Journalist, Spion oder Cyberfront-Krieger?

Am vergangenen Donnerstag, dem 30. März, haben die russischen Behörden den Wall Street Journal-Journalisten Evan Gerschowitsch verhaftet:

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) behauptete, der Wall Street Journal-Reporter Evan Gershkovich habe „auf Anweisung der amerikanischen Seite gehandelt, um Informationen über die Aktivitäten eines der Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes zu sammeln, die ein Staatsgeheimnis darstellen.“ Gershkovich, der in der Stadt Jekaterinburg in der Region Ural verhaftet wurde, wird nach Angaben russischer Justizbeamter mindestens bis zum 29. Mai festgehalten. Das Wall Street Journal wies die Anschuldigung „vehement zurück“ und forderte, dass Russland Gershkovich, der seit sechs Jahren in Moskau lebt und beim russischen Außenministerium akkreditiert war, freilässt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Würde das Wall Street Journal überhaupt erfahren, wenn die CIA einen ihrer Journalisten für einen Nebenjob anheuern würde?

Aber keine Angst, die CIA würde so etwas nie tun:

Die Verhaftung zeigt, dass Moskau „die Vereinigten Staaten zunehmend als offenen Kriegsgegner in einem Krieg gegen Russland behandelt“, so George Beebe vom Quincy Institute, der früher Russland-Analysen bei der CIA leitete. Unter Berufung auf ein Gesetz aus dem Jahr 1977, das der CIA die Rekrutierung von Journalisten verbietet, argumentierte Beebe, dass es „sehr unwahrscheinlich ist, dass Gershkovich ein Mitarbeiter des US-Geheimdienstes ist oder dass seine Berichterstattung von der US-Geheimdienstgemeinschaft gelenkt oder beeinflusst wurde.“

Sicherlich würde die CIA niemals ein Gesetz brechen, sagt ein ehemaliger CIA-Analyst …

Aber warum ruft der US-Außenminister dann Russland an, um über den Mann zu sprechen?

Außenminister Antony Blinken hat am Sonntag mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow telefoniert, um über Evan Gershkovich zu sprechen, einen Reporter des Wall Street Journal und US-Bürger, der letzte Woche in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftiert wurde.

Nach Angaben der russischen Seite teilte Lawrow Blinken mit, dass ein russisches Gericht über das Schicksal von Gershkovich entscheiden werde. „In Anbetracht der Beweise für die illegalen Aktivitäten des US-Bürgers wird seine Zukunft von einem Gericht bestimmt“, so das russische Außenministerium.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) behauptete, Gershkovich habe „auf Geheiß der amerikanischen Seite Informationen, die ein Staatsgeheimnis darstellen, über die Aktivitäten eines Unternehmens innerhalb des militärisch-industriellen Komplexes Russlands gesammelt“.

Mag sein, dass ich naiv bin, aber was Gershkovich da abgefragt hat, war viel zu sehr auf der fragwürdigen Seite, als dass man es Journalismus nennen könnte:

Kevin Rothrock @KevinRothrock – 17:15 UTC – Mar 30, 2023Der Journalist @kolezev, der vor seiner Reise nach Jekaterinburg mit @evangershkovich gesprochen hat, sagt, Evan habe gehofft, Mitarbeiter (buchstäblich auf der Straße) beim Verlassen des UralVagonZavod-Werks in Nischni Tagil oder der NPO Novator-Raketenfabrik in Jekaterinburg abzufangen, um sie zu fragen, wie sie über die Invasion in der Ukraine denken.

Mehr noch als die Untersuchung der Wagner-Gruppe im WSJ scheint dies der Auslöser für die „Spionage“-Paranoia des FSB gewesen zu sein. Evan kannte die Risiken, hoffte aber offenbar, dass der FSB ihn in Ruhe lassen würde, da die Kriegsstimmung kein Staatsgeheimnis ist.

Maria Sacharowa sagte, dass „das, was ein Mitarbeiter der amerikanischen Publikation The Wall Street Journal in Jekaterinburg tat, nichts mit Journalismus zu tun hatte. Maria Zakharova weiß es natürlich besser, sie ist beim FSB…

tass fasst die Vorwürfe zusammen:

Der US-Bürger Evan Gershkovich, Korrespondent des Moskauer Büros des Wall Street Journal (WSJ), wurde in Jekaterinburg in der Region Swerdlowsk im russischen Ural unter Spionageverdacht festgenommen.

Nach Angaben des FSB sammelte der Journalist streng geheime Daten über ein Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes im Interesse der Vereinigten Staaten.

Der Amerikaner wurde festgenommen, als er versuchte, an geheime Daten zu gelangen.

Jekaterinburg ist seit 300 Jahren das metallurgische Zentrum Russlands:

Jekaterinburg wurde am 18. November 1723 gegründet und nach Jekaterina I., der Frau des russischen Kaisers Peter dem Großen, benannt. Die Stadt diente als Bergbauhauptstadt des Russischen Reiches und war eine strategische Verbindung zwischen Europa und Asien.

