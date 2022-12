Die Katastrophe der bivalenten Booster

Wenn Profite an erster Stelle stehen: kollektive Demütigung für die CDC, die FDA, Pfizer, Moderna und die Regierung Biden.

In den vergangenen vier Monaten haben das Weiße Haus, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Food and Drug Administration (FDA) den neuen bivalenten Impfstoff für alle in Frage kommenden Amerikaner mit Nachdruck propagiert. In seinem letzten Briefing im Weißen Haus erklärte Dr. Anthony Fauci: „Bitte lassen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Familie die aktuelle COVID-19-Impfung geben, sobald Sie die Möglichkeit dazu haben, um sich selbst, Ihre Familie und Ihre Gemeinschaft zu schützen.„

Doch nur 12 Prozent der Amerikaner ab 5 Jahren haben die Auffrischungsimpfung erhalten. Unterdessen haben nur etwas mehr als 30 Prozent der älteren Bürger die bivalente Dosis erhalten. Um die Akzeptanz des Impfstoffs zu erhöhen, hat die Regierung Biden eine sechswöchige Kampagne angekündigt, in der mehr als 475 Millionen Dollar für die Verbreitung des mRNA-Impfstoffs vorgesehen sind. 350 Millionen Dollar werden in kommunale Gesundheitszentren fließen, um das Bewusstsein für die Auffrischungsimpfung zu schärfen, während weitere 125 Millionen Dollar „nationalen Organisationen, die sich um Menschen mit Behinderungen und ältere Erwachsene kümmern, zur Unterstützung kommunaler Impfprogramme und -bemühungen“ zur Verfügung gestellt werden.

Anstatt Hunderte von Millionen Dollar auszugeben, um die Amerikaner zu einer vierten Impfung zu überreden, die sie wahrscheinlich nicht brauchen, sollten die Behörden einen Schritt zurücktreten und untersuchen, warum sich niemand die neue Auffrischungsimpfung gibt.

Die geringe Akzeptanz des bivalenten Impfstoffs könnte zumindest zum Teil auf die katastrophale öffentliche Einführung im September zurückzuführen sein, als die neuen Impfungen auf der Grundlage von Tests an acht Mäusen genehmigt wurden. Damals gab es noch keine Daten für den Menschen, doch wurden die neuen Impfungen im Rahmen des viel missbrauchten Verfahrens der „Notfallzulassung“ genehmigt. Diesmal äußerten sich sogar die vertrauenswürdigsten Gesundheitsexperten der Medien besorgt und skeptisch. In einem Interview mit dem Wall Street Journal erklärte Dr. Paul Offit, Mitglied des FDA-Beratungsgremiums für Impfstoffe: „Es ist mir unangenehm, dass wir auf der Grundlage von Mausdaten Millionen oder Dutzende von Millionen Dosen an Menschen verabreichen würden.„

Was die Sicherheit betrifft, so war es Aufgabe der CDC und der FDA, der Öffentlichkeit zu versichern, dass die neue Auffrischungsimpfung nicht die gleichen Risiken birgt wie die erste Serie. In Anbetracht der alarmierenden Häufigkeit von Myokarditis durch Impfungen war es ohnehin schwierig, Millionen von gesunden Männern von der neuen Impfung zu überzeugen. Wie die fundiertesten Untersuchungen (Kaiser Permanente) über impfstoffinduzierte Myokarditis zeigen, ist etwa einer von 1 800 jungen Männern nach der zweiten Dosis betroffen. Langfristige Auswirkungen sind nicht bekannt, aber aktuelle Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte der Patienten mit Impfmyokarditis ein abnormales MRT des Herzens aufwiesen und ein Drittel bei der dreimonatigen Nachuntersuchung noch nicht vollständig genesen war.

Welche Zusicherung haben die CDC-Beamten denjenigen gegeben, die von der häufigsten schwerwiegenden unerwünschten Nebenwirkung der mRNA-Impfung betroffen sind? Die CDC-Beamtin Dr. Sara Oliver erklärte: „Wir wissen, dass das Myokarditis-Risiko unbekannt ist, gehen aber von einem ähnlichen Risiko aus wie bei den monovalenten Impfstoffen.„

Ein ähnliches Risiko? Etwa 1 zu 2.000 bis 1 zu 5.000 für Männer unter 40 Jahren? Für eine Krankheit mit einer Sterblichkeitsrate von weniger als 0,035 %, die nur fettleibige, schwer kranke und immungeschwächte Menschen betrifft?

Sind sie seriös?

