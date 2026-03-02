Die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson & Johnson wurden in Großbritannien und den USA mit seltenen, teils lebensbedrohlichen Thrombosefällen in Verbindung gebracht.

Doug Mainwaring

Forscher haben Berichten zufolge eine rätselhafte Frage geklärt: Wie zwei nicht auf mRNA basierende COVID-19-Impfungen bei einigen Empfängern eine seltene, aber lebensbedrohliche Blutgerinnungsstörung verursachten.

Eine im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Studie ergab, dass Bestandteile der Impfstoffe von AstraZeneca (AZ) und Johnson & Johnson (J&J) eine impfstoffinduzierte immunvermittelte Thrombozytopenie und Thrombose (VITT) bei Menschen mit „einer unglücklichen Kombination aus genetischem Hintergrund und einer bestimmten Mutation in ihren antikörperproduzierenden B-Zellen“ auslösten, wie aus einem Bericht in Science hervorgeht.

Im Gegensatz zu den mRNA-basierten Impfstoffen verwendeten die Produkte von AZ und J&J „einen adenoviralen Vektor, um ein Gen für das Spike-Protein von SARS-CoV-2 in die Körperzellen einzubringen“, berichtete The Defender.

Statt auf ein virales Protein abzuzielen, lösten fehlgeleitete Antikörper bei diesen Personen eine gefährliche Kaskade aus.

Der Bericht von The Defender erläutert:

Laut der Studie griffen die Körper der Patienten ihre eigenen Blutplättchen an – winzige Zellfragmente, die für die Blutgerinnung und Wundheilung entscheidend sind – wodurch diese verklumpten. Dies führte zu einer niedrigen Thrombozytenzahl und zur Bildung von Blutgerinnseln.



Die Forscher stellten fest, dass bei einer kleinen Anzahl von Menschen das Immunsystem „versehentlich ein normales Adenovirus-Protein mit einem menschlichen Blutprotein namens Plättchenfaktor 4“ (PF4) verwechseln kann, was zur Gerinnungsbildung führt.



Dies geschah aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen Blutplättchen und dem in den Impfstoffen enthaltenen Adenovirus – ein Mechanismus, der als molekulare Mimikry bekannt ist.



Etwa eine von 200.000 Personen entwickelte VITT nach der J&J-Impfung, die in den Vereinigten Staaten verabreicht wurde.

Ein höherer Anteil, etwa drei von 100.000 Personen, die im Vereinigten Königreich die AZ-Impfung erhielten, entwickelte diese Erkrankung.

Beide Impfstoffe blieben nicht lange in ihren jeweiligen Märkten, und mRNA-Produkte dominierten bald weltweit.

Die NEJM-Studie zeigt, dass hinsichtlich der Impfstoffsicherheit noch viel mehr Forschung notwendig ist.

„Diese Entdeckung zeigt im Kern, wie viel wir noch zu lernen haben, und dass dies jeder Sicherheitsbestätigung vorausgehen muss“, sagte Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense (CHD), gegenüber The Defender.

Die Studie „liefert mehrere wichtige Erkenntnisse“ und „rehabilitiert jene, bei denen klinisch VITT diagnostiziert wurde, die jedoch zurückgewiesen und ‚gaslighting‘ ausgesetzt waren, als sie diese lebensbedrohliche Erkrankung den Impfstoffen zuschrieben, die sie erhalten hatten“, erklärte der Internist Dr. Clayton J. Baker. Allerdings „unterstützt keines dieser Ergebnisse die Vorstellung eines ‚sichereren‘ Impfstoffs“.

„Impfstoffe sind für bestimmte Bevölkerungsgruppen grundsätzlich unsicher“, sagte Baker. „Das spricht eindeutig gegen bevölkerungsweite Impfpflichten“ und „zeigt, dass die Adenovirus-Vektorplattform grundlegend fehlerhaft ist.“