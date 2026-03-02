mRNA-Injektionen, Krebs und Prometheus

Haben die Hohepriester der Molekularbiologie den „Kaiser aller Krankheiten“ auf die Jugend der Welt losgelassen?

John Leake

Auf der kürzlich abgehaltenen Healing Beyond Covid Conference in Guernsey (Kanalinseln) war ich von der Präsentation von Angus Dalgleish – Professor für Onkologie an der St. George’s University, London – wie gebannt. Besonders gefesselt war ich von der folgenden Folie, die alle Wege darstellt, auf denen die mRNA-COVID-19-Spritzen Krebs verursachen könnten.

Beachten Sie das Kästchen ganz rechts mit der Aufschrift IgG4-Immuntoleranz nach mehreren Boostern. Eine der vielen „unvorhergesehenen Folgen“ mehrerer mRNA-Spritzen war die deutliche Verschiebung hin zu IgG4-Antikörpern gegen das Spike-Protein – von etwa 0,04 Prozent auf über 19 Prozent des gesamten spike-spezifischen Immunglobulin-G-(IgG)-Antikörperpools – ein unerwarteter Befund, der mit einer beeinträchtigten Immunität in Verbindung gebracht wird.

Ich erinnere mich noch lebhaft, als diese „unvorhergesehene Entwicklung“ im Jahr 2023 berichtet wurde. Damals schrieb ich einen Beitrag mit dem Titel Impfstoff-Immunologen beginnen, der Akademie der Projektoren in Gullivers Reisen zu ähneln.

Ich war darüber nicht überrascht, denn sobald ich 2020 die erste Beschreibung von Modernas mRNA-COVID-19-Impfstoff gelesen hatte, wusste ich, dass sein Eingriff in das komplexe System der Molekularbiologie unvorhergesehene Folgen haben würde. Tatsächlich fühlte ich mich sofort an Siddhartha Mukherjees The Emperor of All Maladies erinnert, erschienen 2010, und hatte die deutliche Intuition, dass die mRNA-Covid-Spritzen wahrscheinlich Krebs verursachen würden.

Im Jahr 2003, als Irrgang, Gerling et al. Class switch toward noninflammatory, spike-specific IgG4 antibodies after repeated SARS-CoV-2 mRNA vaccination veröffentlichten, dachte ich: „Da haben wir es, jetzt beginnen die ‚unvorhergesehenen Folgen‘ des Herumpfuschens in diesem komplexen System.“

Diese Einschätzung wurde von der Nobelversammlung am Karolinska-Institut nicht geteilt, die Katalin Karikó und Drew Weissman 2023 den Nobelpreis für Medizin für ihre Modifikation von mRNA verlieh, um sie zu einem „nützlichen Therapeutikum“ zu machen. Die folgende Grafik stammt aus der Pressemitteilung der Nobelversammlung vom 2. Oktober 2023.

Viele Immunologen äußerten offen ihre Überraschung über den Klassenwechsel hin zu nicht-entzündlichen, spike-spezifischen IgG4-Antikörpern nach wiederholter SARS-CoV-2-mRNA-Impfung.

Dies zeigte, dass sie nicht wussten, wie sich die mRNA-Spritzen auf das Immunsystem auswirken würden. In akademischen Kreisen und Publikationen räumten sie ein, dass es sich um eine unvorhergesehene Entwicklung handelte. Die meisten medizinischen Fakultäten und großen medizinischen Zentren sind jedoch zu all den anderen negativen Folgen des Injizierens von Milliarden Menschen mit synthetischer mRNA, die zur Produktion eines fremden, toxischen Spike-Proteins codiert, still geblieben. Dazu gehören dokumentierte Fälle, in denen Impfstoff-mRNA in das menschliche Genom rücktranskribiert wurde, sowie eine Reihe von Autoimmunerkrankungen, Entzündungen des Herzens und der Blutgefäße und eine Beeinträchtigung der Tumorunterdrückung.

Und nun kommt Professor Angus Dalgleish und schlägt Alarm über die vielfältigen Wege, auf denen diese infernalischen Spritzen Krebs verursachen können.

Letztes Jahr veröffentlichte das TIME-Magazin die folgende Titelgeschichte.

Hier ist ein Daily-Mail-Artikel von letzter Woche.

Steigender Bauchspeicheldrüsenkrebs bei jungen Menschen? Was um alles in der Welt? Im Folgenden ein Zitat aus dem Artikel. Beachten Sie den Taschenspielertrick im letzten Absatz.