Die neuartigen COVID-19-Impfstoffe haben bereits unzählige junge, gesunde Männer und Frauen geschädigt, und die Gesundheitsbehörden plädieren für eine zweite Auffrischungsimpfung mit dem Argument: „Wir wissen nicht wirklich, wie hoch die Risiken sind“.

Wenn die Sicherheitsbedenken bestehen bleiben, könnte die erste Runde von Humandaten über den bivalenten Impfstoff vielversprechend sein. Doch alle aktuellen Studien sind in hohem Maße verworren, zweideutig oder anderweitig fehlerhaft.

Ende September veröffentlichte Moderna eine enttäuschende Studie, in der die Immunantwort auf eine frühere Version (BA.1) der neuesten Impfung untersucht wurde. Es wurde zwar ein Anstieg der Antikörpertiter festgestellt, aber die bivalente Impfstoffkohorte wies eine höhere Zahl von COVID-Infektionen auf als die ursprüngliche Auffrischungskohorte. Die Stichprobe der Studie war so klein, dass es praktisch unmöglich war, endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen. Vor einigen Wochen veröffentlichte Moderna neuere Daten von 500 Teilnehmern, die zeigen, dass ihr bivalenter BA.5-Booster fünf- bis sechsmal höhere Antikörperspiegel als der ursprüngliche Booster-Stamm erzeugt.

Pfizer veröffentlichte auch seine Antikörperdaten für den aktualisierten bivalenten Impfstoff und versicherte der Öffentlichkeit, dass die massenhafte Verabreichung des bivalenten Impfstoffs ein notwendiger nächster Schritt im Kampf gegen COVID-19 ist. Wie es in der Pressemitteilung heißt, waren die „Omicron BA.4/BA.5 neutralisierenden Antikörpertiter für den bivalenten Impfstoff im Vergleich zum ursprünglichen COVID-19-Impfstoff des Unternehmens bei Personen über 55 Jahren etwa viermal höher.„

So vielversprechend all diese Daten auch erscheinen mögen, so wenig überzeugend waren diese Ergebnisse. Ein bloßer „Anstieg“ der Antikörpertiter bedeutet nicht unbedingt einen dauerhaften Schutz vor Infektionen oder schweren Erkrankungen. Darin sind sich die meisten Virologen und Immunologen einig. Darüber hinaus hat Pfizer eingeräumt, dass es „kein nachgewiesenes Korrelat des Schutzes“ zwischen Antikörperspiegeln und Immunität gibt.

Um konkretere Schlussfolgerungen ziehen zu können, werden klinische Daten aus der Praxis benötigt – und die CDC veröffentlichte am 22. November die erste Studie zur Wirksamkeit bivalenter Impfstoffe. Anders als nebulöse Antikörperstatistiken untersuchte diese Studie die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Erwachsenen ab 18 Jahren. Während bei Erwachsenen zwischen 18 und 49 Jahren, die eine bivalente Auffrischungsimpfung erhalten hatten, die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um 43 Prozent geringer war als bei ungeimpften Personen, waren ältere Jahrgänge weit weniger geschützt. Bei Personen im Alter von 65 Jahren und älter war die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, nur um 22 Prozent geringer als bei ungeimpften Personen desselben Alters.

So verworren diese Ergebnisse auch sind, sie müssen mit Vorsicht genossen werden. Die Autoren der Studie weisen zu Recht darauf hin, dass die Ergebnisse „mit Vorsicht zu interpretieren sind, da ungeimpfte Personen möglicherweise andere Verhaltensweisen aufweisen oder ein grundsätzlich anderes Risiko haben, sich mit COVID-19 zu infizieren, als geimpfte Personen„.

„Die Ergebnisse dieser Studie unterliegen mindestens sechs Einschränkungen„, fügen sie hinzu.

Um das öffentliche Image des bivalenten Impfstoffs noch weiter zu verschlechtern, hat die CDC-Leiterin Rochelle Walensky in Echtzeit gezeigt, wie unwirksam die neueste Impfung ist. Walensky wurde einen Monat nach ihrer bivalenten Auffrischungsimpfung (dem Fenster, das laut Dr. Vinay Prasad die „größte Schutzwirkung“ haben sollte) zweimal positiv auf COVID-19 getestet. Einige Tage nach ihrem ersten positiven Ergebnis (22. Oktober) wurde sie negativ getestet, aber ihre Symptome schienen am 30. Oktober seltsamerweise wieder aufgetreten zu sein. In Anbetracht der neuen CDC-Studie ergibt Walenskys erneute Infektion durchaus Sinn: Die beobachtete Wirksamkeit des bivalenten Impfstoffs liegt in ihrer Altersgruppe bei weniger als 30 Prozent – weit entfernt von der „90-prozentigen Wirksamkeit“, die die Gesundheitsbehörden für die ersten Dosen des Impfstoffs versprochen hatten.