Die Stadt wuchs während des Zweiten Weltkriegs, als Russland seine Schwerindustrie von der Front weg hinter den Ural verlegte. UralWagonZavod ist der weltweit größte Panzerhersteller. Derzeit werden hier die T-90-Panzer für die russische Armee hergestellt. NPO Novator stellt Flugabwehrraketen und andere Waffen wie die Kalibr-Marschflugkörper her, die derzeit sehr gefragt sind.

Die Arbeiter solcher Fabriken zu fragen, wie sie über den Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland denken, während dieser Krieg noch andauert, erscheint mir etwas abwegig.

Welches Angebot hätte Gershkovich jedem Arbeiter gemacht, der sich gegen den Krieg ausgesprochen hätte?

Außerdem ging es hier um mehr als nur um die Befragung zufällig ausgewählter Arbeiter:

Der Reporter des Wall Street Journal, Evan Gerschkowitsch, interessierte sich für den Betrieb des militärisch-industriellen Komplexes in Jekaterinburg, sagte der Abgeordnete der gesetzgebenden Versammlung der Region Swerdlowsk, Wjatscheslaw Vegner, den der Reporter zuvor interviewt hatte, am Donnerstag gegenüber TASS: [Während des Interviews begann Gerschkowitsch], Fragen zum militärisch-industriellen Komplex von Jekaterinburg zu stellen, er nannte ein solches Unternehmen – ‚Novator‘ – und so weiter“, sagte Vegner.

Dem Gesetzgeber zufolge zitierte der Berichterstatter die Erfahrungen anderer Regionen mit der Umstellung der Industrie und fragte nach den Erfahrungen der Region Swerdlowsk, z.B. ob die Unternehmen ihr Profil ändern, wie viele Schichten es gibt und ob sie über eine angemessene Personalausstattung verfügen. Vegner merkte während des Gesprächs an, dass er nicht befugt sei, solche Fragen zu beantworten.

Alles, was die Zahlen der Waffenproduktion oder ähnliche Fragen betrifft, ist natürlich ein Staatsgeheimnis, zumindest in Kriegszeiten. Wie nennen wir dann solche Anfragen, wenn nicht als Spionage?

Gershkovich erkundigte sich auch nach der Kommunikation des Gesetzgebers mit dem Gründer von Wagner PMC, Jewgeni Prigozhin, worauf Vegner antwortete, dass er mit diesem Thema vertraut sei, da er Bewerbungen von Häftlingen erhalten habe, die sich freiwillig melden wollten.

Der Wagner-Gründer scheint von besonderem Interesse gewesen zu sein:

In einem Interview mit dem Kommersant sagte Jaroslaw Schirschikow, ein lokaler Bürgeraktivist, er habe zwei Tage mit Gerschkowitsch in Jekaterinburg verbracht. Das Hauptziel von Gershkovichs Mission „war es, die Haltung der Gesellschaft gegenüber Prigozhin zu analysieren. Er wollte herausfinden, ob die öffentliche Unterstützung für die militärische Sonderoperation wächst oder schwindet“, so Schirschikow.

Die Fragen, die Gershkovich stellte, hätten sicherlich eine genauere Untersuchung durch die russischen Behörden verdient. Man fragt sich, was sie sonst noch bei ihm gefunden haben.

Aber sieh nicht hin, was Gershkovich getan hat, sagen einige. Verschleiern Sie es, wann immer möglich.

Jason Rezaian @jrezaian – 3:17 UTC – Apr 2, 2023Wenn Sie über Evans Tortur berichten, vermeiden Sie es, das russische Narrativ zu wiederholen. Die Tatsache, dass er eine Geisel ist, ist die Story, nicht die angeblichen Anschuldigungen gegen ihn. Vermenschlichen Sie Evan immer wieder.

Vergessen Sie alle Vorstellungen von Wettbewerb und stellen Sie sich auf eine möglicherweise lange Tortur ein. #FreeEvan

Zitierter Tweet:

Nicholas Kristof @NickKristof – Apr 2

In Antwort auf @jrezaian @MtthwRose und @WSJ

Jason, Sie waren in der Situation von Evan. Was würden Sie der journalistischen Gemeinschaft vorschlagen, um ihn zu unterstützen?

Jason Rezaian hat in der Tat Erfahrung mit dieser Situation. Er wurde im Iran wegen Spionage inhaftiert, als er dort als „Journalist“ arbeitete.

Nicht, dass die CIA jemals einen solchen einstellen würde …

Am Sonntag, den 2. April, wurde der russische Kriegsblogger Vladlen Tatarsky, eigentlich Maxim Fomin, bei einem Terroranschlag in St. Petersburg getötet.

Die russischen Behörden verhafteten die Frau, die die Bombe mitgebracht hatte, die Tatarsky tötete. Obwohl der Mann eher ein Krieger oder Gauner als ein Journalist war, wird die russische Öffentlichkeit die Fälle wahrscheinlich miteinander in Verbindung bringen. Sie wird eine harte Bestrafung für Gershkovich fordern. Der ukrainische Geheimdienst, der wahrscheinlich an der Ermordung beteiligt war, könnte dies beabsichtigt haben.

