der Nächstenliebe geführtes Heim für “unerwünschte, ausrangierte und psychisch kranke Kinder” abfeuerten.

“Es ist die Hölle auf Erden”, sagt Jones. “Es bricht uns das Herz, dass unser Verbündeter Israel sich so brutal verhält und unsere Steuergelder und unsere Waffensysteme benutzt, um die christliche Gemeinde des ersten Jahrhunderts … in Gaza abzuschlachten.”

Jones kommentiert die Fotos eines neunjährigen Mädchens, das zusammen mit seiner Zwillingsschwester offenbar von weißen Phosphorbomben getroffen wurde, als sie versuchten, aus der Luft abgeworfene Lebensmittel zu sichern. Während das fotografierte Mädchen die Bombardierung überlebte, glaubt Jones, dass ihre Schwester sofort starb. Der humanitäre Helfer erzählt Westen, dass das Mädchen und seine Familie vom VPP in ein ägyptisches Krankenhaus evakuiert wurden. Weißer Phosphor, so erklärt er, ist eine Waffe, die unter die Haut geht und diese verbrennt.

“Wie Sie sehen können, ist jeder Quadratzentimeter ihres Körpers, ihr Gesicht, ihre Arme, jeder Teil ihres Körpers mit Verbrennungen bedeckt”, erzählt Jones Westen. Er führt weiter aus, dass 14.000 Kinder in Gaza getötet wurden, Kinder, die die Hälfte der Bevölkerung der Stadt ausmachen.

Auf die Behauptung, die Israelis hätten größere Vorsichtsmaßnahmen als jedes andere Militär in der Geschichte getroffen, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden, reagiert Jones mit den Worten, eine solche Behauptung sei “absolut absurd”. Er weist auch darauf hin, dass er die Behauptung, die Hamas benutze Zivilisten als menschliche Schutzschilde, ebenfalls für unwahrscheinlich hält.

“Sie sagen das immer und immer wieder”, sagt Jones.

“Jedes zivile Opfer, schätze ich, jedes dieser 14.000 Kinder war ein menschliches Schutzschild für die Hamas, aber wenn man mit der Bevölkerung in Gaza spricht, ist das absolut nicht der Fall. Und es ist ganz sicher nicht der Fall bei der jungen Frau, deren Bilder wir gerade gesehen haben, die mit Verbrennungen übersät ist. Und es ist auch nicht der Fall bei Lara, dem 18-jährigen christlichen Mädchen, das wahrscheinlich wegen eines Hitzeschlags … auf der – ich zitiere – ‘sicheren Route’ gefallen ist, und sie ist eine christliche junge Frau, und als palästinensische Muslime sie retten wollten, um ihr zu helfen, ihr Wasser zu geben, sich um sie zu kümmern, wurde auf sie geschossen.”

“Dies ist kein Fall, in dem palästinensische Muslime ein christliches Mädchen als menschliches Schutzschild benutzen”, behauptet Jones. “Tatsächlich sind palästinensische Muslime gerannt, um einem christlichen Mädchen zu helfen und wurden von den IDF beschossen. Und das passiert immer wieder, Tag für Tag. Und es wird weiter passieren, bis die Christen im Westen ihre Stimme erheben und sagen: ‘Genug ist genug. Genug mit dem Töten von Zivilisten”. Wir brauchen sofort einen Waffenstillstand. Das ist eine absolute Schande.”

Auf die Frage von Westen, ob die Bilder aus dem Gazastreifen echt seien und ob es sich nicht um “Fake News” handele, antwortet Jones, dass das VPP seine Arbeit “ziemlich gut” mache. Obwohl es ihr gelungen sei, den Menschen in der Ukraine zu helfen, hinter die russischen Linien zu gelangen, sei die Versorgung des Gazastreifens die “größte Herausforderung” gewesen, der sich die Organisation stellen musste. Er erzählt Westen auch, dass jeder, den das VPP aus dem Gazastreifen herausbekommt, oder “jedes kleine bisschen Hilfe” in das Gebiet, als “großer Erfolg” angesehen wird.

Jones prangert auch die “seltsamen Charaktere an, die sich auf dem College-Campus kindisch verhalten”, die versuchen, die Aktionen der israelischen Regierung zu nutzen, um “Judenhass und Antisemitismus” zu schüren.

