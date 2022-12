Über den plötzlichen Tod von Grant Wahl und die Wut und Heuchelei der Impfstoffbefürworter

Alex Berenson

Wir werden die Ursache des Aneurysmas, an dem Grant Wahl gestorben ist, wahrscheinlich nie erfahren – und den Medien und Gesundheitsbürokraten wäre es lieber, wenn wir gar nicht erst danach fragen würden.

Grant Wahl ist letzte Woche plötzlich und tragisch gestorben.

Das ist alles, was man dazu sagen sollte.

Wahl war ein bekannter Fußballjournalist mit über 850.000 Twitter-Abonnenten und einem wachsenden Substack-Konto. Wie Sie vielleicht schon gehört haben, brach er am späten Abend des 9. Dezember bei der Berichterstattung über ein WM-Spiel in Katar zusammen und starb.

Sein Tod wurde zum Gegenstand einer internationalen Kontroverse, nachdem sein Bruder kurz angedeutet hatte, dass jemand in Katar Wahl wegen seiner linksgerichteten politischen Ansichten ermordet haben könnte. In Wirklichkeit hat eine Autopsie nun ergeben, dass Wahl an einem gerissenen Aortenaneurysma gestorben ist.

Plötzlich verstorben. Eine heikle Formulierung in der Ära der mRNA-Impfstoffe.

–

Für Wahls Familie, einschließlich seiner Frau, Dr. Celine Gounder, ist Wahls Tod schrecklich und tragisch.

Aber so sehr sie oder andere es sich auch wünschen mögen, es kann keine reine Privatangelegenheit sein – und das nicht nur, weil Wahl eine öffentliche Person war, die in der Öffentlichkeit starb.

Zum Zeitpunkt seines Todes war Wahl ein offenbar gesunder 48-Jähriger. Die unglücklichen Anschuldigungen seines Bruders spiegeln die Tatsache wider, dass ungeklärte plötzliche Todesfälle bei Menschen unter 50 Jahren selten sind.

Aber Wahl wurde nicht ermordet.

Wie Dr. Gounder am Mittwoch mitteilte, ergab eine vom New Yorker Medical Examiner’s Office durchgeführte Autopsie, dass er an einem nicht diagnostizierten Aortenaneurysma starb, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hatte. Ein Aneurysma ist eine ballonartige Ausbuchtung in der Wand einer Arterie. Wenn es platzt, kann Blut austreten und das Gewebe um den Riss herum zerstören, was zu Blutverlust und schweren Verletzungen oder zum Tod führt.

Aortenaneurysmen sind selten, insbesondere bei Menschen unter 50 Jahren. Die Gesamtrate pro Jahr liegt bei etwa 1 zu 10 000 oder weniger, aber das Durchschnittsalter, in dem ein Aneurysma diagnostiziert wird, liegt bei etwa 70 Jahren.

Die zugrundeliegende Ursache ist oft unbekannt, aber eine Erkrankung, die das Risiko dafür erhöht, ist die Riesenzellarteriitis – eine Entzündung der Arterienauskleidung.

Im Gegenzug sind nach der Covid-Impfung Fälle von Riesenzellarteriitis aufgetreten.

Um es klar zu sagen: Hier gibt es viele Unwägbarkeiten. Aneurysmen können sich erst nach Jahren entwickeln und haben viele mögliche Grunderkrankungen. Grant Wahls Familie hat seinen Autopsiebericht nicht veröffentlicht, sodass wir nicht wissen, ob er an Riesenzellarteriitis litt – einer außergewöhnlichen Erkrankung, die in leichten Fällen unerkannt bleiben kann (POST-PUBLICATION EDIT) – oder dass, selbst wenn dies der Fall war, die mRNA-Impfungen die Ursache waren. Wir wissen auch nicht, ob die mRNA-Spritzen bei Wahl andere kardiovaskuläre Probleme verursacht haben könnten, die sein Risiko für ein Aneurysma erhöht haben könnten. Deutsche Pathologen haben gerade berichtet, dass sie in den Herzzellen einiger Menschen, die an Myokarditis litten und nach der Impfung starben, eine Infiltration durch CD4-T-Zellen fanden, die der Körper als Reaktion auf die mRNA-Impfung produziert.

Wir wissen jedoch, dass Wahl geimpft war und mindestens eine Auffrischung erhalten hatte.

Und warum?

Grant Wahl war ein starker Befürworter der Covid-Impfstoffe. Er nutzte seine öffentliche Plattform, um für die Covid-Impfstoffe zu werben und die Ungeimpften zu beleidigen.

Er berichtet, dass er im April 2021 mit dem Pfizer-Impfstoff geimpft und im Dezember 2021 aufgefrischt wurde.

Hat er in diesem Herbst eine „bivalente“ Auffrischung erhalten? Er hat sich nicht öffentlich dazu geäußert, und die bivalente Auffrischung wird nur langsam angenommen.

Aber es ist wahrscheinlicher, dass er es getan hat, als die meisten anderen Menschen. Seine Frau, Dr. Gounder, ist Expertin für Infektionskrankheiten und gehörte dem Ausschuss an, der Präsident Biden nach seiner Wahl zu den Covid-Maßnahmen beriet.

Sie warb für Covid-Impfungen, Impfpässe und -verpflichtungen. Im August 2021 unterstützte sie die Entscheidung der Stadt New York, ungeimpften Personen den Zutritt zu Arbeitsplätzen und öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants und Fitnessstudios zu verbieten.

