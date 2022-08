Die horrenden Schäden der Zensur

Es gab schon immer einen Hunger nach neuen Entdeckungen und Enthüllungen der Wahrheit, aber in der Vergangenheit waren oft große Anstrengungen nötig, um die „Agenda“ zu überwinden – es gab immer eine.

Denken Sie nur an die Enthüllung der Pentagon Papers durch Daniel Ellsberg oder an die vielen Artikel, die in den 60er Jahren von einer Gruppe idealistischer Journalisten über den Krieg in Vietnam veröffentlicht wurden. Keine dieser Veröffentlichungen war bei den Herausgebern (oder den Machthabern) beliebt, und sie hatten ihre Schwierigkeiten, veröffentlicht zu werden, aber sie wurden nicht vollständig zensiert.

Dann springen Sie ein paar Jahrzehnte weiter und denken Sie an Julian Assange, der immer noch gegen seinen Willen festgehalten wird, weil er in WikiLeaks über Kriegsverbrechen der Vereinigten Staaten berichtet hat. Nicht zu vergessen ist auch die mutige Arbeit von Edward Snowden, der im Sommer 2013 die illegale Überwachung durch die CIA aufdeckte und dafür sorgte, dass der britische Guardian und die amerikanische Washington Post seine Geschichte veröffentlichten.

Auch hier gilt: Obwohl es angesichts des heutigen Klimas ungewöhnlich ist, dass seine Geschichte in zwei besonders prominenten Staatsorganen veröffentlicht wurde, wurde Snowden selbst von den USA zum angeblichen Verräter erklärt und entzieht sich bis heute der Auslieferung. Die Schrauben wurden im Laufe der Jahre immer fester angezogen – inzwischen so fest, dass praktisch nichts mehr durchkommt.

Natürlich gibt es noch viel mehr als das. Und heute ist die Zensur hochqualifizierter Fachleute und Journalisten, die sachdienliche und sehr wichtige Informationen an die Öffentlichkeit weitergeben wollen, so eklatant geworden, dass sie an die Bücherverbrennungen der Nazis in den 1930er Jahren und die sowjetische Zensur während Stalins Herrschaft als Generalsekretär der Sowjetunion von 1922 bis 1953 erinnert.

Es ist unmöglich zu wissen, wie verheerend diese Art von Zensur für eine Kultur ist. Man kann sich nur vorstellen, wie es wäre, in einem Land zu leben, in dem man nicht eine einzige Information erhält, die nicht vom Staat kontrolliert wird. Der Staat könnte Ihnen buchstäblich alles erzählen, und Sie müssten es glauben. Oder würden Sie das tun?

Ich glaube, einer der entscheidenden Unterschiede zwischen heute und damals besteht darin, dass die Menschen nicht alles geglaubt haben, was ihnen in Nazideutschland oder Sowjetrussland (oder in den Dutzenden anderer totalitärer Regime, die in der ganzen Welt vorher und nachher verbreitet wurden) von offizieller Seite vorgeworfen wurde. Heute ist die Zensur in der westlichen Welt zwar weit verbreitet, aber die Dinge kommen trotzdem durch.

Das Internet ist nicht so abgeschottet, dass nichts mit konträren Inhalten an die Augen und Ohren der Massen gelangt. Tatsächlich wird nur sehr wenig auf kaltem Wege aufgehalten. Wenn man genau hinschaut, kann man so ziemlich alles finden. Warum ist das so? -Wahrscheinlich, weil es keine wirkliche Notwendigkeit gibt, sie völlig auszuschließen, die Menschen sind darauf trainiert, sie zu ignorieren.

In Deutschland oder Russland konnte man auf dem Höhepunkt der Zensurbestrebungen erschossen werden, wenn man alternative Nachrichten (die Wahrheit) verbreitete. Und wenn sie doch an die Öffentlichkeit gelangten, wurden sie mit Sicherheit gehört oder gelesen und eifrig konsumiert, aber vielleicht nicht von allen. Es gab immer überzeugte Sowjets, Leninisten, Stalinisten und in Deutschland auch Nazis, die der Sache treu waren. Ich wage zu behaupten, dass die meisten dieser Menschen unter der psychologischen Fuchtel ihrer Betreuer standen.