Craig Murray – @CraigMurrayOrg – 18:04 UTC – Apr 2, 2023Mein erster Gedanke war, dass die Ermordung eines russischen Journalisten durch den Terrorismus die Lage für Evan Gershkovich wirklich verschlimmern wird.

Dann wurde mir klar, dass es im Interesse der Ukraine ist, dass sich die Beziehungen zwischen den USA und Russland wegen Evan Gershkovich weiter verschlechtern.

Russischer kriegsbefürwortender Militärblogger bei Explosion in St. Petersburger Café getötet

Vladlen Tatarsky, der über 560.000 Anhänger auf Telegram hatte, stirbt bei einer Explosion, bei der 19 Menschen verletzt werden

Aber ist das wirklich im ukrainischen Interesse?

Gonzalo Lira – @GonzaloLira1968 – 19:41 UTC – Apr 2, 2023Terroristische Anschläge wie dieser bewirken nichts – außer die Entschlossenheit der russischen Öffentlichkeit zu stärken, das Kiewer Regime zu zerschlagen und die gesamte Ukraine einzunehmen.

Sie sorgen dafür, dass die russische Öffentlichkeit niemals einen Waffenstillstand oder eine Verhandlungslösung unterstützen wird.

Mit anderen Worten: Das schadet der Ukraine.

Intermarium 24 @intermarium24 – Apr 2

Eine Explosion ereignete sich in St. Petersburg, Russland, während eines Treffens, das von dem pro-russischen Militärblogger Vladen Tatarsky organisiert wurde. Das Café gehörte dem PMC-Wagner-Chef Evgeniy Prigozhin. Eine unbekannte Frau schenkte Tatarsky eine kleine Statue mit einem Sprengsatz. 1 Toter, 6 Verletzte….

Bei der unbekannten Frau, die die Statue „geschenkt“ hat, handelt es sich um Darya Trepova:

Russischen Medienberichten zufolge überreichte Frau Trepova, 26, Tatarsky eine Statuette, die vermutlich den Sprengstoff enthielt, der ihn tötete und mehr als 30 Menschen verletzte. In einem später vom russischen Innenministerium veröffentlichten Video ist sie zu sehen, wie sie zugibt, die Statue in das Café gebracht zu haben, in dem sich die Explosion ereignete.

…

Ihr Ehemann Dmitry Rylov vermutet, dass sie möglicherweise getäuscht wurde.

Was auch immer passiert ist, Darya Trepova wird in Zukunft kein leichtes Leben haben.

Victor vicktop55 @vicktop55 – 13:37 UTC – Apr 4, 2023Evgeny Prigozhin gab SHOT ein exklusives Interview.

„Wladlen Tatarski ist ein heiliges Symbol für den Kampf Russlands gegen das Böse von außen.

Dieser Anschlag wurde inszeniert, um die „Stimme Russlands“ zu entfernen und unseren Kampf zu schwächen. Aber es wird nur noch mehr Widerstand geben.

Für Leute wie Trepova sollte die Todesstrafe wieder eingeführt werden. Stellt sie an die Wand und bohrt ihr ein Loch in den Kopf. Sie ist ein Feind. Ihre Auftraggeber sind Feinde. Der Kampf gegen Feinde muss absolut gnadenlos sein.

Heute gibt es mehr Angriffe auf Journalisten als auf Regierungsbeamte. Denn Journalisten sind aktive Menschen. Sie sind das Sprachrohr der Öffentlichkeit. Wir benötigen solche aktiven Menschen, um Russland in ihrem Bereich zu verteidigen.

Einigkeit ist das Wichtigste im Kampf gegen die Rekruten. Die Gesellschaft muss jeden Versuch, sich auf die Seite des Feindes zu schlagen, zurückweisen“.

Das Café, in dem die Explosion stattfand, gehört Jewgeni Prigoschin. Er wird es an das Büro der Cyber Front übergeben. Es wird renoviert und alles so eingerichtet, wie es am Tag von Tatarskys Tod war.

„Cyber Front – das sind die Leute, die Russlands Interessen im Informationsraum verteidigen. Cyber Front wird noch aktiver arbeiten. Niemand hat Angst.“

Prigozhin wird den Opfern des Terroranschlags materielle Hilfe aus eigenen Mitteln zukommen lassen.

„Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die patriotischen Bewegungen, die in unserer Gesellschaft existieren, weiter wachsen.“

Dima von der Militärischen Zusammenfassung deutete an, dass der Terroranschlag, bei dem Tatarsky getötet wurde, ein geplantes Ablenkungsmanöver war. Er soll die Augen der Öffentlichkeit davon ablenken, dass die ukrainische Armee derzeit aus Bakhmut abgezogen wird. Der Kampf dort war schon vor Monaten verloren, aber die ukrainische Armee gibt erst jetzt auf. Zehntausend ukrainische Soldaten sind dort sinnlos gestorben.

Man kann nur hoffen, dass das ukrainische Volk eines Tages die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen wird, die diese Soldaten unnötigerweise in ein solches Schicksal geschickt haben.