Die Kampagne zur Verleumdung von Scott Ritter und anderen Antiimperialisten ist ein verzweifelter Versuch, die Kontrolle über die Darstellung der NATO aufrechtzuerhalten

Die Geschichte des Scheiterns des Stellvertreterkriegs in der Ukraine ist dieselbe wie die der katalytischen Ereignisse beim Untergang aller vergangenen Imperien: Ein Hegemon unternimmt etwas Rücksichtsloses, um seinen schwindenden Einfluss zurückzugewinnen, und sorgt am Ende für seine eigene Niederlage.

Das Aufkommen der Multipolarität ist eine Hoffnung für den Klassenkampf

Dies liegt nicht daran, dass Russland die Ukraine militärisch besiegt hat, ein Ergebnis, das Washington von Anfang an vorausgesehen hat. Es liegt daran, dass die Imperialisten ihr Hauptziel hinter dem Stellvertreterkrieg nicht erreicht haben, das darin bestand, Russland zu destabilisieren, damit China in der neuen Großmachtkonkurrenz unterworfen werden kann. Da die Sanktionen Washingtons in diesem entscheidenden Punkt gescheitert sind, kann die VR China weiterhin ein globales Wirtschaftsnetz aufbauen, das den Neokolonialismus schrittweise unhaltbar macht.

Der Stellvertreterkrieg hat so sehr versagt, dass er sich nicht nur als unfähig erwiesen hat, den Aufbau dieses Netzwerks rückgängig zu machen, sondern den Prozess sogar noch beschleunigt hat, da die Sanktionen für Russland, den Iran, Kasachstan und die anderen wichtigen geopolitischen Akteure Eurasiens einen größeren Anreiz geschaffen haben, ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China zu festigen. Ohne den Druck von prinzipientreuen Antiimperialisten wie den russischen Kommunisten hätte Putin die Militäroperation, die dies ermöglichte, nicht durchgeführt, da er die Zusammenarbeit mit den Amerikanern bevorzugt und einst sogar einen NATO-Beitritt Russlands anstrebte. Der Lauf der Geschichte hat ihn gezwungen, eine antiimperialistische Politik zu betreiben, und er und seine Nachfolger werden diese Politik realistischerweise nicht aufgeben.

Diese Tatsachen sind die Essenz dessen, worauf sich die Kommunisten im imperialen Zentrum derzeit konzentrieren sollten, wenn es um globale Angelegenheiten geht. Sie sagen uns etwas Unverzichtbares über unsere Bedingungen, nämlich, dass das imperiale Extraktiv-Arrangement, das die materielle Grundlage für den US-Kapitalismus bildet, auseinander fällt. Es zerfällt, weil Russland die US-Hegemonie militärisch besiegt und China sie wirtschaftlich besiegt, wobei der erste Sieg den zweiten erleichtert und umgekehrt. Da die US-Hegemonie der Hauptwiderspruch der Welt ist und Russland und China keine imperialistischen Mächte sind, ist es unsere richtige Vorgehensweise, die Amerikaner über die fortschrittlichen Auswirkungen aufzuklären, die diese Verschiebungen im globalen Kräfteverhältnis mit sich bringen. Die Befreiung der Länder an der Peripherie aus der erzwungenen Unterentwicklung, die Schwächung des US-Kapitals, die Radikalisierung der US-Arbeiterklasse, die durch die jüngsten Misserfolge des Imperialismus ermöglicht wird, müssen die Grundlage für unsere Analyse bilden.

Das Ziel der imperialismuskompatiblen Linken ist es, den fortschrittlichen Charakter dieser Entwicklungen zu verschleiern, damit wir den Aufstieg einer wirklich revolutionären Politik, die in der Lage ist, den Sieg für die Arbeiter zu erringen, nicht sehen. Die Art und Weise, wie die Akteure dieses antirevolutionären Elements bei ihrer Zerstörungsmission vorgehen, konzentriert sich auf die sozialen Medien, die zu ihrer wichtigsten narrativen Waffe geworden sind. Dementsprechend passt die Rhetorik, mit der sie versuchen, die Revolution zu sabotieren, wirklich nur in die sozialen Medien und die besondere Art der Polarisierung, die dort entsteht.

