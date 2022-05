Die Impfstoffe wirken nicht! COVID-19 Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in New York City nehmen zu

NYC Covid-19 Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nehmen zu. Das hätte nicht passieren dürfen. Seitdem die CDC zugegeben hat, dass die COVID-19-Impfstoffe die Übertragung von COVID-19 nicht verhindern CNN.com – —, still, wurde uns gesagt, dass die Impfstoffe Krankenhauseinweisungen und Todesfälle verhindern würden. Sicher, man kann den Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle in New York City (38 % bzw. 24 % in den letzten zwei Wochen) auf die jüngste Lockerung der Beschränkungen, auf neue Varianten, auf die nachlassende Wirksamkeit der Impfstoffe, auf die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen usw. usw. schieben. Doch während jede geimpfte Person des öffentlichen Lebens, die an COVID-19 erkrankt, dankbar den Schutz durch die Impfstoffe anerkennt, will niemand öffentlich das Offensichtliche zugeben – der Kaiser ist nackt. Die Impfstoffe wirken nicht, sie haben nie gewirkt und werden wahrscheinlich auch nie wirken, egal wie viele Auffrischungsimpfungen man erhält.

Es gibt keine randomisierten klinischen Studien, die belegen, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle verhindern. Ehrlich gesagt gibt es keinen Beweis dafür, dass die Injektion von hergestellter mRNA in den Deltamuskel den Körper dazu bringt, diese fremde Substanz in ein Coronavirus-Spike-Protein zu übersetzen, bevor es durch zelluläre Immunreaktionen zerstört wird. Nur die verzerrte Berichterstattung über die Wirksamkeit des Impfstoffs in klinischen Studien ermöglichte die Zulassung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs für den Notfalleinsatz während der Pandemie.

Während die Gesellschaft zur Normalität zurückkehrt und die Wahrheit über die Impfstoffe langsam ans Licht kommt, beginnen immer mehr Menschen zu erkennen, dass die Kaiser des öffentlichen Gesundheitswesens, die uns mit ihrer Panikmache und ihren selbstherrlichen Erlassen beherrscht haben, tatsächlich nackt sind.