Die Gehirnwäsche ist hier und heute so erfolgreich, dass selbst dann, wenn der Öffentlichkeit alternative Nachrichten über eine alternative Nachrichtenquelle zur Verfügung stehen, diese einfach abgelehnt und verhöhnt werden. Dies ist an sich schon eine Form der Zensur – die Zerstörung der Zuverlässigkeit von Informationen und der Fähigkeit der Menschen, ihnen zu vertrauen.

Alles, was nicht offiziell genehmigt ist, ist verdorben. Das Zeichen für die „Unzuverlässigkeit“ einer Information ist ihre Abwesenheit (Entfernung, „Faktenüberprüfung“, Verbot usw.) in den üblichen pop-sozialen Nachrichtenquellen wie Twitter, Facebook oder YouTube sowie in den Mainstream-Nachrichtenquellen wie CNN, MSNBC, The Washington Post und The New York Times.

Es handelt sich dabei um eine Art Doppelschlag. Werden diese alternativen Nachrichten von den zugelassenen Nachrichtenübermittlern blockiert (zensiert), so werden sie gekennzeichnet, und wenn sie anderswo auftauchen, gelten sie sofort als unzuverlässig, als Verschwörungsmaterial und als nicht vertrauenswürdige Fehlinformationen.

Derselbe Prozess findet sowohl bei den Nachrichtenübermittlern als auch bei der eigentlichen menschlichen Quelle (den Experten, den Zeugen, den Wissenschaftlern usw.) statt. Da die Menschen nicht verzweifelt nach nicht staatlich sanktioniertem Nachrichtenmaterial suchen, muss der Staat nicht befürchten, dass solche Nachrichten durchsickern. Die Lakaien (Schafe) werden einer ausreichenden Gehirnwäsche unterzogen, damit sie sich nicht im Geringsten für alles interessieren, was der Staat nicht gutheißt.

Der entsetzliche Schaden ist offensichtlich. In Anbetracht der Unbeständigkeit der heutigen Welt sind Informationen lebenswichtig. Und wenn ein stiller Feind geschaffen und auf die Öffentlichkeit losgelassen wird (der hergestellte Virus), besteht die einzige Möglichkeit, seinen staatlich definierten „Todesstrahl der Zerstörung“ zu kontrollieren, darin, sich Informationen über ihn zu beschaffen – leider nur Informationen, die der Staat liefert und sanktioniert.

Jede Information, die den staatlich genehmigten Informationen zuwiderläuft, muss durch Zensur, Herabwürdigung der Quelle, Lächerlichmachung, Etikettierung als Verschwörungsmaterial oder Kennzeichnung als Fehlinformation unwirksam gemacht werden. Die Schafe fressen das, aus irgendeinem seltsamen Grund, den wir immer noch herauszufinden versuchen. Für den Rest von uns ist dieses staatlich erlaubte Gefasel eindeutig die eigentliche Fehlinformation. Siehe Mattias Desmets ausgezeichnetes Buch zu diesem Thema, The Psychology of Totalitarianism.

Die Menschen scheinen heutzutage einen psychologischen Zwang zu haben, diese Autoritätspersonen und Systeme (Regierung, Gesetzgeber usw.) zu befähigen, „das Falsche zu tun“. Sie ermöglichen es, indem sie diesen Instanzen die Verantwortung übertragen, die Nachrichten zu filtern und zu bestimmen, was sie sehen sollen und was nicht.

„Wenn wir freie Meinungsäußerung und eine freie Presse haben, dann können die Leute sagen, was sie wollen. Sie können Hass drucken und verbreiten, sie können Menschen zu Rassismus aufrufen, sie können über Medizin lügen … über alles. Sie, Herr/Frau Regierung, müssen mich davor schützen, ich kann nicht selbst entscheiden, Sie müssen es für mich tun.“

Selbst wenn ein Mensch glaubt, dass diese Mächte nicht korrupt sind, werden sie durch diese Ermächtigung und Übergabe von Verantwortung und Macht korrupt. Dies ist ein Naturgesetz, das niemand ignorieren kann.

Was ist mit den anderen Dingen, die in der Welt vor sich gehen? Es ist nicht nur der Covid-Mist, der zensiert und radikal verzerrt wird … was wissen wir von allgemeinen Weltnachrichten, denen wir vertrauen können? Sehen Sie sich die Situation in der Ukraine/Russland an. Wie viele „Nicht-Schreier“ haben in den Mainstream-Nachrichtenquellen etwas über den massiven Trucker-Konvoi in den USA gesehen? Wie viele Menschen haben in den Nachrichten das Grauen in Schanghai, in Sri Lanka, in den Niederlanden gesehen?