Bei den geopolitischen Analysen, die ich gerade zusammengefasst habe, habe ich gesehen, wie imperialismuskompatible Linke versucht haben, sie zu diskreditieren, und dabei sind mir einige rhetorische Muster aufgefallen.

Die Erfindung und Aufrechterhaltung einer pro-imperialistischen Verleumdungserzählung

Erstens: Wenn ich den UN-Waffeninspektor Scott Ritter, der zum antiimperialistischen Kommentator geworden ist, zitiere, um meine Argumente zu untermauern (was unvermeidlich scheint, da die Dinge, die er sagt, so fundiert sind), wiederholen sie die Darstellung des FBI, dass Ritter ein Raubtier sei. Diese Verleumdung ähnelt den Lügen, die Russiagate-Liberale gegen Julian Assange gerichtet haben, um zu versuchen, WikiLeaks’ Enthüllungen über den US-Imperialismus und die Demokratische Partei zu diskreditieren. Und wie in diesem Fall ist das Ziel unschuldig. Wie Ritter als Reaktion auf die Verwendung dieses Narrativs durch den NATO-Propagandisten Elliot Higgins geschrieben hat:

Was Higgins verschweigt, ist die Tatsache, dass ich stets meine Unschuld beteuert habe und vor Gericht auf meine Unschuld plädiert habe, obwohl ich wusste, dass mir eine Haftstrafe von bis zu 40 Jahren drohte, und nachdem man mir einen Deal angeboten hatte, der dazu geführt hätte, dass ich meine Strafe nicht abgesessen hätte. Unschuldige Männer bekennen sich nicht schuldig. Der Prozess war hochgradig politisiert, wobei der Richter entlastendes Beweismaterial (eine forensische Analyse meiner Computerfestplatte, die keinerlei kriminelle Aktivitäten erkennen ließ) nicht zuließ, während er illegal entsiegelte Akten zuließ, die von der Staatsanwaltschaft herausgepickt worden waren, um ihren Fall zu konstruieren. Ich wurde in der Verhandlung für schuldig befunden. Während der Haft wurde mir gesagt, dass ich nur auf Bewährung entlassen würde, wenn ich mich schuldig bekennen würde. Ich weigerte mich, dies zu tun. Nachdem ich meinen Fall den Gefängnisbehörden vorgetragen hatte, wurde ich auf Bewährung entlassen, obwohl ich mich nie schuldig bekannt hatte. (Unschuldige Männer bekennen sich nicht schuldig.)… Für diejenigen, die dies akzeptieren können, freue ich mich auf unser weiteres konstruktives Engagement auf dieser und anderen Plattformen. Diejenigen, die das nicht können, sollten die Bühne sofort verlassen – ihre Anwesenheit ist weder erwünscht noch notwendig. Was Herrn Higgins betrifft, so werde ich die Geschichte darüber urteilen lassen, wer von uns sich ehrenhaft verhalten hat.

Ritter wird auf diese Weise angegriffen, weil er eine Autorität ist, die ein starkes Argument für die geopolitische Sichtweise liefert, die ernsthafte Marxisten vorbringen. Zu denjenigen, die diese Angriffe durchführen, gehört nicht nur NAFO, sondern auch viele, die sich selbst als Linke oder “Marxisten” bezeichnen, weil sektiererische Linke ein sich mit NAFO überschneidendes Interesse daran haben, ihn als einen schlechten Schauspieler darzustellen. Sie greifen ihn und die ihm nahestehenden Personen nicht deshalb an, weil es ihr zentrales Ziel ist, einen Informationskrieg gegen Russland zu führen, wie es die an der NAFO beteiligten Bundesbehörden tun, sondern weil sie für das Überleben ihres eigenen Projekts darauf angewiesen sind, dass der Imperialismus seine narrative Kontrolle aufrechterhält. Dieses Projekt ist linker Opportunismus, bei dem sie innerhalb einer Gemeinschaft, deren Insellage durch die Erfindung der sozialen Medien noch verstärkt wurde, Macht ausüben können. Um diesen Status zu erhalten, müssen sie die Bedrohungen bekämpfen, die sie bedrohen, nämlich Marxisten, die Antiimperialismus und Klassenkampf in den Vordergrund stellen.