Nun, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ungeimpfte Menschen hier nicht aufgefordert werden, einige Schritte zu unternehmen, Fortschritte zu machen und sich impfen zu lassen. Gerade heute habe ich gemeinsam mit dem Bürgermeister auf einer Pressekonferenz den „Key to New York City Pass“ angekündigt, eine landesweit einmalige Impfvorschrift, bei der Arbeitnehmer und Kunden diesen „Key to New York City Pass“ vorlegen müssen, um in Innenräumen essen zu können, um Fitness zu betreiben, um Unterhaltungsangebote in Innenräumen zu nutzen und um zu zeigen, dass wir mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Ich denke also, dass viele Orte wirklich versuchen, dieses Problem von mehreren Seiten anzugehen. Quelle

Am 22. November twitterte sie: „Die einzigen Auffrischungsimpfungen, die jetzt verfügbar sind, sind die aktualisierten bivalenten Auffrischungsimpfungen. Wenn Sie 50+, immungeschwächt oder schwanger sind, sollten Sie so schnell wie möglich eine COVID-Auffrischung erhalten.“

Wahl war zu diesem Zeitpunkt 47 Jahre alt und lag damit knapp außerhalb der Kategorien, die Gounder empfohlen hatte.

–

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Ehemann eines führenden Befürworters des Covid-Impfstoffs, der den mRNA-Impfstoff propagiert, letzte Woche plötzlich und öffentlich an einem Aneurysma gestorben ist, einer Erkrankung, die als Risikofaktor eine Krankheit hat, die von Ärzten als mRNA-Impfstoff-bedingt bezeichnet wurde.

Der Impfstoffbefürworter gab daraufhin eine Erklärung ab, in der er bekannt gab, dass sein Tod nicht mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht werden konnte.

Für die Medien und die Befürworter der öffentlichen Gesundheit sollte die Geschichte an dieser Stelle enden. Eigentlich sollte es sogar erlaubt sein, auf diese möglichen Zusammenhänge hinzuweisen, und sie werden jeden angreifen und zu beschämen versuchen, der dies tut.

Der Tweet, der Dr. Reiner wütend machte, war der erste von drei Tweets. Dies waren die nächsten beiden:

Ich hasse es – HASSE es – über dieses Thema sprechen zu müssen, während dieser Todesfall noch so frisch ist, aber es steht zu viel auf dem Spiel, um nicht ehrlich darüber zu sein, was wir wissen und was wir nicht wissen. Die Regierungen drücken immer noch auf diese Spritzen, die Hochschulen schreiben sie immer noch vor, und die Gesamtzahl der Todesfälle in den MRNA-Ländern liegt immer noch weit über dem Normalwert.

Dieser Kampf ist nicht zum Lachen, und sich wegen des Schmerzes einer Familie abzuwenden, auf die Gefahr hin, andere leiden zu lassen, hilft niemandem.

Ich denke nicht, dass irgendetwas in diesen Tweets respektlos gegenüber Wahls Familie ist. Aber Impfbefürworter scheinen fast alle Fragen zum Impfstoffrisiko als unzulässig zu betrachten.

Viele dieser Befürworter und Medien haben einen Großteil des letzten Jahres damit verbracht, über den Covid-Tod von scheinbar jeder ungeimpften Person zu berichten, die sie finden konnten – und die Geschichten enthielten oft offene Schadenfreude.

Das vielleicht verblüffendste Beispiel war ein Kolumnist der Los Angeles Times namens Michael Hiltzik, der in einer Geschichte mit der Überschrift „Mocking Anti-Vaxx“ ungeimpfte Menschen, die an Covid starben, öffentlich demütigte:

„Sich über die COVID-Todesfälle von Anti-Impfgegnern lustig zu machen, ist schaurig, ja – aber vielleicht notwendig“

Ja, das war die eigentliche Schlagzeile.

–

Die Doppelmoral ist hier offensichtlich – und wird durch die vorsätzliche Ignoranz der Impfbefürworter gegenüber der Tatsache verschlimmert, dass Covid-Todesfälle im Jahr 2022 überwiegend unter geimpften Menschen aufgetreten sind (zumindest in Ländern mit genaueren Daten als in den Vereinigten Staaten, wie Australien).

Die Befürworter sind sogar noch blinder gegenüber der Tatsache, dass die Gesamttodesfälle in den meisten MRNA-Ländern das ganze Jahr über deutlich über dem Normalwert lagen. Und sie drängen immer noch auf die Impfung, sogar bei Studenten, die im Grunde genommen kein Risiko durch Covid haben und bei denen ein eindeutiges Risiko für eine durch den Impfstoff ausgelöste Myokarditis besteht.

Was der Familie von Grant Wahl widerfahren ist, würde ich niemandem wünschen.

Und ich habe versucht, sowohl auf Twitter als auch in dieser Kolumne so respektvoll wie möglich zu sein.

Aber wie ich letztes Jahr über den plötzlichen Tod von Dan Kaminsky schrieb, einem anderen Mann unter 50, der sich öffentlich für die Impfstoffe eingesetzt hatte:

Wenn Menschen sterben, ist es nicht heldenhaft, sich zu weigern, schwierige Fragen darüber zu stellen, was sie getötet haben könnte. Das Gegenteil ist der Fall.

Angesichts der hohen Zahl von Todesfällen, die Monat für Monat in den MRNA-Ländern auftreten, sind diese Worte wahrer denn je.