Der massive Anstieg der COVID-19-Infektionen in Israel, einem der am meisten geimpften Länder der Welt, ist nichts weniger als eine Katastrophe. Die Impfstoffkrise in Israel sollte eine Warnung für den Rest der Welt sein.

Anfang April veröffentlichte das Israeli Peoples Committee (IPC), ein ziviles Gremium, das sich aus führenden israelischen Gesundheitsexperten zusammensetzt, seinen Bericht über die Nebenwirkungen des Pfizer-Impfstoffs, der Schäden an fast allen Systemen des menschlichen Körpers aufzeigt.

GreatGameIndia warnte damals, dass der Impfstoff von Pfizer in Israel mit mehr Todesfällen in Verbindung gebracht wird als der von AstraZeneca in ganz Europa, wenn die Ergebnisse der IPC echt sind.

Im Juni gab es in Israel mehrere Tage mit null neuen COVID-Infektionen. Das Land startete seine nationale Impfkampagne im Dezember letzten Jahres und hat eine der höchsten Impfraten der Welt: 80 Prozent der Bürger über 12 Jahren sind vollständig geimpft.

Die meisten Israelis glaubten, COVID sei besiegt. Alle Beschränkungen wurden aufgehoben, und die Israelis kehrten zu ausgelassenen Feiern und Gebeten an maskenfreien Orten zurück.

Zwei Monate später ist es wieder so weit: Israel meldete am Dienstag 9.831 neu diagnostizierte Fälle und war damit nur um Haaresbreite von der schlimmsten Tageszahl entfernt, die jemals in dem Land verzeichnet wurde – 10.000 – auf dem Höhepunkt der dritten Welle.

Mehr als 350 Menschen sind in den ersten drei Wochen des Augusts an der Krankheit gestorben. In einer Pressekonferenz am Sonntag gaben die Direktoren von sieben öffentlichen Krankenhäusern bekannt, dass sie keine Coronavirus-Patienten mehr aufnehmen können.

Mit 670 COVID-19-Patienten, die kritisch behandelt werden müssen, sind die Krankenstationen überfüllt und das Personal am Rande der Belastbarkeit.

Nachdem fast das ganze Land geimpft wurde, steht Israel nun vor einer großen Katastrophe.

„Ich möchte Ihnen keine Angst einjagen“, sagte der Coronavirus-Zar Dr. Salman Zarka diese Woche vor dem israelischen Parlament. „Aber das sind die Daten. Leider lügen die Zahlen nicht“, berichtete The Daily Beast.

Israel hat seine Bevölkerung fast ausschließlich mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech geimpft.

Doch Anfang Juli, als die Bürger über 60 Jahre fast vollständig geimpft waren, begannen israelische Wissenschaftler, einen besorgniserregenden Anstieg von Infektionen – wenn nicht sogar von schweren Erkrankungen und Todesfällen – unter den doppelt Geimpften zu beobachten.

Inzwischen hat eine neue Studie Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe geäußert und gezeigt, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer nur zu 42 % gegen die Delta-Variante wirksam ist.

Was von offizieller Seite verschwiegen wird, ist die Tatsache, dass Menschen, die zwar vollständig gegen COVID-19 geimpft sind, sich aber dennoch mit dem Delta-Stamm infizieren, die Infektion auf ungeimpfte Personen übertragen.

Um die durch das Scheitern der beiden Impfungen ausgelöste Krise zu lösen, will Israel seine Bevölkerung nun erneut mit Auffrischungsimpfungen impfen.

Ab dieser Woche sind alle Israelis über 30 Jahre berechtigt, Auffrischungsimpfungen zu erhalten. Bis Ende des Monats sollen sie für alle Personen über 12 Jahren zur Verfügung stehen, die vor fünf oder mehr Monaten die zweite Impfung erhalten haben.

Israel wird dann seine Grünen Pässe umgestalten und sie nur noch an dreifach Geimpfte ausstellen, wobei die Gültigkeit auf sechs Monate begrenzt wird.

In Erwartung dieser Änderung hat sich die Zahl der nicht geimpften Israelis, die ihre erste Impfung erhalten, seit Anfang August verdreifacht.

Nach Ansicht des weltberühmten Wissenschaftlers Professor-Doktor Jayanta Bhattacharya von der Stanford University und des führenden globalen Wirtschaftswissenschaftlers Donald Boudreaux ist die Idee der Ausrottung von Covid jedoch eine gefährliche und teure Fantasie.