In diesem Jahr hat die imperialismuskompatible Linke Marxisten wie uns vor allem dadurch angegriffen, dass sie behauptete, wir hätten Unrecht, weil wir Rage Against the War Machine unterstützen. Die große Veranstaltung von RAWM im letzten Monat und die permanente organisatorische Koalition, die seitdem daraus entstanden ist, stellen eine Kraft dar, die den Klassenkonflikt stark eskalieren lassen kann. Denn der Leitgedanke des RAWM – dass wir alles tun müssen, um den US-Imperialismus zu besiegen – kann unter keinen Umständen in das opportunistische Projekt integriert werden, in das diese Art von Linken investiert. Die mit dem Imperialismus kompatiblen Linken behaupten, sie seien gegen das RAWM, weil dessen Koalitionsaspekt Libertäre und andere, die nicht zur Linken gehören, einschließt, aber wenn diese Linken so sehr dagegen wären, taktische Bündnisse mit Rechten einzugehen, würden sie sich in diesem ideologischen Konflikt nicht auf dieselbe Seite stellen wie die ukrainischen Nazis. Viele von ihnen erkennen nicht einmal das moralische Mandat an, das Russland in der Ukraine hatte, nämlich die Entmilitarisierung als Mittel zur Neutralisierung der Bedrohung des Donbass durch die herrschenden Faschisten in der Ukraine zu nutzen. Ihre oberste Priorität ist nicht der Kampf gegen den Faschismus, den Imperialismus oder den Kapitalismus, sondern der Kampf gegen diejenigen, die den persönlichen Status bedrohen, den sie als Ergebnis ihrer Beschwichtigung des Imperialismus erlangt haben.

Um das Monopol über Organisationsräume und die linke Social-Media-Sphäre aufrechtzuerhalten, müssen sie eine bestimmte Reihe von Ideen erfolgreich verteidigen: dass Russland und China imperialistisch sind, dass die Intervention Russlands in der Ukraine falsch war und dass die Hegemonie der USA kein wichtiger Widerspruch ist (dies geht einher mit ihrer Vorstellung, dass die Klasse nicht im Mittelpunkt stehen sollte). Daher greifen sie diejenigen an, die sich den RAWM zu eigen gemacht haben, sogar noch mehr als NAFO. Während für NAFO die RAWM nur ein weiteres Ziel ist, sind wir für die imperialismuskompatible Linke das Ziel. Wir sind das Element, das die dringlichste Bedrohung für die Lebensfähigkeit ihres oberflächlichen “Linksseins” darstellt. Wenn diese Typen das Narrativ von der Schuld Ritters wiederholen, um uns anzugreifen, weil wir ihn zitieren oder mit ihm in Verbindung stehen, dann ist das das zynische Motiv, das sie antreibt. Dasselbe gilt, wenn sie die Verleumdungen gegen die PCUSA verwenden, wie z.B. dass sie eine “Patsoc”-Organisation sei, um die RAWM-Koalition zu diskreditieren, zu der die PCUSA gehört.

Streamer-Drama, 4Chan-Aktionen und künstliche Polarisierung

Da die Prioritäten der Bundesbehörden und der linken Opportunisten eng beieinander liegen, haben sich letztere natürlich die Art und Weise zunutze gemacht, wie erstere die Online-Narrative manipulieren. Und hier kommt die bizarre und verworrene Geschichte des patriotischen Sozialismus ins Spiel.

Ich erwarte nicht, dass mich das Argument, das Zeigen der US-Flagge sei ein wichtiger Teil der Praxis von Marxisten-Leninisten im imperialen Zentrum, jemals überzeugen wird. Diese Flagge und ihre fünfzig Sterne (die die fünfzig Staaten auf indigenem Territorium symbolisieren) repräsentieren ein koloniales Projekt, dessen extraktive Beziehung zu den First Nations andauert. Doch in diesem Stadium meiner Entwicklung werde ich keinen anderen Marxisten-Leninisten einfach nur wegen des Zeigens der Flagge abstechen, denn dieser Stellvertreterkrieg hat mich gelehrt, dass viele von denen, die die Flagge zeigen, auch die eifrigsten Teilnehmer am Stellvertreterkrieg gegen die NATO sind. Das allein sagt mir, dass es ein Fehler wäre, die Praxis fortzusetzen, die ich früher hatte, nämlich jeden, der noch nicht die einheimische marxistische Mentorenschaft erhalten hat, die ich bekommen habe, automatisch als Reaktionär zu betrachten. Es gibt mehr Nuancen als das, und diese Nuancen zu erkennen, ist wesentlich für den Aufbau der Koalition, die wir brauchen, um den US-Imperialismus narrativ zu besiegen. Das ist ein entscheidender Teil sowohl der Sabotage der Operationen des US-Imperiums zur Ausübung von Gewalt als auch der Vermittlung der antiimperialistischen Bildung an das amerikanische Proletariat, die es braucht, um revolutionär zu werden.

