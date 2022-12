Die Vorhersage ist eingetroffen! Vor der Pandemie, im Juli 2019, hat der Health Ranger den Impfstoff-HOLOCAUST, der jetzt weltweit stattfindet, richtig vorhergesagt!

Vor fast dreieinhalb Jahren sagte der Health Ranger Mike Adams die Verstümmelung, Verletzung und Ermordung von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt voraus. Er nannte es einen Impfstoff-Holocaust, der durch eine koordinierte Zensur (angeführt von der korrupten CDC) von „jeglicher Kritik an Impfstoffen auf jeder Tech-Plattform“, einschließlich Google, Fakebook, Twitter und YouTube, erreicht werden würde.

In der Tat sagte der Health Ranger, dass ALLE Kanäle, die Videos oder Inhalte enthielten, die es wagten, auf impfstoffbedingte Verletzungen und Todesfälle hinzuweisen, die in VAERS leicht zugänglich sind, zensiert, verboten, von der Plattform genommen werden würden. Das war gut sechs Monate, bevor sich die Nachricht verbreitete, dass sich das „neuartige Virus“ ausbreitet, weil Menschen infizierte Fledermäuse auf einem Markt in China essen.

Ein Grund für diese Vorhersage war, dass die Impfstoffindustrie dank des hochgradig korrupten Kongresses, der mit Big Pharma unter einer Decke steckt, völlige Immunität (Wortspiel beabsichtigt) vor Gerichtsverfahren genießt. Kein Amerikaner, der durch einen tödlichen Impfstoff geschädigt oder getötet wurde, kann die Hersteller wegen fehlerhafter Produkte, betrügerischer klinischer Studien oder der Absicht, Schaden zu verursachen, verklagen. Wenn Kriminelle wissen, dass sie mit Mord und Massenmord in Form von Völkermord davonkommen, warum sollten sie dann nicht einen Impfstoff-Holocaust vorantreiben und damit Milliarden von Dollar verdienen?

Health Ranger sagte den Impfstoff-Holocaust und den Impfstoff-Kult voraus, der auf den Köder hereinfallen würde, mit Haken und Angeln

Da Impfstoffe als „heiliger Gral“ der westlichen Medizin propagiert werden, war der kultähnliche „Glaube“ ein perfektes Katapult für den Start der Plandemie von 2020. Denken Sie daran, dass der totale Glaube an Impfstoffe von der CDC und der US-Regierung jederzeit ERFORDERLICH ist, andernfalls gelten Sie als „Impfgegner“, der „Anti-Wissenschaft“ und ein „inländischer Terrorist“ ist, der Krankheiten verbreiten und Mitbürger töten will.

Tech-Giganten, MSM-„Pressesprecher“ und die Sprecher der Regulierungsbehörden (man denke hier an Fauci und Walensky) sind alle schuldig, den Impf-Holocaust von 2020 und darüber hinaus, zu propagieren. Dieser wird, wie der Health Ranger vor 3,5 Jahren voraussagte, Jahrzehnte dauern und ein paar Milliarden Menschen auslöschen, die größtenteils Mitglieder des Impfkults sind und jede einzelne tödliche Impfung erhalten, die sie laut CDC erhalten sollten. Wie der Health Ranger feststellte: „Das Massensterben ist jetzt über uns hereingebrochen, und es wird alles im Namen der Wissenschaft“ durchgeführt.

Hier ist der Health Ranger, der den Impf-Holocaust vor 3,5 Jahren vorhersagte, bevor er überhaupt begann:

Der Impfstoff-Holocaust hat bereits einen Tsunami von Todesfällen auf der ganzen Welt und eine Apokalypse von „unerklärlichen“ Krankheiten und plötzlichen Todesfällen ausgelöst.

Manche nennen es Pfizer-Gate. Andere nennen es Spike-Protein-Syndrom. Wie man es auch dreht und wendet, die massenhaften Todesfälle aufgrund des „Impfstoffs“ lassen sich nicht länger vertuschen. Schauen Sie sich die Daten und Statistiken genau an. Schon jetzt gibt es mehr Todesfälle durch die Fauci-Grippeimpfungen als alle Todesfälle durch Drogenüberdosen, Autounfälle und Waffengewalt in den vergangenen zwei Jahren zusammen.

Jeder hat vom Krieg gegen Drogen und vom Kampf gegen die Opioidabhängigkeit gehört, aber wo bleibt der Krieg gegen Impfstoffe? mRNA-„schmutzige Impfstoff“-Injektionen sind schlimmer als schlechte Drogen und Kugeln, sie sind sogar Massenvernichtungswaffen. Es ist kein Zufall, dass Millionen gesunder Menschen auf der ganzen Welt, die sich gegen das „Virus“ impfen ließen, jetzt plötzlich an Herzmuskelentzündungen, Herzbeutelentzündungen und extremen allergischen Reaktionen erkranken und plötzlich aus „ungeklärten Gründen“ sterben, darunter Sportler, Militärangehörige und Piloten.