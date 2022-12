Diese Politik verkörpert das Konzept des von den USA geführten Westens der sogenannten „regelbasierten Ordnung“, in der willkürlich mit zweierlei Maß gemessen wird, um die Interessen des Westens durchzusetzen. Auf der einen Seite behaupten diese Länder, den freien Handel zu unterstützen, auf der anderen Seite drohen sie mit Sanktionen gegen diejenigen, die russisches Öl weiterhin zum Marktpreis kaufen.

Der Westen plant, ab dem 5. Dezember eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel für russisches Öl durchzusetzen. Die erklärte Absicht, sich in diesen Aspekt des Ölmarktes einzumischen, besteht angeblich darin, Russland die Mittel zu entziehen, die es zur Fortsetzung seiner Sonderoperation in der Ukraine benötigt. Dieser dramatische Schritt wird unternommen, nachdem die Sanktionen des Westens in diesem Jahr das gleiche Ziel nicht erreicht haben, aber er wird wahrscheinlich unvorhersehbare Folgen haben.

Bevor wir eine Prognose darüber abgeben, welche das sein könnten, ist es wichtig, den Leser über die Durchsetzungsmechanismen der vorgeschlagenen Preisobergrenze zu informieren. Diejenigen, die weiterhin russisches Öl über diesen Preis hinaus importieren, dürfen keine westlichen Dienstleistungen wie Versicherungen und Schifffahrt in Anspruch nehmen, um diese Transaktionen zu erleichtern, da sie sonst sanktioniert werden. Dies legt nahe, dass westliche Regierungen diese Unternehmen einfach überwachen können, um zu sehen, wer sie nach dem 5. Dezember zu welchem Zweck nutzt, um zu entscheiden, ob dies gegen ihre Regeln verstößt.

Für diese Länder verkörpert diese Politik ihr Konzept der so genannten „regelbasierten Ordnung“, in der willkürlich mit zweierlei Maß gemessen wird, um die Interessen des Westens durchzusetzen. Einerseits behaupten diese Länder, den freien Handel zu unterstützen, andererseits drohen sie mit Sanktionen gegen diejenigen, die russisches Öl weiterhin zum Marktpreis kaufen. Darin liegt eine der ersten Folgen dieser Politik, die der Westen nicht vorhergesehen hat, nämlich dass sie seine Soft Power diskreditiert.

Zweitens ist es unwahrscheinlich, dass die Deckelung des russischen Ölpreises den Kreml in den Bankrott treibt, geschweige denn den Verlauf seiner Sonderoperationen in irgendeiner Weise beeinflusst. Was die erste Vorhersage betrifft, so ist dies darauf zurückzuführen, dass der Kreml in diesem Jahr trotz der Sanktionen aufgrund des Anstiegs der Energiepreise Rekordeinnahmen erzielt hat, während die zweite Vorhersage darauf zurückzuführen ist, dass die Führung des Kremls diese Kampagne als Verteidigung der Integrität ihrer nationalen Sicherheitslinien in der Ukraine betrachtet, nachdem die NATO sie dort überschritten hat.

Die dritte unvorhersehbare Folge ist, dass der globale Ölmarkt infolge der drohenden Preisobergrenze radikal umgestaltet wird. Obwohl Russland bereits 90 % des europäischen Marktes verloren hat, kompensiert es dies durch verstärkte Exporte in asiatisch-pazifische Länder wie Indien, das buchstäblich fünfzigmal mehr Öl importiert hat als im letzten Jahr. Das erzwungene Ausscheiden Russlands aus dem europäischen Markt hinterließ eine Lücke, die die USA mit einem Anstieg ihrer Ölexporte um 52,2 % füllen konnten.

Viertens könnte die radikale Umgestaltung des globalen Ölmarktes, die durch die politische Einmischung des Westens herbeigeführt wurde, auch den globalen Gasmarkt radikal umgestalten, und zwar ebenfalls zum Vorteil der USA. Die EU wurde von den USA dazu gedrängt, ihre Einfuhren von russischem Gas zu reduzieren und diese Ressource durch teureres Flüssiggas von ihrem NATO-Verbündeten zu ersetzen. Dies ist ironisch, da die erklärte Absicht der „Abkopplung“ von Russland darin bestand, nicht mehr unverhältnismäßig stark von einem einzigen Lieferanten abhängig zu sein, doch nun ist die EU stattdessen von den USA abhängig.

Das Thema Abhängigkeit bringt die Analyse zur fünften Konsequenz im Zusammenhang mit der bevorstehenden Preisobergrenze, nämlich dass die Türkei zu einer alternativen Route für Europas informelle fortgesetzte Importe von russischem Öl werden könnte. In einem Bericht des in Finnland ansässigen Center for Research on Energy and Clean Air vom November wird behauptet, dass die Türkei das ganze Jahr über raffiniertes russisches Öl an die EU verkauft hat. Wenn dies zutrifft, könnte dieser Weg der EU helfen, die Nachfrage zu decken, ohne zu sehr von den USA abhängig zu werden.

Sechstens deuten alle vorstehenden Erkenntnisse darauf hin, dass die Politik des Westens ihre erklärte Absicht, Russland in den Bankrott zu treiben und damit seine Sonderoperationen zu beeinflussen, nicht erreichen wird, obwohl sie wahrscheinlich dennoch als teilweise erfolgreich dargestellt werden wird. Die sich abzeichnende militärische Pattsituation in der Ukraine, die durch die begrenzte militärisch-industrielle Kapazität des Westens, den Umfang, das Ausmaß und das Tempo der Unterstützung für seinen Partner aufrechtzuerhalten, und den Wintereinbruch verursacht wurde, wird wahrscheinlich aus politischer Bequemlichkeit öffentlich auf die Preisobergrenze zurückgeführt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deckelung des russischen Ölpreises die „Soft Power“ des Westens diskreditiert, da sie den Grundsätzen der freien Marktwirtschaft widerspricht; sie wird den globalen Energiemarkt radikal umgestalten, aber den Kreml nicht in den Bankrott treiben und auch keinen Einfluss auf seine Sondereinsätze haben; dennoch wird sie wahrscheinlich für einen Rückgang der Kämpfe verantwortlich gemacht werden. Die USA nutzen auch die Einhaltung dieser Politik durch die EU aus, um von der Eroberung der Märkte des Blocks zu profitieren. Alles in allem kann man also sagen, dass dieser bevorstehende Schritt ein getarntes amerikanisches Machtspiel ist.