Die meisten Spitzmäuse sind sich der verzerrten Nachrichten bewusst, die wir durch das, was Schafe für vertrauenswürdige Quellen halten, erhalten. Nichts davon könnte auch nur annähernd korrekt sein.

Warum sollte es auch? Wenn wir links und rechts falsche Informationen erhalten, dann liegt es auf der Hand, dass nichts, was wir erhalten, auch nur annähernd zuverlässig ist. Was ist mit der weltweiten Nahrungsmittelknappheit, die uns in eine Hungersnot von nie dagewesenem Ausmaß führt? Was wissen wir wirklich über all das? Wir könnten mit völlig falschen Informationen gefüttert werden, und ich vermute, dass das der Fall ist.

Solange Sie nicht vor Ort sind oder vertrauenswürdige Freunde in diesen speziellen Gebieten der Welt haben, wissen Sie einen Scheiß, keiner von uns weiß es. Die meisten von Ihnen, die dies lesen, haben ihre Quellen für Nachrichten, aber die Schafe nicht. Alle Nachrichten, die sie sich überhaupt ansehen, sind nur Propaganda, sonst nichts.

Das ist die schreckliche Folge der Zensur, des Vertrauensverlusts in alternative Nachrichtenquellen, die nicht unter der Kontrolle der Agenda stehen, und der Strangulierung von Informationsquellen sowie der Entweihung unserer Hauptnachrichtenquellen, auf die wir uns in der Vergangenheit verlassen haben (die wahrscheinlich nie besonders zuverlässig waren). Wir leben in einer versiegelten Blackbox, in der Illusion, dass das Internet in all seiner kostenlosen Informationspracht uns tatsächlich mit allen Informationen versorgt, die wir brauchen könnten.

Das einzige Problem dabei ist, dass viele 90 % davon nicht glauben, weil sie nicht den Kriterien des Staates für vertrauenswürdige Nachrichten entsprechen; uns wird gesagt, dass das meiste davon Fehlinformationen sind und wie die Pest gemieden werden sollten. Die ganze Welt ist dabei, zu implodieren, und die meisten Menschen im Westen (oder überhaupt irgendwo) haben keine Ahnung, weil sie einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, um jede Information zu vermeiden, die nicht von den staatlich sanktionierten Nachrichtenquellen stammt.

Schauen Sie sich die Bemühungen der UNESCO an, alternative Informationsquellen zu degradieren, Sie werden viel Spaß daran haben – erstaunlich und erschreckend.

Zensur entlastet die Menschen von einer Menge Verantwortung. Sie müssen sich nicht selbst davor schützen, von Dingen verletzt zu werden, die andere sagen könnten, sie müssen nicht herausfinden, ob das, was sie lesen, wahr ist oder nicht, oder ob es sie betrifft.

Sie überlassen es Papa und Mama, all das für sie herauszufinden, um sie zu beschützen, um ihnen die Entscheidung abzunehmen, was sie selbst lesen oder sehen oder hören sollen, oder um die ruchlosen und eigennützigen Pläne des Staates zu unterstützen. Das alles läuft auf Vertrauen hinaus. Ich denke, dass die meisten Unterdrückungsregime damit beginnen, dass die Massen den Unterdrückern vertrauen (natürlich sind sie anfangs keine Unterdrücker, sondern geben sich als Befreier aus).

Mit der Zeit erkennen dieselben Massen, dass man ihren Gefängniswärtern nicht trauen kann, und dann nimmt die Zensur und die Nachrichten, die ihnen als offensichtliche Propaganda aufgedrängt werden, einen anderen Charakter an. Vielleicht steht diese Erkenntnis in unserer gegenwärtigen Situation noch aus, aber wenn es soweit ist, wird es eindeutig zu spät sein.

Von Todd Hayen: Er ist ein registrierter Psychotherapeut, der in Toronto, Ontario, Kanada, praktiziert. Er hat einen Doktortitel in Tiefenpsychotherapie und einen MA in Bewusstseinsstudien. Er ist spezialisiert auf Jungsche, archetypische, Psychologie. Todd schreibt auch für sein eigenes Substack, das Sie hier lesen können