Warum hatte ich eine Zeit lang diese paranoide Einstellung gegenüber vielen Personen, die sonst meine Verbündeten wären? Weil ich diese Bewegung durch eine stark polarisierende Linse betrachtete, eine Linse, die COINTELPRO versucht hat, denjenigen in unserer Bewegung zu vermitteln. Es ist die Linse, die die mit dem Imperialismus kompatible Linke benutzt, wenn sie Antiimperialisten leichtfertig als “Patsozialisten” angreift.

Der Grund, warum es so viel Spaltung in unserer Bewegung gibt, eine Spaltung, die von den Gegnern der Revolution jetzt ausgenutzt wird, ist, dass die recht gemäßigte Perspektive der Marxisten, die dem Patriotismus in der gleichen Weise wie Parenti offen gegenüberstehen, gekapert wurde. Gekapert von rechten Opportunisten, der umgekehrten Kategorie zu den pro-imperialistischen Linken, die ich in erster Linie anprangere. Wie Stalin auf die Frage, ob die Linksabweichler oder die Rechtsabweichler schlimmer sind, antwortete: “Sie sind beide schlimmer!” In den letzten Jahren haben diese Art von Akteuren dies mit einer unerhörten Reihe von Propagandakampagnen bewiesen. Kampagnen, die, wenn sie nicht von Agenturen mit drei Buchstaben finanziert wurden, mit Sicherheit Gemeinsamkeiten mit bewegungszerstörenden Psyops haben. Sie haben Parentis grundlegendes Argument des proletarischen Patriotismus auf ein absurdes Extrem gebracht, indem sie jeden, der ihre seltsame Fox News/Kommunisten-Verschmelzung nicht akzeptiert, als falschen Kommunisten darstellen. Sie sind diejenigen, die für die Popularisierung des Etiketts “Patsoc” verantwortlich sind, was die linken Opportunisten nun ausnutzen, indem sie es gegen alle prinzipientreuen Antiimperialisten einsetzen.

Wenn ich “Patsocs” sage, beziehe ich mich nicht auf die Parenti-informierten Typen, sondern auf diesen neuesten Kult innerhalb unserer Bewegung. Weil die Patsocs sich auf den Sex-Pestler Caleb Maupin, den charakteristisch unberechenbaren Streamer Infrared (auch bekannt als Haz) und den unverbindlichen “Kommunisten” Jackson Hinkle verlassen haben, hat ihre Bewegung im letzten Jahr ihre fragile Relevanz verloren. Maupins Organisation, die CPI, wurde nach seinem Skandal aufgelöst und durch eine kleinere, nicht von ihm geleitete Organisation ersetzt; die Zahl der Mitglieder von Infrared ist zurückgegangen, und Hinkle hat sich ganz aus kommunistischen Kreisen zurückgezogen. In den späteren Phasen des Zerfalls Ende letzten Jahres wurde immer deutlicher, wie sehr die Organisation von 4Chan-Trollen vereinnahmt wurde. Als Ye seine Serie von Hitler-Tiraden startete, begannen die faschistischen Infiltratoren innerhalb der Infrarot-Fangemeinde mit bizarren Beiträgen zur Unterstützung von Ye und provozierten einen internen Kampf. Dies könnte einen der Showrunner von Infrared dazu bewogen haben, einen unverhohlen antisemitischen Meme-Begriff zu posten, der direkt aus den Nazi-Chan-Boards entlehnt war.