Der medizinische Direktor des Programms für gastrointestinale chirurgische Onkologie am Jupiter Medical Center in Florida, Bhagwandin, sagte der Daily Mail, dass inzwischen mehr seiner Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in ihren Vierzigern und Fünfzigern seien – und in manchen Fällen sogar noch jünger. „Es ist einer der besorgniserregendsten Trends, die wir in der Klinik sehen“, sagte er. „Das sind Patienten, die nicht in das stereotype Profil passen.“ Historisch wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs mit jahrzehntelangen kumulativen Schäden in Verbindung gebracht – Raucherkarrieren seit der Jugend, langjährige Fettleibigkeit, schlecht eingestellter Diabetes. Zunehmend, so Bhagwandin, gelte diese Annahme nicht mehr. „Die Patienten werden jünger, und viele von ihnen wirken ansonsten gesund“, sagte er. „Sie treiben Sport, arbeiten Vollzeit. Sie entsprechen nicht dem Bild, das wir zu erwarten gelernt haben.“ Bevölkerungsbezogene Daten scheinen diese Beobachtungen zu stützen. Laut der American Cancer Society liegt das Lebenszeitrisiko, an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken, bei einem von 56 Männern und einer von 60 Frauen.

Während die Krankheit bei jüngeren Erwachsenen weiterhin selten ist, steigen die Inzidenzraten stetig an. Zwischen 2000 und 2021 nahmen die Diagnosen von Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Amerikanern im Alter von 15 bis 34 Jahren laut einer Analyse aus dem Jahr 2025 jährlich um 4,3 Prozent zu und bei den 35- bis 54-Jährigen um 1,5 Prozent pro Jahr.

Warum endete der Untersuchungszeitraum der „Analyse von 2025“ im Jahr 2021 – dem Jahr, in dem Hunderte Millionen junger Menschen unnötig mit einer experimentellen Gentherapie-Spritze injiziert wurden?

Ich vermute, dass der Zweck dieses Berichts darin besteht, in der Öffentlichkeit den Gedanken zu verankern, dass extrem seltene Krebsarten bei jungen Menschen seit dem Jahr 2000 zugenommen haben, sodass wir uns über das, was seit 2021 wie ein beschleunigter Trend aussieht, nicht wundern sollten.

In der griechischen Mythologie widersetzte sich Prometheus der natürlichen Ordnung, indem er das Feuer vom Olymp stahl und es den sterblichen Menschen gab. Als göttliche Strafe wurde er in einen Berg (Kaukasus) verwandelt und gezwungen, täglich zu ertragen, dass ein Adler seine Leber fraß, die sich über Nacht regenerierte, wodurch er zu ewiger, qualvoller Folter verdammt war.

Mary Shelley dachte an Prometheus, als sie ihren 1818 veröffentlichten Roman Frankenstein oder Der moderne Prometheus schrieb – über einen schweizerisch-deutschen Arzt namens Victor Frankenstein, der sein Verständnis von Chemie und Elektrizität anwendet, um aus den Toten ein lebendes Wesen zu erschaffen. Während dieses Streben in der Theorie interessant klang, ist Frankensteins Geschöpf monströs, und als es von der Gesellschaft zurückgewiesen wird, wird es zu einem rachsüchtigen Serienmörder.

In seinem 2006 erschienenen Buch The Language of God beginnt NIH-Direktor Francis Collins mit einem Zitat von Präsident Bill Clinton, als dieser Anfang 2000 ankündigte, dass das menschliche Genom sequenziert worden sei. Tatsächlich waren zu diesem Zeitpunkt etwa 88 Prozent sequenziert, doch als Leiter des Human-Genome-Projekts war Dr. Collins offenbar bestrebt, die große Ankündigung eher früher als später zu machen. Auf einer Pressekonferenz im East Room des Weißen Hauses, mit Dr. Collins an seiner Seite, erklärte Präsident Clinton:

Heute lernen wir die Sprache, in der Gott das Leben erschaffen hat. Wir gewinnen immer größere Ehrfurcht vor der Komplexität, der Schönheit und dem Wunder von Gottes göttlichstem und heiligstem Geschenk.

Dr. Collins spielte bei der Verschleierung der Laborursprünge von SARS-CoV-2 mit, und er spielte beim Betrug um die mRNA-Impfstoffe mit, die als unser Retter vor dem Virus angepriesen wurden, das amerikanische Biotechniker maßgeblich miterschaffen hatten. Nun scheint es, als hätten unsere prometheischen Molekularbiologen Krebs auf die Jugend der Welt losgelassen.