“Man sieht, wie ihre Stimme gehört wird, aber man hört nicht die Mitte, man hört nicht die Stimme der Menschen”, bemerkt er und fügt hinzu, dass Ähnliches mit den Konflikten im Irak und in Syrien geschah.

Auf die Frage von Westen, wie man zu einem möglichen Waffenstillstand beitragen kann, verweist Jones auf eine Petition auf ceasefirenow.org und erwähnt einen LifeFunder, ähnlich dem, der für die Arbeit des VPP in Afghanistan eingerichtet wurde.

Über die Arbeit des VPP in Gaza sagt er, dass es eine Warteschlange gibt und die Gruppe nach dem Triage-Prinzip arbeitet, um den am meisten gefährdeten und schwer verwundeten Menschen zu helfen, Gaza so schnell wie möglich zu verlassen. Die Gruppe bemüht sich auch darum, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen und Familien wieder zusammenzuführen und zu versorgen, sobald sie ihnen hilft, nach Ägypten zu gelangen.

Mit Blick auf die israelische Bevölkerung sagt Jones, dass diese “sehr lobenswert” sei. Er erzählt Westen, dass viele ehemalige IDF-Soldaten davor gewarnt haben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) die Zahl der zivilen Opfer erhöht hat. Er sagt auch, dass die Proteste in Israel gegen die Regierung des Landes und ihre Aktionen “massiv” sind.

Schließlich erklärt er, dass der VPP nicht will, dass seine Unterstützung für die Menschen in Gaza Antisemitismus oder “Judenhass” schürt, aber gleichzeitig will er nicht, dass die Angst vor Kritik die Gruppe zu einem “antiarabischen Vorurteil” zum Schweigen bringt.

“Die Vorstellung, dass ein jüdischer Student, der über den Harvard Yard geht, von einem Mob angegriffen wird, weil ein amerikanischer Student, der Jude ist, von einem Mob angegriffen wird, während er über den College-Campus geht, ist absolut beschämend und verachtenswert”, so Jones.

“Aber gleichzeitig ist es beschämend und verachtenswert, dass uns das Leiden der Menschen in Gaza gleichgültig ist, und warum?”, fragt er. “Warum sind wir gleichgültig? Ist es, weil sie Araber sind? Ist es, weil sie überwiegend muslimisch sind? Was hat uns zum Schweigen gebracht? Aber ich werde Ihnen Folgendes sagen: Als Katholik mit einem katholischen Apostolat, dem Vulnerable People Project, ist es unsere Aufgabe, den verletzlichsten Menschen in der Welt beizustehen, wenn die Welt schweigt.

Jones betonte, dass Israelis und Gazaner sowie jüdische und arabische Amerikaner nicht für die Handlungen des Netanjahu-Regimes oder der Hamas verantwortlich gemacht werden sollten, und erklärte, dass die Mission der Katholiken darin bestehe, Gott und den Nächsten zu lieben und das Evangelium zu teilen, aber auch am Fuße des Kreuzes zu stehen, “um den Schwachen beizustehen, wenn die Welt sie verlassen hat”. Dies sei zwar eine Herausforderung, so der Menschenfreund weiter, aber es sei “ein Beispiel für die Wahrheit, die Würde und die Schönheit der menschlichen Person, die Jesus Christus der Welt bekannt gemacht hat.”

“Wir wollen eine humane, schöne Welt”, erklärt Jones. “Wir wollen unseren Kindern eine Kultur des Lebens und eine Zivilisation der Liebe hinterlassen, aber wir können das nicht tun, indem wir die Augen vor dem Leiden der Menschen in Gaza verschließen.”

“Wenn der Rest der Welt sich von Stammesdenken oder Vorurteilen mitreißen lässt, lassen wir sie als Katholiken gewähren”, fährt er fort.

“Aber was ich tun werde, ist, dass ich an der Seite der Schwachen stehen werde. … Ich überprüfe nicht ihre Taufregister, ich frage nicht nach ihrer ethnischen Zugehörigkeit, aber wenn ich sehe, dass Frauen und Kinder leiden, dass Familien leiden, nun, dann besteht das Apostolat des Vulnerable People Project darin, ihnen beizustehen, und ich glaube, dass wir als Katholiken dazu aufgerufen sind. Aber wir müssen auch führend darin sein, dies auf eine Weise zu tun, die keinen Tribalismus, Bigotterie oder Hass schürt.”