Ich habe diese lächerliche Geschichte erzählt, weil ihre Assoziationen mit 4Chan-Trolling-Operationen zeigen, wie die Rhetorik, die die imperialismuskompatible Linke benutzt, um ernsthafte Marxisten zu verleumden, auf derselben Polarisierung beruht, die die 4Chan-Trolle erzeugen. Wie der marxistische Kommentator Hot Labor diese Woche über die unehrliche Art und Weise, wie das Erbe der Patsocs ausgenutzt wird, bemerkte:

Ich: “Hey, vielleicht ist eine von Milliardären finanzierte NGO kein echter Aktivismus”

Radlibs: “Haz! Maupin! Du bist ein Nationalsozialist!!!”

Die Neuen Linken COINTELPRO-Libs schicken nicht ihre besten Leute.

Nichts von alledem hat etwas mit Haz zu tun, aber diese Radlibs nennen @InfraHaz, um einer echten Analyse zu entgehen. Sie erwähnen einfach seinen Namen und hoffen, dass die andere Person vor Verlegenheit zusammenschrumpft. Leider funktioniert das nicht mit echten Marxisten, die sich nicht durch zufällige Nischen-Online-Communities definieren. Denken Sie auch daran, dass dies dieselben Leute sind, die glauben, Podcasting sei Aktivismus.

Hot Labor hat auch kommentiert: “‘PatSocs’ und der Diskurs rund um dieses Phänomen [sind] gefütterter Scheiß… das Phänomen existiert nur in extremen Online-Communities.” Das bedeutet nicht, dass der Patsoc-Kult nicht in der Lage ist, Personen zu assimilieren, die ansonsten gute Mitglieder der Bewegung sein könnten. Ich habe diese Art von Tragödie schon erlebt. Doch das neue Syndrom der Online-Linken über eine Tendenz, der es an tatsächlicher organisatorischer Macht mangelt, ist ironischerweise das, was die Patsocs in irgendeiner Form am Leben hält. Das Argument der Patsocs ist, dass die Linke im Klassenkampf versagt hat und der einzige Weg zum Sieg darin besteht, ihre krude Version des “Sozialismus” zu übernehmen. Diesem Argument kann man entgegentreten, indem man eine Alternative zur imperialismuskompatiblen Linken aufbaut, die tatsächlich effektiv ist.

Die Synthese, die wir brauchen, um den Marxismus in der Zeit nach der Ukraine zum Sieg zu führen

Die Hoffnung, die ich inmitten all dieser absurden narrativen Angriffe gegen unsere Sache gefunden habe, ist, dass es eine wachsende Zahl von Marxisten gibt, die die richtige Idee haben. Die die Pro-Operation-Z-Haltung von antiimperialistischen Parteien wie der Koreanischen Arbeiterpartei teilen, ohne sich reaktionäre Politik zu eigen zu machen oder sich durch sektiererische Polarisierung von ihrer Haltung abbringen zu lassen. Eine gute Möglichkeit, herauszufinden, wer zu dieser vertrauenswürdigen Kategorie gehört, war, eine Polemik gegen Gerald Horne zu veröffentlichen und zu sehen, wer meiner Einschätzung zustimmt, dass Horne versucht, den historischen Materialismus zu diskreditieren. Da der historische Materialismus der Grund ist, warum Marxisten Z unterstützen, sind diejenigen, die mich wegen der Horne-Polemik verteidigt haben, seither größtenteils bei mir geblieben. Abgesehen von einigen, die sich über meine Unterstützung für RAWM aufgeregt haben, aber ich kann kein effektiver Akteur sein, ohne viele zu verärgern, also bin ich damit zufrieden.