Es ist eine grimmige Ironie, dass die bivalente Auffrischungsimpfung ausgerechnet bei dem Leiter der Gesundheitsbehörde, die sie am eifrigsten beworben hat, völlig versagt und keinen dauerhaften Schutz bietet.

Sieht man einmal von der einzigen verbleibenden, streitbaren Begründung für eine weitere Auffrischungsimpfung ab (diejenigen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind), haben die FDA und die CDC grünes Licht für den neuen Omicron-Booster für Kinder unter 12 Jahren gegeben. Der Booster von Moderna wurde für Kinder ab 6 Jahren zugelassen, der von Pfizer für Kinder ab 5 Jahren.

Wie USA Today feststellt: „Die Unternehmen haben die klinischen Versuche mit der Auffrischungsimpfung bei jüngeren Kindern noch nicht abgeschlossen. Die FDA hat entschieden, dass der Wechsel zu einem bivalenten Impfstoff wahrscheinlich keine andere Wirkung oder ein anderes Risikoprofil als die früheren Impfungen hat.„

Für jemanden, der das Innenleben der FDA kennt, ist dies kaum überraschend. Die FDA ist eine unglaublich korrupte Behörde mit vielen Interessenkonflikten. Zur Veranschaulichung: Jährlich werden im Durchschnitt 4.500 von der FDA zugelassene Medikamente zurückgerufen. 139 davon wegen tödlicher Nebenwirkungen. Ausgehend von diesen Zahlen werden diesen Monat ein Dutzend Medikamente zurückgerufen, weil sie Menschen töten. Warum sind sie dann von der FDA zugelassen?

Vielleicht zum Teil deshalb, weil 75 % der Finanzmittel für die Überprüfung von Arzneimitteln von der biopharmazeutischen Industrie stammen, was es den Arzneimittelherstellern ermöglicht, schnellere Prüfungen und Zulassungen zu erhalten. Tatsächlich werden 68 % der auf dem Markt befindlichen Arzneimittel von der FDA im Rahmen von beschleunigten Verfahren zugelassen.

Daraus kann man schließen, dass schnelle Zulassungen weniger strenge Prüfungen der Sicherheit und Wirksamkeit bedeuten.

Die Gesamtheit der Beweise für die bivalente Auffrischungsimpfung hat nicht ausgereicht, um die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, sich erneut impfen zu lassen. Der aktualisierte Impfstoff hätte niemals auf der Grundlage von Mäusetests zugelassen werden dürfen. Die nach der Zulassung veröffentlichten Studien (die Reihenfolge hätte umgekehrt sein müssen) waren kaum beruhigend. Die einzige Studie zur Wirksamkeit des Impfstoffs zeigt einen sehr begrenzten Schutz für die am meisten gefährdeten Gruppen.

Als Reaktion auf Joe Bidens Tweet, in dem er die Amerikaner aufforderte, sich noch vor den Feiertagen mit dem neuen Impfstoff zu versorgen, antwortete Jordan Peterson,

„Warum macht der Präsident der Vereinigten Staaten Werbung für die Pharmaindustrie? Weil das genau das ist, was es ist…“

Die Antwort ist ganz einfach. Die Regierung Biden hat ehrgeizig 170 Millionen bivalente Impfstoffdosen gekauft, von denen über 120 Millionen ungenutzt bleiben. Die Amerikaner haben den Impfstoff rundweg abgelehnt und sind von Covid abgekommen.

Die Regierung mag Millionen von Steuergeldern ausgeben, um für die neue Impfung zu werben, aber solange die Impfstoffstandards nicht verbessert werden, solange die „Notfall“-Befugnisse nicht für echte Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit genutzt werden und solange das COVID-Reaktionsteam des Weißen Hauses nicht über die tatsächlichen Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen aufklärt, wird sich das institutionelle Vertrauen möglicherweise nie wieder erholen.

Die evangelikale, evidenzfreie Förderung hoch experimenteller Impfstoffe – und ihrer neuen „bivalenten“ aktualisierten Versionen – mit bekannten Sicherheitsbedenken hat den Ruf und die Glaubwürdigkeit des COVID-Reaktionsteams der Regierung Biden zerstört. Ich schließe mich der kühnen Behauptung des Epidemiologen Dr. Vinay Prasad an (der Impfstoffbefürworter und Mainstream-Experte):