In diesem soliden Kreis politischer Mitarbeiter konnte ich Marxisten finden, die über die dialektische Analyse verfügen, die notwendig ist, um die Arbeiter zum Sieg zu führen. Diese Analyse ist in Carlos Garridos The Purity Fetish and the Crisis of Western Marxism enthalten, das ich als ideologischen Nachfolger von Parentis Argumenten darüber betrachte, wie westliche Marxisten die Dialektik missachten. In einem Aufsatz, der diesem Buch beigefügt ist, stellt Garrido fest:

Westliche Marxisten, obwohl sie behaupten, sie seien diejenigen, die den Geist Hegels im Marxismus wiederbeleben, sind am wenigsten dialektisch, wenn es um die Analyse der konkreten Welt geht. Sie sind nicht in der Lage, wie Hegel, die notwendige Rolle zu begreifen, die scheinbare “Fehler” als Moment der Entfaltung der Wahrheit spielen. Für Hegel ist das, was als “falsch” angesehen wird, Teil des “Prozesses der Unterscheidung im Allgemeinen” und stellt ein “wesentliches Moment” der Wahrheit dar. 16 Die Knospe (eines von Hegels Lieblingsbeispielen, das in seinem Werk immer wieder auftaucht) erweist sich nicht als “falsch”, wenn die Blüte entsteht. Vielmehr, so stellt Hegel fest, unterhält jedes eine “gegenseitige Notwendigkeit” als “Momente einer organischen Einheit”. 17 Der Sozialismus wird nicht “verraten”, wenn er angesichts des äußeren und inneren Drucks des Imperialismus und einer nationalen Bourgeoisie gezwungen ist, mehr so genannte “autoritäre” Positionen einzunehmen, um die Revolution zu schützen. Der Sozialismus wird nicht “verraten” oder in einen “Staatskapitalismus” (im abwertenden, nicht-leninistischen Sinne) verwandelt, wenn er angesichts einer rückständigen Wirtschaft das Risiko eingeht, bei seinem Gegenteil zu bleiben und einen Prozess der Öffnung für ausländisches Kapital einzuleiten, um seine Produktivkräfte zu entwickeln.

Die Schlussfolgerung, zu der Garrido kommt, lautet: “Die dialektische Logik muss über das Lehrbuch hinausgehen und als Interpretationsrahmen verwendet werden, mit dem wir die Welt im Allgemeinen und den Aufbau des Sozialismus im Besonderen analysieren. Nur dann wird der westliche Marxismus die Möglichkeit haben, mehr zu sein als eine ‘radikale’ Nische der westlichen Akademien, die sich nur auf Ästhetik und andere Trivialitäten konzentriert, wo die Reinheit ohne das Risiko der Entweihung aufrechterhalten werden kann.” Unter den gegenwärtigen Bedingungen, in denen die jüngste imperiale Fehlzündung den Verfall des Lebensstandards des Proletariats beschleunigt hat, können wir diese Lektion anwenden, indem wir den Antiimperialismus zu einer zentralen Priorität machen.

Der Weg, der herrschenden Klasse gegenüber wirklich offensiv zu sein, besteht darin, die Ideen und die Politik der herrschenden Klasse anzugreifen, die im Moment für die Aufrechterhaltung des Systems am wichtigsten sind. Der Reinheitsfetisch westlicher Marxisten macht sie imperialismuskompatibel, weil er sie davon abhält, Projekte wie Z zu unterstützen, die der US-Hegemonie tatsächlich schaden. Dieser Fetisch wirkt sich auch auf ihre Einstellung dazu aus, wie sie in Bezug auf die Organisierung im Inland vorgehen sollten, wie ihre Ablehnung des RAWM wegen seiner Einbeziehung von Libertären zeigt. Die neue Iteration der CPI, die auch Teil der RAWM ist, ist eine weitere Sache, von der ich feststellen musste, dass es in Ordnung ist, mit ihr zu arbeiten. Das liegt daran, dass Maupins abnehmende Bedeutung innerhalb der Organisation es ihr ermöglicht hat, sich selbst neu zu erfinden und nicht länger ein Vehikel für die Förderung widerwärtiger Patsoc-Rhetorik zu sein. Dies ist ein Zeichen dafür, dass unsere Bewegung geeinter und ernster wird.

Der Klassenkonflikt eskaliert, die Inflationskrise und die bewusste Ausweitung der Arbeitslosigkeit durch die Fed haben dies unvermeidlich gemacht. Die Frage ist, ob die Kommunisten die wachsenden Arbeiteraufstände in eine Richtung lenken können, die sie zum Sieg führt. Der Weg, ihnen diese Macht zu geben, besteht darin, den Einfluss der mit dem Imperialismus kompatiblen Linken zurückzudrängen, die die Arbeiter daran hindert, wirksame Kanäle für die Revolte zu finden.